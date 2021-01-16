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Новини
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На фінансування накопичувальних пенсій частково направлять єдиний соцвнесок та податок на доходи фізосіб, - голова комітету ВР Третьякова

На фінансування накопичувальних пенсій частково направлять єдиний соцвнесок та податок на доходи фізосіб, - голова комітету ВР Третьякова

Глава Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова заявила, що для фінансування накопичувальних пенсій буде використовуватися частина з податків ЄСВ і ПДФО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.

Від кожного з податків (22 і 18% відповідно) до накопичувальної системи буде перераховуватися по 2%*

Система буде працювати через центральний адміністратор – спеціально створений державний орган, який буде адмініструвати накопичувальні рахунки українців. Нардепка повідомила, що до 15 січня очікує від глави НКЦПФР Тимура Хромаєва змінений текст, який регулює діяльність центрального адміністратора.

"У нас є домовленість із головою НБУ Кирилом Шевченком, що до другого рівня накопичувальних пенсій допустять банки і банківські депозити і, ймовірно, страхові компанії", – розповіла Третьякова.

Вона передбачає, що до кінця лютого законопроєкт, який регулює накопичувальні пенсії, буде доопрацьований і внесений до порядку денного Верховної Ради до голосування в першому читанні.

"До закінчення п'ятої сесії законопроєкт приймуть в цілому. Шанси є", – сказала Третьякова.

Також читайте: Розмір пенсії 77% українських пенсіонерів не перевищує 4 тис. грн, понад 10 тис. грн отримують 3%, - ПФУ. ІНФОГРАФІКА

ВР (15073) пенсійна реформа (727) пенсія (1598) Третьякова Галина (111)


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Топ коментарі
+8
не до чикаюсь коли вже розженуть цих дебілів ! в порівняні з ними Гройсман академік !
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16.01.2021 18:15 Відповісти
+7
Будуть державні кошти всяким шарашкіним конторам переводити,а ті в офшори.
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16.01.2021 18:31 Відповісти
+6
ну да..ну да...еще тут пирамид настройте)) МММ-щики хреновые...
третьякова, 5-6 коров завела чтоб крафтовый самогон гнать?
(не ищите связи и логики... но это чисто ее идея-фикс)))))))))
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16.01.2021 18:37 Відповісти
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не до чикаюсь коли вже розженуть цих дебілів ! в порівняні з ними Гройсман академік !
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16.01.2021 18:15 Відповісти
Все процессы в замкнутых системах, идут только с увеличением беспорядка...
-- нечто из Термодинамики...*)
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16.01.2021 18:18 Відповісти
Пенсионные накопления по методу "Буратино"
На финансирование накопительных пенсий частично направят единый соцвзнос и налог на доходы физлиц, - председатель комитета ВР Третьякова - Цензор.НЕТ 6698
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16.01.2021 18:19 Відповісти
Третьякова. Так? Это та самая, у которой тухес жуткого и огромного размера. Она? Я бы не рискнул её снять, даже по жуткому газу. Даже- за деньги. Что же получается? Она сама говорит то, что ей завидует сама Карадашьян... Опасная эта тётя, которая Третьякова.
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16.01.2021 18:20 Відповісти
Тьфу, лучше бы ты матюччя тут наклал. От как можно так словом выживать приступ тошноты?
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16.01.2021 18:28 Відповісти
Ой, мы так вам верим, так верим! Направить вы можете только то, чем клоун на рояле играл.
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16.01.2021 18:21 Відповісти
я думаю то,чем клоун на рояле играл на такую тетю не отэрегирует .так шо направить не получится и там.
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16.01.2021 18:29 Відповісти
Фондового рынка НЕТ. Какая накопительная? О чем вы?
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16.01.2021 18:25 Відповісти
Будуть державні кошти всяким шарашкіним конторам переводити,а ті в офшори.
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16.01.2021 18:31 Відповісти
Какого хэ?
Если " .....ко второму уровню накопительных пенсий допустят банки...." так нахрена выдумывать второй уровень вместо простых банковских депозитов?
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16.01.2021 18:30 Відповісти
Снижение тарифов уже обещали. Спасибо не надо ваших сказок.
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16.01.2021 18:37 Відповісти
ну да..ну да...еще тут пирамид настройте)) МММ-щики хреновые...
третьякова, 5-6 коров завела чтоб крафтовый самогон гнать?
(не ищите связи и логики... но это чисто ее идея-фикс)))))))))
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16.01.2021 18:37 Відповісти
Це добре, але не вирішеною є проблема безглуздості накопичень у гривні!
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16.01.2021 18:46 Відповісти
Так она не может быть решена в силу глобальных факторов. В 1996 году курс 2+, сенодня 28+, в 14 раз, за 24 года. Но на это всем -плюнуть и растереть. Главное снять как можно больше проблем с бюждета по обязательствам в финансировании дефицита ПФ. А там хоть трава не расти.
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16.01.2021 19:26 Відповісти
еще один бешеный пес зеленского
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16.01.2021 18:46 Відповісти
Ця третякова повинна висіти разом з зажопниками а вона ще щось пропанує,курва.
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16.01.2021 19:02 Відповісти
соціопат це. і воно ще й голова соцкомітету((( дно дна....
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16.01.2021 19:18 Відповісти
Смысл этих телодвижений только в том, что бы снять ответственность с государства по финансированию Пенсионного фонда. Вот зеленые и провернут аферу:- "вот вам минимальная госпензия-1500 грн, а остальное получайте из накопительной"! Т.е и я не я и хата не моя или спасение утопающих, дело рук самих утопающих.
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16.01.2021 19:20 Відповісти
ЕСВ и ПДФО увеличат на 2 процента. Т.е. и тут нае.... Соответственно на эти 2 процента ПДФО уменьшаться и зарплаты
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16.01.2021 19:29 Відповісти
Боюсь, що при такій владі, яка у нас була останні треть століття, поки люди доживуть до пенсії, то ті пенсійні накопичування зникнуть разом з фінустановами де вони лежали.
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16.01.2021 19:30 Відповісти
https://twitter.com/AidanPrime
https://twitter.com/AidanPrime

