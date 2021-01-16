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Новини Агресія Росії проти України
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Подвиг захисників ДАПу - символ того, що ми обов'язково переможемо. Над Донецьким аеропортом знову замайорить прапор України, - Зеленський

Подвиг захисників ДАПу - символ того, що ми обов'язково переможемо. Над Донецьким аеропортом знову замайорить прапор України, - Зеленський

Героїчна оборона Донецького аеропорту остаточно зруйнувала плани Росії щодо захоплення України. Бої за ДАП були одними з найзапекліших у війні на сході України.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив глава держави Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Це було дивом, коли наші люди витримували навіть після того, як почав "здаватися" бетон. Але жодного дива – це відображало закономірність. Бо українці довели, що рубіж свободи народів у Європі тепер пролягає східноим кордоном нашої держави і на захід його вже ніхто й ніколи не відтисне", - зазначив Зеленський.

Водночас він зауважує, що бої за Донецький аеропорт були одними з найзапекліших у війні на сході України.

"Наші відважні хлопці та дівчата – військовослужбовці, добровольці, волонтери – тримали оборону ДАПу 242 дні. Вони трималися попри регулярні атаки противника та постійні фейки у ворожих ЗМІ про те, що аеропорт ось-ось захоплять. За цю стійкість, безстрашність і незламність захисників Донецького аеропорту навали "кіборгами". Але вони були лише людьми, які показали всім нам, як це – тримати оборону навіть у меншості, вгризатися в бетон, але не відступати. Не віддавати ворогу без бою жодного сантиметра своєї території. Не тому, що вона має якесь стратегічне значення, а тому, що це – твоя земля, твій дім, який потрібно захищати", - пише Зеленський.

"Пам'ятаємо наших героїв, живих та полеглих, і дякуємо за їхній подвиг – за символ того, що ми обов'язково вистоїмо і здобудемо перемогу. І над Донецьким аеропортом знову замайорить синьо-жовтий прапор України. Безмежна вдячність кожному нашому захиснику! Вічна пам'ять тим, хто віддав життя за свободу України!" - підсумував глава держави.

Як повідомлялося, 16 січня - Всеукраїнський день пам'яті захисників Донецького аеропорту.

Автор: 

аеропорт (1857) Донецьк (948) Зеленський Володимир (24576) оборона (4856) донецький аеропорт (164)


