Боснійський політик Додік, який подарував Лаврову українську ікону, звинуватив Кулебу в некомпетентності

Глава президії Боснії та Герцеговини Мілорад Додік звинуватив міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу в поширенні неправдивої інформації та некомпетентності.

Як повідомляє "Балканский обозреватель" з посиланням на rtrs.portal, спеціальна заяву офісу представника сербів у Президії БіГ Додіка, який зараз головує в цій інституції, стала черговим етапом скандалу навколо ікони, подарованої ним главі МЗС РФ Сергію Лаврову 14 грудня минулого року, передає Цензор.НЕТ.

"Доводити звинувачення на основі невірно інтерпретованих статей в ЗМІ, а потім публічно заявляти про брехню і висувати звинувачення - це демонстрація аматорства і відсутності базових знань в області права, міжнародних відносин і дипломатії", - вказується в заяві.

Як наголошується в повідомленні, 23 грудня минулого року кабінет глави президії БіГ звернувся до Посольства України в Сараєво з вимогою надати всю інформацію, яка б підтверджувала твердження про право власності на ікону.

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"Офіс прямо просив Посольство України надати всі юридично обґрунтовані факти і докази, що підтверджують приналежність ікони Україні, а також всі докази, що зазначена ікона була відчужена, включаючи інформацію про спосіб відчуження, час, місце і власника", - йдеться в заяві.

Але, як зазначає офіс Додика, досі Посольство України не надало запитувану інформацію. Кабінет сербського члена і голови Президії БіГ закликав міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу "припинити грати в Twitter-дипломатію" і діяти відповідно до міжнародного права і конвенцій.

Нагадаємо, 12 грудня міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову під час візиту на Балкани вручили 300-річну українську позолочену ікону святого Миколая, яку нібито "знайшли" в Луганську. Пізніше стало відомо, що прокуратура Боснії і Герцеговини (БіГ) розпочала слідство у справі української ікони, яку представник сербського народу Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову. 19 листопада МЗС РФ заявило, що поверне ікону Боснії і Герцеговині до з'ясування її історії за лінією Інтерполу. 23 грудня російська сторона передала в посольство Боснії і Герцеговини в Москві вищезгадану ікону XVIII століття.

Раніше глава Асоціації ветеранів Армії Республіки Сербської заявив, що ікона, яку Мілорад Додік подарував Лаврову, була вивезена з окупованого Донбасу в 2018 році через Росію і Сербію.

Глава Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской заявил, что икона, которую Милорад Додик подарил Лаврову, была вывезена с оккупированного Донбасса в 2018 году через Россию и Сербию.