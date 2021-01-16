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Новини Агресія Росії проти України Окупація Криму
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Контррозвідка за всіх президентів повідомляла про загрозу з боку Росії в Криму, - міністр Лапутіна

Контррозвідка за всіх президентів повідомляла про загрозу з боку Росії в Криму, - міністр Лапутіна

Контррозвідники доповідали про спроби Росії посилити свій вплив і за часів президентства Віктора Ющенка і Віктора Януковича.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила міністерка у справах ветеранів, генерал-майорка Служби безпеки України Юлія Лапутіна вефірі Радіо Свобода.

Вона нагадала про спробу Росії встановити контроль над Кримом за часів ексочільника автономної республіки нині покійного Юрія Мєшкова.

"Була спроба відділення Криму, "мєшковщина" тощо. Але потім, коли бліцкриг не вдався, Росія почала застосовувати різні, як зараз кажуть, гібридні методи. Це винищення фінансових ресурсів Криму, проводилися операції з виведення, зокрема через фальшиві авізо, всіх активів кримських підприємств до Росії. Окрім цього, відбувався загальний на пострадянському просторі процес криміналізації бізнесу, зв’язків криміналу з владою місцевою", – сказала Лапутіна.

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Вона додала, що СБУ тоді створила оперативно-слідчу групу яка "робила все, щоб припинити дії" проти суверенітету України. Сама Лапутіна тоді працювала в оперативно-бойовому підрозділі "Альфа".

"Ми затримували озброєних злочинців. Це були банди, можна сказати, зі зброєю, з грішми для того, щоб здійснювати операції проти України. І було очевидно, що навіть якщо тоді ми припинимо ось це все, що робилося проти України, на майбутнє нам потрібно зробити запобіжники, щоб не сталося у подальшому більш ефективних спроб Російської Федерації", – згадує вона.

За словами міністерки, контррозвідники доповідали про спроби Росії посилити свій вплив і за часів президентства Віктора Ющенка та Віктора Януковича.

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"Українська контррозвідка за часів усіх керівників писала аналітичні документи, які були засновані на певних оперативних даних та аналітичній інформації стосовно загроз. І одна з них, а це, приблизно, 2008-2009-і роки, стосовно того, що відбувається в Криму. І першим висновком нашої роботи оперативної і аналітичної було те, що існує реальна загроза відділення Криму. На жаль, відбулося так, що була зміна влади на проросійський курс, і ніхто не звернув на це увагу. І нами навіть були розроблені пропозиції, яким чином нейтралізувати ці дії російських спецслужб", – сказала вона.

Як додала очільниця Мінветеранів, її групу за підсумками цієї роботи "просто розігнали".

Лапутіна очолила Міністерство у справах ветеранів у грудні 2020 року.

Крим (14199) росія (66417) Лапутіна Юлія (65)


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Топ коментарі
+16
Контрразведка при всех президентах сообшала об угрозе со стороны России в Крыму, - министр Лапутина - Цензор.НЕТ 2510
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16.01.2021 20:40 Відповісти
+16
Лапутиной Юлии приписывают организацию в 1995 году морально-психологического давления на первого и единственного https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC президента Республики Крым https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Мешкова Юрия , последствиями которого стали его изгнание в Россию и ликвидация https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC_(1992-1995) Республики Крым . По утверждению журналистов, в среде сотрудников Службы безопасности Украины, про Юлию Лапутину имело хождение следующее утверждение:
«...Эта 27-летняя женщина смогла сломать самого Мешкова...»
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16.01.2021 20:44 Відповісти
+12
Контрразведка при всех президентах сообшала об угрозе со стороны России в Крыму, - министр Лапутина - Цензор.НЕТ 2546
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16.01.2021 20:38 Відповісти
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16.01.2021 20:40 Відповісти
Контрразведка при всех президентах сообшала об угрозе со стороны России в Крыму, - министр Лапутина - Цензор.НЕТ 2510
показати весь коментар
16.01.2021 20:40 Відповісти
Лапутиной Юлии приписывают организацию в 1995 году морально-психологического давления на первого и единственного https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC президента Республики Крым https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Мешкова Юрия , последствиями которого стали его изгнание в Россию и ликвидация https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC_(1992-1995) Республики Крым . По утверждению журналистов, в среде сотрудников Службы безопасности Украины, про Юлию Лапутину имело хождение следующее утверждение:
«...Эта 27-летняя женщина смогла сломать самого Мешкова...»
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16.01.2021 20:44 Відповісти
бо це Шугалей і є...а Лапутина ось https://censor.net/ru/comments/locate/3242219/01921488-1510-73b2-8cf0-2a008f77f8fe
або ось

