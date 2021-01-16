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Новини Коронавірус і карантин
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Закупівлі вакцини проти COVID-19 для України: Crown Agents отримає оплату за свої послуги після виконання усіх умов контракту

Закупівлі вакцини проти COVID-19 для України: Crown Agents отримає оплату за свої послуги після виконання усіх умов контракту

Міжнародна компанія Crown Agents, яку постановою Кабміну визначено закупівельником COVID-вакцини для України, отримає оплату за свої послуги після виконання всіх умов контракту і у розмірі, необхідному для покриття операційних витрат.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в пресрелізі компанії Crown Agents, наявному в розпорядженні агентства,інформує Цензор.НЕТ.

"Кабінет Міністрів своєю постановою визначив, що міжнародна компанія Crown Agents закуповуватиме вакцини проти COVID-19 на замовлення Міністерства охорони здоров’я. ...Оплату за виконання своїх послуг міжнародна компанія отримає тільки після виконання усіх умов контракту та у розмірі, необхідному для покриття операційних витрат", - наголосили в Crown Agents.

Також читайте: Pfizer і BioNTech розробили план для скорочення затримок під час поставок вакцини проти коронавірусу до ЄС

В компанії повідомили, що уряд Великої Британії обрав її для постачання вакцин на заморські території держави, таким чином компанія має досвід поставки вакцин від COVID-19, які потребуюсь спеціальних умов доставки та зберігання.

Також у Crown Agents заявили, що мають багаторічний міжнародний досвід проведення процедури екстрених закупівель за надзвичайних ситуацій. Приміром, під час епідемії Ебола Crown Agents проводили екстрену закупівлю вакцин і прямої гуманітарної допомоги постраждалому населенню з різних країн світу.

Наразі Crown Agents здійснюють закупівлі вакцин для МОЗ України за програмою Імунобіологічні препарати для проведення імунопрофілактики населення та вироби для забезпечення умов температурного контролю імунобіологічних препаратів та медичні вироби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білоруським медикам робитимуть щеплення проти коронавірусу російською вакциною, до квітня її почнуть виробляти в країні, - МОЗ РБ

Crown Agents – некомерційне підприємство з 188-річною історією, працює в Україні понад 20 років у проєктах в галузі закупівель, управління фінансами, розвитку економіки.

Протягом 2013-2017 років Crown Agents були відповідальними за реалізацію Проєкту із гармонізації системи державних закупівель в Україні за стандартами ЄС, що був ініційований та підтриманий Європейським Союзом. Створена в рамках цього проєкту нормативно-правова база дозволила запровадити нові прозорі правила та почати формування належної культури державних закупівель.

Від 2015 року організація бере участь у закупівлях за державний кошт ліків та виробів медичного призначення для МОЗ України. Crown Agents виконують закупівлі з економією, яка зараз становить близько $9,6 млн (бюджети 2016-2018). Заощаджені кошти спрямовуються на додаткові закупівлі з метою максимального задоволення існуючих потреб українських пацієнтів.

Нагадаємо, 15 січня стало відомо, що британське закупівельне агентство Crown Agents буде закуповувати вакцини проти COVID-19 для України.

вакцина (4419) держзакупівлі (384) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
Молдова и Албания уже прививаются Пфайзером. Африканский союз договорился о поставке в Африку 250 млн доз вакцины от Пфайзер, Джонсон и Модерна. А Зеленский не договорился даже о партии для массовой вакцинации медработников. Украина Зеленского - это жопа Африки.
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16.01.2021 17:30 Відповісти
+8
"...получит оплату за свои услуги после выполнения всех условий контракта и в размере, необходимом для покрытия операционных расходов."

Вот черт... красиво кто-то формулирует. Так красиво откаты еще никто не называл.
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16.01.2021 17:28 Відповісти
+8
Пилорама. Пилить, не перепилить
Закупки вакцины от COVID-19 для Украины: Crown Agents получит оплату за свои услуги после выполнения всех условий контракта - Цензор.НЕТ 794
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16.01.2021 17:29 Відповісти
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"...получит оплату за свои услуги после выполнения всех условий контракта и в размере, необходимом для покрытия операционных расходов."

Вот черт... красиво кто-то формулирует. Так красиво откаты еще никто не называл.
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16.01.2021 17:28 Відповісти
За словами Ляшка, контракт між Україною та китайською компанією був підписаний під банківські гарантії, "тобто, Україна перерахувала гроші, але це не значить, що ми вже зараз будемо отримувати цю вакцину".

