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Денісова про заяву терористів: Готова сприяти поверненню утримуваних громадян України з ОРДЛО

Денісова про заяву терористів: Готова сприяти поверненню утримуваних громадян України з ОРДЛО

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вітає озвучене терористами на Донбасі рішення передати українській стороні частину утримуваних громадян і висловлює готовність сприяти їх поверненню.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Телеграм-каналі.

"Вітаю рішення передати на підконтрольну Уряду України територію деяких незаконно утримуваних наших співгромадян, адже робота щодо звільнення усіх незаконно утримуваних громадян України, які перебувають в місцях несвободи на території РФ, тимчасово окупованого Криму та частині Донбасу щоденно здійснюється Офісом Президента України, Офісом Уповноваженого та представниками української сторони у рамках ТКГ.

Висловлюю свою готовність сприяти поверненню наших громадян про яких йшла мова у вищезгаданій заяві, а також робити наступні кроки для продовження процесу взаємного звільнення громадян без будь-якого посередництва", - додала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс омбудсмена розробив проєкт закону про перехідне правосуддя для окупованих територій, - Денісова

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ поширили інформацію про те, що частина незаконно утримуваних в ОРДЛО українців будуть в односторонньому порядку передані українській стороні "за посередництва Віктора Медведчука".

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що розцінює "заяви керівництва маріонеткових квазідержавних утворень і синхронізовані з ними дії пана Медведчука як чергову спробу ухилитися від виконання міжнародних домовленостей на найвищому державному рівні і зобов'язань, які взяла на себе РФ як сторона конфлікту".

Денісова Людмила (883) обмін (1248) полонені (2312)


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Топ коментарі
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После встречи Ермака и Козака боевики "Л/ДНР" объявили о выдаче пленных Киеву: "В одностороннем порядке" В непризнанных "Л/ДНР" анонсировали выдачу Киеву группы пленных "в одностороннем порядке" спустя неделю после встречи Нормандской четверки.

Россия и ее ставленники на Донбассе, которые более полугода блокировали обмен пленными, резко поменяли мнение. В "Л/ДНР" анонсировали выдачу Киеву группы пленных. Соответствующее заявление "глав МИД" непризнанных "республик" Натальи Никоноровой и Владислава Дейнего было распространено 16 января сепаратистскими ресурсами, передает Диалог.UA. "Министры" выступили со странным постом, в котором обвинили Украину в нарушении перемирия, блокировке минских переговоров и прочих вещах. И тут же объявили, что в качестве "жеста гуманизма" выдают Киеву группу пленных. Сколько человек будет освобождено, ставленники Кремля не уточнили. Они лишь сообщили, что это женщины, пожилые, а также люди с тяжелыми заболеваниями, которые "не смогут нанести ущерб" боевикам после освобождения. Упомянули в "Л/ДНР" лидера пророссийской партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, отметив, что он якобы выступил посредником в процессе освобождения пленных. Стоит отметить, что ранее РФ и ее боевики блокировали процесс обмена пленными. Они выставляли Украине заведомо невыполнимые требования, чтобы сорвать переговоры. Киев настаивал на новом раунде обмена до Нового года, однако россияне категорически отказали. Важно отметить, что РФ решилась выдать Украине пленных спустя неделю после переговоров в Берлине советников президентов "Нормандской четверки". В них приняли участие глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, а также замглавы Администрации президента РФ, "куратор украинского направления" Дмитрий Козак. Ранее Диалог.UA сообщал, что в Донецке уже шестой обмененный боевик оказался "на подвале" - дали 17 лет тюрьмы. Мы также писали, что Путин дал понять президенту Зеленскому, что предыдущие большие обмены пленными были политическим кредитом.

