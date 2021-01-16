Білоруським медикам робитимуть щеплення проти коронавірусу російською вакциною, до квітня її почнуть виробляти в країні, - МОЗ РБ

Вакцинація проти коронавірусу медпрацівників, які перебувають у зоні ризику, починається в Білорусі.

Як повідомили в Telegram Міністерства охорони здоров'я РБ, 16 січня установи охорони здоров'я отримують партії вакцин "Супутник V" для вакцинації медпрацівників, "які перебувають у зоні ризику", передає Цензор.НЕТ.

"Насамперед планується прищепити 2 тис. 285 медпрацівників Мінська, 3 тис. 460 - Брестського регіону, 3 тис. 260 - Вітебського, 4 тис. 365 - Гомельського, 1 тис. 735 - Гродненського, 1 тис. 610 - Могильовського, 2 тис. 485 - Мінської області", - уточнили у відомстві.

Там зазначили, що "практика розпочинати з вакцинації медичних працівників аналогічна світовій". "МОЗ розподілило вакцину по регіонах, залежно від заявок закладів охорони здоров'я. Всі питання дотримання "холодового ланцюга" відпрацьовано", - поінформували в міністерстві.

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У МОЗ нагадали, що у 2020 році Білорусь уклала початковий контракт на поставку 170 тис. доз вакцини "Супутник V".

"Минулого року було отримано кілька невеликих партій вакцини "Супутник V", а напередодні Нового року - партію у 20 тис. доз російської вакцини "Супутник V", - йдеться в повідомленні.

Ця партія вакцини пройшла контроль якості, підкреслили в міністерстві, уточнивши, що дослідження проводила випробувальна лабораторія, зареєстрована в Національній системі акредитації Республіки Білорусі.

"У першому кварталі 2021 року потребу у вакцині "Супутник V" планують закривати потужностями вітчизняних фармвиробників", - додали в міністерстві.

За даними Міністерства охорони здоров'я, на 16 січня у Білорусі від початку епідемії зареєстровано 223 тис. 537 осіб із позитивним тестом на коронавірус, померли 1 тис. 573 пацієнти.

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