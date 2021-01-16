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Новини Коронавірус і карантин
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У Китаї виявили коронавірус у морозиві, сироватку для якого поставляли з України

У Китаї виявили коронавірус у морозиві, сироватку для якого поставляли з України

У трьох зразках китайського морозива, виробленого з української сироватки та новозеландського порошку виявили позитивні тести на COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє китайське видання  Сіньхуа.

Інцидент мав місце в муніципалітеті Тяньцзінь у середу.

Виробник морозива – китайська місцева компанія Tianjin Daqiaodao Food Company.

Наразі всі запаси цього морозива опечатано. А всі 1662 працівники компанії перебувають на примусовому карантині. Із них у 700 тести на коронавірус виявилися негативними, результати решти тестів ще не надійшли.

Зі свого боку, посольство України в КНР "вживає усіх необхідних термінових заходів з метою перевірки цієї інформації. Дипмісія України підтримує оперативний зв'язок з компетентними органами КНР та урядом міста Тяньцзінь з цього питання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія не обговорює питання поставок китайської вакцини проти коронавірусу в ЄС, - представник ЄК Кеерсмекер

Як відомо, минулого тижня добовий приріст нових випадків коронавірусу в Китаї підскочив до більш ніж 10-місячного максимуму. 15 січня на материковому Китаї зареєстрували 130 нових випадків зараження, зокрема 90 в провінції Хебей, інші в провінції Хейлунцзян і Пекіні.

Загальна ж кількість підтверджених випадків COVID-19 в материковому Китаї перевищила 88 тисяч, а кількість померлих від ускладнень коронавірусу залишається незмінною — 4635.

карантин (18172) Китай (4737) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+17
У Китаї виявили коронавірус у морозиві, сироватку для якого поставляли з України - Цензор.НЕТ 3497
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16.01.2021 23:49 Відповісти
+16
Впервые слышу, шо мороженое делают на сыворотке😀😀😀
Это китайское НОУ ХАУ
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16.01.2021 23:17 Відповісти
+13
Вернулась болячка на родину
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16.01.2021 23:23 Відповісти
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мля, ну шо ж вы за дебилы тут собрались
https://www.adpi.org/DairyProducts/Whey/DryWhey(SweetType)/tabid/90/Default.aspx Сухая сыворотка
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17.01.2021 02:32 Відповісти
У сухій сироватці вірусів бути не може. По-перше, тому, що віруси не переносять висушування, а по-друге, висушування проводять при підвищенній температурі, яку також не переносить вірус.
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17.01.2021 03:06 Відповісти
Не сушать при підвищеній температурі бо втрачається смак, а сушать за допомогою вакуумних водокільцевих насосів
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17.01.2021 08:44 Відповісти
Посредством аэродинамичной схемы создаются условия для рециркуляции высушивания продукта: при этом частички продукта могут находиться в сушильной камере больше времени. Температура на выходе сушки не должна составлять менее 75 градусов.

75 градусов !!!!
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17.01.2021 09:18 Відповісти
Технология сушки сыворотки: основы.
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17.01.2021 09:19 Відповісти
А як везуть сюди з Китаю різне дріб"язкове фуфло? І не розорюються.
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16.01.2021 23:38 Відповісти
Они везут обувь по 3 доллара, пролает в Украине по 10
А мороженное стоит копейки . Проще из воды и порошка - весь мир так делает . Есть базис - его делают на яблоках ( к примеру) и есть добавки ( малина, ваниль, шоколад, орехи )
И ВСЕ ЭТО В ПОРОШКИ В УПАКОВКАХ
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16.01.2021 23:57 Відповісти
Я так думаю, что те же суда, чтобы не идти порожняком обратно берут попутные грузы в Китай за дешевую цену.
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17.01.2021 00:17 Відповісти
Это фактически вода - кто ее возить будет ? Да и пропадёт она в дороге без холода
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17.01.2021 00:19 Відповісти
Так і є, до того ж сироватка суха, в роздріб гривень 40 за кг.
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17.01.2021 00:26 Відповісти
Справка для Вас

