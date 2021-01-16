Україна на фінальній стадії переговорів із трьома розробниками вакцин проти COVID-19, серед них і AstraZeneca
Україна продовжує вести переговори з розробниками вакцин проти коронавірусу COVID-19. Серед цих компаній і британська AstraZeneca.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це розповіла членкиня фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук за підсумками онлайн-наради фракції з главою МОЗ Максимом Степановим.
Міністр охорони здоров'я розповів нардепам, що зараз на фінальній стадії переговори з трьома розробниками. І серед них точно є AstraZeneca. Інші компанії не були названі.
Відомо, що препарат AstraZeneca, розроблений фармацевтами спільно з Оксфордським університетом, є більш зручним у транспортуванні, оскільки не вимагає екстремально низьких температур для зберігання. Його можна зберігати в холодильнику, на відміну від вакцин Moderna і Pfizer.
Будь ласка, зачекайте...
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https://censor.net/ru/news/3242210/ukraina_na_finalnoyi_stadii_peregovorov_s_tremya_razrabotchikami_vaktsin_ot_covid19_sredi_nih_i_astrazeneca#comments
А они гешефт делают и пропаганду! Каждьій россиянец должен бьіть привит 2-3 раза, а потом уже на продажу то, что нигде в мире не считается вакциной, ну может только в С Корее , Армении Зимбабве, Белоруси! Почитай что сами россиянские учьоньіе за вакцину говорят
https://www.dw.com/uk/v-indii-rozpochalasia-masshtabna-kampaniia-z-vaktsynatsii/a-56250331?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml# https://www.dw.com/uk/indiia-dozvolyla-vykorystannia-dvokh-vaktsyn-vid-koronavirusu/a-56118468 В Індії дозволено застосування двох вакцин від коронавірусу : вакцини AstraZeneca, а також препарату індійської фірми Bharat Biotech.
Обидві ці вакцини виробляють в Індії, вони коштують у перерахунку 2,3-3,3 євро за одну дозу.
Ще раз повторюю AstraZeneca виробляють в Індії за ціною 3 евро (150 гривень)
Дело добровольное. Не хочешь - сиди взаперти де-нить в лесу подальше от людей.
Потому что ты являешься рассадником инфекции. И отрицательный тест вчера становится запросто подожительным послезавтра. Ты же не будешь делать тесты каждый день перед работой.
Але він вперто стоїть на своєму (то його право, звичайно) і хоче позбавляти громадянства тих, хто вакцинку ковідну не взяв.
Большинство всегда жертвует меньшинством, если стоит вопрос о выживании.
Еще раз повторюсь - выбор есть всегда. Хотите ограничение прав - это ваш выбор.
Если не получится здесь, то съезжу в ЕС и там курс вакцинации пройду.
Прикинь - потенциально опасных изолируют.
-- безвизу полюбэ капут...
Остальных китайской за деньги
Депутатский корпус, судей, МВД с прокурорами Пфайзер бесплатно
Врачей британской
https://censor.net/ru/news/3211472/ukraina_dogovorilas_o_vaktsine_ot_covid19_pochti_so_vsemi_razrabotchikami_stepanov
Как же " Украина на финальной стадии подписания договора с Pfizer на поставки вакцины от COVID-19, - Степанов"
Когда куча чинуш говорит отсебятину, это означает, что в системе просто нет руководителя...
Называется "руководство самоустранилось и пустило все на самотек".
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3773575552706107&id=100001610979982&__cft__[0]=AZUmJnr_uUqynepaQXTJG_dRz-xbfNhg0CdBgJBLKfS6qA8OrjtKhGos3KZuL_dXNnwaU3wai5NFSyOK-Tze3EvhzFmBOtM9G2D-n5CsLg_mSk5NZqvhMik7npmzkL6AE3lWyrYi0KD068CFjDmA8-eDJ1LivLwXBK_Q6dASlsgbjI1jc0mxxfC-F5sHWCOjWTc&__tn__=%2CO%2CP-y-R 14 января, 13:08 ·
Ну і ще раз про вакцину.
Минулого літа заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко сказав мені в ефірі Суспільного, що вакцина буде в Україні навесні 2021 і що зараз ведуться перемовини з різними компаніями.
https://www.facebook.com/ustinova.alexandra?__cft__[0]=AZUmJnr_uUqynepaQXTJG_dRz-xbfNhg0CdBgJBLKfS6qA8OrjtKhGos3KZuL_dXNnwaU3wai5NFSyOK-Tze3EvhzFmBOtM9G2D-n5CsLg_mSk5NZqvhMik7npmzkL6AE3lWyrYi0KD068CFjDmA8-eDJ1LivLwXBK_Q6dASlsgbjI1jc0mxxfC-F5sHWCOjWTc&__tn__=-]K-y-R
https://www.facebook.com/ustinova.alexandra?__cft__[0]=AZUmJnr_uUqynepaQXTJG_dRz-xbfNhg0CdBgJBLKfS6qA8OrjtKhGos3KZuL_dXNnwaU3wai5NFSyOK-Tze3EvhzFmBOtM9G2D-n5CsLg_mSk5NZqvhMik7npmzkL6AE3lWyrYi0KD068CFjDmA8-eDJ1LivLwXBK_Q6dASlsgbjI1jc0mxxfC-F5sHWCOjWTc&__tn__=-]K-y-R Олександра Устінова
отримала відповідь на своє депутатське звернення від МОЗ. З нього випливає, що Україна могла б купити вакцину в 5 разів дешевше і якіснішу, яку закуповують для COVAX. Але цього не сталося, бо контракт в останній момент зупинив мінстр Степанов і наказав купити іншу, з 50% ефективністю та по 17 дол замість 3.
Посилання -- у першому коментарі. Для привернення уваги -- порівняльна таблиця цін на вакцини і кілька цитат:
Нам рік брехали, що ведуть перемовини щодо отримання вакцин. Насправді ж процес реєстрації виробників почався аж з середини грудня, коли не те що Велика Британія чи США, а й бідніші країни, як, наприклад, Філіппіни чи Марокко вже давно закупили вакцини.
Зрештою, "конкурс Степанова" з усіх виробників пройшов лише один - Sinovac Biotech, а фірмою-постачальником стало українське АТ Лекхім.
Тобто українська компанія виступила вже всім нам звичною "компанією-прокладкою", а ціна знову виявилася захмарною.
Новина про закупівлі одразу привернула увагу, адже інші світові розробники вакцин пропонують ціни у $2, $8,5 та $12 за дозу...
Ще одна проблема: Україна замовила усього 1,9 млн доз.
Для повноцінної вакцинації кожна людина має отримати по дві дози вакцини, а отже, нині, завдяки жадібності міністра, на вакцинацію може розраховувати менше 1 мільйона українців.
При ефективності в 50% відсотків - діліть цю цифру надвоє.
Тобто крім обіцяних 8 мільйонів доз допомоги від COVAX, станом на початок 2021 року Україна, як держава, не мала жодної законтрактованої дози вакцини.
Ще 5 мільйонів доз "Лекхім" хоче, зокрема, розпродати самотужки підприємствам. Іншої вакцини ні в кого іншого все одно не вийде купити, адже жодна інша вакцина не зареєстрована в Україні.
І найбільші шанси на реєстрацію має лише російський "Спутнік V".
І хоч медійно МОЗ всіляко відхрещується від закупівель у росіян, вакцина чомусь єдина допущена до реєстрації в Україні.
А Степанов говорить, що питання закупівлі російської неперевіреної вакцини надто заполітизоване й треба дивитися чи вона ефективна…
Нас, фактично, знову відділяють від цивілізованого світу та штовхають в бік Росії та їх вакцини, яку не визнав ніхто в світі.
...Після того, як міністр Степанов в ручному режимі змусив зупинити всі перемовини та обрати вакцину від свого постачальника, яку купили в 6 разів дорожче, ще й у мінімальному обсязі - на це публічно звернув увагу керівник "Медичних закупівель України" Арсен Жумаділов.
За це Максим Степанов заблокував роботу ДП "Медзакупівлі". Тож наразі Україна не лише не може укладати договори про постачання нової вакцини, а й призупинила постачання всіх інших ліків.
1.Ні Модерною, ні Пфайзером в принципі не можна заразитись. Технологія рнк-кодування не передбачає внесення в організм послабленої форми вірусу на відміну від класичної вакцини - Спутника. Смерті у Норвегії ще досліджуються і вони явно не від зараження ковідом через вакцинацію.
2. Це по Литві
https://www.delfi.lt/ru/news/live/minzdrav-litvy-razreshil-vozobnovit-vakcinaciyu-preparatom-biontech-i-pfizer.d?id=86223377 . А ти читай Лєнту-сру)). Забули кацапів проінформувати про відновлення?))
