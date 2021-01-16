Новим головою партії Меркель стане проросійський кандидат Лашет, Зеленський вже привітав його з обранням

Учасники онлайн-з'їзду Християнсько-демократичного союзу Німеччини підтримали кандидатуру Арміна Лашета на пост голови партії. Президент України Володимир Зеленський привітав його з обранням.

Учасники з'їзду Християнсько-демократичного союзу (ХДС) обрали новим головою партії 59-річного прем'єр-міністра федеральної землі Північний Рейн - Вестфалія Арміна Лашета, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW. Його кандидатуру в суботу, 16 січня, підтримали у другому турі голосування учасники відеоконференції дводенного з'їзду ХДС.

За даними BBC, новий голова ХДС є одним з найбільш ймовірних кандидатів на пост канцлера від консервативного блоку ХДС / ХСС на вересневих виборах в бундестаг.

При цьому потенційними кандидатами також вважаються прем'єр-міністр Баварії і голова Християнсько-соціального союзу (ХСС) Маркус Зьодер, популярність якого значно зросла в масштабах всієї країни під час пандемії, а також міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан. Нинішня канцлерка ФРН, політик від ХДС Ангела Меркель, яка очолює уряд країни вже 15 років, відмовилася знову висувати свою кандидатуру.

У жовтні 2018 року вона заявила, що не братиме участі у виборчій кампанії на наступних виборах в бундестаг. Її наступницею стала Аннегрет Крамп-Карренбауер, яка в лютому 2020 року повідомила, що відмовиться від посади голови ХДС і не буде висуватися кандидатом у канцлери.

ВІдтоді керівництво християнських демократів через пандемію коронавірусу майже рік не могло визначитися з датою проведення виборчого з'їзду.

Як зазначає Радіо Свобода, після окупації Криму Армін Лашет заявляв про "антипутінський популізм" в Німеччині. Після отруєння Сергія і Юлії Скрипалів в англійському Солсбері він був єдиним помітним членом ХДС, що критикував позицію Великої Британії, заявляючи про недостатні докази провини Росії в те, що трапилося.

У 2018 році Лашет, коментуючи німецьку зовнішню політику, говорив про необхідність розвитку діалогу з Росією. За його словами, навіть за часів СРСР Німеччина активніше намагалася вибудувати діалог з Москвою. "У нас панує клімат, в якому будь-хто, хто виступає з відмінною від загальноприйнятої щодо Росії точкою зору, оголошують купленим "Газпромом" або прихильником Володимира Путіна", - заявив він в інтерв'ю агентству dpa.

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У тому ж році в інтерв'ю Zeit він виступив проти "демонізації Росії". Цю тезу він повторив в 2019-му в інтерв'ю газеті Rheinische Post. Влітку того ж року він зустрічався в Санкт-Петербурзі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, виступивши на форумі з беззастережною підтримкою будівництва газопроводу "Північний потік - 2".

Водночас, президент України Володимир Зеленський привітав Арміна Лашета з обранням на посаду голови партії "Християнсько-демократичний союз" Німеччини. "Щиро вітаю Арміна Лашета з упевненою перемогою на виборах голови партії ХДС! Зичу успіхів у вашій праці заради процвітання Німеччини. Сподіваюся на подальше зміцнення та поглиблення українсько-німецького партнерства на благо наших народів", - написав Зеленський в Twitter.

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