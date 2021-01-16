Pfizer і BioNTech розробили план для скорочення затримок під час поставок вакцини проти коронавірусу до ЄС
Компанії Pfizer і BioNTech заявили, що знайшли спосіб значно скоротити затримки поставок вакцини проти COVID-19 у країни ЄС.
Заяву компаній публікують європейські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Pfizer і BioNTech розробили план, який дасть змогу наростити виробничі потужності в Європі. Ми зможемо поставити набагато більше доз у другому кварталі", - повідомили компанії.
У їхній заяві пояснюється, що "ми зможемо повернутися до початкового плану поставок у ЄС, починаючи з 25 січня. Ми збільшимо обсяги поставок із 15 лютого".
Тож затримка в поставках вакцини зачепить тільки період до 25 січня, пояснюють ЗМІ.
Раніше цього тихня у Pfizer попередили, що, ймовірно, не зможуть поставляти заплановану кількість доз вакцини для ЄС упродовж трьох-чотирьох тижнів. Компанія пояснювала це необхідністю взяти паузу, щоб збільшити виробничі потужності на одному зі своїх заводів.
Такі плани викликали занепокоєння в ЄС, де триває кампанія з вакцинації населення проти Covid-19, причому на цьому етапі застосовується переважно якраз вакцина від Pfizer і BioNTech.
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https://twitter.com/GrishaSilence Григорій з Донбасу https://twitter.com/GrishaSilence @GrishaSilence https://twitter.com/GrishaSilence/status/1350405119733604352 1 ч
кстати, окуенная идея.
предлагаю такое реализовать и в Украине.
а вакцинацию начнем с Иванова, Гришина, Наумовича, Бидона и других идейных ребятушек, готовых взять за щеку за пару тысяч - только вакцинировать не Пфайзером/Модерной, а Синоваком или Спутником
Там не считают ее вакциной.
Маск сделал тесты подряд и 50/50
Одни положительные, другие отрицательные.
Кароч, тестируйся и вакцинируйся
колись у голові в боброєдкі сімоньян застрягло, що "спутнік" - єдине в світі російське слово з позитивною асоціативністю... було - і йок
https://twitter.com/Hlopak_
https://twitter.com/Hlopak_ В ґлуɛд заїхав¯\_(ツ)_/¯ https://twitter.com/Hlopak_ @Hlopak_ https://twitter.com/Hlopak_/status/1350392994130767873 2 ч
Що в голові у людей, які назвали вакцину "Спутнік-5"??
Це назва космічного апарату з двома піддослідними собачками на борту, Чайкою та Лисичкою. Запуск 28 липня 1960 року пройшов невдало, апарат вибухнув, цуцики Чайка та Лисичка загинули. Отаке...
Если я ничего не путаю, то возможно скоро будем при своих... ...ну и поделимся бесплатно с нищими и дурными стратегическими партнёрами.
Немцы гуманные... -- иногда слишком, даже.
В общем, не ширяйтесь чем нипопадя -- почекайте трошки -- всё будет абгемахт! *)
может статься что с деньгами на исследования будет туго, ученые на западе за миску супа не работают
-- поддержал!
100 млн доз в год, хранится при +2 - +8°.
Бо ці вакцини в найближчий рік нам не отримати.
бо в нас влада відсутня як така.