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Спецслужби перевірять полонених, чиє "повернення" з ОРДЛО в Україну анонсували терористи, - Арестович

Спецслужби перевірять полонених, чиє

Служба безпеки України перевірить всіх полонених, чиє "повернення" з ОРДЛО в Україну анонсували терористи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це позаштатний радник глави Офісу президента з питань стратегічних комунікацій в сфері національної безпеки і оборони, радник з інформаційної політики української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович повідомив на своїй сторінці в фейсбуці в суботу.

"Спецслужби України проведуть перевірку осіб, яких маріонеткові "органи" готують до "повернення", а пропуск і зустріч цих осіб через лінію розмежування, якщо він відбудеться, буде організований уповноваженими державними органами України", - написав він.

Арестович підкреслив, що українська ТКГ розглядає цю заяву, "як спробу тиску РФ на українську сторону переговорів, а цю спробу, зі свого боку - як елемент масштабної кампанії щодо тиску на політичне керівництво і народ України, що включає, наприклад, ще й інформаційне маніпулювання темою російської вакцини проти Ковід-19".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Денісова про заяву терористів: Готова сприяти поверненню утримуваних громадян України з ОРДЛО

"Нагадуємо, що ні родинні зв'язки, ні статус народного депутата, не є підставою для маніпулювання статусом "громадянина України", а тим паче  - примусовим переміщенням наших кудись, у фактичній взаємодії з державною владою країни-окупанта. Українська сторона нагадує, що до врегулювання конфлікту може привести тільки послідовна робота в рамках Нормандського формату, будь-які спроби тиску на нас - марні, а у випадку з людьми, постраждалими від окупантів - ще й аморальні.

Правоохоронні органи України винесуть свою оцінку таким спробам, а політичне керівництво країни - свою", - написав Арестович.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ поширили інформацію про те, що частина незаконно утримуваних в ОРДЛО українців будуть в односторонньому порядку передані українській стороні "за посередництва Віктора Медведчука".

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що розцінює "заяви керівництва маріонеткових квазідержавних утворень і синхронізовані з ними дії пана Медведчука як чергову спробу ухилитися від виконання міжнародних домовленостей на найвищому державному рівні і зобов'язань, які взяла на себе РФ як сторона конфлікту".

обмін (1248) СБУ (13048) полонені (2312) Арестович Олексій (383)


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Топ коментарі
+13
А Мертвечину когда проверять будете, там даже проверять не нужно, все и без бинокля как на ладони видно.. Вообщем - Люся, я смеюся.
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16.01.2021 23:00 Відповісти
+13
Рашка изо всех сил старается поднять авторитет мертвечука, аж усирается, но поднять неподъемное невозможно. Как бы не старался )(уйло, как бы не пыжился,но украинцы знаю, что это за шайзе.
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17.01.2021 00:02 Відповісти
+12
Терористи планують повернути в Україну 1 і 2 армійські корпуси.
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16.01.2021 23:01 Відповісти
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Просто освобождают койка места у себя в больницах, скоро там "Спутник" пойдет в ход, а места в больницах не хватает.
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16.01.2021 23:32 Відповісти
Та хай хоть все там сдохнут,я только за). Вот только и у нас 73% зебилов обширяют тем же спутником в китайской обвертке,хотя это тоже наверное к лучшему.
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17.01.2021 06:45 Відповісти
Судя по твоему вы серу ты новичком ширяться будешь.
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17.01.2021 19:09 Відповісти
Ольгинское уБоище-
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18.01.2021 10:39 Відповісти
лугандонский зебил,сглатуй чаще))) и не забуть стучать админу,дрочила прокацапленая)))
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19.01.2021 11:19 Відповісти
Тебя новичком вкололи кацап дебильный?
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19.01.2021 11:42 Відповісти
Арестович как Джоконда, весь из себя загадочный. На фотографах не экономит.
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17.01.2021 00:10 Відповісти
А Мертвечину когда проверять будете, там даже проверять не нужно, все и без бинокля как на ладони видно.. Вообщем - Люся, я смеюся.
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16.01.2021 23:00 Відповісти
Вони ж далекозорі, під носом нічого не бачать, та і не хочуть, вот різні "бандаренки" безбоязно "процвітають".
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17.01.2021 08:08 Відповісти
Терористи планують повернути в Україну 1 і 2 армійські корпуси.
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16.01.2021 23:01 Відповісти
Дристович дрище....
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16.01.2021 23:08 Відповісти
Якщо республіканці не зуміли перевірити Трампа на вшивість, то що арестович там може зробити
Спецслужби перевірять полонених, чиє "повернення" з ОРДЛО в Україну анонсували терористи, - Арестович - Цензор.НЕТ 1923
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16.01.2021 23:09 Відповісти
********* шо ты там проверишь если зэбыло во главе с кгбэшником ярмаком и мертвечуком всё порешали
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16.01.2021 23:09 Відповісти
Принять их только в том случае, если мертвечука заберут в ордило
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16.01.2021 23:09 Відповісти
Полоненими,зазвичай,називають військових...
Поло́н - обмеження свободи особи, що брала участь у військових діях, з метою недопущення його до подальшої участі в них. Особа, що потрапила в полон називається полонений (староукраїнською - бранець, полоненник). Право брати у полон, за правилами ********* міжнародного права, належить виключно державі в особі її військових органів; приватні особи нікого на війні не мають права брати у полон.