Контрразведка при всех президентах сообщала об угрозе со стороны России в Крыму, - министр Лапутина - Цензор.НЕТ 2337
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16.01.2021 20:56 Відповісти
"Украинская контрразведка во времена всех руководителей писала аналитические документы, ... одна из них, а это, примерно, 2008-2009-й годы, о том, что происходит в Крыму. И первым выводом нашей работы оперативной и аналитической было то, что существует реальная угроза отделения Крыма.

Как добавила руководитель Минветеранов, ее группу по итогам этой работы "просто разогнали".

вам нагадати хто був в цей час головою СБУ ?


НАЛИВАЙЧЕНКО


у 2014 р. після суперечок з Президентом Порошенко покинув посаду голови СБУ та підтримує партнерські стосунки із партіями опозиційного націонал-демократичного спектра: «Батьківщина», «Самопоміч», «РНС», «УКРОП», «Громадянська позиція А. Гриценка».
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16.01.2021 21:10 Відповісти
Кацапи вже в 2009 році повним ходом роздавали паспорти кримчанам.
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16.01.2021 21:23 Відповісти
У руководства страны нет мозгов ставить эффективных патриотов, как Лапутина возглавить СБУ,контрразведку . Ставят семочку,баканова, а те ,,курьируют,, бизнес и нашо им те злочинцы.
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16.01.2021 21:56 Відповісти
мда, Лапутіна схоже крутий спец, якщо у 27 років в 1994 р. "зламала" Мєшкова

Після створення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0_(%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB_%D0%A1%D0%91%D0%A3) антитерористичного центру СБУ «Альфа» її було запрошено до нього старшим офіцером. Під час служби брала участь у низці складних операцій із придушення сепаратистського путчу в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC Криму в https://uk.wikipedia.org/wiki/1994 1994 роціhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-%D0%9B%D1%96%D0%B3%D0%B0.%D0%A1%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F18-4 [4] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%9E%D0%94%D0%90._17.04.19-5 [5] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-6 [6] .

і загалом, видатний Офіцер !

рекомендую почитати Вікіпедія
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16.01.2021 22:03 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/2008 2008 року Лапутіна виступила з ініціативою втілення концепції ментальної інтеграції мешканців https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC Автономної Республіки Крим до України, але після приходу до влади https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктора Януковича вона була припиненаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-%D0%9B%D1%96%D0%B3%D0%B0.%D0%A1%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F18-4 [4] .
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16.01.2021 22:04 Відповісти
Избранный в 1994 году президентом АРК Юрий Мешков добивался реализации данных конституцией прав крымчан. Требования крымчан в Киеве были расценены как «сепаратистский мятеж». Против Мешкова и других лидеров русского движения Крыма «Альфа» СБУ применяла методы жесточайшего психологического давления. В 1995 году Мешков покинул Крым и эмигрировал в Россию. Пост президента АРК был ликвидирован вместе с реальной автономией республики. С тех пор про Лапутину в СБУ говорят: «Эта 27-летняя женщина смогла сломать самого Мешкова».
Свои успехи по насильственной украинизации Крыма офицер СБУ Лапутина развивала в президентство Виктора Ющенко, пока эту политику не приостановил преемник Ющенко Виктор Янукович.
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2020/12/18/ministrom-ato-stala-generalsha-davivshaya-v-1990-h-russkiy-krym
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16.01.2021 22:10 Відповісти
Такого відношення до окупанта не можна уявити в Азербайжяні відносно арменіі!!!
В Украіні представники окупантів-московітів в органах влади та ЗМІ рулять 7 років!!!
І влада іх в ср-ку в засос цілує!! А какая разніца, аби олігархи були задоволені!
Дякуємо парторгу кучмарику та його вертухаям від московіі!!
Зато два його зятька чомусь мільйонери...., а Украіні знову тарифи у 2021 році піднімає черговий ігрун, відказник-пісюніст!!!
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17.01.2021 00:38 Відповісти
референдум про створення 2 лютого 1991 р. - за результатами «всекримського референдуму» (відбувся 20 січня 1991), що бойкотували кримські татари, Кримська область перетворена в Кримську Автономну Радянську Соціалістичну Республіку у складі УРСР (існювала до 26 лютого 1992 р. !!!!)....

