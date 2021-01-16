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Новини
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США мають стати частиною переговорів щодо відновлення територіальної цілісності України, - Яценюк

США мають стати частиною переговорів щодо відновлення територіальної цілісності України, - Яценюк

Нова адміністрація США не піде шляхом домовленостей про Україну без України і матиме дуже жорстку позицію щодо РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, впевненість у цьому висловив прем'єр-міністр України 2014-2016 років, голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк в інтерв'ю Радіо НВ 15 січня.

Яценюк підкреслив важливість того, що новообраний президент Сполучених Штатів дуже добре знає Україну, як і команда, що буде призначена в Білому домі, Держдепартаменті, Раді національної безпеки США та інших урядових органах: "Також вони ще дуже добре знають ворога вільного світу і ворога України – це Російська Федерація".

"Переконаний, що нова адміністрація не піде шляхом кулуарних чи будь-яких інших домовленостей про Україну без України. Я переконаний, що нова адміністрація буде займати дуже жорстку позицію щодо  Російської Федерації, буде продовжувати санкції як за незаконне захоплення Криму, так і захоплення Донецька і Луганська. Упевнений, що нова адміністрація не буде давати можливості Росії розширювати свій вплив в Європі, у в тому числі й енергетичний вплив", – наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Безумці спровокували штурм Капітолію і загибель людей. Україна хоче лідерства Байдена", - Яценюк

Ще під час перебування Джозефа Байдена на посту віцепрезидента США було порушено питання про введення санкцій проти РФ та причетних до будівництва "Північного потоку-2": "Північний потік-2" – це антиукраїнський, антиєвропейський проєкт, і це проєкт, який тільки посилює вплив Росії в Європі".

Важливо, аби після інавгурації президента США була сформована стратегія відносин між Україною і Сполученими Штатами, у рамках якої США мають стати частиною переговорів щодо відновлення територіальної цілісності України – частиною так званого Нормандського формату: "Це тільки посилить Україну і це не дасть можливості Росії через маніпуляції і через тиск на Україну добиватися свого", – наголосив голова Київського Безпекового Форуму.

Арсеній Яценюк нагадав, що під час його перебування на посаді глави уряду США були частиною врегулювання ситуації щодо російської агресії проти України у Женевському форматі: "Саме Сполучені Штати сиділи поряд з Україною і тиснули на Росію, щоб РФ відновила територіальну цілісність України і відмовилася від порушення міжнародного права. Потім цей Женевський формат був замінений вже на так званий Нормандський, у якому Сполучені Штати, на жаль, перестали брати участь".

Також дивіться: Яценюк: Родова травма для Путіна – це втрата України, він хоче її вилікувати. ВIДЕО

"Та якщо хтось думає, що США будуть допомагати Україні, коли Україна сама собі не допомагатиме, він глибоко помиляється. Президент, уряд і парламент мусять демонструвати не тільки на словах, а на ділі, що Україна дійсно прагне і до членства в ЄС і НАТО, що Україна дійсно прагне відновити територіальну цілісність України на наших, а не на російських умовах. Що російська агентура, яка знову тут почала процвітати, буде переслідуватися Службою безпеки України. Що члени парламенту, які висловлюють антиукраїнські, антидержавні заклики та брехливий наратив про зовнішнє управління Україною Заходом, який росіяни вигадали для повернення України в сферу впливу РФ, – будуть нести і політичну, і кримінальну відповідальність", – наголосив Арсеній Яценюк.

