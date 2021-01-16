Контррозвідка за всіх президентів повідомляла про загрозу з боку Росії в Криму, - міністр Лапутіна
Контррозвідники доповідали про спроби Росії посилити свій вплив і за часів президентства Віктора Ющенка і Віктора Януковича.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила міністерка у справах ветеранів, генерал-майорка Служби безпеки України Юлія Лапутіна вефірі Радіо Свобода.
Вона нагадала про спробу Росії встановити контроль над Кримом за часів ексочільника автономної республіки нині покійного Юрія Мєшкова.
"Була спроба відділення Криму, "мєшковщина" тощо. Але потім, коли бліцкриг не вдався, Росія почала застосовувати різні, як зараз кажуть, гібридні методи. Це винищення фінансових ресурсів Криму, проводилися операції з виведення, зокрема через фальшиві авізо, всіх активів кримських підприємств до Росії. Окрім цього, відбувався загальний на пострадянському просторі процес криміналізації бізнесу, зв’язків криміналу з владою місцевою", – сказала Лапутіна.
Вона додала, що СБУ тоді створила оперативно-слідчу групу яка "робила все, щоб припинити дії" проти суверенітету України. Сама Лапутіна тоді працювала в оперативно-бойовому підрозділі "Альфа".
"Ми затримували озброєних злочинців. Це були банди, можна сказати, зі зброєю, з грішми для того, щоб здійснювати операції проти України. І було очевидно, що навіть якщо тоді ми припинимо ось це все, що робилося проти України, на майбутнє нам потрібно зробити запобіжники, щоб не сталося у подальшому більш ефективних спроб Російської Федерації", – згадує вона.
За словами міністерки, контррозвідники доповідали про спроби Росії посилити свій вплив і за часів президентства Віктора Ющенка та Віктора Януковича.
"Українська контррозвідка за часів усіх керівників писала аналітичні документи, які були засновані на певних оперативних даних та аналітичній інформації стосовно загроз. І одна з них, а це, приблизно, 2008-2009-і роки, стосовно того, що відбувається в Криму. І першим висновком нашої роботи оперативної і аналітичної було те, що існує реальна загроза відділення Криму. На жаль, відбулося так, що була зміна влади на проросійський курс, і ніхто не звернув на це увагу. І нами навіть були розроблені пропозиції, яким чином нейтралізувати ці дії російських спецслужб", – сказала вона.
Як додала очільниця Мінветеранів, її групу за підсумками цієї роботи "просто розігнали".
Лапутіна очолила Міністерство у справах ветеранів у грудні 2020 року.
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«...Эта 27-летняя женщина смогла сломать самого Мешкова...»
або ось
Как добавила руководитель Минветеранов, ее группу по итогам этой работы "просто разогнали".
вам нагадати хто був в цей час головою СБУ ?
НАЛИВАЙЧЕНКО
у 2014 р. після суперечок з Президентом Порошенко покинув посаду голови СБУ та підтримує партнерські стосунки із партіями опозиційного націонал-демократичного спектра: «Батьківщина», «Самопоміч», «РНС», «УКРОП», «Громадянська позиція А. Гриценка».
Після створення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0_(%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB_%D0%A1%D0%91%D0%A3) антитерористичного центру СБУ «Альфа» її було запрошено до нього старшим офіцером. Під час служби брала участь у низці складних операцій із придушення сепаратистського путчу в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC Криму в https://uk.wikipedia.org/wiki/1994 1994 роціhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-%D0%9B%D1%96%D0%B3%D0%B0.%D0%A1%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F18-4 [4] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%9E%D0%94%D0%90._17.04.19-5 [5] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-6 [6] .
і загалом, видатний Офіцер !
рекомендую почитати Вікіпедія
Свои успехи по насильственной украинизации Крыма офицер СБУ Лапутина развивала в президентство Виктора Ющенко, пока эту политику не приостановил преемник Ющенко Виктор Янукович.
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2020/12/18/ministrom-ato-stala-generalsha-davivshaya-v-1990-h-russkiy-krym
В Украіні представники окупантів-московітів в органах влади та ЗМІ рулять 7 років!!!
І влада іх в ср-ку в засос цілує!! А какая разніца, аби олігархи були задоволені!
Дякуємо парторгу кучмарику та його вертухаям від московіі!!
Зато два його зятька чомусь мільйонери...., а Украіні знову тарифи у 2021 році піднімає черговий ігрун, відказник-пісюніст!!!
відгризати Крим від України почав ще "демократ" Горбі
а вот у нас получить паспорт без денег невозможно - будь ты хоть трижды местный , но чурки получают без проблем
нажаль, Кравчуку у 1991 р. не вдалось "перефолрматувати" Чорноморський флот в український, там реально був рашиський склад
від цього апендициту і сталась в Криму біда
но операции по развалу Союза и переподчинению совецкой армии в Украине были проведены блестяще !
теоретически можно было попробовать нажать на ЧФ, но в ватном Севастополе это было опасно
Эти амеры наверное форум Цензора не читают. Здесь умные люди сколько лет назад об этом говорили? А им наконец дошло. Ну тупые...
Але що робити тоді треба було в Україні? Забрати у Крима автономію? Як це зробити демократичним шляхом? Ніяк.
Я зараз скажу, що літом буде засуха або повінь у Закарпатті, і вона таки буде, але готуватися до неї не буде ніхто. Бо гроші ніколи не виділяють на порятунок від лиха, розміри якого наперед не відомі нікому.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
и Бог не калека :
сначала они высушат Крым,
потом - тряханут,
мосты -завалятся,
трассы - рассыпятся,
предательство это не счастье
- несчастье,
но, надо платить ...
крысаки