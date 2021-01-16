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Новим головою партії Меркель стане проросійський кандидат Лашет, Зеленський вже привітав його з обранням

Новим головою партії Меркель стане проросійський кандидат Лашет, Зеленський вже привітав його з обранням

Учасники онлайн-з'їзду Християнсько-демократичного союзу Німеччини підтримали кандидатуру Арміна Лашета на пост голови партії. Президент України Володимир Зеленський привітав його з обранням.

Учасники з'їзду Християнсько-демократичного союзу (ХДС) обрали новим головою партії 59-річного прем'єр-міністра федеральної землі Північний Рейн - Вестфалія Арміна Лашета, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DWЙого кандидатуру в суботу, 16 січня, підтримали у другому турі голосування учасники відеоконференції дводенного з'їзду ХДС.

За даними BBC,  новий голова ХДС є одним з найбільш ймовірних кандидатів на пост канцлера від консервативного блоку ХДС / ХСС на вересневих виборах в бундестаг.

При цьому потенційними кандидатами також вважаються прем'єр-міністр Баварії і голова Християнсько-соціального союзу (ХСС) Маркус Зьодер, популярність якого значно зросла в масштабах всієї країни під час пандемії, а також міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан. Нинішня канцлерка ФРН, політик від ХДС Ангела Меркель, яка очолює уряд країни вже 15 років, відмовилася знову висувати свою кандидатуру.

У жовтні 2018 року  вона заявила, що не братиме участі у виборчій кампанії на наступних виборах в бундестаг. Її наступницею стала Аннегрет Крамп-Карренбауер, яка в лютому 2020 року повідомила, що відмовиться від посади голови ХДС і не буде висуватися кандидатом у канцлери.

ВІдтоді керівництво християнських демократів через пандемію коронавірусу майже рік не могло визначитися з датою проведення виборчого з'їзду.

Як зазначає Радіо Свобода, після окупації Криму Армін Лашет заявляв про "антипутінський популізм" в Німеччині. Після отруєння Сергія і Юлії Скрипалів в англійському Солсбері він був єдиним помітним членом ХДС, що критикував позицію Великої Британії, заявляючи про недостатні докази провини Росії в те, що трапилося.

У 2018 році Лашет, коментуючи німецьку зовнішню політику, говорив про необхідність розвитку діалогу з Росією. За його словами, навіть за часів СРСР Німеччина активніше намагалася вибудувати діалог з Москвою. "У нас панує клімат, в якому будь-хто, хто виступає з відмінною від загальноприйнятої щодо Росії точкою зору, оголошують купленим "Газпромом" або прихильником Володимира Путіна", - заявив він в інтерв'ю агентству dpa.

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У тому ж році в інтерв'ю Zeit він виступив проти "демонізації Росії". Цю тезу він повторив в 2019-му в інтерв'ю газеті Rheinische Post. Влітку того ж року він зустрічався в Санкт-Петербурзі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, виступивши на форумі з беззастережною підтримкою будівництва газопроводу "Північний потік - 2".

Водночас, президент України Володимир Зеленський привітав Арміна Лашета з обранням на посаду голови партії "Християнсько-демократичний союз" Німеччини. "Щиро вітаю Арміна Лашета з упевненою перемогою на виборах голови партії ХДС! Зичу успіхів у вашій праці заради процвітання Німеччини. Сподіваюся на подальше зміцнення та поглиблення українсько-німецького партнерства на благо наших народів", - написав Зеленський в Twitter.

Новим головою партії Меркель стане проросійський кандидат Лашет, Зеленський вже привітав його з обранням 01

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Німеччина (7517) Зеленський Володимир (24576) ХДС-ХСС (12) ХДС (23) Лашет Армін (17)


