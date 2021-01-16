Порошенко: Подвиг "кіборгів" у Донецькому аеропорту довів, що силу волі й бажання жити у вільній країні російському агресору не зламати
Запекле протистояння українських захисників з російськими окупантами в Донецькому аеропорту назавжди залишиться в пам'яті українського народу.
Про це на своїй сторінці в фейсбуці пише п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Щоб вижити в Донецькому аеропорту, нашим захисникам довелося стати "кіборгами"...
Запекле протистояння українських воїнів з російським агресором в Донецькому аеропорту назавжди у пам'яті українського народу. Це – героїчна сторінка війни за Незалежність. Наші мужні захисники довели, що український дух стійкий та незламний, а силу волі та бажання жити у вільній країні російському агресору не зламати.
Не вистояв бетон, але вистояли "кіборги", а завдяки ним – вистояла Україна!
Низький уклін воїнам за захист землі. Вічна пам'ять полеглим героям. Слава живим захисникам Донецького аеропорту! І Слава Україні!"
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они тут целуются,сексменьшинства в плохом смысле этого слова.
ОШУКАЛА,
попросивши забрати загиблих та поранених і заклавши замість цього вибухівку
Не їстівне, скажімо так.
а вот малороси зрідні алтайському пенсионеру, ********** ЗЕльоний хрен без солі
да. да, но нет.... це дешевий трюк для малоросів
ті бы у ***** поинтересовался,за каким членом он засекретил потери кацапской армии?
Президент России Владимир Путин http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201505280001?index=0&rangeSize=1 подписал указ , относящий к государственной тайне сведения, которые раскрывают потери вооруженных сил в мирное время "в период проведения спецопераций".от 28.05.2015 № 273
вы никогда не понимали украинцев,не понимаете и сейчас
Подумай на цим - розкинь мозгами ,, і не мели дурниць . .
А чому ?? Кажиссь я починаю здогадуватись ,, мабуть то Порох подзвонив на батарею і наказав припинити вогонь по моторилу ..
Щас виліЗе Максімка Ярош , і все розповість в подробицях - як було .
Ти звинувачуєш Пороха в навмисній зраді ! Але не вказуєш на її мотив . А без мотиву це виглядає як брєд сівой кобили . От я не розумію - НАВІЩО це було йому ,, він що , по твоєму дурний і не розумів наслідків !? Знаючи Пороха ніколи в це не повірю . .
Він на все це дивиться очима політика , а не офіцера штабу ,, який планує і проводить військові операції . А ще , знаючи трохи всю ту інформаційну штабну " кухню " , я більш ніж впевней що про блокпости моторила , Порошенко теж внав із телесюжетів , як і вся країна .
Ну от про що з тобою ще можна розмовляти , коли ти несеш цю і подібну нісенітницю ?? .
Ні ,, не буде в нас єдності . Ніколи . Тому що я природньо не можу йти проти здорового глузду . Бувай . .
До того ж , наcкільки я знаю від своїх друзів - офіцерів ЗСУ , які воювали тоді на сході , заборона була формальною , для галочки . . Для ОБСЕ ,, і наших - напрочуд ранімих друзєй із ЕС . Які вже дістали Пороха тим - пєрємірієм .
Если люди будут голосовать за кандидата от опзж, значит все усилия киборгов были напрасны.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Хто веде «війну за існування», взагалі радить забути будь-які правила війни.
Бо насправді, на його думку, їх не існує і ніколи не було правил війни.
рускій мір, загарбавши Україну, знищить всі культурні ознаки народу, а можливо й згноїть у катівнях українських музикантів (як колись лорд Камберленд, завойовуючи Шотландію, знищував усіх волинщиків, бо вважав їх музику зброєю війни)...
Але буде й зворотній ефект.
Ті, хто поховався у схронах і молиться на прихід путіна, мають знати, що до того, як він дійде до Києва, тут буде знищено все, пов`язане з росією, включно з проросійськими телеканалами й редакціями газет, будуть вигнані московські попи, віднайдені й знищені всі, хто зловживав свободою слова і прославляв путіна. Жодного наказу з цього приводу не буде. Війна за виживання мало коли ведеться за наказом...
У війні «за існування» час завжди на боці слабшого.
А це значить: у війні за існування солдати воюватимуть, замасковані у чужі однострої, з чужими шевронами і йтимуть в атаку з чужими прапорами. І всі карти будуть сплутані, й всі стратеги зганьблені.
І що найважливіше: жорстокість країни, що прагне вижити за будь-яку ціну, буде виправдана світовою спільнотою. Бо все ж таки війна - це боротьба рівних, в інакшому разі - це бійня, геноцид, який не прощається ніколи.
Кревельд Мартін ван (Нідерланди), військовий історик, фахівець зі стратегічних питань.
08.01.15 16:23152208 1970
полторак
Министр обороны Степан Полторак подтверждает наличие договоренности о ротации украинских военных в донецком аэропорту в рамках трехсторонней контактной группы под наблюдением ОБСЕ.
Об этом он заявил на пресс-конференции в четверг, отвечая на вопрос о том, что сепаратисты и российские военные обыскивают украинских военных, отбирая у них "избыток" оружия, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
А *кіборги * герої ..Шана .
Но совершенно никого не волнует и как имеет армию сейчас Зеленский? Все хорошо когда террористов на таксистов меняют, все хорошо когда убитых военных признают суицидниками, все хорошо когда снимают как погибает Журавль, и это нет мы не говорим о начале и середине войны, мы говорим это после 7 лет идущей войны....
Интересно что б делал найвеличниший Зеленский в 2014 на посту президента ????)
Вы устали от войны? И вам нужен цирк? Он приехал, только кто и что останется после этого - да какая разница? Лишь бы не Порошенко!