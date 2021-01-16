УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5253 відвідувача онлайн
Новини
11 645 66

Боснійський політик Додік, який подарував Лаврову українську ікону, звинуватив Кулебу в некомпетентності

Боснійський політик Додік, який подарував Лаврову українську ікону, звинуватив Кулебу в некомпетентності

Глава президії Боснії та Герцеговини Мілорад Додік звинуватив міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу в поширенні неправдивої інформації та некомпетентності.

Як повідомляє "Балканский обозреватель" з посиланням на rtrs.portalспеціальна заяву офісу представника сербів у Президії БіГ Додіка, який зараз головує в цій інституції, стала черговим етапом скандалу навколо ікони, подарованої ним главі МЗС РФ Сергію Лаврову 14 грудня минулого року, передає Цензор.НЕТ.

"Доводити звинувачення на основі невірно інтерпретованих статей в ЗМІ, а потім публічно заявляти про брехню і висувати звинувачення - це демонстрація аматорства і відсутності базових знань в області права, міжнародних відносин і дипломатії", - вказується в заяві.

Як наголошується в повідомленні, 23 грудня минулого року кабінет глави президії БіГ звернувся до Посольства України в Сараєво з вимогою надати всю інформацію, яка б підтверджувала твердження про право власності на ікону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс ГПУ розпочав кримінальне провадження за фактом вивезення ікони з окупованого Луганська в Боснію і Герцеговину, - МЗС

 "Офіс прямо просив Посольство України надати всі юридично обґрунтовані факти і докази, що підтверджують приналежність ікони Україні, а також всі докази, що зазначена ікона була відчужена, включаючи інформацію про спосіб відчуження, час, місце і власника", - йдеться в заяві.

Але, як зазначає офіс Додика, досі  Посольство України не надало запитувану інформацію. Кабінет сербського члена і голови Президії БіГ закликав міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу "припинити грати в Twitter-дипломатію" і діяти відповідно до міжнародного права і конвенцій.

Нагадаємо, 12 грудня міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову під час візиту на Балкани вручили 300-річну українську позолочену ікону святого Миколая, яку нібито "знайшли" в Луганську. Пізніше стало відомо, що прокуратура Боснії і Герцеговини (БіГ) розпочала слідство у справі української ікони, яку представник сербського народу Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову. 19 листопада МЗС РФ заявило, що поверне ікону Боснії і Герцеговині до з'ясування її історії за лінією Інтерполу. 23 грудня російська сторона передала в посольство Боснії і Герцеговини в Москві вищезгадану ікону XVIII століття.

Раніше глава Асоціації ветеранів Армії Республіки Сербської заявив, що ікона, яку Мілорад Додік подарував Лаврову, була вивезена з окупованого Донбасу в 2018 році через Росію і Сербію.

Глава Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской заявил, что икона, которую Милорад Додик подарил Лаврову, была вывезена с оккупированного Донбасса в 2018 году через Россию и Сербию.

