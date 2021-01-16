Порошенко: Подвиг "кіборгів" у Донецькому аеропорту довів, що силу волі й бажання жити у вільній країні російському агресору не зламати

Запекле протистояння українських захисників з російськими окупантами в Донецькому аеропорту назавжди залишиться в пам'яті українського народу.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці пише п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Щоб вижити в Донецькому аеропорту, нашим захисникам довелося стати "кіборгами"...

Запекле протистояння українських воїнів з російським агресором в Донецькому аеропорту назавжди у пам'яті українського народу. Це – героїчна сторінка війни за Незалежність. Наші мужні захисники довели, що український дух стійкий та незламний, а силу волі та бажання жити у вільній країні російському агресору не зламати.

Не вистояв бетон, але вистояли "кіборги", а завдяки ним – вистояла Україна!

Низький уклін воїнам за захист землі. Вічна пам'ять полеглим героям. Слава живим захисникам Донецького аеропорту! І Слава Україні!"

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