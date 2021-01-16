Спецслужби перевірять полонених, чиє "повернення" з ОРДЛО в Україну анонсували терористи, - Арестович
Служба безпеки України перевірить всіх полонених, чиє "повернення" з ОРДЛО в Україну анонсували терористи.
Як передає Цензор.НЕТ, про це позаштатний радник глави Офісу президента з питань стратегічних комунікацій в сфері національної безпеки і оборони, радник з інформаційної політики української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович повідомив на своїй сторінці в фейсбуці в суботу.
"Спецслужби України проведуть перевірку осіб, яких маріонеткові "органи" готують до "повернення", а пропуск і зустріч цих осіб через лінію розмежування, якщо він відбудеться, буде організований уповноваженими державними органами України", - написав він.
Арестович підкреслив, що українська ТКГ розглядає цю заяву, "як спробу тиску РФ на українську сторону переговорів, а цю спробу, зі свого боку - як елемент масштабної кампанії щодо тиску на політичне керівництво і народ України, що включає, наприклад, ще й інформаційне маніпулювання темою російської вакцини проти Ковід-19".
"Нагадуємо, що ні родинні зв'язки, ні статус народного депутата, не є підставою для маніпулювання статусом "громадянина України", а тим паче - примусовим переміщенням наших кудись, у фактичній взаємодії з державною владою країни-окупанта. Українська сторона нагадує, що до врегулювання конфлікту може привести тільки послідовна робота в рамках Нормандського формату, будь-які спроби тиску на нас - марні, а у випадку з людьми, постраждалими від окупантів - ще й аморальні.
Правоохоронні органи України винесуть свою оцінку таким спробам, а політичне керівництво країни - свою", - написав Арестович.
Нагадаємо, раніше російські ЗМІ поширили інформацію про те, що частина незаконно утримуваних в ОРДЛО українців будуть в односторонньому порядку передані українській стороні "за посередництва Віктора Медведчука".
Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що розцінює "заяви керівництва маріонеткових квазідержавних утворень і синхронізовані з ними дії пана Медведчука як чергову спробу ухилитися від виконання міжнародних домовленостей на найвищому державному рівні і зобов'язань, які взяла на себе РФ як сторона конфлікту".
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Поло́н - обмеження свободи особи, що брала участь у військових діях, з метою недопущення його до подальшої участі в них. Особа, що потрапила в полон називається полонений (староукраїнською - бранець, полоненник). Право брати у полон, за правилами ********* міжнародного права, належить виключно державі в особі її військових органів; приватні особи нікого на війні не мають права брати у полон.
Нам знову впарюють заручників,утримання яких-тягар для терористів.