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Зеленський призначив Куксу начальником Департаменту захисту національної державності СБУ, а ректором Нацакадемії СБУ – Черняка

Зеленський призначив Куксу начальником Департаменту захисту національної державності СБУ, а ректором Нацакадемії СБУ – Черняка

Президент Володимир Зеленський здійснив кілька кадрових перестановок у керівництві Служби безпеки.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідні укази опублікованона сайті глави держави.

Зокрема, з посади ректора Національної академії СБУ звільнено Сергія Кудінова, а на це місце призначено Андрія Черняка, який раніше працював у Головному управлінні розвідки Міноборони.

Також Анатолія Дублика звільнено з посади начальника Департаменту захисту національної державності СБУ, а на це місце призначено Олександра Куксу.

У 2014 році полковник Олександр Кукса зазнав поранення в боях під Слов'янськом.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24576) кадри (314) СБУ (13052) Андрій Черняк (8) Олександр Кукса (3)


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На Вовку напав роботун. Мабуть моцний кокс підвезли.
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17.01.2021 00:44 Відповісти
Так шо, жор уже прошел?
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17.01.2021 00:46 Відповісти
все, що підписав главномандующий, сприймаю як: буде тільки гірше.
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17.01.2021 12:56 Відповісти
ну и кукс с ним!
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17.01.2021 03:18 Відповісти
Жена уехала на курорт, звонит мужу:
- Милый, что тебе привезти?
- Вези все что хочешь, сейчас все лечится.
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17.01.2021 06:14 Відповісти
Вот посмотрите только, насколько изобретательны кадровики всех уровней в кодировании истинного смысла служебной характеристики.
Если в ней написано: все работы выполнял с большой прилежностью и интересом, - следует читать: он старался, но без особого рвения.
Обладает профессиональными знаниями, проявляет здоровую уверенность в себе - мало знаний, большая глотка.
Постоянно старался выполнять порученную работу к удовлетворению руководства - способности средние.
Своим поведением являлся примером для окружающих - абсолютным нулем не был.
Добросовестный коллега - делал, что мог.
Прилагал все свои способности - результаты работы слабые.
Все задачи выполнял в соответствии с действующими требованиями - ... но никогда не проявлял инициативы.
К порученным заданиям относился с пониманием - ... но его устраивало все.
Мы ценили его старания - был карьеристом.
Старался установить хорошие отношения с шефом - был подхалимом.
Над всеми порученными заданиями работал с большим усердием- ... но без всякого успеха.
Благодаря своей общительности способствовал улучшению общего климата - пьяница, разбазаривал рабочее время на прибаутки.
К коллегам относился с большим уважением и чувствительностью - искал сексуальные контакты.
Руководство довольно выполнением порученной ему работы - посредственные результаты.
Руководство постоянно выражало удовлетворение выполнением порученной ему работы - на него можно положиться.
Порученную работу выполнял к полному удовлетворению руководства - хорошие результаты.
Порученную работу постоянно выполнял к полному удовлетворению руководства - очень хорошие результаты.
Он покидает нас по обоюдному согласию - мы его уволили.
Он покидает нас по собственному желанию - мы ничего не имеем против.
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17.01.2021 06:19 Відповісти
В соседнем частном секторе, лет 35 назад был бывший зек кукса, а потом и сын начал осваивать профессию отца. Может близкие родичи ?
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17.01.2021 08:24 Відповісти
 
 