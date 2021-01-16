Білоруським медикам робитимуть щеплення проти коронавірусу російською вакциною, до квітня її почнуть виробляти в країні, - МОЗ РБ
Вакцинація проти коронавірусу медпрацівників, які перебувають у зоні ризику, починається в Білорусі.
Як повідомили в Telegram Міністерства охорони здоров'я РБ, 16 січня установи охорони здоров'я отримують партії вакцин "Супутник V" для вакцинації медпрацівників, "які перебувають у зоні ризику", передає Цензор.НЕТ.
"Насамперед планується прищепити 2 тис. 285 медпрацівників Мінська, 3 тис. 460 - Брестського регіону, 3 тис. 260 - Вітебського, 4 тис. 365 - Гомельського, 1 тис. 735 - Гродненського, 1 тис. 610 - Могильовського, 2 тис. 485 - Мінської області", - уточнили у відомстві.
Там зазначили, що "практика розпочинати з вакцинації медичних працівників аналогічна світовій". "МОЗ розподілило вакцину по регіонах, залежно від заявок закладів охорони здоров'я. Всі питання дотримання "холодового ланцюга" відпрацьовано", - поінформували в міністерстві.
У МОЗ нагадали, що у 2020 році Білорусь уклала початковий контракт на поставку 170 тис. доз вакцини "Супутник V".
"Минулого року було отримано кілька невеликих партій вакцини "Супутник V", а напередодні Нового року - партію у 20 тис. доз російської вакцини "Супутник V", - йдеться в повідомленні.
Ця партія вакцини пройшла контроль якості, підкреслили в міністерстві, уточнивши, що дослідження проводила випробувальна лабораторія, зареєстрована в Національній системі акредитації Республіки Білорусі.
"У першому кварталі 2021 року потребу у вакцині "Супутник V" планують закривати потужностями вітчизняних фармвиробників", - додали в міністерстві.
За даними Міністерства охорони здоров'я, на 16 січня у Білорусі від початку епідемії зареєстровано 223 тис. 537 осіб із позитивним тестом на коронавірус, померли 1 тис. 573 пацієнти.
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Вице-президент российского союза туриндустрии Александр Осауленко выступил с заявлением, в котором сообщил о том, что вакцинация российским препаратом «Спутник V» может негативно сказаться на российских туристах - последних могут попросту не пустить с иностранные аэропорты, что обусловлено тем, что данная вакцина не была сертифицирована.
«Не исключено, что сертификат о вакцинации российским препаратом не будет признан достаточным для въезда туристов в некоторые государства. Пока вакцина, разработанная в России, признается не всеми, равно как и наша страна может не признавать зарубежные препараты. К сожалению, в таком случае проблема формируется не столько научной или медицинской составляющей, сколько политической», - заявил Осауленко.
В Москве уже заранее пытаются придать ситуации характер политического и экономического заговора против России. Мол, запад хочет продвинуть свою вакцину, поэтому устраивает «политические интриги против россиян, которые привились вакциной «Спутник V».
Предупредив о возможной проблеме, Осауленко высказал скрытую угрозу в адрес западных стран заявив, что если «подобное произойдёт, то каждая страна должна понимать последствия таких действий»
И никто ж даже не узнает сколько белорусов умерло после этой "вакцинации".
"пфайзер" приостановил поставку вакцины в ЕС.
Оце аргумент.
Это уже означает, что ты сделал тупой вброс.
2. Продолжим тем, что поставки Пфайзера в ЕС приостановлены из-за того, что не хватает производственных мощностей.
3. И третье, про 23 умерших человека в Норвегии 3 страницы Гугла выдает только кацапские ресурсы.
https://www.google.com/search?q=%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8+%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&sxsrf=ALeKk02Hxw6OmmnqsUJdg4mqTtXn7cH1GA:1610803099537&ei=m-cCYICjIMOr3AOagq34Ag&start=10&sa=N&ved=2ahUKEwjA3LOUxaDuAhXDFXcKHRpBCy8Q8tMDegQIBxA-&biw=2133&bih=1185
https://hromadske.ua/ru/posts/v-norvegii-soobshili-o-smerti-dvuh-vakcinirovannyh-ot-covid-19-svyazi-mezhdu-privivkoj-i-smertyu-poka-ne-provodyat Медицинское агентство Норвегии сообщило о смерти ДВУХ жителей дома престарелых, которых до того вакцинировали от COVID-19 препаратом Pfizer/BioNTEch.
А ты молодец.
ES neotkazalsia pfizer takaja vakcina jest bolsinstvo u vsex stran.Vot mi zakazali ix 3mln stuk to jest bolsinstvo ecio Moderna zakazali.I tex i tex uze polucili
а шо...тоже карательный метод...(сарказм, простите)
Кто-то желает сыграть в эту руссо-рулетку? Форвертс! Но, без меня!
Если ваша фирма серьёзная -- она вас всех привьёт сама -- и сертификаты выдаст, шо б вас во все порты не только впускали, но и выпускали.
Удачи, Мореман! -- преживал за тебя, когда ты пропал кудысь надолго...*)