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Топ коментарі
+52
Дело Шредера живет и процветает. И эти люди нас еще учат бороться с коррупцией.
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16.01.2021 15:51 Відповісти
+37
Ну как же ж. Пророссийского и не поздравить. Единомышленик ЗЕ, как-никак.
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16.01.2021 15:53 Відповісти
+24
Хреново. Но не смертельно.
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16.01.2021 15:52 Відповісти
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Сторінка 3 з 3
Пограбував злодій стареньке подружжя, прикривши лице. Забрав все, що й на смерть приготували. Думав, що все вдалося потайки, проте... Поголос і підозра пішли...
Тоді він заявився до стареньких вдень і подарував їм вузлика з борошном... І йдучи назад, кожному зустрічному казав:
"я від тих невідомо ким пограбованих старих йду. Так, пішов поспілкувався, підтримав самотніх та убогих. Та й внала, чого там соромитися - я врятував їх від голоду, бо ж старенькі. Прийшов до них в цю страшну годину. Я не тільки благодійно від голоду врятував немічних - я ще й від холоду їх врятував, бо той вузлик з борошном з хустинки зроблений, а хустинку потім можна на голову пов'язати. Наступного разу теж піду. Витру їм сльози тією хустинкою. А у вас знайомих самотніх стареньких немає? Бо я б і до них завітав. З хустинкою."
Люди слухали, і 73% з них відвернулося. Інші плакали з розчулення, кричали від радості і били в долоні...
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17.01.2021 20:03 Відповісти
Тобі до віруючих, я атеїст. У кого немає факті той займається видумками і передьоргуванням. «Горе вам, обізнані в Законі, бо ви забрали ключ до знання. Ви самі не ввійшли й перешкоджаєте тим, хто входить!» Амінь
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17.01.2021 21:39 Відповісти
Яке ще дьоргання і які факти? Все життя перебувати у владі держави, і стати мільярдером в зубожілій країні... Тільки лакеї, подільники злодія не бачать тут "нічого такого".
Надіюсь, народ, який нищівно турнув його, наступного разу не буде настільки поблажливим - і спитає за все. Бо давно пора.
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17.01.2021 23:54 Відповісти
Ти знаєш, вже ВАЗеленському треба боятися гніву народу, і тут вже обгрунтовано, без накачки Г+Г Бєні, без страшних історій про вбитого брата і Лмпецьку фабрику на Мальдівах. Так, Порох став мільярдером. Але я не чув, щоб його звинувачували в збагаченні через державний бюджет. Перші десяток років Незалежності не було заборони держслужбовцю займатися бізнесом. Все в межах законів. Порох не ангел, та і немає у нас ангелів в політиці. Але коли порівнювати з нинішніми "державниками", які навіть украсти не вміють культурно- він просто красава. Навіть з газом обкакалися
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19.01.2021 09:41 Відповісти
Когда в ХДС приходит прорашенский руководитель, когда от республиканцев в США второй срок выдвигается поклонник Путина Трамп, ( когда независимую Украину по очереди возглавляют секретарь по идеологии, красный директор, бухгалтер- пчеловод, уголовник с тремя" неходками", олигарх , клоун, так скоро до мышей дойдем.. шутка.)то приходит понимание что мир сошел с ума. Скажи об этом кому то лет 30 назад никто бы не поверил. Так что ковид появился не просто так, это просто одна из граней современного безумного мира.
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16.01.2021 17:52 Відповісти
невже ще не дійшло що незалежність наша суто номінальна?
При трьох президентах ми на пів кроку виходили з-під прямого керування кремля і завжди нас силоміць туди повертали
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16.01.2021 18:42 Відповісти
Полку Зеленского и Путлера прибыло.
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16.01.2021 18:01 Відповісти
Все тече все міняється, Трампом теж лякали, тільки він зробив більше для України ніж Барак
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16.01.2021 18:18 Відповісти
Какой трамп, путлер настоящий друг Украини. Дебили плд.
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16.01.2021 19:00 Відповісти
Ермаку, и Зеленскому, и их бенефициарам нужно взять во внимание тот факт, что введение персональных санкций США против представителей пророссийской пятой колонны в Украине, а также их медиа-ресурсов - это четкий сигнал Зеленскому.
Зеленскому, а не Дубинскому или Деркачу. С этими ... разберутся, без сомнений.
А Зеленскому и Ермаку раз и навсегда нужно запомнить - настоящим врагом Украины и США является не Порошенко, против которого весь половину 2019 и весь 2020 год Банковая и ГПУ под руководством Зеленского устраивала политическую травлю, а Москва, ее пятая колонна в Украине и пророссийские СМИ.
Во-вторых, отдельные представители партии Зеленского представляют опасность, как для Украины, так и для украинско-американских отношений. Поэтому Зеленскому следует задуматься над очищением своих политических рядов от токсичных лиц и, главное, влияний, чтобы рассчитывать на сотрудничество с Вашингтоном.
Не стоит также рассчитывать, что новая американская администрация для восстановления нормальных американско-украинских отношений, удовлетворится декларативными шагами, типа, исключения из рядов партии Дубинского. Этого мало. Слишком.
В-третьих, Зеленский должен на практике обеспечивать верховенство права и прекратить травлю антикоррупционных структур в Украине и лидера украинской оппозиции, Президента и Верховного Главнокомандующего ВСУ 2014-2019 Петра Порошенко, боевых генералов.
Короче говоря, санкции США -это сигнал украинским властям о том, что время шуток завершилось.
https://www.facebook.com/nusspavlo?__cft__%5b0%5d=AZVjbBRFiBI0tIhi2VqP-Yx7wfLaIguYoMwnUEvLt1AUHVujdMpG9HmO-Ty76hDN2jJbzoTZiW5OoNjeLXZ14L39GJ2rcVeraFqqoyaKZqmKmhZhEYMJXw-z5gZ5RoB_o613x4CL3d7iJ6GtD0mTPcDwY9XBhe8rDKWdUf2sB918xA&__tn__=-UC%2CP-R Pavlo Nuss
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16.01.2021 18:18 Відповісти
а кто денег даст в карман ?
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16.01.2021 21:09 Відповісти
Пусть хоть весь мир будет пророссийским, лишь бы мы были проукраинскими, и тогда нам никто ничего не сделает. Посмотрите на историю Израиля.
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16.01.2021 18:24 Відповісти
Это проросийское лайно в купе с байдой = недостающее звено для Зеро для полной капитуляции.
байданистов надо учить - они как дети!
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16.01.2021 18:25 Відповісти
Тепер зрозуміло чому мордовія кинулася добудовувати газогін.
Германія здається вже у лапах кремля
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16.01.2021 18:34 Відповісти
Світ має яскравий приклад того що стається з країнами де паРаша ставить свої консерви керівниками.
Візьмем Трампа.-злетів з катушок, організував громадянську війну.
Лукашенко злетів з катушок організував громадянську війну.

