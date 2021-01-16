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Новини Коронавірус і карантин
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Білоруським медикам робитимуть щеплення проти коронавірусу російською вакциною, до квітня її почнуть виробляти в країні, - МОЗ РБ

Білоруським медикам робитимуть щеплення проти коронавірусу російською вакциною, до квітня її почнуть виробляти в країні, - МОЗ РБ

Вакцинація проти коронавірусу медпрацівників, які перебувають у зоні ризику, починається в Білорусі.

Як повідомили в Telegram Міністерства охорони здоров'я РБ, 16 січня установи охорони здоров'я отримують партії вакцин "Супутник V" для вакцинації медпрацівників, "які перебувають у зоні ризику", передає Цензор.НЕТ.

"Насамперед планується прищепити 2 тис. 285 медпрацівників Мінська, 3 тис. 460 - Брестського регіону, 3 тис. 260 - Вітебського, 4 тис. 365 - Гомельського, 1 тис. 735 - Гродненського, 1 тис. 610 - Могильовського, 2 тис. 485 - Мінської області", - уточнили у відомстві.

Там зазначили, що "практика розпочинати з вакцинації медичних працівників аналогічна світовій". "МОЗ розподілило вакцину по регіонах, залежно від заявок закладів охорони здоров'я. Всі питання дотримання "холодового ланцюга" відпрацьовано", - поінформували в міністерстві.

Читайте також: На білорусах досліджуватимуть російську вакцину. Вона небезпечна, - місцеві ЗМІ

У МОЗ нагадали, що у 2020 році Білорусь уклала початковий контракт на поставку 170 тис. доз вакцини "Супутник V".

"Минулого року було отримано кілька невеликих партій вакцини "Супутник V", а напередодні Нового року - партію у 20 тис. доз російської вакцини "Супутник V", - йдеться в повідомленні.

Ця партія вакцини пройшла контроль якості, підкреслили в міністерстві, уточнивши, що дослідження проводила випробувальна лабораторія, зареєстрована в Національній системі акредитації Республіки Білорусі.

"У першому кварталі 2021 року потребу у вакцині "Супутник V" планують закривати потужностями вітчизняних фармвиробників", - додали в міністерстві.

Білоруським медикам робитимуть щеплення проти коронавірусу російською вакциною, до квітня її почнуть виробляти в країні, - МОЗ РБ 01

За даними Міністерства охорони здоров'я, на 16 січня у Білорусі від початку епідемії зареєстровано 223 тис. 537 осіб із позитивним тестом на коронавірус, померли 1 тис. 573 пацієнти.

Читайте також: Росія передасть Білорусі першу партію вакцини "Супутник V" на початку 2021 року, - посол Мезенцев

Автор: 

Білорусь (7987) вакцина (4419) карантин (18172) росія (66461) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+21
Пусть прививки расийской вакциной начинают с силовиков Беларуси.
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16.01.2021 14:44 Відповісти
+15
Капец...

И никто ж даже не узнает сколько белорусов умерло после этой "вакцинации".
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16.01.2021 14:44 Відповісти
+15
Десь тут є на форумі білорус із ніком Литвин. Сподіваюся що він буде добровольцем.
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16.01.2021 14:48 Відповісти
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Жалко белорусов, такой брашкой их колоть будут
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16.01.2021 14:42 Відповісти
Не жалко. У них было достаточно времени, чтобы скинуть батьку. Пусть только начинают прививки с силовиков.
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16.01.2021 14:45 Відповісти
Алені та зубри ,це як не як ,а родичі ,ВРХ однако!!!)))
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16.01.2021 14:55 Відповісти
"РБ - страна, которой нє жалко"...
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16.01.2021 14:59 Відповісти
Граждан России могут не пустить в иностранные аэропорты, если они вакцинировались препаратом «Спутник V». Дело в том, что на западе не считают путинское варево реальной вакциной. Такое положение дел может сильно ударить по индустрии туризма.
Вице-президент российского союза туриндустрии Александр Осауленко выступил с заявлением, в котором сообщил о том, что вакцинация российским препаратом «Спутник V» может негативно сказаться на российских туристах - последних могут попросту не пустить с иностранные аэропорты, что обусловлено тем, что данная вакцина не была сертифицирована.
«Не исключено, что сертификат о вакцинации российским препаратом не будет признан достаточным для въезда туристов в некоторые государства. Пока вакцина, разработанная в России, признается не всеми, равно как и наша страна может не признавать зарубежные препараты. К сожалению, в таком случае проблема формируется не столько научной или медицинской составляющей, сколько политической», - заявил Осауленко.
В Москве уже заранее пытаются придать ситуации характер политического и экономического заговора против России. Мол, запад хочет продвинуть свою вакцину, поэтому устраивает «политические интриги против россиян, которые привились вакциной «Спутник V».
Предупредив о возможной проблеме, Осауленко высказал скрытую угрозу в адрес западных стран заявив, что если «подобное произойдёт, то каждая страна должна понимать последствия таких действий»
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16.01.2021 15:16 Відповісти
Білоруським медикам робитимуть щеплення проти коронавірусу російською вакциною, до квітня її почнуть виробляти в країні, - МОЗ РБ - Цензор.НЕТ 985
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16.01.2021 15:41 Відповісти
Пусть прививки расийской вакциной начинают с силовиков Беларуси.
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16.01.2021 14:44 Відповісти
Десь тут є на форумі білорус із ніком Литвин. Сподіваюся що він буде добровольцем.
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16.01.2021 14:48 Відповісти
Литвин писал, что вакцЫнируется спутником, если будет возможность. Лично видел!
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16.01.2021 14:55 Відповісти
Не приведи господи, "осиротіємо"... Де ж ми знайдемо нового "місцевого божевільного", з білоруським "ніком"?...
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16.01.2021 15:00 Відповісти
Свежий воздух, рыбалка, лыжи, коньки, лучшее лекарство от всех болезней.
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16.01.2021 15:43 Відповісти
Розкажи це своєму придурку... Верещав, що хвороби нема, а білоруси мерли в лікарнях, від КОВІД...
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16.01.2021 16:23 Відповісти
добровольцем в лучших традициях кгб
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16.01.2021 16:18 Відповісти
Капец...