https://golospovara.com.ua/frizery-dlya-myagkogo-morojenogo Посмотреть все модели фризеров для мороженого можно здесь!
Машины работают с использованием смесей двух видов - жидкой или сухого порошка. На небольших торговых точках чаще всего используют сухие смеси, которые на месте производства и продажи мороженого разводят водой или молоком, в зависимости от рецептуры и вещественного состава смеси, получая исходное сырье, которое заливается во фризер. Основной характеристикой сухой смеси является процент жирности. Жирность придает мороженому плотность, но затрудняет насыщение воздухом. Менее жирные смеси кажутся более воздушными, имеют меньшую массу на тот же объем и подвержены более быстрому таянию из-за большего содержания воды.
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17.01.2021 00:01 Відповісти
Почему вода - у многих есть непереносимость лактозы, которое велет за собой боли в диастер и расстройство
Производители не рискуют с молочными продуктами
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17.01.2021 00:06 Відповісти
Так, рідку сироватку возити далеко - це нонсенс. А у сухій сироватці вірусів бути не може. По-перше, тому, що віруси не переносять висушування, а по-друге, висушування проводять при підвищенній температурі, яку також не переносить вірус.
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17.01.2021 03:11 Відповісти
От нашего стола вашему столу. Тримайте отвєтку.
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16.01.2021 23:32 Відповісти
Идиотизм какой-то...
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16.01.2021 23:33 Відповісти
кацап вакцин не наблюдает
ему шо мэртвэ, шо жывэ
ему шо шпирт, шо шпутник-вэ

а после?
бабы нарожают ...
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16.01.2021 23:37 Відповісти
*уйня якась....
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16.01.2021 23:39 Відповісти
Исходя из того что в мире двойніе стандарты,сейчас Украину обвинят в биологической диверсии, бактериологической агрессии и геноцидной репрессии против мыролюбного Китаю.
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16.01.2021 23:41 Відповісти
зайдите просто на ДержСтат і порівняйте імпорт - експорт молочной продукции, мяса свиней, говядины, пшеницы за 14-20 рік. Питання отпадут сразу же.
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16.01.2021 23:43 Відповісти
Класний інструмент - вірус: де треба, там і знайдуть.
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16.01.2021 23:56 Відповісти
А ещё «узкоглазые» просят не переносить это ВСЁ на Тайвань!!!…
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16.01.2021 23:57 Відповісти
Бредчтина от китаёзов полнейшая !!
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17.01.2021 00:06 Відповісти
Не скажите.
Сейчас Украину заставят убытки компенсировать (а иначе будут лоббировать, чтобы перестали покупать украинские продукты на мировом рынке, все, как водится).
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17.01.2021 13:56 Відповісти
Вирус столько не живет.
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17.01.2021 00:13 Відповісти
Во-во. Когда они нам слали свои товары в начале года, то крест давали , что через посылки заразиться короновирусом нельзя.
А теперь оказывается можно в другом направлении? Это не связано с Мотор Сич?
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17.01.2021 00:21 Відповісти
Китайци и маскали во многом схожи, и там и там восточная деспотия.
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17.01.2021 03:43 Відповісти
А де написано, що китайці заявили буцімто вірус був у українській сиворотці? Якби то було так, то вони б не почали тестування всіх співробітників компанії. Цензор написав заголовок і посипалась купа гнівних коментарів від коментаторів, що далі заголовків не читають.
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17.01.2021 13:22 Відповісти
срочно закупить китайский фуфломицин по тройной цене -во имя спасения
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17.01.2021 00:18 Відповісти
ЕШЕ РАЗ ПО ТЕКСТУ -обнаружили коронавирус в мороженом, сыворотку для которого поставляли из Украины
В КИТАЕ , все поддаётся обработке и анализам . То есть сыровотка до производства бы и не доехала. А вот документы украинские на дальнем востоке россияне могли подсунуть китайцам
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17.01.2021 00:22 Відповісти
не удивительно
гэбэшные шпили -вилли давно бегают по всему миру
и вливают корону и новичок везде
где видят шпили , ёмкости или открытые люки
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17.01.2021 00:23 Відповісти
кто то кашлянул в цистерну
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17.01.2021 00:27 Відповісти
во время транспортировки...вероятнее всего пользователи смартфонов хуавей и ксяоми...
пора украине отказываться от этих марок
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17.01.2021 09:51 Відповісти
Пригадується меламіновий скандал у 2008 році , коли у Китаї на дитячих сумішах отруїлося дуже багато діточок , навіть стратили двох високопосадовців , коли розслідування закінчилось. Тож перш ніж пускати "китайську качку" у політ , спочатку свої горщики перевірили б ...
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17.01.2021 00:34 Відповісти
Не шукай і не знайдеш.
Нах вони морозиво перевіряють?
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17.01.2021 00:49 Відповісти
Коронавирус родом из Китая, сейчас это самый печально известный китайский мировой "бренд", поэтому нефиг комплексовать по поводу какой-то там сыворотки для мороженого... один хворый китаеза чихнул над чаном с нашей сывороткой, а Украина теперь типа виновата??? А перед Украиной Китаю слабо извиниться за "корону"????
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17.01.2021 00:53 Відповісти
Жесть... А я видел китайский порошок типа молочная сыворотка. ее к нам везут для производства комбикорма для свиней
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17.01.2021 00:54 Відповісти
«Белоцерковский молочный комбинат» раньше поставлял сивортку, на мак Дональд тоже.

Не знаю в Китай отправляли или нет.
Но много куда отправляли.
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17.01.2021 00:58 Відповісти
МакДональдс не использует никакую сыворотку - только молочные смеси.
А у БМК нет сушки
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17.01.2021 02:36 Відповісти
Ці тести навіть Кока Кола не проходить - виявляє коровірус
Людей як лохів розводять коронобєсієм по всьому світу
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17.01.2021 01:17 Відповісти
Китайцы после этоо мороженного перестанут быть узкоглазыми.
Сэкономят на пластических операциях.
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17.01.2021 02:22 Відповісти
Короновірусники геть абарзєлі.
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17.01.2021 02:33 Відповісти
а хто пам'ятає, що влітку помийки ведмедчука тринділи що коронавірус пішов з України? Тепер все підтвердилося ))
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17.01.2021 06:50 Відповісти
В Україні є корови? Офігеть
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17.01.2021 07:42 Відповісти
З 86 мільярдним боргом перед МВФ, звісно влада України відстоює національні інтереси, є непідкупна, чесна і сповідує виключно соціальну і правову справеедливість. Конституція України для її влади і її оліхархіїї це є найвищий правовий Закон. Тому таке тут неможливе бо немає зовнішнього впливу і тиску на її владу.
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17.01.2021 08:58 Відповісти
У програмі «Секретні матеріали» вийшов сюжет про американські біолабораторії, начебто розташовані в Україні. У ньому йшлося, що європейські журналісти начебто виявили лабораторії, у яких США створюють нові віруси, й міністерство оборони Сполучених Штатів Америки це нібито вже підтвердило Був суд в Україні ,з цього питання, але чомусь результати десь зникли і СБУ не побачило тих лабораторій тут в Україні. Я вірю в чесну і прозору як кварцеве скло владу, яка ніколи не допустить того, що вже допустила.
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17.01.2021 09:42 Відповісти
Общее же количество подтвержденных случаев COVID-19 в материковом Китае превысило 88 тысяч, а количество умерших от осложнений коронавируса остается неизменным - 4635.Источник: https://censor.net/ru/n3242227
Ххххххххххххххххххх
Цуко, в Китае - родине вспьішки строят больницу за 10 дней для ковидньіх при общем кол-ве подтвержденньіх ковидньіх 88 тьісяч.

У нас ублюдок Степанов каждьій день кудахчет о 8-ми тьісячах(240 в месяц) и больньіх отправляют на самоизоляцию.

Если бьі только ета гнида знала сколько людей жаждет сжать пальцьі на его глотке!
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17.01.2021 09:01 Відповісти
НЕУДИВИТЕЛЬНО !!! ТАК КАК ЭТИ УЗКОГЛАЗЫЕ ТВАРИ ВЕСЬ МИР ЗАРАЗИЛИ !!!
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18.01.2021 06:49 Відповісти
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