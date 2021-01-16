Україна на фінальній стадії переговорів із трьома розробниками вакцин проти COVID-19, серед них і AstraZeneca

Україна продовжує вести переговори з розробниками вакцин проти коронавірусу COVID-19. Серед цих компаній і британська AstraZeneca.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це розповіла членкиня фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук за підсумками онлайн-наради фракції з главою МОЗ Максимом Степановим.

Міністр охорони здоров'я розповів нардепам, що зараз на фінальній стадії переговори з трьома розробниками. І серед них точно є AstraZeneca. Інші компанії не були названі.

Відомо, що препарат AstraZeneca, розроблений фармацевтами спільно з Оксфордським університетом, є більш зручним у транспортуванні, оскільки не вимагає екстремально низьких температур для зберігання. Його можна зберігати в холодильнику, на відміну від вакцин Moderna і Pfizer.

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