відгризати Крим від України почав ще "демократ" Горбі
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16.01.2021 21:58 Відповісти
ВІДДАВАТИ Крим почав ще Кравчук.
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17.01.2021 10:04 Відповісти
не свисти , в те года паспорт рашки можно было получить при условии службы на ихних базах ( военных ) , сколько лет надо было оттарабанить не помню , и наши охотно шли , так как зарплата ( денежное довольствие ) было в разы выше ,дак об этом все знали , гондурас ихний , лужков , в открытую агитировал в крыму , а наши власти тихонько молчали
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16.01.2021 22:36 Відповісти
По твоєму на окупованій частині Донбасу теж видають паспорти лише тим хто в них на службі?
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16.01.2021 22:45 Відповісти
Тема , как в дыре раздают паспорта рашки я не знаю
а вот у нас получить паспорт без денег невозможно - будь ты хоть трижды местный , но чурки получают без проблем
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17.01.2021 18:12 Відповісти
Контрразведка при всех президентах сообшала об угрозе со стороны России в Крыму, - министр Лапутина - Цензор.НЕТ 2546
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16.01.2021 20:38 Відповісти
когда сдаёш комнату гопнику с гранатой и стволом происходит Крым.
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16.01.2021 20:38 Відповісти
саме так.
нажаль, Кравчуку у 1991 р. не вдалось "перефолрматувати" Чорноморський флот в український, там реально був рашиський склад

від цього апендициту і сталась в Криму біда
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16.01.2021 21:14 Відповісти
в то время первый гарант был занят более важным , растаскиванием наследия совка , зачем ему какой-то крым
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16.01.2021 22:38 Відповісти
я не оправдываю Кравчука по Блек Си компани.

но операции по развалу Союза и переподчинению совецкой армии в Украине были проведены блестяще !

теоретически можно было попробовать нажать на ЧФ, но в ватном Севастополе это было опасно
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16.01.2021 22:56 Відповісти
Треба було Чорновіла обирати. Але ж тоді "мудрий нарід 73%" комуняцькі прихвостні залякали бандерівцями, війною. і карами небесними..і наріт вибрав перефарбовану урср#2.0, а тепер питає чого тут не як в Чехії чи Польщі, що стартували так само навіть з меншими ресурсами...
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17.01.2021 00:06 Відповісти
Справжні жителі Криму - татари, яких виселили до приходу Хрущова! Ясно, що він про них не думав!
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16.01.2021 21:27 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?t=58&v=g72PXBoFwpM&feature=youtu.be США готують для РФ статус держави спонсора тероризму.

