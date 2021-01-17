Глава ради директорів "Роснафти" Шредер: Окупація Криму Росією була явним порушенням міжнародного права

Анексія українського Криму Російською Федерацією була явним порушенням міжнародного права.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер заявив в інтерв'ю німецькому тижневику Der Spiegel.

Шредер наразі обіймає пост голови ради директорів компанії "Роснафта" і голови ради директорів компанії Nord Stream 2, що належить "Газпрому". Під час бесіди журналіст Der Spiegel нагадав Шредеру про фразу, що пролунала в його книзі "Останній шанс", яку готують до публікації, що Путін "переступив межу, яку не варто переступати".

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Зі свого боку, Шредер уточнив, що Путін є важливою силою в Росії, але достеменно не відомо, чи дійсно він несе відповідальність за все, що пов'язують із РФ.

Колишній канцлер заявив, що, анексувавши Крим, Росія явно порушила міжнародне право, проте ця констатація не дає відповіді на питання, які причини стояли за діями Москви. Якби Україна дійсно вступила в НАТО, тоді Севастополь опинився б на території західного альянсу, припустив Шредер.

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Водночас Шредер визнав безглуздим введення санкцій за порушення міжнародного права, оскільки не бачить, чого можна домогтися з їхньою допомогою. На його думку, "жоден президент Росії вже не поверне Криму".