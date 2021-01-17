Зеленський призначив Куксу начальником Департаменту захисту національної державності СБУ, а ректором Нацакадемії СБУ – Черняка
Президент Володимир Зеленський здійснив кілька кадрових перестановок у керівництві Служби безпеки.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідні укази опублікованона сайті глави держави.
Зокрема, з посади ректора Національної академії СБУ звільнено Сергія Кудінова, а на це місце призначено Андрія Черняка, який раніше працював у Головному управлінні розвідки Міноборони.
Також Анатолія Дублика звільнено з посади начальника Департаменту захисту національної державності СБУ, а на це місце призначено Олександра Куксу.
У 2014 році полковник Олександр Кукса зазнав поранення в боях під Слов'янськом.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Милый, что тебе привезти?
- Вези все что хочешь, сейчас все лечится.
Если в ней написано: все работы выполнял с большой прилежностью и интересом, - следует читать: он старался, но без особого рвения.
Обладает профессиональными знаниями, проявляет здоровую уверенность в себе - мало знаний, большая глотка.
Постоянно старался выполнять порученную работу к удовлетворению руководства - способности средние.
Своим поведением являлся примером для окружающих - абсолютным нулем не был.
Добросовестный коллега - делал, что мог.
Прилагал все свои способности - результаты работы слабые.
Все задачи выполнял в соответствии с действующими требованиями - ... но никогда не проявлял инициативы.
К порученным заданиям относился с пониманием - ... но его устраивало все.
Мы ценили его старания - был карьеристом.
Старался установить хорошие отношения с шефом - был подхалимом.
Над всеми порученными заданиями работал с большим усердием- ... но без всякого успеха.
Благодаря своей общительности способствовал улучшению общего климата - пьяница, разбазаривал рабочее время на прибаутки.
К коллегам относился с большим уважением и чувствительностью - искал сексуальные контакты.
Руководство довольно выполнением порученной ему работы - посредственные результаты.
Руководство постоянно выражало удовлетворение выполнением порученной ему работы - на него можно положиться.
Порученную работу выполнял к полному удовлетворению руководства - хорошие результаты.
Порученную работу постоянно выполнял к полному удовлетворению руководства - очень хорошие результаты.
Он покидает нас по обоюдному согласию - мы его уволили.
Он покидает нас по собственному желанию - мы ничего не имеем против.