Подвиг захисників ДАПу - символ того, що ми обов'язково переможемо. Над Донецьким аеропортом знову замайорить прапор України, - Зеленський

Героїчна оборона Донецького аеропорту остаточно зруйнувала плани Росії щодо захоплення України. Бої за ДАП були одними з найзапекліших у війні на сході України.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив глава держави Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Це було дивом, коли наші люди витримували навіть після того, як почав "здаватися" бетон. Але жодного дива – це відображало закономірність. Бо українці довели, що рубіж свободи народів у Європі тепер пролягає східноим кордоном нашої держави і на захід його вже ніхто й ніколи не відтисне", - зазначив Зеленський.

Водночас він зауважує, що бої за Донецький аеропорт були одними з найзапекліших у війні на сході України.

"Наші відважні хлопці та дівчата – військовослужбовці, добровольці, волонтери – тримали оборону ДАПу 242 дні. Вони трималися попри регулярні атаки противника та постійні фейки у ворожих ЗМІ про те, що аеропорт ось-ось захоплять. За цю стійкість, безстрашність і незламність захисників Донецького аеропорту навали "кіборгами". Але вони були лише людьми, які показали всім нам, як це – тримати оборону навіть у меншості, вгризатися в бетон, але не відступати. Не віддавати ворогу без бою жодного сантиметра своєї території. Не тому, що вона має якесь стратегічне значення, а тому, що це – твоя земля, твій дім, який потрібно захищати", - пише Зеленський.

"Пам'ятаємо наших героїв, живих та полеглих, і дякуємо за їхній подвиг – за символ того, що ми обов'язково вистоїмо і здобудемо перемогу. І над Донецьким аеропортом знову замайорить синьо-жовтий прапор України. Безмежна вдячність кожному нашому захиснику! Вічна пам'ять тим, хто віддав життя за свободу України!" - підсумував глава держави.

Як повідомлялося, 16 січня - Всеукраїнський день пам'яті захисників Донецького аеропорту.