Боснія (70) ікона (61) Кулеба Дмитро (3604)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+25
Ну, фамилия говорит сама за себя, Додик!
показати весь коментар
16.01.2021 19:23 Відповісти
+17
У каждого Додика - своя методика.
Дмитрий Чекалкин (с)
показати весь коментар
16.01.2021 19:23 Відповісти
+15
Питання не в іконі а в гідності. Щось у Додика з гідністю не в нормі. Посваритись із цілою державою заради однієї ікони ! Це ще треба вміти !!!
показати весь коментар
16.01.2021 19:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну, фамилия говорит сама за себя, Додик!
показати весь коментар
16.01.2021 19:23 Відповісти
Додик это он в Боснии Додик...а в тюрьме Украины просто чувак...дэбило
показати весь коментар
16.01.2021 19:44 Відповісти
той венгрии как лугандонская область,а гонору у этого додика хоть отбавляй,а зеленый поц словно в рот какашки набрал,молчит дэбил
показати весь коментар
16.01.2021 20:36 Відповісти
той венгрии как лугандонская область,а гонору у этого додика*Боснійський політик Додік, який подарував Лаврову українську ікону, звинуватив Кулебу в некомпетентності - Цензор.НЕТ 8369
++++++Боснійський політик Додік, який подарував Лаврову українську ікону, звинуватив Кулебу в некомпетентності - Цензор.НЕТ 2085
*представителя сербов в Президиуме БиГ Додика, Источник: https://censor.net/ru/n3242216
показати весь коментар
16.01.2021 21:07 Відповісти
А при чому тут "венгрія"? Додік - офіційний представник Боснії і Герцеговини, боснійський серб...
показати весь коментар
16.01.2021 23:56 Відповісти
Да не , Додик правильно говорит ,если икону умыкнули ,расскажите ,где и когда ,докажите что ваша. ****... ,что выбрали кварталовских ****..., сей час возмущаються , а мы смотрим кино ,и прикалываемся. ,С цен на газ ,на электричество , на конец войне и эпохи бедности ,на все что клоуны натворили , на кассовые аппараты ,на рост налогов ,на *******... локаунд . Граждане Украины вы сидите перед компом ,думайте ,образовывайтесь ,читайте не только то что хотите услышать. Работайте с разными источниками .Не ужели у 73% остался ген Шарикова и Швондера?
показати весь коментар
17.01.2021 14:10 Відповісти
У каждого Додика - своя методика.
Дмитрий Чекалкин (с)
показати весь коментар
16.01.2021 19:23 Відповісти
Методичка московська!
показати весь коментар
16.01.2021 19:34 Відповісти
А там цитаты: "А вы докажите!".
показати весь коментар
16.01.2021 19:38 Відповісти
Да! Я свидетельствую!
показати весь коментар
17.01.2021 05:35 Відповісти
Питання не в іконі а в гідності. Щось у Додика з гідністю не в нормі. Посваритись із цілою державою заради однієї ікони ! Це ще треба вміти !!!
показати весь коментар
16.01.2021 19:26 Відповісти
Всякий Додик ще буде гавкати в наш бік.
показати весь коментар
16.01.2021 19:27 Відповісти
Там сидит обычный жулик в кресле чиновника.
Если бы он не был в кресле, а торговал на рынке, то он без зазрения совести обвешивал бы покупателей. Нашли тоже фигуру - директор сербской части Боснии...
У нас такого уровня - директор ходовой точки шаурмы.
Не полное дно, но где-то так...
показати весь коментар
16.01.2021 19:41 Відповісти
Интересно , найдется хоть один тролль , поддерживающий обвинение министра Украиньі от Додика ?
показати весь коментар
16.01.2021 19:29 Відповісти
не тут, на їхніх сайтах.
показати весь коментар
16.01.2021 20:30 Відповісти
Я поддерживаю Додика.
Кабинет сербского члена и председателя Президиума БиГ призвал министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу "прекратить играть в Twitter-дипломатию" и действовать в соответствии с международным правом и конвенциями. Источник: https://censor.net/ru/n3242216
показати весь коментар
16.01.2021 21:11 Відповісти
Мда... А ведь даже Лавров не захотел открыто поддерживать мародеров...
показати весь коментар
16.01.2021 21:49 Відповісти
...т.е. бомбить Боснию?
показати весь коментар
17.01.2021 12:42 Відповісти
действовать в соответствии с международным правом и конвенциями.Источник: https://censor.net/ru/n3242216

"Чтоб худого за царя не болтал народ зазря действуй строго по закону т.е действуй втихаря"

