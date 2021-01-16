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Новини Агресія Росії проти України Обмін полоненими
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Терористи ОРДЛО планують передати полонених українців через кума Путіна Медведчука, Кравчук заявив про спробу РФ порушити "нормандський формат"

Терористи ОРДЛО планують передати полонених українців через кума Путіна Медведчука, Кравчук заявив про спробу РФ порушити

Російські ЗМІ поширили інформацію про те, що частина незаконно утримуваних в ОРДЛО українців будуть в односторонньому порядку передані українській стороні "за посередництва Віктора Медведчука".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, представники окупантів у ТКГ Владислав Дейнего і Наталія Никанорова повідомили, що про цю передачу Медведчука повідомили листом 15 січня.

На заяву терористів прореагувала українська делегація в Тристоронньої контактній групі (ТКГ).

"Я розцінюю заяви керівництва маріонеткових квазідержавних утворень і синхронізовані з ними дії пана Медведчука як чергову спробу ухилитися від виконання міжнародних домовленостей на найвищому державному рівні і зобов'язань, які взяла на себе РФ як сторона конфлікту", - заявив Кравчук.

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Він наголосив, що не може не вітати повернення громадян України на територію, підконтрольну уряду, однак як глава делегації мусить вказати, що приватні особи не мають повноважень втручатися в питання міждержавного та міжнародного врегулювання збройних конфліктів.

"Мені важко згадати прецедент, коли невизнана юридична особа передає громадян держави певній фізичній особі. Повернення громадян України буде здійснено згідно з нормами міжнародного права та українського законодавства. Всі переговори і процедури щодо повернення утримуваних Російською стороною конфлікту громадян України здійснюють уповноважені державні органи України в рамках політичних угод, ухвалених у Нормандському форматі", - заявив Кравчук.

У зв'язку з цим передання українських громадян з ОРДЛО Медведчуку Кравчук розцінює як спробу ухилення від наявних домовленостей.

"Хочу нагадати, що до врегулювання конфлікту може привести тільки послідовна робота в рамках Нормандського формату, а будь-які спроби ухилитися від виконання домовленостей не матимуть ні успіху, ні підтримки у глав держав - партнерів і керівництва міжнародних організацій", - додав Кравчук.

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Терористи ОРДЛО планують передати полонених українців через кума Путіна Медведчука, Кравчук заявив про спробу РФ порушити нормандський формат 01

Нагадаємо, Україна неодноразово заявляла, що Росія в ТКГ блокує процес обміну утримуваними особами.

Медведчук Віктор (1714) Донбас (22358) полонені (2312) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+27
Ни для кого не является секретом, что кум князя Темнейшего, росiйськомовний пан Виктор Медведчук много лет бдит интересы Кремля в Украине.
Виктор Владимирович осчастливил человечество своим появлением на свет и подал первый голос в 1954 году в поселке Почет в Красноярском крае Российской Федерации. В этом населенном пункте отбывал тюремный срок за сотрудничество с гитлеровцами во времена Второй Мировой войны его отец, пан Владимир Медведчук.
После «оранжевой революции» бывший Лидер оппозиционной партии «НЕ ТАК!» «залег на дно» и его считали полическим трупом, но восемь лет назад близкий друг Путина и Медведева снова «всплыл» на политической арене с нескрываемыми пророссийскими взглядами. Во время очередного визита на Лубянку ему напомнили высказывание олигарха БАБа, как с помощью телевизионного пульта «сделать» из табуретки президента Украины.
Не имея никакой коммерческой деятельности из-за санкций, наложенных на него Правительством США, украинфоб с тяжелой печатью на лице, задолго до президентских выборов купил три телеканала - «NewsOne», «112 Украина» и «Zik». Эти каналы, а также антиукраинские вбросы «95 квартала» про «немецкую актрису» пользуются особой популярностью у 73% избирателей, проголосовавших за кандидатуру комедианта из Кривого Рога. Тележурналисты тиражировали фейки о президенте Порошенко, что «Петр Алексеевич зарубил саперной лопаткой на кухне родительского дома своего родного брата» и «категорически отказывается продать арестованную Путиным кондитерскую фабрику в Липецке». Куратор Путина в Украине, по свидетельству политологов, за время своей политической деятельности ничего доброго для страны не сделал, а работал только на разрушение Украины. Ему помогает в этом пан Нестор Шуфрич (любимец одесситов) и дважды судимый еврей, рецидивист Вадим Рабинович. Как сказал господин Аминадав Верн, рав-сэрен Армии обороны Израиля: «Рабинович и Червоненко - позор украинского и еврейского народов, мы им в Израиле и руки бы не подали». Читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/blogs/159992_1536778235
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16.01.2021 19:37 Відповісти
+25
Обирайте Мертвечука президентом і ***** всіх віддасть. Такий посил.
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16.01.2021 19:01 Відповісти
+23
Мертведчук вже давно мав би хробаків в землі кормити бо є посіпакою ворогів зрадником та колаборантом!
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16.01.2021 19:04 Відповісти
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Не вижу ничего странного и необычного .

***** захватил заложников из украинских граждан , потом его вынулили часть отпустить . Вот оно и отпустило .
А упырь Мертветчук лишь такая голограмма ***** -- двухмерная проекция three-D - ***** !
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17.01.2021 06:59 Відповісти
Операция "Спасение идиота Зеленского" официально открыта. Не поможет, ЛМ. Если человек идиот, то это надолго....
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17.01.2021 08:15 Відповісти
Місце Медведчука у в'язниці за шастання до країни агресора і за не уповноважені переговори з ворогом
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17.01.2021 10:46 Відповісти
семейный бизнес, террорист номер один ботаксный, педофильный, Шнырь берет в плен, а выдают чрез полицаевского Выродка, кгбэшного стукача "соколовского", своего кума, при таком малоПИД,,,роском, бенином, нарко-гИдранте и его ставленниках не мудрено.....
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17.01.2021 10:48 Відповісти
Як "неочікувано".
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17.01.2021 12:14 Відповісти
Для чего вытащили Кравчука из нафталина, и чего он добился в этой переговорной группе?
Они ж все думали, что Порох все делает не так, а что сделали они в результате?
От их переговоров с участием кравчуков-арестовичей результат - пшик!
Ни одна проблема не решилась. Только импотентное вякание.
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17.01.2021 12:45 Відповісти
Предлагаю встречный вариант - передавать вату на обмен через Яроша!
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17.01.2021 13:04 Відповісти
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