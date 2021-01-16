Боснійський політик Додік, який подарував Лаврову українську ікону, звинуватив Кулебу в некомпетентності
Глава президії Боснії та Герцеговини Мілорад Додік звинуватив міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу в поширенні неправдивої інформації та некомпетентності.
Як повідомляє "Балканский обозреватель" з посиланням на rtrs.portal, спеціальна заяву офісу представника сербів у Президії БіГ Додіка, який зараз головує в цій інституції, стала черговим етапом скандалу навколо ікони, подарованої ним главі МЗС РФ Сергію Лаврову 14 грудня минулого року, передає Цензор.НЕТ.
"Доводити звинувачення на основі невірно інтерпретованих статей в ЗМІ, а потім публічно заявляти про брехню і висувати звинувачення - це демонстрація аматорства і відсутності базових знань в області права, міжнародних відносин і дипломатії", - вказується в заяві.
Як наголошується в повідомленні, 23 грудня минулого року кабінет глави президії БіГ звернувся до Посольства України в Сараєво з вимогою надати всю інформацію, яка б підтверджувала твердження про право власності на ікону.
"Офіс прямо просив Посольство України надати всі юридично обґрунтовані факти і докази, що підтверджують приналежність ікони Україні, а також всі докази, що зазначена ікона була відчужена, включаючи інформацію про спосіб відчуження, час, місце і власника", - йдеться в заяві.
Але, як зазначає офіс Додика, досі Посольство України не надало запитувану інформацію. Кабінет сербського члена і голови Президії БіГ закликав міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу "припинити грати в Twitter-дипломатію" і діяти відповідно до міжнародного права і конвенцій.
Нагадаємо, 12 грудня міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову під час візиту на Балкани вручили 300-річну українську позолочену ікону святого Миколая, яку нібито "знайшли" в Луганську. Пізніше стало відомо, що прокуратура Боснії і Герцеговини (БіГ) розпочала слідство у справі української ікони, яку представник сербського народу Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову. 19 листопада МЗС РФ заявило, що поверне ікону Боснії і Герцеговині до з'ясування її історії за лінією Інтерполу. 23 грудня російська сторона передала в посольство Боснії і Герцеговини в Москві вищезгадану ікону XVIII століття.
Раніше глава Асоціації ветеранів Армії Республіки Сербської заявив, що ікона, яку Мілорад Додік подарував Лаврову, була вивезена з окупованого Донбасу в 2018 році через Росію і Сербію.
Глава Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской заявил, что икона, которую Милорад Додик подарил Лаврову, была вывезена с оккупированного Донбасса в 2018 году через Россию и Сербию.
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*представителя сербов в Президиуме БиГ Додика, Источник: https://censor.net/ru/n3242216
Дмитрий Чекалкин (с)
Если бы он не был в кресле, а торговал на рынке, то он без зазрения совести обвешивал бы покупателей. Нашли тоже фигуру - директор сербской части Боснии...
У нас такого уровня - директор ходовой точки шаурмы.
Не полное дно, но где-то так...
Кабинет сербского члена и председателя Президиума БиГ призвал министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу "прекратить играть в Twitter-дипломатию" и действовать в соответствии с международным правом и конвенциями. Источник: https://censor.net/ru/n3242216
"Чтоб худого за царя не болтал народ зазря действуй строго по закону т.е действуй втихаря"
прекратить играть в Twitter-дипломатию
Бюрократия она подразумевает тома официальной переписки с десятком музейных описей, экспертных оценок и номеров в каталогах.
Всё заменяется ёмкими и злободневными постами в фейсбуке
Бабло оно на всех влияет, на ботов тоже. А потому я, не имея мозгов, с вами https://censor.net/ru/user/110110 (который тырит из карманов мобилки) в переписку вступать не собираюсь, а предъявлю в полицию:
1. Чек из магазина.
2. Коробку от аппарата (с имейлом)
3. Скриншот с сайта Асус где данный аппарат зарегистрирован на мою электронную почту.
Если бы у меня были мозги - а доказательств (кроме сургучной печати) не было мне бы оставалось гневные посты в фейсбуке тискать.
МИД в Твиттере деньги Арбузова и имущество Ощадбанка возвращал. А в фейсбуке скифское золото .
Пусть Додик додонит мозги другому додику..
Ведь,"виноват всегда тот, которого облили дерьмом, в конце концов ему же отмываться"(с)
Сургучна печатка Наркомату УРСР (якщо точно - "Наркомату культури") говорить про одне : дана річ є власністю держави Україна, що є правонаступницею УРСР, ще з часів до початку ІІ Світової війни. Тоді частина предметів культу, в діючих церквах, не конфісковувалися, а визнавалися державною власністю і передавалися "на відповідальне зберігання", для використання у відправленні релігійних культів, церковним громадам... Німці не вкрали... Так "братушки" "руку приклали"...
І Додік - "БАРИГА" справжній, згідно з термінологією злодійської "фєні"... "Скупник краденого"...
Никто не спорит, про ущербность додика и всей этой братии на Балканах. Но МИД должен не твитты писать, а работать.
До сих пір Україна не назвала юридичної чи фізичної особи, кому належала ця ікона.
У кожної культурної цінності має бути, так би мовити, свій паспорт, і вона має бути на відповідному обліку.
Дуже добре, що в Україні таки порушили кримінальну справу з цього приводу. Зрозуміло, що додік є одним з перших фігурантів цієї справи. Але без документальних доказів знаходження ікони в Україні, скажімо з 1991 року по нинішній рік, дуже важно буде її повернути додому.
- Dodik, Big Didilk.
А по сути и сказать нечего, типичное ватное мычание в стиле: "какие ваши доказательства".