И никто ж даже не узнает сколько белорусов умерло после этой "вакцинации".
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16.01.2021 14:44 Відповісти
Зато уже все знают сколько умерло от "пфайзер".
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16.01.2021 14:47 Відповісти
Сколько?
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16.01.2021 14:54 Відповісти
В Норвегии после прививки "пфайзер" уже умерло 23 человека.
"пфайзер" приостановил поставку вакцины в ЕС.
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16.01.2021 14:56 Відповісти
Ссылку. И не на сру-сегмент.
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16.01.2021 14:57 Відповісти
Кто не тупорылый, тот может искать информацию не только на цн.
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16.01.2021 15:01 Відповісти
Ги.
Оце аргумент.
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16.01.2021 15:11 Відповісти
Да! Он ее может найти еще в методичке!
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16.01.2021 15:13 Відповісти
Так давай. Блесни своим источником.
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16.01.2021 15:15 Відповісти
1. Начнем с того, что Норвегия не является членом ЕС.
Это уже означает, что ты сделал тупой вброс.

2. Продолжим тем, что поставки Пфайзера в ЕС приостановлены из-за того, что не хватает производственных мощностей.

3. И третье, про 23 умерших человека в Норвегии 3 страницы Гугла выдает только кацапские ресурсы.
https://www.google.com/search?q=%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8+%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&sxsrf=ALeKk02Hxw6OmmnqsUJdg4mqTtXn7cH1GA:1610803099537&ei=m-cCYICjIMOr3AOagq34Ag&start=10&sa=N&ved=2ahUKEwjA3LOUxaDuAhXDFXcKHRpBCy8Q8tMDegQIBxA-&biw=2133&bih=1185
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16.01.2021 15:20 Відповісти
Чувак йшов ва-банк! Проявіть поблажливість!
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16.01.2021 15:30 Відповісти
Ага. Вот нашел.
https://hromadske.ua/ru/posts/v-norvegii-soobshili-o-smerti-dvuh-vakcinirovannyh-ot-covid-19-svyazi-mezhdu-privivkoj-i-smertyu-poka-ne-provodyat Медицинское агентство Норвегии сообщило о смерти ДВУХ жителей дома престарелых, которых до того вакцинировали от COVID-19 препаратом Pfizer/BioNTEch.

