Міносвіти після локдауну хоче повернути очне навчання для молодшої школи і змішану форму занять для старшої
Для початкової школи буде доцільним повернути звичайну форму освіти. Решта класів мають навчатися, щонайменше в змішаній формі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив глава міністерства Сергій Шкарлет в телеграмі.
"Моя позиція із цього приводу вже була озвучена. Я вважаю, що принаймні молодші класи після завершення карантинних обмежень можуть повернутися до повноформатного навчання. Щодо старшої школи, то за сприятливої санітарно-епідемічної ситуації в країні буде прийнятним проведення навчання за змішаною формою", - вважає міністр.
ВІн такж додав, що, на жаль, ухвалення остаточних рішень з окресленого питання не залежить від однієї особи: міністра освіти і науки або міністра охорони здоров’я.
"Я цілком поділяю позицію та прислухаюся до аргументів фахівців, епідеміологів, лікарів, рекомендації яких ґрунтуються на моніторингах епідемічної ситуації в країні. Саме тому МОН та МОЗ перебувають у постійній комунікації. Щиро сподіваюсь, що найближчим часом статистика захворюваності на COVID-19 та спроможність медичної системи стримувати епідемічні хвилі все-таки дозволять нам рекомендувати місцевій владі частково повертати дітей до звичного формату навчання", - уточнив він.
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пусть работают маленькие распространители заразы
https://www.dw.com/uk/v-indii-rozpochalasia-masshtabna-kampaniia-z-vaktsynatsii/a-56250331?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml# https://www.dw.com/uk/indiia-dozvolyla-vykorystannia-dvokh-vaktsyn-vid-koronavirusu/a-56118468 В Індії дозволено застосування двох вакцин від коронавірусу : вакцини AstraZeneca, а також препарату індійської фірми Bharat Biotech.
Обидві ці вакцини виробляють в Індії, вони коштують у перерахунку 2,3-3,3 євро за одну дозу.
Ще раз повторюю AstraZeneca виробляють в Індії за ціною 3 евро (150 гривень)
Индийская, китайская и НАВЕРНО КАЦАПСКАЯ 😀😀😀
БЛИН ДОЖИЛА ЕВРОПЕЙСКАЯ УКРАИНА ДО ПОЗОРА