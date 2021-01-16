У Китаї виявили коронавірус у морозиві, сироватку для якого поставляли з України

У трьох зразках китайського морозива, виробленого з української сироватки та новозеландського порошку виявили позитивні тести на COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє китайське видання Сіньхуа.

Інцидент мав місце в муніципалітеті Тяньцзінь у середу.

Виробник морозива – китайська місцева компанія Tianjin Daqiaodao Food Company.

Наразі всі запаси цього морозива опечатано. А всі 1662 працівники компанії перебувають на примусовому карантині. Із них у 700 тести на коронавірус виявилися негативними, результати решти тестів ще не надійшли.

Зі свого боку, посольство України в КНР "вживає усіх необхідних термінових заходів з метою перевірки цієї інформації. Дипмісія України підтримує оперативний зв'язок з компетентними органами КНР та урядом міста Тяньцзінь з цього питання.

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Як відомо, минулого тижня добовий приріст нових випадків коронавірусу в Китаї підскочив до більш ніж 10-місячного максимуму. 15 січня на материковому Китаї зареєстрували 130 нових випадків зараження, зокрема 90 в провінції Хебей, інші в провінції Хейлунцзян і Пекіні.

Загальна ж кількість підтверджених випадків COVID-19 в материковому Китаї перевищила 88 тисяч, а кількість померлих від ускладнень коронавірусу залишається незмінною — 4635.