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Топ коментарі
+40
Сюр какой-то. Четырежды дезертир поздравляет настоящих героев.
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16.01.2021 15:52 Відповісти
+28
Суть гниды не меняется.
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16.01.2021 16:03 Відповісти
+27
ЗЕ - лживый лицемер!
Кто ещё это не понял , что оно говорит одно , а делает совсем другое ?
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16.01.2021 15:56 Відповісти
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Хто віддав наказ на ротацію через обшуки?Призвіще будь ласка.
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16.01.2021 16:43 Відповісти
вийдіть із суперечки.
ви програли.
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16.01.2021 16:54 Відповісти
Програв тому шо це ви так вирішили,не відповівши на конкретне питання?А цей наказ десь є,і він ще аукнеться тому хто його віддав.
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16.01.2021 16:56 Відповісти
бо це взагалі не питання.
а наслідок, повторюю.
Краще скажи, хто нищить підняту з руїн армію зараз.
Це набагато важливіше.
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16.01.2021 16:58 Відповісти
Це конкретне питання,наказ віддала конкретна людина.Ніхто не нище,йдуть нові озброєння,яких при Петрі і близько не було.
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16.01.2021 17:01 Відповісти
Які озброєння ?
Всі говорять про провальні закупівлі. Зменшений бюджет.
Хто їх бачив ті озброєння..
Вже і навчань масштабних не проводили.
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16.01.2021 17:08 Відповісти
Нептун,Корвети,Снайперські Гвинтівки,та багато чого іншого.
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16.01.2021 17:14 Відповісти
Нептун розробили в 2018. )
Снайперські гвинтівки зараз не ************, бо ЗЕ заборонив їх використовувати.
Та і взагалі захищати наші землі.
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16.01.2021 17:20 Відповісти
Звісно не було! При Петі іх тільки почали конструювати! Почали переговори про закупівлю! І пішла з затримкою в рік!
Бо замовленя ВСУ було провалене!
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16.01.2021 20:37 Відповісти
ватнікам із даунбаса ?
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17.01.2021 16:36 Відповісти
Пані Ксеніє! Не пропонуйте цьому ушльопку та йому подібним логічних речей. Вони не послуговуються логікою. Там просто чорно в роті, а довбешці лише шепіт з Г+Г - аби не Порошенко! Його треба посадити... за націоналізований Приватбанк...
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16.01.2021 16:54 Відповісти
Розумієш,з пані Ксенієй ми давні опоненти,а ти шо за один?Три дні на Цензорі,а пальці розтопирив))
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16.01.2021 16:58 Відповісти
А ты, значит, ветеран движения? Ну извини, дядя! Не выдержал я твоей тупой манеры мысли излагать и слухи непроверенные распространять. А що я за один, тебя вообще пусть не касается. Ты - брехло. Отгребай за это. Опонет, млять...
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16.01.2021 17:02 Відповісти
Я гляжу на экран, как на рвотное... (с)
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16.01.2021 16:23 Відповісти
Ми переможемо, але вже без тебе.
Зеленський по факту звернув всі намагання попередників позбутись окупанта.
Ми нині знаходимось в статусі кво.
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16.01.2021 16:25 Відповісти
Статус кво з моменту підписання Мінська 2.
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16.01.2021 16:31 Відповісти
Минула влада знала як використати його на благо держави.
А теперішні йолопи тупо крадуть і не дбають про зовнішню політику.
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16.01.2021 16:33 Відповісти
Минула влада підписувала Мінськ у той час коли росіянці загарбували Дебальцево,яке по Мінську повинно бути під контролем України.
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16.01.2021 16:35 Відповісти
А ми мали сили його втримати ?
Дай мені розгорнути відповідь.
Ким і чим ми могли собі зарадити.
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16.01.2021 16:36 Відповісти
А ми й не програли в Дебальцевому. Російські втрати від артелерийських дуелей і від прямого вогневого протистояння були дуже значущими. Гадаю, що саме вони, а не домовленості, зупинили бойові дії, оскільки московити виявились нездатними евакуювати усіх загиблих під Дебальцево.
