У Китаї виявили коронавірус у морозиві, сироватку для якого поставляли з України
У трьох зразках китайського морозива, виробленого з української сироватки та новозеландського порошку виявили позитивні тести на COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє китайське видання Сіньхуа.
Інцидент мав місце в муніципалітеті Тяньцзінь у середу.
Виробник морозива – китайська місцева компанія Tianjin Daqiaodao Food Company.
Наразі всі запаси цього морозива опечатано. А всі 1662 працівники компанії перебувають на примусовому карантині. Із них у 700 тести на коронавірус виявилися негативними, результати решти тестів ще не надійшли.
Зі свого боку, посольство України в КНР "вживає усіх необхідних термінових заходів з метою перевірки цієї інформації. Дипмісія України підтримує оперативний зв'язок з компетентними органами КНР та урядом міста Тяньцзінь з цього питання.
Як відомо, минулого тижня добовий приріст нових випадків коронавірусу в Китаї підскочив до більш ніж 10-місячного максимуму. 15 січня на материковому Китаї зареєстрували 130 нових випадків зараження, зокрема 90 в провінції Хебей, інші в провінції Хейлунцзян і Пекіні.
Загальна ж кількість підтверджених випадків COVID-19 в материковому Китаї перевищила 88 тисяч, а кількість померлих від ускладнень коронавірусу залишається незмінною — 4635.
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https://www.adpi.org/DairyProducts/Whey/DryWhey(SweetType)/tabid/90/Default.aspx Сухая сыворотка
75 градусов !!!!
А мороженное стоит копейки . Проще из воды и порошка - весь мир так делает . Есть базис - его делают на яблоках ( к примеру) и есть добавки ( малина, ваниль, шоколад, орехи )
И ВСЕ ЭТО В ПОРОШКИ В УПАКОВКАХ
https://golospovara.com.ua/frizery-dlya-myagkogo-morojenogo Посмотреть все модели фризеров для мороженого можно здесь!
Машины работают с использованием смесей двух видов - жидкой или сухого порошка. На небольших торговых точках чаще всего используют сухие смеси, которые на месте производства и продажи мороженого разводят водой или молоком, в зависимости от рецептуры и вещественного состава смеси, получая исходное сырье, которое заливается во фризер. Основной характеристикой сухой смеси является процент жирности. Жирность придает мороженому плотность, но затрудняет насыщение воздухом. Менее жирные смеси кажутся более воздушными, имеют меньшую массу на тот же объем и подвержены более быстрому таянию из-за большего содержания воды.
Производители не рискуют с молочными продуктами
ему шо мэртвэ, шо жывэ
ему шо шпирт, шо шпутник-вэ
а после?
бабы нарожают ...
Сейчас Украину заставят убытки компенсировать (а иначе будут лоббировать, чтобы перестали покупать украинские продукты на мировом рынке, все, как водится).
А теперь оказывается можно в другом направлении? Это не связано с Мотор Сич?
В КИТАЕ , все поддаётся обработке и анализам . То есть сыровотка до производства бы и не доехала. А вот документы украинские на дальнем востоке россияне могли подсунуть китайцам
гэбэшные шпили -вилли давно бегают по всему миру
и вливают корону и новичок везде
где видят шпили , ёмкости или открытые люки
пора украине отказываться от этих марок
Нах вони морозиво перевіряють?
Не знаю в Китай отправляли или нет.
Но много куда отправляли.
А у БМК нет сушки
Людей як лохів розводять коронобєсієм по всьому світу
Сэкономят на пластических операциях.
Ххххххххххххххххххх
Цуко, в Китае - родине вспьішки строят больницу за 10 дней для ковидньіх при общем кол-ве подтвержденньіх ковидньіх 88 тьісяч.
У нас ублюдок Степанов каждьій день кудахчет о 8-ми тьісячах(240 в месяц) и больньіх отправляют на самоизоляцию.
Если бьі только ета гнида знала сколько людей жаждет сжать пальцьі на его глотке!