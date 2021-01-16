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Новини Коронавірус і карантин
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Міносвіти після локдауну хоче повернути очне навчання для молодшої школи і змішану форму занять для старшої

Міносвіти після локдауну хоче повернути очне навчання для молодшої школи і змішану форму занять для старшої

Для початкової школи буде доцільним повернути звичайну форму освіти. Решта класів мають навчатися, щонайменше в змішаній формі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив глава міністерства Сергій Шкарлет в телеграмі.

"Моя позиція із цього приводу вже була озвучена. Я вважаю, що принаймні молодші класи після завершення карантинних обмежень можуть повернутися до повноформатного навчання. Щодо старшої школи, то за сприятливої санітарно-епідемічної ситуації в країні буде прийнятним проведення навчання за змішаною формою", - вважає міністр.

ВІн такж додав, що, на жаль, ухвалення остаточних рішень з окресленого питання не залежить від однієї особи: міністра освіти і науки або міністра охорони здоров’я.

"Я цілком поділяю позицію та прислухаюся до аргументів фахівців, епідеміологів, лікарів, рекомендації яких ґрунтуються на моніторингах епідемічної ситуації в країні. Саме тому МОН та МОЗ перебувають у постійній комунікації. Щиро сподіваюсь, що найближчим часом статистика захворюваності на COVID-19 та спроможність медичної системи стримувати епідемічні хвилі все-таки дозволять нам рекомендувати місцевій владі частково повертати дітей до звичного формату навчання", - уточнив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив Шкарлета заступником голови Комітету з держпремій у галузі науки і техніки

карантин (18172) школа (2228) Шкарлет Сергій (353)


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Топ коментарі
+5
Плагіатор Шкарлет - не міністр освіти! Це огидна бутафорія!
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16.01.2021 22:21 Відповісти
+4
Треба дистанційне навчання до березня для всієї освіти. Це вбереже тисячі життів.
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16.01.2021 22:22 Відповісти
+4
Читати=писати навчились - прощавайте. Тиждень спостергаю, як вчаться дистанційно: як нема поруч батьків, навчання теж у багатьох нема.
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16.01.2021 22:23 Відповісти
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правильно!

пусть работают маленькие распространители заразы
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16.01.2021 22:15 Відповісти
В Індії до липня у країні хочуть щепити 300 мільйонів людей.
https://www.dw.com/uk/v-indii-rozpochalasia-masshtabna-kampaniia-z-vaktsynatsii/a-56250331?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml# Минобразования после локдауна хочет вернуть очное обучение для младшей школы и смешанную форму занятий для старшей - Цензор.НЕТ 5296 https://www.dw.com/uk/indiia-dozvolyla-vykorystannia-dvokh-vaktsyn-vid-koronavirusu/a-56118468 В Індії дозволено застосування двох вакцин від коронавірусу : вакцини AstraZeneca, а також препарату індійської фірми Bharat Biotech.



Обидві ці вакцини виробляють в Індії, вони коштують у перерахунку 2,3-3,3 євро за одну дозу.


Ще раз повторюю AstraZeneca виробляють в Індії за ціною 3 евро (150 гривень)
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16.01.2021 22:20 Відповісти
Так Ляшко хвастал , что украинцы будут иметь три вакцины
Индийская, китайская и НАВЕРНО КАЦАПСКАЯ 😀😀😀
БЛИН ДОЖИЛА ЕВРОПЕЙСКАЯ УКРАИНА ДО ПОЗОРА
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16.01.2021 22:26 Відповісти
Вся Европа вакцинируется нормальной вакциной
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16.01.2021 22:26 Відповісти
Ваша "позиция", будьте честны г-он Шкарлет, заниматься плагиатством, и драть денежку с абитуриентов за поступление, в обход кассы, в собственный карман..
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16.01.2021 22:20 Відповісти
Плагіатор Шкарлет - не міністр освіти! Це огидна бутафорія!
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16.01.2021 22:21 Відповісти
Треба дистанційне навчання до березня для всієї освіти. Це вбереже тисячі життів.
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16.01.2021 22:22 Відповісти
И особенно пожилых учителей
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16.01.2021 22:27 Відповісти
Читати=писати навчились - прощавайте. Тиждень спостергаю, як вчаться дистанційно: як нема поруч батьків, навчання теж у багатьох нема.
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16.01.2021 22:23 Відповісти
Як же їм хочеться дебілізувати наш народ! Може просто 3 класи навчання буде достатньо? Дуже доцільно було б не чипати ватними лапами освіту України.
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16.01.2021 22:49 Відповісти
Якби ви перехворіли короновірусом, то б зрозуміли, що локдаун дуже необхідний. Короновірусом хворіти дуже боляче і дорого.
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17.01.2021 00:23 Відповісти
То ви вже самі напевно перехворіли?
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17.01.2021 04:10 Відповісти
такие же дебилы и уроды, как и все остальные
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16.01.2021 23:02 Відповісти
Подростки на самоорганизации это та еще песня. Сочувствую родителям. Школа у нас не столько система обучения и подготовки к самостоятельной жизни, сколько система передержки детей, дающая возможность родителям зарабатывать на жизнь. Те, кто нормально зарабатывают, еще найдут возможность частного образования, репетиторства, остальные, не успеют оглянуться, как их дети - пополнят ряды "лишних людей" без работы.
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17.01.2021 07:47 Відповісти
 
 