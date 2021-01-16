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Новини Коронавірус і карантин
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Pfizer і BioNTech розробили план для скорочення затримок під час поставок вакцини проти коронавірусу до ЄС

Компанії Pfizer і BioNTech заявили, що знайшли спосіб значно скоротити затримки поставок вакцини проти COVID-19 у країни ЄС.

Заяву компаній публікують європейські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Pfizer і BioNTech розробили план, який дасть змогу наростити виробничі потужності в Європі. Ми зможемо поставити набагато більше доз у другому кварталі", - повідомили компанії.

У їхній заяві пояснюється, що "ми зможемо повернутися до початкового плану поставок у ЄС, починаючи з 25 січня. Ми збільшимо обсяги поставок із 15 лютого".

Тож затримка в поставках вакцини зачепить тільки період до 25 січня, пояснюють ЗМІ.

Раніше цього тихня у Pfizer попередили, що, ймовірно, не зможуть поставляти заплановану кількість доз вакцини для ЄС упродовж трьох-чотирьох тижнів. Компанія пояснювала це необхідністю взяти паузу, щоб збільшити виробничі потужності на одному зі своїх заводів.

Такі плани викликали занепокоєння в ЄС, де триває кампанія з вакцинації населення проти Covid-19, причому на цьому етапі застосовується переважно якраз вакцина від Pfizer і BioNTech.

Читайте також: Єврокомісія не обговорює питання поставок китайської вакцини проти коронавірусу в ЄС, - представник ЄК Кеерсмекер

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Євросоюз (13785) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
https://twitter.com/GrishaSilence

https://twitter.com/GrishaSilence Григорій з Донбасу https://twitter.com/GrishaSilence @GrishaSilence https://twitter.com/GrishaSilence/status/1350405119733604352 1 ч

кстати, окуенная идея.
предлагаю такое реализовать и в Украине.
а вакцинацию начнем с Иванова, Гришина, Наумовича, Бидона и других идейных ребятушек, готовых взять за щеку за пару тысяч - только вакцинировать не Пфайзером/Модерной, а Синоваком или Спутником

Pfizer и BioNTech разработали план для сокращения задержек при поставках вакцины от коронавируса в ЕС - Цензор.НЕТ 7446
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16.01.2021 15:20 Відповісти
+3
https://charter97.org/ru/news/2021/1/16/407803/ Вакцинированных «Спутником V» жителей России не пустят в США и в Европу https://charter97.org/ru/news/2021/1/16/407803/comments/#comments 2
Там не считают ее вакциной. 
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16.01.2021 15:21 Відповісти
+3
Маск для мене авторітет в комічній сфері, що він там сробі коле мене не обходить.
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16.01.2021 15:37 Відповісти
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https://twitter.com/GrishaSilence

https://twitter.com/GrishaSilence Григорій з Донбасу https://twitter.com/GrishaSilence @GrishaSilence https://twitter.com/GrishaSilence/status/1350405119733604352 1 ч

кстати, окуенная идея.
предлагаю такое реализовать и в Украине.
а вакцинацию начнем с Иванова, Гришина, Наумовича, Бидона и других идейных ребятушек, готовых взять за щеку за пару тысяч - только вакцинировать не Пфайзером/Модерной, а Синоваком или Спутником

Pfizer и BioNTech разработали план для сокращения задержек при поставках вакцины от коронавируса в ЕС - Цензор.НЕТ 7446
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16.01.2021 15:20 Відповісти
Яка нам в біса різниця, як вакцинується передова Європппа. Все рівно їх вакцина нам до осені не світить, а до осені всі перехворіємо, Тому лозунг Україна -це Європа, пропоную переробити : Україна - це невакцинована Європа. От і вся солідарність жителів континента.
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16.01.2021 15:33 Відповісти
Не можу ніяк збагнути, чому нарід, який виборов асоціацію, безвіз та томос так лоханувся з вакциною від коронавірусу. та тарифами?
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16.01.2021 15:39 Відповісти
Потому что это все перечисленное никому в принципе не нужно, и ничего не дает
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16.01.2021 16:37 Відповісти
Да неужели? Это в какой реальности? У лаптеногого в голове?
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16.01.2021 16:45 Відповісти
жить стало лучше?
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16.01.2021 16:49 Відповісти
Передова Европа пока вакцинирует медперсонал, работающий с ковид и потенциальным контингентом ковид позитивных.
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16.01.2021 15:46 Відповісти
https://charter97.org/ru/news/2021/1/16/407803/ Вакцинированных «Спутником V» жителей России не пустят в США и в Европу https://charter97.org/ru/news/2021/1/16/407803/comments/#comments 2
Там не считают ее вакциной. 
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16.01.2021 15:21 Відповісти
Вот почему