Автор: Елена Остапец
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16.01.2021 20:25 Відповісти
+3
да не ты готова и не ты что то сделала. мертвечук попросил кума поднять себе рейтинг. тот сказал, бери пару, поднимай. они же не просто возвращают, они торгуют и никогда всех на всех не поменяют. а если такое, дай Бог случиться, опять пойдут в ход (таксисты)
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16.01.2021 20:12 Відповісти
+3
Реальные воины сидят на подвале и их никто при зебиле не отдаст... сколько бы зе-чучело себе колец с именанми таксистов на член не надело...
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16.01.2021 20:37 Відповісти
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Терористи хочуть передислокувати в України додаткові війска 1-2 армійського корпусів за допомогою Денисової.
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16.01.2021 20:09 Відповісти
Маячня.
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16.01.2021 20:10 Відповісти
Маячня то твоє друге ім'я Не може омбудсмен підігрувати терористам
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17.01.2021 00:02 Відповісти
Це ваш прямий обов'язок, пані уповноважена. Так що витягайте всіх, кого зможете.
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16.01.2021 20:10 Відповісти
да не ты готова и не ты что то сделала. мертвечук попросил кума поднять себе рейтинг. тот сказал, бери пару, поднимай. они же не просто возвращают, они торгуют и никогда всех на всех не поменяют. а если такое, дай Бог случиться, опять пойдут в ход (таксисты)
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16.01.2021 20:12 Відповісти
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16.01.2021 20:13 Відповісти
Опять наменяют террорюг на таксистов и маргиналов из ордлило? Воины где юлять?
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16.01.2021 20:25 Відповісти
тоже хотелось бы узнать кого там мертвечук выменял...и на что?
навряд ли это военнопленные (которых только установленных в раше и бамбасе около 300 )
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16.01.2021 20:31 Відповісти
Реальные воины сидят на подвале и их никто при зебиле не отдаст... сколько бы зе-чучело себе колец с именанми таксистов на член не надело...
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16.01.2021 20:37 Відповісти
После встречи Ермака и Козака боевики "Л/ДНР" объявили о выдаче пленных Киеву: "В одностороннем порядке" В непризнанных "Л/ДНР" анонсировали выдачу Киеву группы пленных "в одностороннем порядке" спустя неделю после встречи Нормандской четверки.

Россия и ее ставленники на Донбассе, которые более полугода блокировали обмен пленными, резко поменяли мнение. В "Л/ДНР" анонсировали выдачу Киеву группы пленных. Соответствующее заявление "глав МИД" непризнанных "республик" Натальи Никоноровой и Владислава Дейнего было распространено 16 января сепаратистскими ресурсами, передает Диалог.UA. "Министры" выступили со странным постом, в котором обвинили Украину в нарушении перемирия, блокировке минских переговоров и прочих вещах. И тут же объявили, что в качестве "жеста гуманизма" выдают Киеву группу пленных. Сколько человек будет освобождено, ставленники Кремля не уточнили. Они лишь сообщили, что это женщины, пожилые, а также люди с тяжелыми заболеваниями, которые "не смогут нанести ущерб" боевикам после освобождения. Упомянули в "Л/ДНР" лидера пророссийской партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, отметив, что он якобы выступил посредником в процессе освобождения пленных. Стоит отметить, что ранее РФ и ее боевики блокировали процесс обмена пленными. Они выставляли Украине заведомо невыполнимые требования, чтобы сорвать переговоры. Киев настаивал на новом раунде обмена до Нового года, однако россияне категорически отказали. Важно отметить, что РФ решилась выдать Украине пленных спустя неделю после переговоров в Берлине советников президентов "Нормандской четверки". В них приняли участие глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, а также замглавы Администрации президента РФ, "куратор украинского направления" Дмитрий Козак. Ранее Диалог.UA сообщал, что в Донецке уже шестой обмененный боевик оказался "на подвале" - дали 17 лет тюрьмы. Мы также писали, что Путин дал понять президенту Зеленскому, что предыдущие большие обмены пленными были политическим кредитом.

Автор: Елена Остапец
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16.01.2021 20:25 Відповісти
я дарєчі прідумав талковаю тцєму як драчіть катцапав. Вельт са сваімі брунькамє тока мозгє паламаєт котцапам. Пішим па бєларуцкі, такіє барашна нєякой транслейтр ніпікладьот. А иф туда ищу инглиш вордс инсерт, зен воотще вил би файн

