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Новини
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В Ізраїлі ЦАХАЛ знесе будинок убивці матері шістьох дітей Естер Хорган

В Ізраїлі ЦАХАЛ знесе будинок убивці матері шістьох дітей Естер Хорган

Видано указ про знесення двох поверхів будинку, в якому проживав палестинець, підозрюваний у вбивстві матері шістьох дітей Естер Хорган.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Stmegi, про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛу.

Відповідний указ видав командувач службою тилу Ізраїлю генерал-майор Тамір Ядаї.

Сім'я Мухаммеда Маруха Кабха подавала апеляцію в БАГАЦ з проханням запобігти знесенню будинку, проте вона була відхилена.

За інформацією ЗМІ, ця міра покарання, ймовірно, буде здійснена в найближчий день. Тіло Естер Хорган, мешканки Таль Менаше в Самарії і матері шістьох дітей, було знайдено в лісі Рейхан зі слідами насильства.

20 грудня чоловік Естер повідомив про її зникнення. Пізно вранці жінка вийшла з дому на пробіжку, після якої так і не повернулася. Пошуки ізраїльтянки затягнулися до пізньої ночі. Тіло загиблої знайшли вночі в лісовому заповіднику.

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24 грудня стало відомо, що ШАБАК, ЦАХАЛ і поліція Ізраїлю під час спільної операції затримали підозрюваного. Ним виявився 40-річний палестинець. У минулому чоловіка вже заарештовували у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з безпекою. Офіційні подробиці про підозрюваного на момент слідства заборонені до публікації. За даними 13-го каналу, палестинець зізнався слідчим, що чекав Естер в лісі, підкрався до неї ззаду і вдарив кілька разів по голові, після чого заховав тіло жінки. В кінці грудня бійці бригади "Менаше" розмітили для знесення будинок терориста.

Ізраїль (1793) вбивство (3123)


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Топ коментарі
+72
А чому в нас така толерантність до ворога, до вбивць ?
Загадка для мене...
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16.01.2021 21:26 Відповісти
+67
когда єта падла жрала, наш воин, герой Украины, истекая кровью - умирал в поле. И помощь не пришла... это песец ребята...
В Израиле ЦАХАЛ снесет дом убийцы матери шестерых детей Эстер Хорган - Цензор.НЕТ 2233
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16.01.2021 21:29 Відповісти
+50
как бы я хотел, что бы в Украине сносили дома "ваты" и сторонников "ОПЗЖ", "СН", "За Майбах".. я готов купить трактор, и сносить дома бесплатно..
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16.01.2021 21:31 Відповісти
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Давай, зашивай, сжигай, выкладывай.
надо, так надо.
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17.01.2021 16:11 Відповісти
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