3. Вакцина https://ru.wikipedia.org/wiki/BNT162b2 BNT162b2 не американська. Пфайзер її не розробляв. Розробником вакцини є https://ru.wikipedia.org/wiki/BioNTech BioNTech - німецька фармацевтична компанія-лабораторія. Пфайзер її виготовляе і розповсюджує.
і 4. Наявність великої кількості антитіл не є параметром ефективності вакцини чи її відсутності. Це ознака хвороби. В здорової людини , яка не хворіла ковідом цей показник має бути не 15 , а 0 одиниць. Тому що її організм ще не знає і не вміє боротись із ковідом. В принципі вакцинація Супутником по технології передбачає зараження послабленим вірусом. Так що нічого дивного)).
мутят-мутят...спутник вымутят )))))
другое дело что игла для вакцинации очень тонкая и чтоб попасть...надо постараться)))
(там "радиальный нерв", выходящий спрутиком))) из подмышки))) - как раз место вакцинации)
к победе.
Воля волей, если сил невпроворот!
а я увлекся -
Я на десять тыщ рванул, как на пятьсот, -
и спекся.
пфайцер говорит что это ерунда и мелочи
Вакцинация населения провалена.
Это повод для смены никчемной клоунской власти.
Переговоры с ведущими поставщиками о закупках не велись до середины декабря!
Закуплена китайская вакцина
- через посредника, связанной с Богатыревой, по максимально возможной цене
- с непонятными показателями эффективности
- в минимальном количестве (на 900 тыс человек)
...Использование вакцины целесообразно для уменьшения смертности и нагрузки на больницы в тех странах, "которые находятся в абсолютно отчаянной ситуации и не имеют другого выбора". Эксперт делает вывод, что развитые страны закупать эту вакцину не будут, так как есть лучшие альтернативы.
"Это вариант для самых бедных и самых тупых, типа Украины", пишет Есилевский.
Общее резюме по его мнению выглядит так:
Вакцина от Sinovac рассматривается мировыми экспертами исключительно как препарат для сирых и убогих стран третьего мира, которые, по каким-то причинам, не смогли законтрактовать вакцины европейских и американских производителей. Например, "Украина не смогла этого сделать исключительно из-за некомпетентности и преступного бездействия, прости господи, министра Степанова", пишет Есилевский.
Второй вывод ученого: "Вакцина рассматривается в контексте "давайте хоть кота пивом обольем": если нет и, не предвидится ничего другого, то для уменьшения смертности и нагрузки на систему здравоохранения пойдет и это, но это вариант именно что на безрыбье".
детальнее
https://zn.ua/UKRAINE/nature-obshchaja-effektivnost-vaktsiny-kompanii-sinovac-504.html
Ведь они не признают эти вакцины.
В ходе игры моделировался процесс распространения пандемии нового зоонотического https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81 коронавируса , передаваемого сначала от летучих мышей к свиньям и далее к человеку. Очагом инфекции признавались фермы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F Бразилии . В человеческой популяции заражение осуществлялось воздушно-капельным путём, а также при рукопожатиях и других тактильных контактах. Туристы переносят болезнь через океаны. Особенностью вируса было отсутствие эффективной вакцины и избирательная смертность населения, в основном связанная с лицами, у которых ослаблен https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 иммунитет . Гипотетический вирус должен быть похож на вирус https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF гриппа или https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%A0%D0%92%D0%98 ОРВИ . За 18 месяцев он должен уничтожить 65 миллионов человек по всему мируhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5_201#cite_note-5 [5] . Пандемия начинает замедляться из-за уменьшения числа восприимчивых людей. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F Пандемия будет продолжаться до тех пор, пока не появится эффективная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0 вакцина или пока не будет заражено 80-90 % населения планеты. С этого момента она, скорее всего, станет эндемическим детским заболеванием. При этом мировая экономика рухнет на 11 %https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5_201#cite_note-dsfg-1 [1] .
Актуальность темы «События 201» возросла после начала https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_COVID-19 пандемии коронавируса в 2020 годуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5_201#cite_note-6 [6] .
И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. https://allbible.info/explore/sinodal/re/13/16/#16?iframe=true&width=95%&height=95% 16
И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, https://allbible.info/explore/sinodal/re/13/17/#17?iframe=true&width=95%&height=95% 17
и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. https://allbible.info/explore/sinodal/re/13/18/#18?iframe=true&width=95%&height=95% 18
Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть.
так что пока отсижусь на своем ранчо в горах колорадщины