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16.01.2021 16:41 Відповісти
Це все правільно.Хто дав наказ на ротацію через обшуки?
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16.01.2021 16:46 Відповісти
Кротику, харе фуйню сепарську тут постити. Ми ж нє на русвєснє.)
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16.01.2021 17:19 Відповісти
вибачте, вибачте...влізу ..
Ви вбиваєте одним питанням - хто дав наказ на ротацію через обшуки...
але крім цього запитання є багато інших ..не менш болючих і складних для розуміння...
з тих втрат, з того бойового кривавого досвіду... з нічого... виросла Армія, яка ще навіть сама не зна собі ціну! вона одна з найкращих...була... бо зараз все вертається назад і запеклий ворог став тою стороною і втрати наші приховуються і відповідати не завжди радять і ветеранів ********* і...саджають.... і бойовий цвіт - основа основ тої загартованої Армії вигоря душею і йде...
дуже важно знати- хто дав наказ...але перше запитання - хто дав наказ атакувати Україну ...
вибачте, що вліз.. важке у вас питання...навіть неможливо уявити як хлопцям було важко проходити це......але й то не найгірше, що їм довелось пережити.. (моя думка не є істиною)
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16.01.2021 17:41 Відповісти
Важен результат .Дебальцево должно было стать для оккупанта украинской брестской крепостью. А басни про 4 000 или все 40 000 убитых кацапских военных и сепаров оставьте для ваших свидетелей ,, элиты 16 %" .
И по всем договоренностям Дебальцево находится на украинской стороне и его нужно было вернуть силой даже после наступления кацапско-сепарских бандформирований .Не поздно его вернуть и сейчас . Но Вова ищет мир в глазах у людоеда , пока Петя искал бабки для своего кармана у того же самого людоеда
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16.01.2021 19:28 Відповісти
Аби тільки не замайорів поряд триколор...
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16.01.2021 17:24 Відповісти
"мы обязательно выстоим и одержим победу" Мы сидели на вагоне и толкали паровоз
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16.01.2021 16:28 Відповісти
Володя твоими устами глаголет истина, хотя мысли твои переживают за свою жопу.
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16.01.2021 16:32 Відповісти
ЦИНІК вищого пілотажу! Мені соромно за нього.
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16.01.2021 16:33 Відповісти
краще б мовчав би...гівно
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16.01.2021 16:42 Відповісти
Швондер, дядя, это ты. И даже Шариков. А шоколадный 2/3 Донбасса освободил. А шо освободило твое бубочка? Только сдает территории без боя, да воду в Крым все порывается подать, да газ напрямую у Газпрома закупать. А ты лично что сделал, чтобы хоть что-то освободить? Только воняешь тут сидишь, как скунс перепуганный.
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16.01.2021 17:16 Відповісти
КАРТЫ УКРАИНЫ ЗА ИЮНЬ 2014 ДО ,,ОСВОБОЖДЕНИЯ" 2/3 И СЕНТЯБРЬ 2014 ПОСЛЕ ,,ОСВОБОЖДЕНИЯ" 2/3 ГОВОРЯТ ЧТО ЛИЧНО ТЫ НАГЛО И ЦИНИЧНО БРЭШЭШЬ. 😆😅🤣😂😝😛
ВПРОЧЕМ КАК И ТВОЙ ГОСПОДИН, ЧЬЮ ДУПУ ТЫ ТАК УСЕРДНО ВЫЛИЗЫВАЕШЬ. 😆😅🤣😂😝😛
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17.01.2021 09:48 Відповісти
Это потому, что ккарты у тебя пригожинские, дядя. Как и методичка.
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17.01.2021 10:16 Відповісти
ДЫТЫНКО, КАРТЫ У МЕНЯ УКРАИНСКИЕ. БОЛЕЕ ТОГО ОНИ БЫЛИ И ЕСТЬ ЗДЕСЬ НА ЦЕНЗОРЕ. 😆😅🤣😂😝
ЕСЛИ ТЫ ОБВИНЯЕШЬ ЦЕНЗОР И БУТУСОВА В ТОМ ЧТО ОНИ ,,ПРИГОЖИНСКИЕ", ТО АДМИНУ СТОИЛО БЫ НА ТЕБЯ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ. 😆😅🤣😂😝😛🙃
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17.01.2021 10:30 Відповісти
Угомонись, тролляка. И капслок выключи, бо идиотом выглядишь. Хотя не выключай, идиота должно быть видно издалека.
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17.01.2021 11:02 Відповісти
ВСЁ, АРГУМЕНТЫ ПРО ,,ПРИГОЖИНСКИЕ КАРТЫ" И ОСВОБОЖДЕНИЕ ПЕПОЙ ПОРАЖЕНКОЙ 2/3 КРАИНСКОГО ДОНБАССА ЗАКОНЧИЛИСЬ????
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17.01.2021 11:16 Відповісти
УКРАИНСКОГО ДОНБАССА
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17.01.2021 11:17 Відповісти
Оно готовит очередные 4 участка для отступления, и тут же тварь хватает наглости что-то говорить о Героях и Флаге Украины. Двуличная мерзость.
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16.01.2021 16:50 Відповісти
КИБОРГИ