А ты молодец.
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16.01.2021 15:23 Відповісти
Померли, просто в Оберста пропущено, що всім їм було по 90 років.
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16.01.2021 15:13 Відповісти
Что-то я тоже помню про "...за 90 лет..."
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16.01.2021 15:17 Відповісти
А в рашке не помирают 90-летние. Догадайтесь почему!
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16.01.2021 15:18 Відповісти
Как же они помирать будут,если их нет?
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16.01.2021 15:32 Відповісти
Аж двое в доме престарелых. А весь срусегмент заполнен фейком про 23 человека.
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16.01.2021 15:26 Відповісти
Тоже помню про двоих.
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16.01.2021 15:30 Відповісти
Pomerli eto znajem,tolko otcego tocno pomerli neznajet,poka vyjsnajet,tam i tak s prijuta liudi byli slabyjje i dni i bez ukolov byli socytani
ES neotkazalsia pfizer takaja vakcina jest bolsinstvo u vsex stran.Vot mi zakazali ix 3mln stuk to jest bolsinstvo ecio Moderna zakazali.I tex i tex uze polucili
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16.01.2021 15:32 Відповісти
Это из серии, как в Совке из каждого утюга вещали про то, что "там негров вешают" и помалкивали про ГУЛАГи.
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16.01.2021 14:55 Відповісти
їх без вакцинації померло від ковіду вже понад 20 тисяч, а скільки конкретно - встановити дарма, бо є нахабна брехня, а є бєлорусская статістіка...
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16.01.2021 15:01 Відповісти
В следующее воскресенье "Марш не привитых".
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16.01.2021 14:46 Відповісти
Сябри заслужили...
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16.01.2021 14:46 Відповісти
А кто же скажет ? Ведь российская ....
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16.01.2021 14:46 Відповісти
началось...скоро на митингах начнут отлавливать и вкалывать (в наказание)...
а шо...тоже карательный метод...(сарказм, простите)
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16.01.2021 14:46 Відповісти
Та зрозуміло, що іронія чи сарказм. І прикро, що ми нерідко вимушені це пояснювати.
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16.01.2021 14:48 Відповісти
так.. бо є такі особи...які зразу починають клясти (а воно мені треба - ауру здьобати?)
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16.01.2021 14:54 Відповісти
Робити будуть цю вакцину, як робили і роблять крабів і рибу.
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16.01.2021 14:47 Відповісти
Ну шо, бежать или лежать. Что выберут врачи?
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16.01.2021 14:48 Відповісти
Через год белорусов занесут в Красную книгу.
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16.01.2021 14:48 Відповісти
Я за украинцев больше переживаю...
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16.01.2021 14:53 Відповісти
А что за них переживать? Зебилы.
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16.01.2021 18:02 Відповісти
Спс. Ты из зебилков? Их карма - канючить, переживать и терпеть. Терпеть, канючить и переживать. Пролам пролово.
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16.01.2021 18:46 Відповісти
беларусы в основном нормальные люди...но дело в том,что организовывают производство вакцины и насильно вакцинируют не они,а совсем другие люди...
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16.01.2021 14:57 Відповісти
Нормальные люди парашинскую "вакцину" не колят.
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16.01.2021 14:59 Відповісти
А в комплект таблетка парацетамолу і мокрий рушничок, як призовникам до рашаармії в Криму, видавати будуть??
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16.01.2021 14:52 Відповісти
Только свечку в руки.
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16.01.2021 15:12 Відповісти
Белорусских медиков будут прививать от коронавируса российской вакциной, до апреля ее начнут производить в стране, - Минздрав РБ - Цензор.НЕТ 7791
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16.01.2021 14:52 Відповісти
Та ладно! Мой марш- на кухне, не далее. Мне наплевать на то, к чему нас подводят. Пока- наплевать. В этом плане Мариуполь- лучший город в Украине! У нас, Слава Богу- бойцов хватит тут, дабы раздавить любое движение кретинов-идиотов.
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16.01.2021 14:56 Відповісти
Первая Мировая война вакцин набирает обороты... Оно понятно: это сотни и сотни лярдов всяких евро и долларов... Уже есть жертвы. Пока- маловато, правда. Но мне уже понятно: они будут исчисляться немалыми миллионами.

Кто-то желает сыграть в эту руссо-рулетку? Форвертс! Но, без меня!
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16.01.2021 14:53 Відповісти
Как это без тебя? -- ты ж собрался в рейс с липовой справкой наняться... -- от других членов команды, небось такого не ждёшь? *)
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16.01.2021 17:24 Відповісти
Именно так. И- не иначе.
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16.01.2021 17:58 Відповісти
Я думаю, вам в контракте пропишут прививку, которую в Украине никак не сделаешь и липу под неё тоже не нарисуешь...
Если ваша фирма серьёзная -- она вас всех привьёт сама -- и сертификаты выдаст, шо б вас во все порты не только впускали, но и выпускали.
Удачи, Мореман! -- преживал за тебя, когда ты пропал кудысь надолго...*)
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16.01.2021 18:08 Відповісти
Ну белорусы ведут себя как отпетые терпилы , по тому не чего удивительно , что и прививать их будут как кацапский скот и той же бормотухой.
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16.01.2021 14:58 Відповісти
Подопытные бяларусские кролики...
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16.01.2021 15:00 Відповісти
Белорусских медиков будут прививать от коронавируса российской вакциной, до апреля ее начнут производить в стране, - Минздрав РБ - Цензор.НЕТ 3727
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16.01.2021 15:02 Відповісти
Это просто прелестно! Индонезия... Там их очень много, около 300 миллионов. Блогеры, канешна- всех убедят.
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16.01.2021 15:05 Відповісти
лайфхак для антипривичников...