Эти амеры наверное форум Цензора не читают. Здесь умные люди сколько лет назад об этом говорили? А им наконец дошло. Ну тупые...
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16.01.2021 20:45 Відповісти
а че не ясно? это мы так видим, а америкосам с их горы все каким-то мелким представлялось, это не было их проблемой.
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16.01.2021 20:56 Відповісти
Не знаю, как контрразведка, но до аннексии СБУ в крымских татарах видели угрозу целостности Украины.
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16.01.2021 20:46 Відповісти
перш за все в киримли, а не в козачках-рашистах та іншому руському міру різної масті
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16.01.2021 21:16 Відповісти
«Спільна історія» з Московією - це триста років окупації.
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16.01.2021 20:47 Відповісти
Те, що перша особа інфантильний ідіот - єдина теза з приводу якої в суспільстві склався певний консенсус.
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16.01.2021 20:49 Відповісти
І як ці ублюдки реагували на таку постійну загрозу?
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16.01.2021 20:53 Відповісти
для яныка это не была никакая угроза - это был тупо договорняк, который начался с практически бессрочной аренды базы черноморского флота расеей. уже этот факт был первым столбом, вбитым в крымскую землю, первым шагом к "возвращению крыма", что было абсолютно понятно с самого начала.
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16.01.2021 20:54 Відповісти
что по Крыму ,несмотря на сопротивление отдельных людей было всеобщее предательство.Мрази,которые получали денежное содержание с украинского бюджета за то чтоб в час Х защитить Украину просто предали.
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16.01.2021 20:55 Відповісти
поднять личный состав в то время на пулеметы можно было , очень трудно и не всех - но осуществимо , а вот поднять против бабок ( денег ) в разы труднее , и часто невозможно
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16.01.2021 22:44 Відповісти
Сон сегодня видел.... Снилось как Зеленский в Ростовском зоопарке лицом кривлялся возле мордочки большой черепахи, рядом стояли подвыпившие россияне и просили повторить
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16.01.2021 21:04 Відповісти
Янукович смотрел на шапки посетителей, Ющенко пил горячий кофе в прикуску с эскимо, а Кучма вёл переговоры с медведем.
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16.01.2021 21:08 Відповісти
Контррозвідка України повідомляла міністру оборони України - громадянину росії про загрозу з боку росії.
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16.01.2021 21:06 Відповісти
Это называется сговор в пользу Мацквы.
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16.01.2021 21:09 Відповісти
Еще раз перечитал статью - где там идет речь о том, что контрразведка докладывала министру обороны? Даже если брать по закону, то СБУ подчинена непосредственно президенту и докладывает только ему. Всех остальных, при необходимости, она информирует
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16.01.2021 21:51 Відповісти
Ой яка в тебе в голові травма. Коли Бог хоче покарати,лишає розуму,за що покарав тебе,непевне за те що ти на сьомому році війни спілкуєшся мовою окупанта,а вона розуму не додає. Прийми мої співчуття.
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16.01.2021 21:59 Відповісти
Вот кому нужно обратиться к психиатру, так то тебе - видишь то, чего нет, но не видишь очевидных вещей!
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17.01.2021 07:28 Відповісти
Тобто це я не бачу що ти сєпар тявкатиш мовою окупанта? Тоді лікар тобі ватному дійсно не допоможе тільки дорога на магадан,бо це у вас у крові.
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17.01.2021 09:02 Відповісти
Это ты, свинособака, пофигачишь на магадан
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17.01.2021 09:06 Відповісти
Ти окупант проклятий ще мені й погрожуєш? Почитай Сосюру півень кацапський.
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17.01.2021 09:25 Відповісти
Пшло отсюда, чепушило
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17.01.2021 10:12 Відповісти
Від тебе дуже смердить ****** сепарська клізма. Фуууу погань .
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17.01.2021 12:45 Відповісти
Слушай, животное, чем ты отличаешься от кацапов? А ничем - ты такое же тупое, дебильное, агрессивное быдло, как и кацапы
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18.01.2021 07:50 Відповісти
Не смерди падло сєпаратне.
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18.01.2021 09:12 Відповісти
И вопрос на засыпку за все годы войны ни одна сволочь наверху не вспомнила о муженьке Ленки Лукаш который командовал внешней разведкой..
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16.01.2021 21:08 Відповісти
Мацква готовилась к захвату Крыма более 20 лет, с фамилий Мешкова, Лужкова ,Глазьева и украинских холуёв ,которые работали на Кремль.
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16.01.2021 21:12 Відповісти
Путлер сказал беречь его как зеницу ока, и честное его имя.
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16.01.2021 21:15 Відповісти
А кто будет судить-все судьи до сих пор сидят со времен яныка и кучмы, они и их подручные.
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17.01.2021 00:13 Відповісти
А з ким була домовленість з 1991 року і досі?
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16.01.2021 21:13 Відповісти