ну це чисто адресно. мыж собою, звысно, требо спылкуватись украънською)))
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16.01.2021 20:47 Відповісти
круто! тре спробувати.
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16.01.2021 20:52 Відповісти
денисова ты солдат наших пленных вызволяй а не ларечников, перевозчиков, таксистов, баптистов, свидетелей иоговых, шахтеров которые на йух начальство из за задержки зарплат посылали и т.д вот скажите украинцы они нам нужны эти самые "нашилюди"?
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16.01.2021 20:52 Відповісти
может нам от тах вообще отказаться? они же в 2014 бегали с триколорами и кричали приди введи а сейчас стали в ж о пу патриотами!!!
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16.01.2021 20:53 Відповісти
а Кравчуку шашечки нужны...
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16.01.2021 20:55 Відповісти
не шашечки а процедура государство от бандюков отличается регламентом, а не как на пальцах по понятиям порешали
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17.01.2021 00:04 Відповісти
В Україну хочуть впихнути донецьких бандюків,сепарів,а ттупая куриця(денисова) радується. Хто вони,за що там сидіди її не цікавить . Піар на піарі.
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16.01.2021 20:57 Відповісти
Вона не тупа курка, друже, вона тягне у расєйський бік звідки капають грошенята на її рахунки як і решта нібито українського уряду...
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16.01.2021 21:36 Відповісти
Ребят возвращать надо, но и прокомментировать тоже надо, что медведчук сейчас - адвокат дьявола.
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16.01.2021 21:13 Відповісти
https://twitter.com/Oleksandr_Karin Олександр «ЄС» Карін
У цю групу ввійшли жінки, люди похилого віку та особи, що страждають важкими захворюваннями. Військовополонених, які воювали у складі ЗСУ, серед них немає."
© Спершу Зе попіарився на таксистах; тепер попіариться на бабушках. А як бути з нашими хлопцями!? Га, підорhttps://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa !?
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16.01.2021 21:24 Відповісти
дєнісова&бондаренкоКо
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16.01.2021 21:33 Відповісти
https://espreso.tv/news/2021/01/16/piontkovskyy_rosiyska_federaciya_ne_sponsor_teroryzmu_u_sviti_a_derzhava_mizhnarodnogo_teroryzmu Російська Федерація - не спонсор тероризму у світі, а держава міжнародного тероризму
Так вважає російський політолог-емігрант Андрій Піонтковський, про що він сказав в етері програми "Студія Захід з Антіном Борковським" на Еспресо.TV.

"Я вам відправив інформацію з одного прокремлівського телеграм-каналу. Цей злив 100%. Гадаю, що за ним стоїть такий заклятий ворог української державності, як Чеснаков - права рука Суркова. Він описує зустріч глави Офісу президента України Андрія Єрмака та заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитра Козака в Берліні, як великий успіх російської дипломатії. Кожен українець повинен прочитати цей матеріал, тому що цей мерзотник відверто говорить про цілі так званої російської дипломатії. "Ми, - каже він, - повинні продати Україні». Бо українська сторона прагне обміну полоненими. Що означає, обмін полоненими в інтерпретації Путіна? Ніяких полонених в Україні і в РФ немає. Українська сторона домагається повернення заручників, яких Росія десятками хапає і кидає на тортури у підвали і в Криму, і на Донбасі. Він (Чеснаков) там просто вихваляється, що вони намагаються продати вам мініобмін - звільнити 3-4 українських заручників на розведення військ. Що означає розведення військ? Це означає відхід військ України з тих оборонних позицій, які вони займають, і полегшення можливої військової агресії РФ вглиб України", - повідомив політолог.
Піонтковський зазначив, що це типова поведінка терористів, адже у Кремлі чудово розуміють, що для українського суспільства і президента України Володимира Зеленського повернення полонених - найважливіша психологічна тема, і Росія буде віддавати їх порціями, щоби Україна йшла на політичні й військові поступки.
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16.01.2021 21:35 Відповісти
по теме - смотрите с 12:13..
на что Кремль меняет украинских заложников..
о встрече агента Ермака с Козаком...
https://youtu.be/g72PXBoFwpM
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16.01.2021 22:05 Відповісти
Там нет пленных военных, там просто пожилые и страдающие тяжёлыми заболеваниями люди, может ещё какие то зеки которые сидят в тюрьмах не по политических мотивах.
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16.01.2021 23:28 Відповісти
Просто освобождают койка места у себя в больницах, скоро там "Спутник" пойдет в ход, а места в больницах не хватает.
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16.01.2021 23:30 Відповісти
Путін в обмін на воду в Крим віддасть Україні всякий непотріб з тюрем.Впевнена, жодного дійсно полоненого не віддадуть.Шикарний обмін.Хоча це і не обмін а примус.
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17.01.2021 13:33 Відповісти
 
 