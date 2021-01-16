Новим головою партії Меркель стане проросійський кандидат Лашет, Зеленський вже привітав його з обранням
Учасники онлайн-з'їзду Християнсько-демократичного союзу Німеччини підтримали кандидатуру Арміна Лашета на пост голови партії. Президент України Володимир Зеленський привітав його з обранням.
Учасники з'їзду Християнсько-демократичного союзу (ХДС) обрали новим головою партії 59-річного прем'єр-міністра федеральної землі Північний Рейн - Вестфалія Арміна Лашета, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW. Його кандидатуру в суботу, 16 січня, підтримали у другому турі голосування учасники відеоконференції дводенного з'їзду ХДС.
За даними BBC, новий голова ХДС є одним з найбільш ймовірних кандидатів на пост канцлера від консервативного блоку ХДС / ХСС на вересневих виборах в бундестаг.
При цьому потенційними кандидатами також вважаються прем'єр-міністр Баварії і голова Християнсько-соціального союзу (ХСС) Маркус Зьодер, популярність якого значно зросла в масштабах всієї країни під час пандемії, а також міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан. Нинішня канцлерка ФРН, політик від ХДС Ангела Меркель, яка очолює уряд країни вже 15 років, відмовилася знову висувати свою кандидатуру.
У жовтні 2018 року вона заявила, що не братиме участі у виборчій кампанії на наступних виборах в бундестаг. Її наступницею стала Аннегрет Крамп-Карренбауер, яка в лютому 2020 року повідомила, що відмовиться від посади голови ХДС і не буде висуватися кандидатом у канцлери.
ВІдтоді керівництво християнських демократів через пандемію коронавірусу майже рік не могло визначитися з датою проведення виборчого з'їзду.
Як зазначає Радіо Свобода, після окупації Криму Армін Лашет заявляв про "антипутінський популізм" в Німеччині. Після отруєння Сергія і Юлії Скрипалів в англійському Солсбері він був єдиним помітним членом ХДС, що критикував позицію Великої Британії, заявляючи про недостатні докази провини Росії в те, що трапилося.
У 2018 році Лашет, коментуючи німецьку зовнішню політику, говорив про необхідність розвитку діалогу з Росією. За його словами, навіть за часів СРСР Німеччина активніше намагалася вибудувати діалог з Москвою. "У нас панує клімат, в якому будь-хто, хто виступає з відмінною від загальноприйнятої щодо Росії точкою зору, оголошують купленим "Газпромом" або прихильником Володимира Путіна", - заявив він в інтерв'ю агентству dpa.
У тому ж році в інтерв'ю Zeit він виступив проти "демонізації Росії". Цю тезу він повторив в 2019-му в інтерв'ю газеті Rheinische Post. Влітку того ж року він зустрічався в Санкт-Петербурзі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, виступивши на форумі з беззастережною підтримкою будівництва газопроводу "Північний потік - 2".
Водночас, президент України Володимир Зеленський привітав Арміна Лашета з обранням на посаду голови партії "Християнсько-демократичний союз" Німеччини. "Щиро вітаю Арміна Лашета з упевненою перемогою на виборах голови партії ХДС! Зичу успіхів у вашій праці заради процвітання Німеччини. Сподіваюся на подальше зміцнення та поглиблення українсько-німецького партнерства на благо наших народів", - написав Зеленський в Twitter.
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Тоді він заявився до стареньких вдень і подарував їм вузлика з борошном... І йдучи назад, кожному зустрічному казав:
"я від тих невідомо ким пограбованих старих йду. Так, пішов поспілкувався, підтримав самотніх та убогих. Та й внала, чого там соромитися - я врятував їх від голоду, бо ж старенькі. Прийшов до них в цю страшну годину. Я не тільки благодійно від голоду врятував немічних - я ще й від холоду їх врятував, бо той вузлик з борошном з хустинки зроблений, а хустинку потім можна на голову пов'язати. Наступного разу теж піду. Витру їм сльози тією хустинкою. А у вас знайомих самотніх стареньких немає? Бо я б і до них завітав. З хустинкою."
Люди слухали, і 73% з них відвернулося. Інші плакали з розчулення, кричали від радості і били в долоні...
Надіюсь, народ, який нищівно турнув його, наступного разу не буде настільки поблажливим - і спитає за все. Бо давно пора.
При трьох президентах ми на пів кроку виходили з-під прямого керування кремля і завжди нас силоміць туди повертали
Зеленскому, а не Дубинскому или Деркачу. С этими ... разберутся, без сомнений.
А Зеленскому и Ермаку раз и навсегда нужно запомнить - настоящим врагом Украины и США является не Порошенко, против которого весь половину 2019 и весь 2020 год Банковая и ГПУ под руководством Зеленского устраивала политическую травлю, а Москва, ее пятая колонна в Украине и пророссийские СМИ.
Во-вторых, отдельные представители партии Зеленского представляют опасность, как для Украины, так и для украинско-американских отношений. Поэтому Зеленскому следует задуматься над очищением своих политических рядов от токсичных лиц и, главное, влияний, чтобы рассчитывать на сотрудничество с Вашингтоном.
Не стоит также рассчитывать, что новая американская администрация для восстановления нормальных американско-украинских отношений, удовлетворится декларативными шагами, типа, исключения из рядов партии Дубинского. Этого мало. Слишком.
В-третьих, Зеленский должен на практике обеспечивать верховенство права и прекратить травлю антикоррупционных структур в Украине и лидера украинской оппозиции, Президента и Верховного Главнокомандующего ВСУ 2014-2019 Петра Порошенко, боевых генералов.
Короче говоря, санкции США -это сигнал украинским властям о том, что время шуток завершилось.
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байданистов надо учить - они как дети!
Германія здається вже у лапах кремля
Візьмем Трампа.-злетів з катушок, організував громадянську війну.
Лукашенко злетів з катушок організував громадянську війну.
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"Многие думают, что у нас такое произойти не может, но и здесь мы видели имперские флаги на ступенях Бундестага", - сказал он. Он вспомнил прошлогодние события в Берлине в ходе протестов против коронавирусных ограничений, когда манифестанты, среди которых были правые, перелезли через ограду перед зданием парламента и забрались на ступени."Мы не позволим правым террористам и разжигателям сломать нашу страну", - сказал пророссийский Лашет, который по всем убеждениям есть копия Байдена.
Чехол, бутылка не жмет?