Контррозвідка при всіх президентах повідомляла про загрозу з боку Росії в Криму, - міністр Лапутіна - Цензор.НЕТ 5339
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16.01.2021 21:14 Відповісти
После драки кулаками не машут. Скромно по президентам. Шапкокрад не в счёт. Он по сути уголовник. Банально тырил. И натырил. А вот как продавались по цене 3-комнатной кв профсоюзные санатории, Д отдыха и прочая недвижимость при Кучме, и как один кацап низкорослый что в кепке любил косить под работягу не вылазил с Крыма месяцами 20 лет назад и лётал по Севастополю под восторги местных в тот же момент тут не сказано! И главное тут кто покупал недвижимость---так москвичи! И даже не всегда миллионеры. Просто быстро разбогатевшие---такие хватали недвижимость везде конечно. И у наших тогдашних скороспелых киевлян там и по сей день валом земли и домов. Предрешено всё было давно.
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16.01.2021 21:16 Відповісти
Все правильно розвідка доповідала. І про напругу всі керманичі України знали. Але це знання із розряду тих, які дуже важко перетворити у конкретні дії по порятунку. Навіть зараз немає точної відповіді на те, чи готувалася конкретна агресія в Криму, чи то був один багатьох планів військового тиску на сусідів, яких зазвичай багато розробляється і навіть розглядається у генштабі РФ.
Але що робити тоді треба було в Україні? Забрати у Крима автономію? Як це зробити демократичним шляхом? Ніяк.
Я зараз скажу, що літом буде засуха або повінь у Закарпатті, і вона таки буде, але готуватися до неї не буде ніхто. Бо гроші ніколи не виділяють на порятунок від лиха, розміри якого наперед не відомі нікому.
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16.01.2021 21:20 Відповісти
Ну Ющ Москаля в 2006 у Крим відправив спецпредставником і той трохи навів там порядок!
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16.01.2021 21:30 Відповісти
Так, то був сильний хід України - знищили фізично банду Мєшкова, бо то була конкретна загроза, а далі загроза стала віртуальною, тобто не зрозуміло було, чи вона є, чи нема. Навіщо нормальнім людям носити у собі невиправданні підозри.
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16.01.2021 22:50 Відповісти
Да вообще то еще Дудаев сообщал об этом! Опираясь на то что он видел документальные подтверждения этому!
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16.01.2021 22:03 Відповісти
Так при власти всегда были и есть агенты Кремля, да и сейчас их сильно прибавилось.
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16.01.2021 22:39 Відповісти
Наразі в Україні існує таке ганебне явище як «військовий туризм», коли високопосадовці чи представники вищої керівної ланки правоохоронних органів приїздять на Донбас на кілька днів, аби згодом отримати документ «https://sprotyv.info/obshchestvo/uchasniki-bojovih-dij-otrimajut-shhorichnu-dopomogu-vid-derzhavi-koli-i-skilki Учасник бойових дій «, який дає право на низку пільг. Про це в інтерв'ю на Радіо Свобода https://www.facebook.com/watch/?v=709673286575642 розповіла міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна.
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16.01.2021 22:40 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали медведчуки, бандарєнкі, лукаші, шуфричі, ківалови.... .... ...!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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16.01.2021 22:58 Відповісти
природа не дура
и Бог не калека :
сначала они высушат Крым,
потом - тряханут,
мосты -завалятся,
трассы - рассыпятся,
предательство это не счастье
- несчастье,
но, надо платить ...
крысаки
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16.01.2021 23:11 Відповісти
Навіщо полуміри? Генералка-майорка))) Фемінізм бува тупуватий
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17.01.2021 00:34 Відповісти
Как только возрастает угроза суверенитету Украины, так сразу резко всплывает газовая "проблема". Появляется возможность нехило заработать на российском вонючем (как сказал Ющенко) газе. Начинается такая заваруха среди претендентов, что уже не до национальной безопасности. Относительно Украины и основ ее национальной безопасности, вопрос все тридцать лет вообще не стоял. На сегодняшнее время - это и есть ее национальная идея. Причем во всех сферах: военной (более или менее это стало понятно), государственного строительства, экономики, внешних отношений, здравоохранения, образования. Причем, даже не с точки зрения защиты от северного соседа (есть подобные и на западе), но вообще - с точки зрения обычного здравого смысла, выживания каждого украинца.
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17.01.2021 08:01 Відповісти
чи не впихують нам кацапи чергову надю савчєнка? щось надто багато у неї подвигів, але чомусь у 95 році
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17.01.2021 10:51 Відповісти
Если с Яныком всё ясно, то нужно не стесняясь признать, что Ющенко - настоящее позорное чмо, яркая демонстрация потерянного шанса для страны. Всё, на что его хватило, это красивые и правильные слова о демократии на высоких трибунах за границей. С Юлькой повоевать смельчак успел. И ещё подразнить РФ с маяками и в шёлковой белой рубашечке и лопатой поковырять землю на камеру во время пожара. Как результат - его оскорбил и унизил заместитель ВВП, временный преемник в 2008м. Не Сам, а ЗАМЕСТИТЕЛЬ. Чмошник утёрся, поместил язык ниже спины и заслужил для своей страны классический пример и позора, и войны. Клоун, видимо, ещё не решил (если он способен), выбрать грабли Я или Ю. Какой-то испуганный дурачок.
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17.01.2021 15:31 Відповісти
 
 