Байден Джо (2893) США (23598) Яценюк Арсеній (2577)


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Топ коментарі
+14
Позывной "куля в лоб", возвращайся, нам тебя не хватает будем гнобить зебилов вместе бо уси воны презеденты
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16.01.2021 21:49 Відповісти
+9
Зеленые могут Сеню Моджахеда русне выдать. Дело ж там так и открыто за злодейства Кролика в Ичкерии.
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16.01.2021 21:53 Відповісти
+8
Только жестко, принципиально и без сопливых "озабоченностей".
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16.01.2021 21:47 Відповісти
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Только жестко, принципиально и без сопливых "озабоченностей".
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16.01.2021 21:47 Відповісти
Позывной "куля в лоб", возвращайся, нам тебя не хватает будем гнобить зебилов вместе бо уси воны презеденты
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16.01.2021 21:49 Відповісти
Зеленые могут Сеню Моджахеда русне выдать. Дело ж там так и открыто за злодейства Кролика в Ичкерии.
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16.01.2021 21:53 Відповісти
Обкакаются они Сеню выдавать...
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16.01.2021 21:58 Відповісти
Рамзанка дыров при его имени непроизвольно в штаны какает...
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16.01.2021 22:18 Відповісти
Оце точно! Але переконаний, що Його не треба ні переконувати ні просити, бо такий мудрака і патріот не може не повернутися. Слава Україні!
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16.01.2021 22:25 Відповісти
Дарма в Сєню гроші вбухують.Не виправдає.
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16.01.2021 21:50 Відповісти
а кто вбухивает ?
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16.01.2021 22:17 Відповісти
Небайдужі олігархи (не Бєня) .За чутками,ведуться перемовини між Яценюком,Гройсманом,Філатовим,Кличком,щодо створення спільного проекту.(Може,-чуйка на дострокові вибори ?)
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16.01.2021 22:31 Відповісти
США мають стати частиною переговорів щодо відновлення територіальної цілісності України, - Яценюк - Цензор.НЕТ 2188
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17.01.2021 09:33 Відповісти
Куля срочно пытается стать незаменимым для амери канцев
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16.01.2021 21:53 Відповісти
Яценюк так говорит, что вроде ему вся администрация США подчиняется, от точно знает, как будет
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16.01.2021 21:54 Відповісти
Яценюк так говорит,что понимает ,что происходит и складывается в руководстве США ,в отличии от тебя дллбба рашистского...
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16.01.2021 22:58 Відповісти
Что прочитав, не выдержал, решил задеть?
Попробуй еще поучиться культурно общаться с посторонними людьми, потом приходи со своими аргументами
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16.01.2021 23:07 Відповісти
Голубь мой, птицу видно по полёту!
Реплика типа "Яценюк так говорит, что вроде ему вся администрация США подчиняется" весьма красноречиво свидетельствует об авторе и уровне общения, которого он требует!
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17.01.2021 12:58 Відповісти
Шкода, що президент самої України виступає на ворожому боці і надію можна тільки покладати на нову адміністрацію США. Майдан 3 вже якось і не хочеться. Побачивши в 2019 стільки бидла та імбіцилів живе в Україні узагалі руки опускаються...
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16.01.2021 21:54 Відповісти
нет,передача власти должна состояться легитимно,согласно конституции.значит давить зелень и рыгов надо народу,путем голосования.
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16.01.2021 21:58 Відповісти
"давить зелень и рыгов надо народу,путем голосования" - тобто, народ сам себе почне давити? Чи 73% нам в 2019 завезли в автозаках з країни "Даунленд"?
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16.01.2021 22:02 Відповісти
Ассоциация подписана, безвиз получен. А ты как и дальше сидишь на бутылке, пока твою жену е..т чеченец или дагестанец
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16.01.2021 22:06 Відповісти
Все уже замерзли еще в 2014 году. Все нет Украины.....
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16.01.2021 22:16 Відповісти
"ни одна цель Майдана" - ага. Таке ляпнути міг тільки виборець кловуна-наркомана. Зато зеля реалізував усі цілі своїх вибоців:
1. "Тільки не Порошенко!
2. Тільки не Порошенко!
3. Тільки не Порошенко!
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16.01.2021 22:07 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=326Il4SlGmo Поэтому вы выбрали вот эту гнусавую свинособаку?
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16.01.2021 22:10 Відповісти
все правильно говорит...
в Украине должно быть хотя бы две проукраинские партии.условные республиканцы и условные демократы.и они должны по очереди управлять страной.одну партию будет порох возглавлять,вторую сеня.
и тогда это смерть всей той ************ шушаре.
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16.01.2021 21:56 Відповісти
Так пан мрійник...
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16.01.2021 22:00 Відповісти
Але було б непогано...
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16.01.2021 22:02 Відповісти
нет,наоборот,прагматик
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16.01.2021 22:03 Відповісти
Представляешь сам себе какие эльбрусы дерьма новой администрации предстоит разгрести тут, в Штатах? Сомневаюсь, шо команда Байдена( точнее - Харис) будет чересчур активна на международной арене первые 2 года.
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16.01.2021 22:08 Відповісти
ну,может и не надо сильно активничать.достаточно твердой поддержки Украины и новых животворящих санкций России
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16.01.2021 22:14 Відповісти
Будем надеяться. Зеленые изрядную кучку навалили на взаимоотношения США - Украина.
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16.01.2021 22:17 Відповісти
Я бы предпочёл консерваторов и лейбористов, по британскому типу. Плюс небольшая социалистическая партия во главе с Юлей!
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17.01.2021 12:59 Відповісти
в стране есть каждой твари по харе...какие блоки они организуют-то их проблемы.но с лидерскими партиями пока покончить.а то каждый выскочка норовит свою партейку организовать и продать ее какому нибудь олигарху.
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17.01.2021 13:54 Відповісти
час від часу у яценюка в лобі свербить куля, і тоді він відкриває рота.
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16.01.2021 21:56 Відповісти
Рашистское животное,и чем тебе не нравится премьер Яценюк? Уверен тем, что обрезал энергетическую зависимость от Пидо Рашии!
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16.01.2021 23:04 Відповісти
Нихрена он не обрезал,платить было нечем.
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16.01.2021 23:57 Відповісти
хер от себе обрезал
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17.01.2021 08:01 Відповісти
Це має знати кожен українець! Інсайди перемовин з Росією та США від повноважного посла Єлісєєва

