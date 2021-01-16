На фінансування накопичувальних пенсій частково направлять єдиний соцвнесок та податок на доходи фізосіб, - голова комітету ВР Третьякова
Глава Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова заявила, що для фінансування накопичувальних пенсій буде використовуватися частина з податків ЄСВ і ПДФО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.
Від кожного з податків (22 і 18% відповідно) до накопичувальної системи буде перераховуватися по 2%*
Система буде працювати через центральний адміністратор – спеціально створений державний орган, який буде адмініструвати накопичувальні рахунки українців. Нардепка повідомила, що до 15 січня очікує від глави НКЦПФР Тимура Хромаєва змінений текст, який регулює діяльність центрального адміністратора.
"У нас є домовленість із головою НБУ Кирилом Шевченком, що до другого рівня накопичувальних пенсій допустять банки і банківські депозити і, ймовірно, страхові компанії", – розповіла Третьякова.
Вона передбачає, що до кінця лютого законопроєкт, який регулює накопичувальні пенсії, буде доопрацьований і внесений до порядку денного Верховної Ради до голосування в першому читанні.
"До закінчення п'ятої сесії законопроєкт приймуть в цілому. Шанси є", – сказала Третьякова.
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-- нечто из Термодинамики...*)
Если " .....ко второму уровню накопительных пенсий допустят банки...." так нахрена выдумывать второй уровень вместо простых банковских депозитов?
третьякова, 5-6 коров завела чтоб крафтовый самогон гнать?
(не ищите связи и логики... но это чисто ее идея-фикс)))))))))
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Christian Wolff
@AidanPrime
·https://twitter.com/AidanPrime/status/1350502752816947200 1 ч
Это будет 3,14 Теневая экономика вырастет в разы
10 апреля
@buch10_04
· 1 ч
Для финансирование накопительных пенсий собираются повысить два налога Так, единый социальный взнос и налог на доходы физических лиц вырастут до 24 и 20% соответственно, поднявшись таким образом на 2 процентных пункта. Сообщила глава Комитета ВР по вопросам социальной политики
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/4824669124273794?__cft__[0]=AZXEkcxe4k0W-pYQ9Qdj8yj0peEXaG4zcB7XwGNTSUSZDsr0S7b9We_eouEU48kXClrvi5vuJD5aG11NYHRc_VH2CXLweJoUXkQ59Gigr-7*********************-Ro&__tn__=%2CO%2CP-R 8 ч. ·
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