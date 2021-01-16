Денісова про заяву терористів: Готова сприяти поверненню утримуваних громадян України з ОРДЛО

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вітає озвучене терористами на Донбасі рішення передати українській стороні частину утримуваних громадян і висловлює готовність сприяти їх поверненню.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Телеграм-каналі.

"Вітаю рішення передати на підконтрольну Уряду України територію деяких незаконно утримуваних наших співгромадян, адже робота щодо звільнення усіх незаконно утримуваних громадян України, які перебувають в місцях несвободи на території РФ, тимчасово окупованого Криму та частині Донбасу щоденно здійснюється Офісом Президента України, Офісом Уповноваженого та представниками української сторони у рамках ТКГ.



Висловлюю свою готовність сприяти поверненню наших громадян про яких йшла мова у вищезгаданій заяві, а також робити наступні кроки для продовження процесу взаємного звільнення громадян без будь-якого посередництва", - додала вона.

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Нагадаємо, раніше російські ЗМІ поширили інформацію про те, що частина незаконно утримуваних в ОРДЛО українців будуть в односторонньому порядку передані українській стороні "за посередництва Віктора Медведчука".

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що розцінює "заяви керівництва маріонеткових квазідержавних утворень і синхронізовані з ними дії пана Медведчука як чергову спробу ухилитися від виконання міжнародних домовленостей на найвищому державному рівні і зобов'язань, які взяла на себе РФ як сторона конфлікту".