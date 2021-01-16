Pfizer і BioNTech розробили план для скорочення затримок під час поставок вакцини проти коронавірусу до ЄС

Компанії Pfizer і BioNTech заявили, що знайшли спосіб значно скоротити затримки поставок вакцини проти COVID-19 у країни ЄС.

Заяву компаній публікують європейські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Pfizer і BioNTech розробили план, який дасть змогу наростити виробничі потужності в Європі. Ми зможемо поставити набагато більше доз у другому кварталі", - повідомили компанії.

У їхній заяві пояснюється, що "ми зможемо повернутися до початкового плану поставок у ЄС, починаючи з 25 січня. Ми збільшимо обсяги поставок із 15 лютого".

Тож затримка в поставках вакцини зачепить тільки період до 25 січня, пояснюють ЗМІ.

Раніше цього тихня у Pfizer попередили, що, ймовірно, не зможуть поставляти заплановану кількість доз вакцини для ЄС упродовж трьох-чотирьох тижнів. Компанія пояснювала це необхідністю взяти паузу, щоб збільшити виробничі потужності на одному зі своїх заводів.

Такі плани викликали занепокоєння в ЄС, де триває кампанія з вакцинації населення проти Covid-19, причому на цьому етапі застосовується переважно якраз вакцина від Pfizer і BioNTech.

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