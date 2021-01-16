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Першого заступника директора Нацагентства з акредитації України затримано під час одержання хабара за надання дозвільної документації, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Першого заступника директора Нацагентства з акредитації України затримано під час одержання хабара за надання дозвільної документації, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

ДБР під час одержання неправомірної вигоди затримало першого заступника директора і радника директора Національного агентства з акредитації України (ч. 3 ст. 368 КК).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Оперативними працівниками ДБР встановлено, що керівною ланкою Національного агентства з акредитації України запроваджено корупційний механізм у сфері надання дозвільної документації. Під час досудового розслідування задокументовано факт вимагання першим заступником Нацагентства неправомірної вигоди у розмірі 2500 доларів США від представника комерційної структури у сфері транспортних перевезень.

Для одержання неправомірної вигоди керівник залучив як посередника радника директора Нацагенства.

15 січня 2021 року вказаних посадовців затримано в порядку ст. 208 КПК України під час видачі дозвільної документації та одержання неправомірної вигоди за неї.

Сьогодні, 16 січня, обом фігурантам слідчим ТУ ДБР у Києві повідомлено про підозру у вчиненні злочину з попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 368 ККУ. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

Першого заступника директора Нацагентства з акредитації України затримано під час одержання хабара за надання дозвільної документації, - ДБР 01
Першого заступника директора Нацагентства з акредитації України затримано під час одержання хабара за надання дозвільної документації, - ДБР 02
Першого заступника директора Нацагентства з акредитації України затримано під час одержання хабара за надання дозвільної документації, - ДБР 03
Першого заступника директора Нацагентства з акредитації України затримано під час одержання хабара за надання дозвільної документації, - ДБР 04

Автор: 

хабар (4750) корупція (4723) ДБР (3589)


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Топ коментарі
+9
Необхідно ще більше створити різних національних агенств!!
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16.01.2021 15:00 Відповісти
+6
Правду говорят - мечта любого чиновника - "разрешите мне хоть что-нибудь разрешать".
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16.01.2021 15:10 Відповісти
+3
инвестняни?
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16.01.2021 14:55 Відповісти
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инвестняни?
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16.01.2021 14:55 Відповісти
Ах-кредит, ах-кредит... Це відсотки!
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16.01.2021 16:07 Відповісти
Необхідно ще більше створити різних національних агенств!!
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16.01.2021 15:00 Відповісти
Первый?? А сколько их всего...скотов взяточников в том агенстве??
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16.01.2021 15:09 Відповісти
Правду говорят - мечта любого чиновника - "разрешите мне хоть что-нибудь разрешать".
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16.01.2021 15:10 Відповісти
Отменить разрешения не пробовали?
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16.01.2021 15:32 Відповісти
раніше подібних новин було менше , може , щось змінюється ?
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16.01.2021 15:49 Відповісти
зминюется.хе-хе. щас в разы больше начали требовать взяток,поэтому чаще попадаются. СБУ,ментам тоже кормиться надо
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16.01.2021 15:58 Відповісти
посадят!? брал взятку,теперь прийдется давать самому
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16.01.2021 15:55 Відповісти
Судья уже огласил прайс, на "рафик ниучом ниуинауат"?
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16.01.2021 16:16 Відповісти
Бывает что и задерживают...Хотелось бы услышать приговор !
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16.01.2021 16:55 Відповісти
А до чого тут ДБР? НАБУ такими повинно займатися
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16.01.2021 17:21 Відповісти
"Имя, сестра, имя"?
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16.01.2021 18:11 Відповісти
беня с медведчуком разрулят.
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17.01.2021 12:51 Відповісти
 
 