https://www.youtube.com/watch?v=tTHomLu2Jd8
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16.01.2021 21:57 Відповісти
США должны стать частью переговоров по восстановлению территориальной целостности Украины - частью так называемого Нормандского формата: Источник: https://censor.net/ru/n3242223
Нормандский формат - это тупик. Который невозможно разрешить. Он показывает неспособность Германии и Франции уладить конфликт. Зачем США влазить в это болото?
Чтобы Меркель заявила что США тоже не может ничего сделать?
Зачем присоединяться к мёртво рождённому проекту?
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16.01.2021 21:59 Відповісти
Мене єдине цікавить- хто стоїть за Яценюком?
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16.01.2021 21:59 Відповісти
Ахметов. Он постоянно у шустера по пятницам
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16.01.2021 22:04 Відповісти
Если исходить из заявления относительно СП2,думаю Украина будет жертвой устопок.
Проблема не в США, а в самой Украине. Дурака учить нет смысла.
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16.01.2021 22:00 Відповісти
хоть и не люблю кроля но тут он прав! Смотрите германия под проституткой меркель вместе с макароном французким лелеят северный поток 2, значит они хотят напрямую финансировать террориста паРашу покупая у них газ, а за эти евро ху"ло будет нанимать ихтамнетов убивать украинцев... давно пора выходить из минска посылать накуй гейропу становится прямым союзником США против параши и гейропы, и играть свою роль в этом вопрсе... но увы у нас импотенты умственные у власти коих выбирают зедебилы....
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16.01.2021 22:10 Відповісти
Офіс президента найняв собі лобіста, якому готовий платити за покращення свого іміджу в США. Їм став український держслужбовець з Одеси

Так фуфЛыжника еще никто не обувал.
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16.01.2021 22:10 Відповісти
Знову Сеня вигулькнув, як чиряк на сраці
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16.01.2021 22:11 Відповісти
США мають стати частиною переговорів щодо відновлення територіальної цілісності України, - Яценюк - Цензор.НЕТ 1794
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16.01.2021 22:16 Відповісти
Яке сепукку?
Звичайний мінєт...
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16.01.2021 22:23 Відповісти
25000 солдат на инаугурации. Джо не до Сени))) Похоже на Путю)))
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16.01.2021 22:26 Відповісти
встречайте демократа Байдена..
ожидаем очередную перезагрузку США с Московией..

