Міносвіти після локдауну хоче повернути очне навчання для молодшої школи і змішану форму занять для старшої

Для початкової школи буде доцільним повернути звичайну форму освіти. Решта класів мають навчатися, щонайменше в змішаній формі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив глава міністерства Сергій Шкарлет в телеграмі.

"Моя позиція із цього приводу вже була озвучена. Я вважаю, що принаймні молодші класи після завершення карантинних обмежень можуть повернутися до повноформатного навчання. Щодо старшої школи, то за сприятливої санітарно-епідемічної ситуації в країні буде прийнятним проведення навчання за змішаною формою", - вважає міністр.



ВІн такж додав, що, на жаль, ухвалення остаточних рішень з окресленого питання не залежить від однієї особи: міністра освіти і науки або міністра охорони здоров’я.



"Я цілком поділяю позицію та прислухаюся до аргументів фахівців, епідеміологів, лікарів, рекомендації яких ґрунтуються на моніторингах епідемічної ситуації в країні. Саме тому МОН та МОЗ перебувають у постійній комунікації. Щиро сподіваюсь, що найближчим часом статистика захворюваності на COVID-19 та спроможність медичної системи стримувати епідемічні хвилі все-таки дозволять нам рекомендувати місцевій владі частково повертати дітей до звичного формату навчання", - уточнив він.

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