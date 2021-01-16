Першого заступника директора Нацагентства з акредитації України затримано під час одержання хабара за надання дозвільної документації, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

ДБР під час одержання неправомірної вигоди затримало першого заступника директора і радника директора Національного агентства з акредитації України (ч. 3 ст. 368 КК).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Оперативними працівниками ДБР встановлено, що керівною ланкою Національного агентства з акредитації України запроваджено корупційний механізм у сфері надання дозвільної документації. Під час досудового розслідування задокументовано факт вимагання першим заступником Нацагентства неправомірної вигоди у розмірі 2500 доларів США від представника комерційної структури у сфері транспортних перевезень.

Для одержання неправомірної вигоди керівник залучив як посередника радника директора Нацагенства.

15 січня 2021 року вказаних посадовців затримано в порядку ст. 208 КПК України під час видачі дозвільної документації та одержання неправомірної вигоди за неї.

Сьогодні, 16 січня, обом фігурантам слідчим ТУ ДБР у Києві повідомлено про підозру у вчиненні злочину з попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 368 ККУ. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.







