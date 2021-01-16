Подвиг захисників ДАПу - символ того, що ми обов'язково переможемо. Над Донецьким аеропортом знову замайорить прапор України, - Зеленський
Героїчна оборона Донецького аеропорту остаточно зруйнувала плани Росії щодо захоплення України. Бої за ДАП були одними з найзапекліших у війні на сході України.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив глава держави Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Це було дивом, коли наші люди витримували навіть після того, як почав "здаватися" бетон. Але жодного дива – це відображало закономірність. Бо українці довели, що рубіж свободи народів у Європі тепер пролягає східноим кордоном нашої держави і на захід його вже ніхто й ніколи не відтисне", - зазначив Зеленський.
Водночас він зауважує, що бої за Донецький аеропорт були одними з найзапекліших у війні на сході України.
"Наші відважні хлопці та дівчата – військовослужбовці, добровольці, волонтери – тримали оборону ДАПу 242 дні. Вони трималися попри регулярні атаки противника та постійні фейки у ворожих ЗМІ про те, що аеропорт ось-ось захоплять. За цю стійкість, безстрашність і незламність захисників Донецького аеропорту навали "кіборгами". Але вони були лише людьми, які показали всім нам, як це – тримати оборону навіть у меншості, вгризатися в бетон, але не відступати. Не віддавати ворогу без бою жодного сантиметра своєї території. Не тому, що вона має якесь стратегічне значення, а тому, що це – твоя земля, твій дім, який потрібно захищати", - пише Зеленський.
"Пам'ятаємо наших героїв, живих та полеглих, і дякуємо за їхній подвиг – за символ того, що ми обов'язково вистоїмо і здобудемо перемогу. І над Донецьким аеропортом знову замайорить синьо-жовтий прапор України. Безмежна вдячність кожному нашому захиснику! Вічна пам'ять тим, хто віддав життя за свободу України!" - підсумував глава держави.
Як повідомлялося, 16 січня - Всеукраїнський день пам'яті захисників Донецького аеропорту.
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ви програли.
а наслідок, повторюю.
Краще скажи, хто нищить підняту з руїн армію зараз.
Це набагато важливіше.
Всі говорять про провальні закупівлі. Зменшений бюджет.
Хто їх бачив ті озброєння..
Вже і навчань масштабних не проводили.
Снайперські гвинтівки зараз не ************, бо ЗЕ заборонив їх використовувати.
Та і взагалі захищати наші землі.
Бо замовленя ВСУ було провалене!
Зеленський по факту звернув всі намагання попередників позбутись окупанта.
Ми нині знаходимось в статусі кво.
А теперішні йолопи тупо крадуть і не дбають про зовнішню політику.
Дай мені розгорнути відповідь.
Ким і чим ми могли собі зарадити.
Ви вбиваєте одним питанням - хто дав наказ на ротацію через обшуки...
але крім цього запитання є багато інших ..не менш болючих і складних для розуміння...
з тих втрат, з того бойового кривавого досвіду... з нічого... виросла Армія, яка ще навіть сама не зна собі ціну! вона одна з найкращих...була... бо зараз все вертається назад і запеклий ворог став тою стороною і втрати наші приховуються і відповідати не завжди радять і ветеранів ********* і...саджають.... і бойовий цвіт - основа основ тої загартованої Армії вигоря душею і йде...
дуже важно знати- хто дав наказ...але перше запитання - хто дав наказ атакувати Україну ...
вибачте, що вліз.. важке у вас питання...навіть неможливо уявити як хлопцям було важко проходити це......але й то не найгірше, що їм довелось пережити.. (моя думка не є істиною)
И по всем договоренностям Дебальцево находится на украинской стороне и его нужно было вернуть силой даже после наступления кацапско-сепарских бандформирований .Не поздно его вернуть и сейчас . Но Вова ищет мир в глазах у людоеда , пока Петя искал бабки для своего кармана у того же самого людоеда
ВПРОЧЕМ КАК И ТВОЙ ГОСПОДИН, ЧЬЮ ДУПУ ТЫ ТАК УСЕРДНО ВЫЛИЗЫВАЕШЬ. 😆😅🤣😂😝😛
ЕСЛИ ТЫ ОБВИНЯЕШЬ ЦЕНЗОР И БУТУСОВА В ТОМ ЧТО ОНИ ,,ПРИГОЖИНСКИЕ", ТО АДМИНУ СТОИЛО БЫ НА ТЕБЯ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ. 😆😅🤣😂😝😛🙃
Сплотились патриоты Украины
И мужеством наполнили сердца.
Перед врагами не согнули спины.
Сражались за свободу до конца.
Аэропорт Донецка - слава, доблесть!
В стальных киборгов превратили плоть
Простые парни. Мужество и совесть
Солдатам свято - их не побороть
Не отравить пропагандистским ядом,
Рублями душу хлопцев не купить.
Позиции обстреливая "градом"
Героев не заставить долг забыть.
Затихнут эхом выстрелов стаккато,
Сметут с земли Донбасса русский сброд,
Но не забудет память, как когда-то,
Киборги защитили свой народ.
с Вами только можно вывесить белый флаг над страной
Мокшам подобаються зневажливі жарти про "хохлів".
Гроші не пахнуть. Бізнес на крові процвітає...
на троне короля.
Как глуп народ,
который то позволил...
А ребятам защищавшим ДАП и группам поддержки в Спартаке и ПЕсках низкий поклон. А павшим за Украину - светлая память. Герои не умирают !
Героям слава!!!
Дания 6часов.
Нидерланды 6 дней.
Польша 36 дней.
Дом Павлова на раше.Сталинград. 58дней.
ДАП.Украина 242 дня.