Терористи ОРДЛО планують передати полонених українців через кума Путіна Медведчука, Кравчук заявив про спробу РФ порушити "нормандський формат"
Російські ЗМІ поширили інформацію про те, що частина незаконно утримуваних в ОРДЛО українців будуть в односторонньому порядку передані українській стороні "за посередництва Віктора Медведчука".
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, представники окупантів у ТКГ Владислав Дейнего і Наталія Никанорова повідомили, що про цю передачу Медведчука повідомили листом 15 січня.
На заяву терористів прореагувала українська делегація в Тристоронньої контактній групі (ТКГ).
"Я розцінюю заяви керівництва маріонеткових квазідержавних утворень і синхронізовані з ними дії пана Медведчука як чергову спробу ухилитися від виконання міжнародних домовленостей на найвищому державному рівні і зобов'язань, які взяла на себе РФ як сторона конфлікту", - заявив Кравчук.
Він наголосив, що не може не вітати повернення громадян України на територію, підконтрольну уряду, однак як глава делегації мусить вказати, що приватні особи не мають повноважень втручатися в питання міждержавного та міжнародного врегулювання збройних конфліктів.
"Мені важко згадати прецедент, коли невизнана юридична особа передає громадян держави певній фізичній особі. Повернення громадян України буде здійснено згідно з нормами міжнародного права та українського законодавства. Всі переговори і процедури щодо повернення утримуваних Російською стороною конфлікту громадян України здійснюють уповноважені державні органи України в рамках політичних угод, ухвалених у Нормандському форматі", - заявив Кравчук.
У зв'язку з цим передання українських громадян з ОРДЛО Медведчуку Кравчук розцінює як спробу ухилення від наявних домовленостей.
"Хочу нагадати, що до врегулювання конфлікту може привести тільки послідовна робота в рамках Нормандського формату, а будь-які спроби ухилитися від виконання домовленостей не матимуть ні успіху, ні підтримки у глав держав - партнерів і керівництва міжнародних організацій", - додав Кравчук.
Нагадаємо, Україна неодноразово заявляла, що Росія в ТКГ блокує процес обміну утримуваними особами.
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***** захватил заложников из украинских граждан , потом его вынулили часть отпустить . Вот оно и отпустило .
А упырь Мертветчук лишь такая голограмма ***** -- двухмерная проекция three-D - ***** !
Они ж все думали, что Порох все делает не так, а что сделали они в результате?
От их переговоров с участием кравчуков-арестовичей результат - пшик!
Ни одна проблема не решилась. Только импотентное вякание.