прекратить играть в Twitter-дипломатию
Бюрократия она подразумевает тома официальной переписки с десятком музейных описей, экспертных оценок и номеров в каталогах.
Всё заменяется ёмкими и злободневными постами в фейсбуке
показати весь коментар
17.01.2021 13:07 Відповісти
как мило. и много Молдова напереписывалась с музеями в Приднестровье? много Грузия напереписывалась с музеями Абхазии и Южной Осетии? вот скажи, у тебя от рождения мозгов нет, или это так бабло расеянское на ботов влияет?
показати весь коментар
18.01.2021 07:53 Відповісти
Отвечаю:
Бабло оно на всех влияет, на ботов тоже. А потому я, не имея мозгов, с вами https://censor.net/ru/user/110110 (который тырит из карманов мобилки) в переписку вступать не собираюсь, а предъявлю в полицию:
1. Чек из магазина.
2. Коробку от аппарата (с имейлом)
3. Скриншот с сайта Асус где данный аппарат зарегистрирован на мою электронную почту.
Если бы у меня были мозги - а доказательств (кроме сургучной печати) не было мне бы оставалось гневные посты в фейсбуке тискать.
МИД в Твиттере деньги Арбузова и имущество Ощадбанка возвращал. А в фейсбуке скифское золото .
показати весь коментар
18.01.2021 11:55 Відповісти
Ой сейчас Дмитро как резанет в ответ.
показати весь коментар
16.01.2021 19:29 Відповісти
Српско - лайно (с)
показати весь коментар
16.01.2021 19:30 Відповісти
Не будьте "додиком", не доказывайте свою компетентность какому-то Додику.
Пусть Додик додонит мозги другому додику..
показати весь коментар
16.01.2021 19:31 Відповісти
Кулеба, пусть этот додик доказывает, что не знал, бедняга, что икона - краденая! Ну и влупите ему иск, пусть оправдывается.
Ведь,"виноват всегда тот, которого облили дерьмом, в конце концов ему же отмываться"(с)
показати весь коментар
16.01.2021 19:31 Відповісти
Это чмо распрекрасно знало что икона краденая, а если нет, то то что не русская и тем более не своя---тем более! И иконами не шутят с таким возрастом. Просто борзо отбивается. Будем знать с кем дело иметь возможно будем или имеем. Это пятно не смоется навеки.
показати весь коментар
16.01.2021 19:32 Відповісти
Бросьте "гуся", Додик!
показати весь коментар
16.01.2021 19:33 Відповісти
Брось птицу в оригинале.
показати весь коментар
16.01.2021 19:36 Відповісти
Тут уместнее "Додик, брось стерха!"
показати весь коментар
16.01.2021 21:51 Відповісти
Еще раз подтверждает что Украине нельзя идти по Боснийскому, да и по Молдавскому сценарию. Хотя у нас и при нынешней ситуации" Додиков" местного разлива больше на душу населения чем во всем мире.
показати весь коментар
16.01.2021 19:40 Відповісти
Боснийский политик Додик, подаривший Лаврову украинскую икону, обвинил Кулебу в некомпетентности - Цензор.НЕТ 5274
показати весь коментар
16.01.2021 19:45 Відповісти
Додик ,конечно,то еще чмо ,но тут он прав.....Такую тему не видосиками и постами в соц. сетях разруливают,а Официальными нотами ! Дескать,ты гивно ,кончай дурака включать, про кражу из музея оккупанты нам пока не доложили....когда они уберутся,всё и обнаружиться. А пока ты типичная барыга -скупщик краденого.
показати весь коментар
16.01.2021 19:41 Відповісти
Я бы с такой фамилией в тамбуре повесилась
показати весь коментар
16.01.2021 19:42 Відповісти
показати весь коментар
16.01.2021 20:04 Відповісти
А всякие додики,додоники живут с такими фамилиями. Да еще как живут,на ворованные деньги!
показати весь коментар
17.01.2021 05:39 Відповісти
А мы такие, Додик, главное пустить вонь, а там нюхайте.
показати весь коментар
16.01.2021 19:48 Відповісти
Тыц😂🌷×××
показати весь коментар
16.01.2021 19:59 Відповісти
Я не знаю Кримінального кодексу Боснії та Герцеговини, однак привласнення краденого в Кримінальних Кодексах усього світу є кримінальним злочином... Сумніваюся, що їх кодекс чимось відрізняється...
Сургучна печатка Наркомату УРСР (якщо точно - "Наркомату культури") говорить про одне : дана річ є власністю держави Україна, що є правонаступницею УРСР, ще з часів до початку ІІ Світової війни. Тоді частина предметів культу, в діючих церквах, не конфісковувалися, а визнавалися державною власністю і передавалися "на відповідальне зберігання", для використання у відправленні релігійних культів, церковним громадам... Німці не вкрали... Так "братушки" "руку приклали"...
І Додік - "БАРИГА" справжній, згідно з термінологією злодійської "фєні"... "Скупник краденого"...
показати весь коментар
16.01.2021 20:01 Відповісти
Почему то мелкие европейские гниды пытаются на Украине показать свою силу, то сийярто, теперь очередной х.й с бугра, додик, что то мы слишком лояльно, по доброму с ними, а надо иначе.
