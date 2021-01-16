Вибори в десяти ОТГ на Донбасі проводити не можна, оскільки безпеку громадян гарантувати неможливо, - ОДА

Через збройну агресію Росії неможливо гарантувати стовідсоткову безпеку громадян під час організації підготовки і проведення місцевих виборів 28 березня 2021 року на виборчих дільницях у 10 територіальних громадах Донецької та Луганської областей.

Як повідомляється на сайті Донецької обласної державної адміністрації (ОДА), відповідний протокол робочої наради підписав глава Донецької ОДА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ. У нараді взяли участь голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, т.в.о. командувача Об'єднаних сил Віктор Ганущак, керівництво Головного управління СБУ в Донецькій і Луганській областях і головних управлінь Нацполіції двох областей.

У протоколі зазначено, що стовідсоткову безпеку громадян неможливо гарантувати в таких ОТГ:

- Світлодарській, Торецькій міських територіальних громадах Бахмутського району Донецької області;

- Волноваській, Вугледарській міських, Мирненській, Ольгинській селищних територіальних громадах Волноваського району Донецької області;

- Сартанській селищній територіальній громаді Маріупольського району Донецької області;

- Авдіївській, Мар’їнській міських, Очеретинській селищній територіальних громадах Покровського району Донецької області;

- Гірській, Лисичанській, Попаснянській, Сєверодонецькій міських територіальних громадах Сєверодонецького району Луганської області;

- Щастинській міській, Станично-Луганській, Широківській селищних, Нижньотеплівській сільській територіальних громадах Щастинського району Луганської області.

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Нагадаємо, 5 січня Центральна виборча комісія (ЦВК) звернулася до Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій - обласних військово-цивільних адміністрацій (ОДА-ОблВЦА) щодо надання висновків про можливість організації підготовки та проведення перших місцевих виборів 28 березня 2021 року в окремих територіальних громадах цих областей.

У переліку таких громад - десять сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та вісім Сєверодонецького і Щастинського районів Луганської області.

Проміжні та повторні вибори до місцевих органів влади різних рівнів мають поетапно відбутися на 174 виборчих дільницях у 24 областях України, а завершити голосування планується до кінця березня 2021 року.