Білоруським медикам робитимуть щеплення проти коронавірусу російською вакциною, до квітня її почнуть виробляти в країні, - МОЗ РБ - Цензор.НЕТ 3147
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16.01.2021 15:09 Відповісти
Класс! А хотел решить дороже, просто купить этот паспорт.
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16.01.2021 15:10 Відповісти
От коли я радий що я український медик. Хай і з зарплатнею в 150 баксів.
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16.01.2021 15:10 Відповісти
В Крыму уже поумирали люди от этой вакцины.
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16.01.2021 15:12 Відповісти
А в Германии? А в Норвегии? А там, где мы не знаем и никогда не узнаем?
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16.01.2021 15:13 Відповісти
Так і без вакцини вмирали, як взагалі можна робити висновки по такому короткому проміжку, он на росії кажуть що грип знищили геть
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16.01.2021 15:17 Відповісти
Та ну их всех, по-честному! Я должен был послезавтра в Амстердам лететь, на курсы тренировочные, бо китайцы какую-то супер-ладью подогнали, на мой проект Ганский. Отмена! А почему? А потому что этот барановирус. Обещают в конце следующей недели. Врут! Ранее 8 февраля- никак. Поверь, друже, это всё довольно нервно, учитывая что я- таки в отпуске!
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16.01.2021 15:22 Відповісти
Дайвинг,что ли?
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16.01.2021 15:25 Відповісти
Почему дайвинг??? Нет. Вовсе не дайвинг. Это судно уникальной конструкции, такого ни я, ни мои кореша, которые одинаковый срок в морях, со мной- 40 лет- никогда не встречали! Прошу поверить- детали просто очень долго описывать. Компания пошла на то, что нас там, на тренажере, в Амстердаме, в виртуале должны были погрузить в управление этим Монстром. А тут... такая вот заморочка!
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16.01.2021 15:29 Відповісти
Ну тебе то твої поляки по любому Спутником не вколять, хоча я буду до останнього впиратись, що від Пфайзера, що від інших, про російське вже не кажу.
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16.01.2021 15:30 Відповісти
Не вколят! Это правда. Болтал вчера с капитаном моим поляком, из Гданьска. Говорит, что Компания будет упираться до конца, то есть: напирать на ковид-тесты отрицательные. Хотя.. они мне уже надоели. Последний только вчера проделал. Снова 50 долларов. В никуда! Бо перед вылетом понадобится ещё один, свежий.
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16.01.2021 15:34 Відповісти
Хренасе у вас ціни, у нас Сінево лупашить по 800 грн.
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16.01.2021 15:35 Відповісти
У нас- тоже, друже! Но, мне нужен особенный: срочный, с английским текстом. Он стоит 1400 гривен. Результат- завтра. Ну... ты же всё понимаешь: это трижды проклятый бизнес!
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16.01.2021 15:38 Відповісти
Бросай ты эту работу. Дачка -садик- огородик- котики. Красота.
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16.01.2021 15:52 Відповісти
Э-э-э-э-э- нет! Это моя любимая работа. И всё.
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16.01.2021 16:04 Відповісти
Білоруським медикам робитимуть щеплення проти коронавірусу російською вакциною, до квітня її почнуть виробляти в країні, - МОЗ РБ - Цензор.НЕТ 7335
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16.01.2021 15:40 Відповісти
Ефективніст суміші боярки та холодцю під назвою "Спітнік" на рівні -50% (кожен другий щеплений обов'язково захворіє).
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16.01.2021 16:11 Відповісти
Нехай з початку педики потім медики а дояр з колькою покажуть приклад,всіляким литвинам і бім бомам.
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16.01.2021 16:20 Відповісти
Писали, ваше руководство уже привилось.
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16.01.2021 16:29 Відповісти
Якби наші вакцинувались вашим новачком то знала б вже вся Україна бо були б нові вибори.Чомусь не вакцинувався ні ***** ні дояр та й мудачукнаш під бо йому збрезхати як дурному з гори збігти.
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16.01.2021 17:46 Відповісти
Что вам медики сделали?
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16.01.2021 16:20 Відповісти
Оригинальный способ избавления от ваты, но почему начали с медиков?
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16.01.2021 16:30 Відповісти
Амінь !😈
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16.01.2021 16:35 Відповісти
Оба-на! Неужто беларусские медики настолько тупы?
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16.01.2021 17:58 Відповісти
Светку привийте, очень прошу.
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16.01.2021 18:24 Відповісти
Пошел "Новичек" по Беларуси...
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16.01.2021 18:29 Відповісти
А вот и реальная "эффективность": Білоруським медикам робитимуть щеплення проти коронавірусу російською вакциною, до квітня її почнуть виробляти в країні, - МОЗ РБ - Цензор.НЕТ 7041
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17.01.2021 01:36 Відповісти
 
 