показати весь коментар
16.01.2021 20:18 Відповісти
Почему то мелкие европейские гниды пытаются на Украине показать свою силу, то сийярто, теперь очередной х.й с бугра, додик, что то мы слишком лояльно, по доброму с ними, а надо иначе.
показати весь коментар
16.01.2021 20:19 Відповісти
Втішає те що Кулеба спілкується з цим додіком на відстані і не зашкварився від підора.
показати весь коментар
16.01.2021 20:25 Відповісти
Странная реакция. Есть бюрократическая процедура, которую надо обязательно пройти, чтобы икону вернули а против "поставщика" этой иконы и тех, кто с этой закупкой был связан, открыли уголовное дело и провели расследование. Пусть даже формальное. Не лично же сам додик эту картину воровал.
Никто не спорит, про ущербность додика и всей этой братии на Балканах. Но МИД должен не твитты писать, а работать.
показати весь коментар
16.01.2021 20:28 Відповісти
т.е. вывезенная из оккупированного Донбасса в 2018 через Россию в Сербию...это как бы уже само за себя доказывает, что Украина не должна ни на что претендовать...т.е. все зашибись законно!
показати весь коментар
16.01.2021 20:28 Відповісти
всё правильно!! докажи и претендуй!! или ты считаеш что ,,отписка" в твиттере это и есть доказательство того что это твоё??(эт с родни того что не безызвестная мендель двумя твитами ,,спасла"гривну!!)окстись!!
показати весь коментар
16.01.2021 21:22 Відповісти
Не компетентність кулеби стає вже нарицательним...)))
показати весь коментар
16.01.2021 20:34 Відповісти
констатировал факт
показати весь коментар
16.01.2021 20:40 Відповісти
Прежде чем МИДу такое заявлять нужно было установить первоначальную принадлежность иконы, и когда она пропала, при каких обстоятельствах, показать на фотографиях её место в алтаре како-то церкви. А так всё основывается на том, что какая -то бабка сказала.
показати весь коментар
16.01.2021 21:07 Відповісти
Додик ,конечно,то еще чмо ,но тут он прав.....Такую тему не видосиками и постами в соц. сетях разруливают,а Официальными нотами ! Дескать,ты гивно ,кончай дурака включать, про кражу из музея оккупанты нам пока не доложили....когда они уберутся,всё и обнаружиться. А пока ты типичная барыга -скупщик краденого
показати весь коментар
16.01.2021 21:14 Відповісти
Повернення культурних цінностей в міжнародних відносинах дуже складна юридична процедура. Скажімо, хтось сумнівається, що скіфське золото з кримського музею, яке 6 років тому експонувалось в Нідерландах, належить Україні? І де це золото? І коли повернеться? І скільки ще буде судів, і скільки це протянеться років? Кричіть скільки завгодно на голандських додіків, а без юридичного рішення не буде нічого. Хоч там справа простіша ніж з іконою.
До сих пір Україна не назвала юридичної чи фізичної особи, кому належала ця ікона.
У кожної культурної цінності має бути, так би мовити, свій паспорт, і вона має бути на відповідному обліку.
Дуже добре, що в Україні таки порушили кримінальну справу з цього приводу. Зрозуміло, що додік є одним з перших фігурантів цієї справи. Але без документальних доказів знаходження ікони в Україні, скажімо з 1991 року по нинішній рік, дуже важно буде її повернути додому.
показати весь коментар
16.01.2021 21:37 Відповісти
Пане Додік!!Ви злодій!!
показати весь коментар
16.01.2021 21:40 Відповісти
А от як на мене,то з додіка пан - як з гімна куля...
показати весь коментар
17.01.2021 00:08 Відповісти
Додік...коллега Додона.
показати весь коментар
16.01.2021 22:40 Відповісти
Не,это он буем главзебилу по губам прошелся,а тот и доволен,все в угоду хозяину- х..у..й.лу.
показати весь коментар
16.01.2021 22:46 Відповісти
- Bond, James Bond.
- Dodik, Big Didilk.

А по сути и сказать нечего, типичное ватное мычание в стиле: "какие ваши доказательства".
показати весь коментар
16.01.2021 23:03 Відповісти
Мы уже поиграли в меморандумы, Так что свои конвенции и прости Господи международное право засуньте себе в жопу
показати весь коментар
16.01.2021 23:09 Відповісти
Сербский, а не боснийский. Додик президент республики сербской. Босняки не воевали на домбасе.
показати весь коментар
16.01.2021 23:16 Відповісти
Яке красномовне прізвище !
показати весь коментар
17.01.2021 04:38 Відповісти
А вот,не надо! У нашего бывшего тоже очень красивая!
показати весь коментар
17.01.2021 05:41 Відповісти
боком выйдет и ему и лаврову та икона
показати весь коментар
17.01.2021 08:01 Відповісти
А ОН ЗНАЕТ ЧТО ЗНАЧИТ ДОДИК !?)
показати весь коментар
17.01.2021 17:06 Відповісти
 
 