Pfizer и BioNTech разработали план для сокращения задержек при поставках вакцины от коронавируса в ЕС - Цензор.НЕТ 289
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16.01.2021 15:36 Відповісти
Вот человек заболел, симтомов нет, ему прививкой добавляют ещё ковида и что дальше, кирдык?
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16.01.2021 15:25 Відповісти
Перед вакцинуванням роблять тест.
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16.01.2021 15:28 Відповісти
Маск тоже делал.....
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16.01.2021 15:31 Відповісти
Ну ви даєте, в туалет теж ходите коли Маск піде, бідні москалі, от так на америку весь час дивитись.
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16.01.2021 15:32 Відповісти
Ты бухой?
Маск сделал тесты подряд и 50/50
Одни положительные, другие отрицательные.
Кароч, тестируйся и вакцинируйся
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16.01.2021 15:35 Відповісти
Маск для мене авторітет в комічній сфері, що він там сробі коле мене не обходить.
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16.01.2021 15:37 Відповісти
до речі, про назви
колись у голові в боброєдкі сімоньян застрягло, що "спутнік" - єдине в світі російське слово з позитивною асоціативністю... було - і йок

https://twitter.com/Hlopak_

https://twitter.com/Hlopak_ В ґлуɛд заїхав¯\_(ツ)_/¯ https://twitter.com/Hlopak_ @Hlopak_ https://twitter.com/Hlopak_/status/1350392994130767873 2 ч

Що в голові у людей, які назвали вакцину "Спутнік-5"??
Це назва космічного апарату з двома піддослідними собачками на борту, Чайкою та Лисичкою. Запуск 28 липня 1960 року пройшов невдало, апарат вибухнув, цуцики Чайка та Лисичка загинули. Отаке...
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16.01.2021 15:43 Відповісти
Да! В США все плохо! А как под столом у пригожина?
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16.01.2021 15:39 Відповісти
Мне в ту субботу делали -- 10 минут и готов результат.
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16.01.2021 15:34 Відповісти
У тебя так,потому что ты не читаешь методичку тролля https://censor.net/ru/user/462589 !
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16.01.2021 15:42 Відповісти
Не делают. Зачем? Вакцина Pfizer & Moderna - это никогда не вирус ковид. Это просто протеин Spike.
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16.01.2021 15:48 Відповісти
Где-то на позапрошлой неделе, очень коротко маякнуло по радио, что чисто немецкая выкцина уже почти протестирована, от "Bayer".

Если я ничего не путаю, то возможно скоро будем при своих... ...ну и поделимся бесплатно с нищими и дурными стратегическими партнёрами.

Немцы гуманные... -- иногда слишком, даже.
В общем, не ширяйтесь чем нипопадя -- почекайте трошки -- всё будет абгемахт! *)
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16.01.2021 15:29 Відповісти
Bayer хоч відома фірма і повне лайно не буде випускати.
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16.01.2021 15:33 Відповісти
"Институт Коха" у нас рулит учёт и контроль -- серьёзней не бывает.
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16.01.2021 15:37 Відповісти
у байера все плохо с деньгами, истекло куча патентов, денежный поток иссяк,

может статься что с деньгами на исследования будет туго, ученые на западе за миску супа не работают
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16.01.2021 16:37 Відповісти
Підуть фельдшерами в Нар'ян Мар.
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16.01.2021 16:42 Відповісти
Дадуть, а потім доженуть , і ще раз як даадуть.
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16.01.2021 15:35 Відповісти
Немцы-то дадут... -- а всё остальное, об чём ты сказал -- то уже ваши вам...*)
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16.01.2021 15:38 Відповісти
Фрау Канцлерша, почти сразу сказала, типа: Наша задача не только самим победить Корону, но и помочь это сделать тем, у кого на это нет средств и возможностей!

-- поддержал!
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16.01.2021 15:46 Відповісти
https://www.chenews.it/2021/01/05/primo-vaccino-italiano-retheira/

100 млн доз в год, хранится при +2 - +8°.
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16.01.2021 16:09 Відповісти
Итальянская вакцина https://quifinanza.it/innovazione/video/vaccino-italiano-reithera/448244/ ReiThera поступит на рынок во втором квартале. Одна лишь вакцинация, эффективность 92,5%. Ни у кого из вакцинированных при испытаниях не наблюдалось коллатеральных эффектов.
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16.01.2021 16:00 Відповісти
я итальянцам доверяю только в приготовке пиццы
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16.01.2021 16:33 Відповісти
Тоді треба знести Кремль і на його місці побудувати оту італійську паляницю, як і майже весь Петербург.
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16.01.2021 16:46 Відповісти
По мнению ВОЗ, наилучшая медицина в Европе - итальянская, за ней следует французская.
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16.01.2021 17:03 Відповісти
Pfizer и BioNTech разработали план для сокращения задержек при поставках вакцины от коронавируса в ЕС - Цензор.НЕТ 5134
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16.01.2021 15:33 Відповісти
Pfizer и BioNTech разработали план для сокращения задержек при поставках вакцины от коронавируса в ЕС - Цензор.НЕТ 3072
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16.01.2021 15:33 Відповісти
Vot i xoroso,a tot tut perestali delat prilivki,derzit dlia vtorogo ukola stob ostalos
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16.01.2021 15:37 Відповісти
Нам лише облизуватись.
Бо ці вакцини в найближчий рік нам не отримати.
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16.01.2021 15:46 Відповісти
Не боись, Ксения! -- Западной Европе очень не в тему находиться в локальной зоне, посреди заразы...
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16.01.2021 15:51 Відповісти
це єдина надія
бо в нас влада відсутня як така.
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16.01.2021 15:57 Відповісти
Heil Мerkel
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16.01.2021 15:47 Відповісти
 
 