.....................
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16.01.2021 18:57 Відповісти
Мабуть Лашет знайшов спільну мову з росією на темі католіцизму
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16.01.2021 19:15 Відповісти
Выступая перед делегатами съезда ХДС, протеже Меркель вспомнил о недавних событиях в Вашингтоне, когда протестовавшие ворвались в здание Конгресса США.
"Многие думают, что у нас такое произойти не может, но и здесь мы видели имперские флаги на ступенях Бундестага", - сказал он. Он вспомнил прошлогодние события в Берлине в ходе протестов против коронавирусных ограничений, когда манифестанты, среди которых были правые, перелезли через ограду перед зданием парламента и забрались на ступени."Мы не позволим правым террористам и разжигателям сломать нашу страну", - сказал пророссийский Лашет, который по всем убеждениям есть копия Байдена.
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16.01.2021 19:17 Відповісти
просто все хотят жить нормально, а нам главное мова.
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16.01.2021 19:38 Відповісти
звиздуй у ********* - там ізик.
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16.01.2021 19:42 Відповісти
И все, какой простой мальчик.
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16.01.2021 19:58 Відповісти
Чомусь Латвія, де русскаязичних зробили нєгражданамі, живе дуже нормально - 900 євро середня зарплата при київських цінах в Ризі!
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16.01.2021 21:43 Відповісти
@леха
Чехол, бутылка не жмет?
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17.01.2021 04:09 Відповісти
Прокацапську повію анжелку змінює кацапський простітут лашет.
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16.01.2021 19:42 Відповісти
а что это за имя Амин Лашет - очень турецкое, турок наверно.
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16.01.2021 21:30 Відповісти
Там есть кто нибудь не пророссийский?😁😁😁😁😁😁
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16.01.2021 20:01 Відповісти
там все прогерманские, но суть в том что США слишком уж давит на ЕС и ЕС ищет рычаг противодействия
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16.01.2021 21:11 Відповісти
І чим ж США давлять? 50 років тому ЄС сам просив у США захисту від москалів, причому НІмеччина - найбільше!
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16.01.2021 21:44 Відповісти
А шо тут удивляться? Германия уже давно раисии лижет.
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16.01.2021 22:07 Відповісти
Новим головою партії Меркель стане проросійський кандидат Лашет, Зеленський вже привітав його з обранням - Цензор.НЕТ 7205
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16.01.2021 22:24 Відповісти
Шрьодер № 2 , пудель )(уйла?
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16.01.2021 22:34 Відповісти
Странно было бы если бы назначили НЕ пророссийского. Весь СССР был разрушен под схему: "Гелики и золотые унитазы в обмен на нефтегаз". Там сотни миллиардов евриков крутятся.
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16.01.2021 23:29 Відповісти
Рано истерить. Лашет пока только глава одно ( пусть и пока ведущей) партии Германии. Не Канцлер! Меркель - канцлер до октября 2021г. Очередные парламентские выборы в Бундестаг Германии будут в период август - октябрь 2021 года. А члены нового бундестага выберут нового канцлера. Лашет еще не самое большое зло с учетом партии ХДС, есть эксземпляры в других партиях еще хуже. Открованно пропутинские и популистские. И электорат у них - советские евреи и эмигранты из СССР - которых там тьма.
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16.01.2021 23:48 Відповісти
Очередной хутинский пуесос. Скупили германию оптом.
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17.01.2021 00:50 Відповісти
А чего бомбануло у людей? Можно подумать, что Германия была союзником Украины. Формально да, фактически нет. Анжела - нормальная старая шлюха, которая всех боится. Особенно бандита, который ее изнасиловал 75 лет назад. Если бы не Америка и Канада - про когда-то существовавшую Украину давно бы уж все забыли. Германия в числе первых.
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17.01.2021 01:14 Відповісти
если начинать пить в пятницу, то в неделе будет восемь дней - пять рабочих и три выходных
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17.01.2021 06:39 Відповісти
Пока собаку кормят, она служит. Когда не будет денег для "поддержки наших людей в пока еще зарубежье", тогда и служба закончится. Если хорошо прислушаться, то можно услышать как соседние финансы тихо, но внятно затянули романсы. Надеюсь, что эта тенденция станет устойчивой.
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17.01.2021 08:07 Відповісти
Не факт, що Лашет стане прем'єром. В партії ХСС є більш потужніший кандидат на прем'єра, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%91%D0%B4%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%81 Маркус Зёдер ; а він, якраз - антикасапський.
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17.01.2021 12:21 Відповісти
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