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Новини
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Філатов обговорив із тимчасовою повіреною у справах США в Україні Квін захист місцевого самоврядування

Мер Дніпра Борис Філатов провів відеоконференцію з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін. Сторони обговорили, зокрема, результати місцевих виборів 2020 року, хід реформи децентралізації та епідемічну ситуацію із COVID-19 у різних українських містах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба міського голови Дніпра.

Під час онлайн-зустрічі також були присутні керівник Миколаєва Олександр Сєнкевич, керівник Кропивницького Андрій Райкович, міський голова Житомира Сергій Сухомлин і Чернівців - Роман Клічук.

Філатов обговорив із тимчасовою повіреною у справах США в Україні Квін захист місцевого самоврядування 01

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Філатов зазначив, що він разом із колегами з інших українських міст зараз працює над створенням Хартії захисту прав місцевого самоврядування. Цей документ має чітко регламентувати повноваження та фінансові ресурси, які мають залишатися на місцях.

Також розвитку громад, на думку мера Дніпра, має сприяти прийняття Муніципального кодексу.

Водночас місцеве самоврядування в Україні може отримати новий імпульс розвитку завдяки тренінговій підтримці західних партнерів.

За словами Квін, таке переймання досвіду можливе, однак робочі візити представників американських інститутів можна буде планувати, коли дозволять карантинні умови.

Філатов обговорив із тимчасовою повіреною у справах США в Україні Квін захист місцевого самоврядування 02

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Автор: 

Дніпро (3320) Філатов Борис (465) Квін Крістіна (110)


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Топ коментарі
+8
какой хороший движняк идёт...
и это ещё инаугурации не было...
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17.01.2021 00:27 Відповісти
+7
Напряму, без Бубачки? Він цього не переживе.
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17.01.2021 00:26 Відповісти
+4
...и зеленьський побоку... сначала мэры не ставят бубочку зеленьського ни во что, потом американское посольство скажет вовке-синьору-голодомору - вован, хорош свистеть, работать надо... а потом армия выйдет и наведет порядок...
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17.01.2021 05:58 Відповісти
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Напряму, без Бубачки? Він цього не переживе.
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17.01.2021 00:26 Відповісти
На всё воля божья...
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17.01.2021 09:33 Відповісти
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17.01.2021 10:56 Відповісти
какой хороший движняк идёт...
и это ещё инаугурации не было...
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17.01.2021 00:27 Відповісти
Федерализация (феодализация) наше Всё.
Как Хутин завещал.
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17.01.2021 10:35 Відповісти
Самая лучшая защита местного самоуправления - это когда вся нечесть: (пятая колона кремля, корупционеры и кровососы олигархи) скончаются от коронавируса! )))
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17.01.2021 00:29 Відповісти
Half-life - 2. Сити 17. Высшие повелители
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17.01.2021 00:32 Відповісти
Главное, свинособака, что : чичня крута! 😜
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17.01.2021 10:25 Відповісти
чичня крута, у тебя на заборе написано?
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17.01.2021 13:21 Відповісти
...и зеленьський побоку... сначала мэры не ставят бубочку зеленьського ни во что, потом американское посольство скажет вовке-синьору-голодомору - вован, хорош свистеть, работать надо... а потом армия выйдет и наведет порядок...
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17.01.2021 05:58 Відповісти
Пілеглим будуть пістон вставляти їх хазяї. Як мило діє МВФ і борг в 86 млрд.баксів.
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17.01.2021 10:26 Відповісти
дуже.. дуже корисні контакти. живе спілкування... обмін думками... текскзть...
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17.01.2021 11:00 Відповісти
 
 