Нам знову впарюють заручників,утримання яких-тягар для терористів.
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16.01.2021 23:09 Відповісти
коли заручників називають "полоненими" , мається на увазі , що ворог - не терористична організація , а військове формування . Нам впарюють терористичні організації на службі в окупанта як легітимні самостійні військові утворення .
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16.01.2021 23:37 Відповісти
Там нет военных, там просто пожилые и страдающие тяжёлыми заболеваниями люди.
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16.01.2021 23:22 Відповісти
як вони перевірять всіх завербованих? Чи, може, в СБУ агентура є в ФСБ?
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17.01.2021 00:02 Відповісти
Рашка изо всех сил старается поднять авторитет мертвечука, аж усирается, но поднять неподъемное невозможно. Как бы не старался )(уйло, как бы не пыжился,но украинцы знаю, что это за шайзе.
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17.01.2021 00:02 Відповісти
Мертвечук-вражина!
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17.01.2021 00:43 Відповісти
Ніяких "полонених" нема,а є заручники,яких викрали російські терористи на чолі з )(уйлом і обмінюють їх на поступки територіями України,Москва має бути спалена разом з її терорестичним насєлєнієм.
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17.01.2021 01:01 Відповісти
Минулого разу блазень виміняв Цемаха і беркутню, яка розстрілювала Майдан на "таксистів", які отримавши від держави Україна компенсацію по 100 тисяч грн, - яка згідно закону виплачується тим хто перебував у рашистському полоні, - і з торбою грошей повернулись назад в ОРДЛО. Цього разу терористи видадуть нову партію таких "полонених" для покращення їх фінансового стану, бо в ОРДЛО середня зарплата менша ніж мінімальна в бєндєровской Україні.
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17.01.2021 01:23 Відповісти
Схоже на різновид заробітчан
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17.01.2021 08:10 Відповісти
так, пенсii та безоплатну вакцину сепарам! та ще й квартири...
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17.01.2021 08:23 Відповісти
Александрова и боширова перешлют ? Интересно , а они привиты знаменитым спутником Ху?
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17.01.2021 08:22 Відповісти
Я б на месте спецслужб проверил бы и тех кто ездяет на телевизионные шоу в Россиию.....Например Вадим Карасев - как по мне 100% ЗАВЕРБОВАН....невозможно слушать его пропанганду....Как подменили...Кто платит тот и заказывает его музыку....
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17.01.2021 10:41 Відповісти
Карасев пусть ездит! Кацапы должны видеть какие бородавчатые уроды их поддерживают в Украине
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17.01.2021 11:52 Відповісти
Всех надо сажать кто на мертвечуковских телеканалах помоями обббливается.
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17.01.2021 19:13 Відповісти
Погребинский,Карасев....Так и остальных политологов у нас завербуют..А они то с телека не вылазяют...Формируют наше с вами сознание и понимание ситуации- как это выгодно Москве...Так что я за то чтоб СБУ работало более проффесионально....
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17.01.2021 11:55 Відповісти
 
 