Знову брешуть
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16.01.2021 17:39 Відповісти
Та не. Там где откаты, они спешат сделать предоплату, и быстренько на карман. Перед новым годом 600 лимонов богатыревой кинули? Кинули, распилили. Где вакцина? А нетути. И не будет. Где деньги? На буковелях и тд
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16.01.2021 17:41 Відповісти
Пилорама. Пилить, не перепилить
Закупки вакцины от COVID-19 для Украины: Crown Agents получит оплату за свои услуги после выполнения всех условий контракта - Цензор.НЕТ 794
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16.01.2021 17:29 Відповісти
Вакцин в мире нарисовалось уже больше чем коронавируса
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16.01.2021 17:30 Відповісти
Проверенных и сертифицированных всего 2 - Модерна и Пфайзер.
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16.01.2021 17:37 Відповісти
это не по нашему...это по вашему. и не первый раз."божья роса" в глаза пиплу
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16.01.2021 18:06 Відповісти
Зареєстрована де? Помиї зареєстровані у паРаші? Спутник V це не російська розробка, а розробка разом з Астразенека на основі схожої вакцини від коронавірусу для ветеринарії. Сама Астразенека цю вакцину не використовує. В Севастополі більше 20 моряків захворіли після вакцинації Спутником. Один попав до реанімації. Це молоді хлопці, а що казати про стариків?
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16.01.2021 18:22 Відповісти
ты чо рекламу своего дерьма сюда суешь?по кацапски нагло.в спам,лаптеносец
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16.01.2021 18:07 Відповісти
уйди добровольно и удали свою рекламу.бо ща модеру саобчу,
реклама на сайте запрещена.
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16.01.2021 18:18 Відповісти
Ти не зможеш поїхати в паспортом вакцинації цїєю вакциною в ті країни, де такий паспорт вимагають, то му що ця вакцина не зареєстрована ВОЗ. Це помиї, а не вакцина.
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16.01.2021 18:26 Відповісти
Повторюю для тих у кого вата у голові - вакцина не зареєстрована у ВОЗ, тому цей паспорт не дійсний, можеш засунути його собі в дупу. Коли твій скелет розриють археологи, то він буде з паспортом вакцинації. Ти дуже здивуєш археологів. )))
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16.01.2021 18:36 Відповісти
Мутации...
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16.01.2021 17:44 Відповісти
Молдова и Албания уже прививаются Пфайзером. Африканский союз договорился о поставке в Африку 250 млн доз вакцины от Пфайзер, Джонсон и Модерна. А Зеленский не договорился даже о партии для массовой вакцинации медработников. Украина Зеленского - это жопа Африки.
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16.01.2021 17:30 Відповісти
В Норвегии умерли 23 привитых от COVID-19 вакциной Pfizer
Все погибшие - люди старше 80 лет с хроническими заболеваниями. Вакцинация населения королевства разработанным Pfizer препаратом началась две с половиной недели назад.
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16.01.2021 17:37 Відповісти
Фейк из сру-сегмента. У мерло 2 старика в одном доме престарелых.
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16.01.2021 17:38 Відповісти
Глава центра имени Гамалеи https://lenta.ru/tags/persons/gintsburg-aleksandr/ Александр Гинцбург оценил опасность вакцины Pfizer после смерти 23 человек, привитых ей, в Норвегии. Об этом он рассказал в эфире НСН.
Как отметил Гинцбург, очень важно установить, в какой именно момент умерли пациенты. По его словам, если смерть наступила после первой вакцинации, то эти люди не были защищены, и их надо рассматривать как непривитых. «Если они полностью провакцинировались и потом умерли, то это довольно скандальная история», - добавил он.
Специалист подчеркнул, что в РНК-вакцинах остаются нерешенные моменты касательно ее безопасности. В частности, когда большое количество чужеродной РНК попадает в клетки, иммунная система воспринимает это как опасность. «Возникает сильный воспалительный процесс. Никаких ограничений при таком способе введения вакцины не включается», - подчеркнул Гинцбург. При этом https://lenta.ru/tags/organizations/pfizer/ Pfizer пытался решить эту проблему, однако получилось ли это, ученый не знает.
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16.01.2021 17:43 Відповісти
Спутник. Только Спутник!!!
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16.01.2021 17:46 Відповісти
https://lenta.ru/

