В Ізраїлі ЦАХАЛ знесе будинок убивці матері шістьох дітей Естер Хорган

Видано указ про знесення двох поверхів будинку, в якому проживав палестинець, підозрюваний у вбивстві матері шістьох дітей Естер Хорган.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Stmegi, про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛу.

Відповідний указ видав командувач службою тилу Ізраїлю генерал-майор Тамір Ядаї.

Сім'я Мухаммеда Маруха Кабха подавала апеляцію в БАГАЦ з проханням запобігти знесенню будинку, проте вона була відхилена.

За інформацією ЗМІ, ця міра покарання, ймовірно, буде здійснена в найближчий день. Тіло Естер Хорган, мешканки Таль Менаше в Самарії і матері шістьох дітей, було знайдено в лісі Рейхан зі слідами насильства.

20 грудня чоловік Естер повідомив про її зникнення. Пізно вранці жінка вийшла з дому на пробіжку, після якої так і не повернулася. Пошуки ізраїльтянки затягнулися до пізньої ночі. Тіло загиблої знайшли вночі в лісовому заповіднику.

Також читайте: Прийшов миритися, але почув відмову: в Києві чоловік канцелярським ножем перерізав горло колишній дружині, жінка померла на місці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

24 грудня стало відомо, що ШАБАК, ЦАХАЛ і поліція Ізраїлю під час спільної операції затримали підозрюваного. Ним виявився 40-річний палестинець. У минулому чоловіка вже заарештовували у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з безпекою. Офіційні подробиці про підозрюваного на момент слідства заборонені до публікації. За даними 13-го каналу, палестинець зізнався слідчим, що чекав Естер в лісі, підкрався до неї ззаду і вдарив кілька разів по голові, після чого заховав тіло жінки. В кінці грудня бійці бригади "Менаше" розмітили для знесення будинок терориста.