Сплотились патриоты Украины
И мужеством наполнили сердца.
Перед врагами не согнули спины.
Сражались за свободу до конца.

Аэропорт Донецка - слава, доблесть!
В стальных киборгов превратили плоть
Простые парни. Мужество и совесть
Солдатам свято - их не побороть

Не отравить пропагандистским ядом,
Рублями душу хлопцев не купить.
Позиции обстреливая "градом"
Героев не заставить долг забыть.

Затихнут эхом выстрелов стаккато,
Сметут с земли Донбасса русский сброд,
Но не забудет память, как когда-то,
Киборги защитили свой народ.
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16.01.2021 16:57 Відповісти
Забери свої солодкощаві, липкі руки від пам'яті героїв
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16.01.2021 17:11 Відповісти
Вся лицемерная херня, что бубочка выродил, перечеркивается одним словом. ЖУРАВЕЛЬ.
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16.01.2021 17:13 Відповісти
Не с Вами Зеленский
с Вами только можно вывесить белый флаг над страной
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16.01.2021 17:20 Відповісти
Подвиг захисників ДАПу - символ того, що ми обов'язково переможемо. Над Донецьким аеропортом знову замайорить прапор України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5165"Слуга народу", "Байки Мітяя", "Свати", "Родствєннічкі", "Папік"... Це лиш короткий список серіалів "Квартал-95", проданих до росії в 2020-му році. А є ще тб-шоу, фільми, концертні записи...
Мокшам подобаються зневажливі жарти про "хохлів".

Гроші не пахнуть. Бізнес на крові процвітає...
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16.01.2021 17:36 Відповісти
Бессмысленно и нелогично угробили иам кучу народа, ни с тактической, ни со стратегической точек зрерия он был не нужен (без всего Донецка)! Сдали без боя (по-договорнячку) Донецк, но об этом молчок!
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16.01.2021 17:43 Відповісти
Как жалок шут
на троне короля.
Как глуп народ,
который то позволил...
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16.01.2021 17:50 Відповісти
а хто текст писав актору?
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16.01.2021 17:51 Відповісти
Какой лицемер
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16.01.2021 17:53 Відповісти
Всё верно Зе сказал.
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16.01.2021 17:59 Відповісти
Над ДАП должен развеватся скелет этого кацапского прихвостня
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16.01.2021 18:00 Відповісти
Вітаю всіх захисників ДАПу, з перемогою ! Проти них московитська нечисть послала кращі свої війська, своїх уславлених-переславлених спецназівців. Еліта російської армії була розбита як хвилі об пірс. Мужність кіборгів дала зрозуміти кремлівським карликам що військовим шляхом захопити всю Україну не вдасться. Ще з десяток таких ДАПів і армії РФ не буде, вона буде знищена. Слава нашим воїнам ! Ви найкращі !
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16.01.2021 18:09 Відповісти
Чем позже поднимется флаг в Донецке тем больше будет там радость
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16.01.2021 18:20 Відповісти
Героическая оборона Донецкого аэропорта окончательно сломала планы России по захвату Украины. сообщил глава государства Владимир Зеленский, Во как ? Первый раз за почти два года оказалось зеля знает, что захватчик это не "сторона" , а всё-таки Россия ! Неожиданно как-то....
А ребятам защищавшим ДАП и группам поддержки в Спартаке и ПЕсках низкий поклон. А павшим за Украину - светлая память. Герои не умирают !
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16.01.2021 18:31 Відповісти
Герої не вмирають!
Героям слава!!!
Подвиг захисників ДАПу - символ того, що ми обов'язково переможемо. Над Донецьким аеропортом знову замайорить прапор України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7516
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16.01.2021 19:31 Відповісти
Сопротивлялись фашистам.
Дания 6часов.
Нидерланды 6 дней.
Польша 36 дней.
Дом Павлова на раше.Сталинград. 58дней.
ДАП.Украина 242 дня.
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16.01.2021 20:42 Відповісти
Кожне його слово ображає наши Героїв. Цинік. Нашим Кіборгам - шана.
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16.01.2021 21:12 Відповісти
При тобі українського прапору там не буде.
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16.01.2021 21:16 Відповісти
народ Украины начал просыпаться... на многие слова зеленьського народ уже реагирует как бык на красную тряпку... даже если слова положительные и президент в свои 41 год не лох...
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17.01.2021 06:31 Відповісти
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