Кацап Гинцбург оценил Пфайзер. Запоребрик в своем репертуаре.
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16.01.2021 17:49 Відповісти
Что и требовалось доказать. У тебя кацапизм головного мозга, если ты на таких ресурсах информацию черпаешь.
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16.01.2021 17:50 Відповісти
Других возражений нет? Кто прав, поживем-увидим.
Ссылка на медузу. https://meduza.io/news/2021/01/14/v-norvegii-posle-privivki-ot-koronavirusa-umerli-23-cheloveka
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16.01.2021 17:59 Відповісти
С твоим ником радоваться надо, а не слезы лить
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16.01.2021 17:41 Відповісти
Людям у віці 70+ щеплення протипоказані, це ви можете прочитати в інструкції до будь якої вакцини. Щодо померлих в Норвегії, то пишуть, що усі померлі були літнього віку з ослабленим імунітетом і що вакцина дійсно могла викликати побічні ефекти, які стали причиною "серйознішої течії наявних захворювань у людей похилого віку". Дивує те, що лікар призначив таким людям щеплення. Наші лікарі точно не призначать щеплення літній людині з ослабленим імунітетом і серйозними хронічними захворюваннями.
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16.01.2021 17:49 Відповісти
В любом случае эта вакцина совсем не безопасна, побочек больше, чем у других. Так что еще абсолютно не ясно, какая лучше. Может Спутник, а может и китайская. Выводы рано делать
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16.01.2021 17:53 Відповісти
Хазяїн барин. Вам ніхто не заважає вколоти собі Спутнік.
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16.01.2021 18:09 Відповісти
В Сербию доставили один миллион доз китайской вакцины Sinopharm - самолет с препаратом прибыл в субботу, 16 января.
А трындели - Спутник.....Спутник.
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16.01.2021 17:31 Відповісти
Не верьте, кинут.🙂
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16.01.2021 17:36 Відповісти
Верните барыгу обратно!!! при барыге у меня была субсидия а теперь газ дороже а субсидии нет.... в чем прикол
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16.01.2021 17:37 Відповісти
Если у Вас выросли доходы, то какая субсидия Вам нужна?
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16.01.2021 17:45 Відповісти
доходы на карантине)))) вам самим не смешно
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16.01.2021 17:47 Відповісти
Карантин уменьшил доходы далеко не у всех. Что, товаров на полках магазинов стало меньше? Или у тех, кто может работать удалённо уменьшились доходы? Или пенсии уменьшились? Почему я должен думать, что Вы принадлежите к категориям, которых затронул карантин? Вы же эту сторону не раскрыли, а слезу накатили.
А "барыгу" таки да, надо вернуть.
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16.01.2021 18:04 Відповісти
Карантин уменьшил доходы далеко у всех!!! типичный дурень назови сферу где доходы не упали
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16.01.2021 18:11 Відповісти
Выросли и продолжают бессовестно расти! Просто бесконтрольно растут! Все уже протестуют, а доходы все растут и растут!
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16.01.2021 17:47 Відповісти
Etoj kompaniji uspex jest tot sto postrojili bolnicu Zambiji,ranse nedvizimostiu zanimalis kupi prodaj.
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16.01.2021 17:37 Відповісти
В Індії достатньо індійської якісної і недорогої вакцини. Але там откатів не зліпиш.
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16.01.2021 17:39 Відповісти
Настораживает вот что: поставка вакцин, которые требуют специальных условий доставки и хранения. Если Crown Agents умеет доставлять и хранить такие вакцины, то в Украине хранить такие вакцины не умеют, можно не сомневаться, что часть вакцины просто пропадёт.
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16.01.2021 17:52 Відповісти
Мда. З Супрун були б проблеми. Вона б замовляла вакцину без посередників, а відповідно без відкатів. Це ж ні узеленські, ні їх діти, ні онуки не прибарахлились би.
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16.01.2021 17:52 Відповісти
Ну, это всё, о чем я и мечтал! Именно эта контора мне и нужна! Они у нас работают более 20 лет. Вывод: они уже вполне сориентировались на нашем рынке. Итого: даже будучи беспредельщиками, он никогда не выставят счет за паспорт этот сраный- более 10(десяти) номиналов. То есть- бесплатно.
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16.01.2021 17:53 Відповісти
Вакцинированных «Спутником V» жителей России не пустят в США и в Европу. Там не считают её вакциной Вице-президент российского союза туриндустрии Александр Осауленко выступил с заявлением, в котором сообщил о том, что вакцинация российским препаратом «Спутник V» может негативно сказаться на российских туристах - последних могут попросту не пустить с иностранные аэропорты, что обусловлено тем, что данная вакцина не была сертифицирована.
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16.01.2021 17:54 Відповісти
Это- всем понятно. Дело в сотнях лярдах долларов. Пусть дерутся. Главное- без применения АО. Остальное- плевать.
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16.01.2021 17:56 Відповісти
Чим займається МОЗ??? Чим займався майже рік???
Чому нема досі прямих договорів з виробником???
В Молдови є вакцина, в Албанії є, в Румунії є... І ніфіга не росіянська чи китайська...
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16.01.2021 17:59 Відповісти
Поздравляю с ,,покладками ,, всех упоротых зеленодрочеров .
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16.01.2021 18:06 Відповісти
Что видим? А Двадцать Первый Век. На кой хрен контрнаступление в Арденнах? Какой и кому всрался Брусиловский прорыв??? Всё очень просто: необходимо втюхать потребителю именно свою вакцину! Довольно лютый звиздец. Сотни лярдов долларов...

Кто-то не согласен? Ваше дело, ребята.
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16.01.2021 18:11 Відповісти
и в Британии фирму-прокладку нашли
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16.01.2021 21:25 Відповісти
Підскажіть, а як розуміти ці слова :"... на заморські території держави"??? Бо вже називають Україну колонією Великобританії 🤷‍♂️ В компанії повідомили, що уряд Великої Британії обрав її для постачання вакцин на заморські території держави, таким чином компанія має досвід поставки вакцин від COVID-19, які потребуюсь спеціальних умов доставки та зберігання. Джерело: https://censor.net/ua/
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19.01.2021 15:17 Відповісти
 
 