США мають стати частиною переговорів щодо відновлення територіальної цілісності України, - Яценюк - Цензор.НЕТ 5525
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16.01.2021 22:36 Відповісти
Якщо ОПЗЖ визнають ворожою організацією, куди перефарбуються артисти Ківа і Рабінович.
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16.01.2021 22:37 Відповісти
США мають стати частиною переговорів щодо відновлення територіальної цілісності України, - Яценюк - Цензор.НЕТ 8873
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16.01.2021 22:37 Відповісти
Яценюк - брехун и вор.
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16.01.2021 22:39 Відповісти
меньше звиздил бы ты Сеня,
был бы ты настолько крут для народа и ценен Сеня, если бы договорился вместе с США производить беспилотники на Мотор- Сичи, да побыстрее, а то три года не можете у хероя-богуслая с китайцами, завод назад забрать, боюсь, что просрёте и его кацапам, через китайцев ...
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16.01.2021 22:47 Відповісти
Байден выдвигает Нуланд в замглавы Госдепа. Рожу ее от украинцев просто перекашивало в свое время. Хоть дед ее Нудельман из Черновицкой области. Ну или поэтому. Как Милку Кунис из тех же краев. Не будут демократы США вписываться.
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16.01.2021 22:47 Відповісти
Ах да, Нуланд - специалист по ядерному разоружению Украины, курировала вопрос.
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16.01.2021 22:49 Відповісти
Опять ему кто-то что-то должен, один он должен сидеть на печи жевать калачи
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16.01.2021 22:55 Відповісти
https://rubryka.com/2021/01/16/zelenskyj-zminyv-goliv-sbu-u-troh-oblastyah/ Зеленський змінив голів СБУ у трьох областях ...интересно кто подсказывает кого назначить и кого убрать, хотя бы это делалось не с подачи Кремля.
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16.01.2021 23:07 Відповісти
Нам - жо... ду...
А какая разніца....
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16.01.2021 23:38 Відповісти
Яйценюх! Юлю геть! Ти ж так хочеш?
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16.01.2021 23:36 Відповісти
Важко не погодитись з шановним Сєнею...
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16.01.2021 23:54 Відповісти
А к кому он собственно обращается?Байдена на форуме нет,да и в Украине.
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17.01.2021 00:00 Відповісти
Півень теж думає, що завдяки його кукуріканню сходить сонце )))
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17.01.2021 13:21 Відповісти
вылезло
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17.01.2021 07:59 Відповісти
пашол в жопу счиитать украденный Сеней миллиард длларов
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17.01.2021 13:02 Відповісти
Сеня - молодец!
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17.01.2021 13:02 Відповісти
.... Боже .. збавь Нас від цего ЗЛОДЮГИ ...
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17.01.2021 13:07 Відповісти
... щодо газового і НЕ тільки ... ГЕНОЦИДУ Українців ... КОРІННЯ ... ( звідки ноги ростуть )...
…восени 2012 року фірташу були продані облгази. Доречі, хто тоді був міністром економіки? Ніхто не нагадає? На протязі 2015-2017 рр., були прийняті низки законопроектів по дерегуляції газового ринку, та щодо транспортування газу, все тим же персонажем, який їздив до фірташа. На узгодження своєї кандидатури в президенти в 2014-му, доречі. Ми тупий нарід, шлунками думали, і не звертали уваги на ті всі ньюанси їх діяльності. Допоки не прийшли платіжки за газ…
23 березня 2012 - 24 грудня 2012 Порошенко Петро Олексійович
.. де Ви там пьємонт з ПАРАЛІЗОВАНОЇ Львівщини … Шлях би Вас вірний трафив …
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17.01.2021 13:36 Відповісти
США мають стати частиною переговорів щодо відновлення територіальної цілісності України, - Яценюк - Цензор.НЕТ 4748
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17.01.2021 13:37 Відповісти
 
 