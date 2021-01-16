Українська мова в сфері послуг жодним чином не обмежує права споживача, - радник глави ОП Подоляк

Законодавче закріплення використання української мови у сфері послуг жодним чином не обмежує прав споживачів, адже клієнт також може самостійно обрати мову спілкування..

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

Усі спекуляції на цю тему йдуть лише від політично ангажованих команд, які намагаються мовним питанням розкрити суспільство, заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

"Саме сьогодні набула чинності норма закону, яка зобов’язує всіх суб’єктів, що надають послуги українському споживачу, спілкуватися та надавати інформацію державною мовою. Іншими словами, обслуговування за замовчуванням має бути українським", - зазначив Подоляк.

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Водночас радник очільника ОП нагадав, що це жодним чином не обмежує права споживача, оскільки на прохання клієнта обслуговування може відбуватись будь-якою мовою, у тому числі російською.

Подоляк підкреслив, що саме клієнт є головним модератором діалогу в сфері сервісу й визначає комфортні для себе умови спілкування.

"Тому усі традиційні спекуляції та інсинуації на цю тему виходять суто від політично ангажованих команд, які вкотре намагаються мовним питання розколоти українське суспільство і спровокувати чергову хвилю внутрішніх розбратів. Бо тільки на таких темах ці групи можуть збирати собі електоральні профіти", - наголосив радник керівника Офісу Президента.

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За його словами, такий підхід є нонсенсом і постійно повертає нас до саморуйнації.

"Думаю, що в наш час сучасні громадяни розуміють як українську, так і російську. А також абсолютно розуміють пропагандистську штучність цього питання", - додав Подоляк.

16 січня набули чинності норми статті 30 закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів.