Філатов обговорив із тимчасовою повіреною у справах США в Україні Квін захист місцевого самоврядування

Мер Дніпра Борис Філатов провів відеоконференцію з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін. Сторони обговорили, зокрема, результати місцевих виборів 2020 року, хід реформи децентралізації та епідемічну ситуацію із COVID-19 у різних українських містах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба міського голови Дніпра.

Під час онлайн-зустрічі також були присутні керівник Миколаєва Олександр Сєнкевич, керівник Кропивницького Андрій Райкович, міський голова Житомира Сергій Сухомлин і Чернівців - Роман Клічук.







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Філатов зазначив, що він разом із колегами з інших українських міст зараз працює над створенням Хартії захисту прав місцевого самоврядування. Цей документ має чітко регламентувати повноваження та фінансові ресурси, які мають залишатися на місцях.

Також розвитку громад, на думку мера Дніпра, має сприяти прийняття Муніципального кодексу.

Водночас місцеве самоврядування в Україні може отримати новий імпульс розвитку завдяки тренінговій підтримці західних партнерів.

За словами Квін, таке переймання досвіду можливе, однак робочі візити представників американських інститутів можна буде планувати, коли дозволять карантинні умови.

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