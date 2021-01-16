Генштаб ЗСУ про слова колишньої "регіоналки" Бондаренко: Росія через своїх агентів хоче зняти з себе відповідальність за початок війни в Україні

Агресор Російська Федерація прагне за всяку ціну зняти з себе відповідальність за початок збройного конфлікту в Україні, поширюючи свої інформаційні вкидання через своїх агентів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Генерального штабу Збройних Сил України, розміщеній на сторінці в фейсбуці.

"Збройні Сили України як ніхто інший розуміють ціну миру, вже виміряного тисячами життів, і роблять все для його досягнення шляхом перемоги над споконвічним ворогом України - російським агресором", - зазначили в Генштабі.

У заяві підкреслюється, що від солдата до генерала Збройні Сили України, разом із іншими захисниками України, чітко знають про російську війну проти України та спотворене обличчя окупанта, замасковане під різних "їхтамнєтов". Цих "безіменних" наші воїни неодноразово відправляли туди, звідки вони непрохано прийшли – за "поребрик".

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Автори заяви підкреслюють, що Збройні Сили України та всі захисники нашої Батьківщини вже сім років поспіль на собі відчувають справжню війну, яка розпочалась з незаконної окупації Автономної Республіки Крим та м. Севастополя у лютому-березні 2014 року, що зазначено в резолюції Генеральної Асамблеї ООН 68/262 "Територіальна цілісність України", - йдеться в заяві.

У Генштабі додали, що Збройні Сили України завжди пам'ятатимуть цинізм, підступність і брехню представників російських збройних форпід час військових дій у районах Іловайська та Дебальцевого. Також пам’ятатимуть про терор проти цивільних громадян протягом всіх років збройної агресії росії проти України.

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"Росія прагне будь-якою ціною зняти з себе відповідальність за розв’язання міжнародного збройного конфлікту на Донбасі, поширюючи свої повідомлення через агентів впливу, різного роду апологетів "руського міра", які в ефірі українського телеканалу називають злочинцями Українську армію та всіх, хто носить погони. Особливо цинічно це відбулося напередодні річниці пам’яті полеглих в Донецькому аеропорті захисників України…" - підкреслюється в заяві.

Також зазначається, что всі небайдужі до майбутнього України мають унеможливити виведення навіть з-під найменшої відповідальності за скоєне російських регулярних з'єднань і підрозділів, підпорядкованих Міністерству оборони РФ, підрозділів та спеціальних формувань, підпорядкованих іншим силовим відомствам РФ, їхніх радників, інструкторів, та регулярних збройних формувань, озброєних банд та груп найманців, створених, підпорядкованих, керованих та фінансованих Росією.

Збройні Сили України закликають не піддаватися керованим провокаціям і гібридним проявам інформаційного впливу ворога, зберігати спокій та об’єднуватися довкола свого Війська.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, напередодні колишня народна депутатка від "Партії регіонів" Олена Бондаренко в ефірі телеканалу "Наш" в розмові про війну на сході України заявила, що українські військові нібито є "злочинцями".