Глава ради директорів "Роснафти" Шредер: Окупація Криму Росією була явним порушенням міжнародного права
Анексія українського Криму Російською Федерацією була явним порушенням міжнародного права.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер заявив в інтерв'ю німецькому тижневику Der Spiegel.
Шредер наразі обіймає пост голови ради директорів компанії "Роснафта" і голови ради директорів компанії Nord Stream 2, що належить "Газпрому". Під час бесіди журналіст Der Spiegel нагадав Шредеру про фразу, що пролунала в його книзі "Останній шанс", яку готують до публікації, що Путін "переступив межу, яку не варто переступати".
Зі свого боку, Шредер уточнив, що Путін є важливою силою в Росії, але достеменно не відомо, чи дійсно він несе відповідальність за все, що пов'язують із РФ.
Колишній канцлер заявив, що, анексувавши Крим, Росія явно порушила міжнародне право, проте ця констатація не дає відповіді на питання, які причини стояли за діями Москви. Якби Україна дійсно вступила в НАТО, тоді Севастополь опинився б на території західного альянсу, припустив Шредер.
Водночас Шредер визнав безглуздим введення санкцій за порушення міжнародного права, оскільки не бачить, чого можна домогтися з їхньою допомогою. На його думку, "жоден президент Росії вже не поверне Криму".
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Задний ход пробует...
денех нет, сказал, но ты держись !
Надо б ему еще аннал освоить. Времена скоро тяжелые для него настанут...
патамуша путло зажал
Нам и не надо чтобы Крым возвращали - нам надо, чтобы за аннексию сполна заплатили.
Лучшая плата - избавиться от соседа в виде нынешней "россии".
То есть Шредер полагает, что в России есть кто-то, кто аннексировал Крым против воли Обнуйла, который сам приказал захватить Крым, но с оговоркой, что я вам подарю Крым, а дальше вы сами за него отвечаете.
Севастополю было бы не так уж страшно, если не сказать желательно оказаться на территории западного альянса. Берлину, как известно такое нахождение на пользу пошло.
Это верно, Крым вернется когда президенты России кончатся
Президент России просто сглотнёт.
"Мораль, философия, наука, религия - все это в Европе нужно лишь затем, чтобы научить людей спасать свою шкуру.
Под предлогом спасения шкуры. в конце концов, мы все друг друга поубиваем.
Человеческая шкура стала флагом Европы.
Флаги раскрашены по - разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи - человеческой шкуры." - Курцио Малапарте*, писатель, Италия,
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* Курцио Малапарте, писатель, Италия, автор романов "Шкура", "Капут", "Бал в Кремле", книг "Техника государственного переворота", Проклятые тосканцы"
Ні честі, ні совісті, ні гордості!!!
Шрьодер повія прокацаплена, яка за гроші дозволить абсолютно все над собою!!!
на нарушение международного порядка не реагировать нельзя, тепил, иначе завтра и у Германии кто-нибудь что-нибудь аннексирует, и пойдёт по миру волна беспредела, 2 мировая война началась между прочим с аннексии Судетской области и все тогда попустили, путь третьего рейха сейчас повторяет Россия оттого и шредеры и сброд расистский и тд. по миру поддерживает, кацапы считают что они славяноарийцы на полном серьёзе
и Рим какой то там муть такая у дегенератов
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Der Spiegel нету.
https://www.spiegel.de/thema/gerhard_schroeder/
Про интервью, даже аннонса нет...
Закон разрешает использовать ВС для защиты россиян за рубежом
Обращение президента России Владимира Путина в Совет Федерации https://rg.ru/2014/03/01/krym1-site.html об использовании Вооруженных сил на территории Украины до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране, выглядит не только логичным, своевременным, но и абсолютно законным.
В сегодняшнем обращении президента в Совфед упомянуты сразу два фактора, которые полностью отвечают требованиям этого закона. Первый - экстраординарная ситуация на Украине угрожает жизни гражданам РФ и нашим соотечественникам. Второй - https://rg.ru/sujet/5184/index.html под угрозой также оказались военнослужащие российского Черноморского флота , который дислоцируется в Крыму в соответствии с международным договором.
https://rg.ru/2014/03/01/armia-site.html