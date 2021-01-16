На фінансування накопичувальних пенсій частково направлять єдиний соцвнесок та податок на доходи фізосіб, - голова комітету ВР Третьякова

Глава Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова заявила, що для фінансування накопичувальних пенсій буде використовуватися частина з податків ЄСВ і ПДФО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.

Від кожного з податків (22 і 18% відповідно) до накопичувальної системи буде перераховуватися по 2%*

Система буде працювати через центральний адміністратор – спеціально створений державний орган, який буде адмініструвати накопичувальні рахунки українців. Нардепка повідомила, що до 15 січня очікує від глави НКЦПФР Тимура Хромаєва змінений текст, який регулює діяльність центрального адміністратора.

"У нас є домовленість із головою НБУ Кирилом Шевченком, що до другого рівня накопичувальних пенсій допустять банки і банківські депозити і, ймовірно, страхові компанії", – розповіла Третьякова.

Вона передбачає, що до кінця лютого законопроєкт, який регулює накопичувальні пенсії, буде доопрацьований і внесений до порядку денного Верховної Ради до голосування в першому читанні.

"До закінчення п'ятої сесії законопроєкт приймуть в цілому. Шанси є", – сказала Третьякова.

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