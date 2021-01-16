Денісова про заяву терористів: Готова сприяти поверненню утримуваних громадян України з ОРДЛО
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вітає озвучене терористами на Донбасі рішення передати українській стороні частину утримуваних громадян і висловлює готовність сприяти їх поверненню.
Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Телеграм-каналі.
"Вітаю рішення передати на підконтрольну Уряду України територію деяких незаконно утримуваних наших співгромадян, адже робота щодо звільнення усіх незаконно утримуваних громадян України, які перебувають в місцях несвободи на території РФ, тимчасово окупованого Криму та частині Донбасу щоденно здійснюється Офісом Президента України, Офісом Уповноваженого та представниками української сторони у рамках ТКГ.
Висловлюю свою готовність сприяти поверненню наших громадян про яких йшла мова у вищезгаданій заяві, а також робити наступні кроки для продовження процесу взаємного звільнення громадян без будь-якого посередництва", - додала вона.
Нагадаємо, раніше російські ЗМІ поширили інформацію про те, що частина незаконно утримуваних в ОРДЛО українців будуть в односторонньому порядку передані українській стороні "за посередництва Віктора Медведчука".
Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що розцінює "заяви керівництва маріонеткових квазідержавних утворень і синхронізовані з ними дії пана Медведчука як чергову спробу ухилитися від виконання міжнародних домовленостей на найвищому державному рівні і зобов'язань, які взяла на себе РФ як сторона конфлікту".
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навряд ли это военнопленные (которых только установленных в раше и бамбасе около 300 )
Россия и ее ставленники на Донбассе, которые более полугода блокировали обмен пленными, резко поменяли мнение. В "Л/ДНР" анонсировали выдачу Киеву группы пленных. Соответствующее заявление "глав МИД" непризнанных "республик" Натальи Никоноровой и Владислава Дейнего было распространено 16 января сепаратистскими ресурсами, передает Диалог.UA. "Министры" выступили со странным постом, в котором обвинили Украину в нарушении перемирия, блокировке минских переговоров и прочих вещах. И тут же объявили, что в качестве "жеста гуманизма" выдают Киеву группу пленных. Сколько человек будет освобождено, ставленники Кремля не уточнили. Они лишь сообщили, что это женщины, пожилые, а также люди с тяжелыми заболеваниями, которые "не смогут нанести ущерб" боевикам после освобождения. Упомянули в "Л/ДНР" лидера пророссийской партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, отметив, что он якобы выступил посредником в процессе освобождения пленных. Стоит отметить, что ранее РФ и ее боевики блокировали процесс обмена пленными. Они выставляли Украине заведомо невыполнимые требования, чтобы сорвать переговоры. Киев настаивал на новом раунде обмена до Нового года, однако россияне категорически отказали. Важно отметить, что РФ решилась выдать Украине пленных спустя неделю после переговоров в Берлине советников президентов "Нормандской четверки". В них приняли участие глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, а также замглавы Администрации президента РФ, "куратор украинского направления" Дмитрий Козак. Ранее Диалог.UA сообщал, что в Донецке уже шестой обмененный боевик оказался "на подвале" - дали 17 лет тюрьмы. Мы также писали, что Путин дал понять президенту Зеленскому, что предыдущие большие обмены пленными были политическим кредитом.
Автор: Елена Остапец
ну це чисто адресно. мыж собою, звысно, требо спылкуватись украънською)))
У цю групу ввійшли жінки, люди похилого віку та особи, що страждають важкими захворюваннями. Військовополонених, які воювали у складі ЗСУ, серед них немає."
© Спершу Зе попіарився на таксистах; тепер попіариться на бабушках. А як бути з нашими хлопцями!? Га, підорhttps://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa !?
Так вважає російський політолог-емігрант Андрій Піонтковський, про що він сказав в етері програми "Студія Захід з Антіном Борковським" на Еспресо.TV.
"Я вам відправив інформацію з одного прокремлівського телеграм-каналу. Цей злив 100%. Гадаю, що за ним стоїть такий заклятий ворог української державності, як Чеснаков - права рука Суркова. Він описує зустріч глави Офісу президента України Андрія Єрмака та заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитра Козака в Берліні, як великий успіх російської дипломатії. Кожен українець повинен прочитати цей матеріал, тому що цей мерзотник відверто говорить про цілі так званої російської дипломатії. "Ми, - каже він, - повинні продати Україні». Бо українська сторона прагне обміну полоненими. Що означає, обмін полоненими в інтерпретації Путіна? Ніяких полонених в Україні і в РФ немає. Українська сторона домагається повернення заручників, яких Росія десятками хапає і кидає на тортури у підвали і в Криму, і на Донбасі. Він (Чеснаков) там просто вихваляється, що вони намагаються продати вам мініобмін - звільнити 3-4 українських заручників на розведення військ. Що означає розведення військ? Це означає відхід військ України з тих оборонних позицій, які вони займають, і полегшення можливої військової агресії РФ вглиб України", - повідомив політолог.
Піонтковський зазначив, що це типова поведінка терористів, адже у Кремлі чудово розуміють, що для українського суспільства і президента України Володимира Зеленського повернення полонених - найважливіша психологічна тема, і Росія буде віддавати їх порціями, щоби Україна йшла на політичні й військові поступки.
на что Кремль меняет украинских заложников..
о встрече агента Ермака с Козаком...
https://youtu.be/g72PXBoFwpM