Christian Wolff

@AidanPrime

·https://twitter.com/AidanPrime/status/1350502752816947200 1 ч

Это будет 3,14 Теневая экономика вырастет в разы

10 апреля

@buch10_04

· 1 ч
Для финансирование накопительных пенсий собираются повысить два налога Так, единый социальный взнос и налог на доходы физических лиц вырастут до 24 и 20% соответственно, поднявшись таким образом на 2 процентных пункта. Сообщила глава Комитета ВР по вопросам социальной политики
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16.01.2021 21:18 Відповісти
Упаси Господи в наших реалиях принять закон о накопительных пенсиях. Наша власть не в состоянии обеспечить солидарную достойного уровня. Чтобы понять что будет с накопительной пенсией в наших реалиях достаточно посмотреть на нашего северного соседа - недруга. Только, думаю, у нас еще хуже все будет. Я так понимаю, что государство эти накопления никоим образом гарантировать и индексировать не собирается. Все отдано на откуп частным пенсионным фондам? Я даже не удивлюсь, что эти фонды еще окажутся с ограниченной ответственностью.
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16.01.2021 22:05 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZXEkcxe4k0W-pYQ9Qdj8yj0peEXaG4zcB7XwGNTSUSZDsr0S7b9We_eouEU48kXClrvi5vuJD5aG11NYHRc_VH2CXLweJoUXkQ59Gigr-7*********************-Ro&__tn__=-UC%2CP-R Дмитрий Корнейчук

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/4824669124273794?__cft__[0]=AZXEkcxe4k0W-pYQ9Qdj8yj0peEXaG4zcB7XwGNTSUSZDsr0S7b9We_eouEU48kXClrvi5vuJD5aG11NYHRc_VH2CXLweJoUXkQ59Gigr-7*********************-Ro&__tn__=%2CO%2CP-R 8 ч. ·

ЗеПрезидент - слуга народа!

На фінансування накопичувальних пенсій частково направлять єдиний соцвнесок та податок на доходи фізосіб, - голова комітету ВР Третьякова - Цензор.НЕТ 2321
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16.01.2021 22:09 Відповісти
 
 