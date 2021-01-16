США мають стати частиною переговорів щодо відновлення територіальної цілісності України, - Яценюк

Нова адміністрація США не піде шляхом домовленостей про Україну без України і матиме дуже жорстку позицію щодо РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, впевненість у цьому висловив прем'єр-міністр України 2014-2016 років, голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк в інтерв'ю Радіо НВ 15 січня.

Яценюк підкреслив важливість того, що новообраний президент Сполучених Штатів дуже добре знає Україну, як і команда, що буде призначена в Білому домі, Держдепартаменті, Раді національної безпеки США та інших урядових органах: "Також вони ще дуже добре знають ворога вільного світу і ворога України – це Російська Федерація".

"Переконаний, що нова адміністрація не піде шляхом кулуарних чи будь-яких інших домовленостей про Україну без України. Я переконаний, що нова адміністрація буде займати дуже жорстку позицію щодо Російської Федерації, буде продовжувати санкції як за незаконне захоплення Криму, так і захоплення Донецька і Луганська. Упевнений, що нова адміністрація не буде давати можливості Росії розширювати свій вплив в Європі, у в тому числі й енергетичний вплив", – наголосив він.

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Ще під час перебування Джозефа Байдена на посту віцепрезидента США було порушено питання про введення санкцій проти РФ та причетних до будівництва "Північного потоку-2": "Північний потік-2" – це антиукраїнський, антиєвропейський проєкт, і це проєкт, який тільки посилює вплив Росії в Європі".

Важливо, аби після інавгурації президента США була сформована стратегія відносин між Україною і Сполученими Штатами, у рамках якої США мають стати частиною переговорів щодо відновлення територіальної цілісності України – частиною так званого Нормандського формату: "Це тільки посилить Україну і це не дасть можливості Росії через маніпуляції і через тиск на Україну добиватися свого", – наголосив голова Київського Безпекового Форуму.

Арсеній Яценюк нагадав, що під час його перебування на посаді глави уряду США були частиною врегулювання ситуації щодо російської агресії проти України у Женевському форматі: "Саме Сполучені Штати сиділи поряд з Україною і тиснули на Росію, щоб РФ відновила територіальну цілісність України і відмовилася від порушення міжнародного права. Потім цей Женевський формат був замінений вже на так званий Нормандський, у якому Сполучені Штати, на жаль, перестали брати участь".

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"Та якщо хтось думає, що США будуть допомагати Україні, коли Україна сама собі не допомагатиме, він глибоко помиляється. Президент, уряд і парламент мусять демонструвати не тільки на словах, а на ділі, що Україна дійсно прагне і до членства в ЄС і НАТО, що Україна дійсно прагне відновити територіальну цілісність України на наших, а не на російських умовах. Що російська агентура, яка знову тут почала процвітати, буде переслідуватися Службою безпеки України. Що члени парламенту, які висловлюють антиукраїнські, антидержавні заклики та брехливий наратив про зовнішнє управління Україною Заходом, який росіяни вигадали для повернення України в сферу впливу РФ, – будуть нести і політичну, і кримінальну відповідальність", – наголосив Арсеній Яценюк.