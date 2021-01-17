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Глава ради директорів "Роснафти" Шредер: Окупація Криму Росією була явним порушенням міжнародного права

Глава ради директорів

Анексія українського Криму Російською Федерацією була явним порушенням міжнародного права.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер заявив в інтерв'ю німецькому тижневику Der Spiegel.

Шредер наразі обіймає пост голови ради директорів компанії "Роснафта" і голови ради директорів компанії Nord Stream 2, що належить "Газпрому". Під час бесіди журналіст Der Spiegel нагадав Шредеру про фразу, що пролунала в його книзі "Останній шанс", яку готують до публікації, що Путін "переступив межу, яку не варто переступати".

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Зі свого боку, Шредер уточнив, що Путін є важливою силою в Росії, але достеменно не відомо, чи дійсно він несе відповідальність за все, що пов'язують із РФ.

Колишній канцлер заявив, що, анексувавши Крим, Росія явно порушила міжнародне право, проте ця констатація не дає відповіді на питання, які причини стояли за діями Москви. Якби Україна дійсно вступила в НАТО, тоді Севастополь опинився б на території західного альянсу, припустив Шредер.

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Водночас Шредер визнав безглуздим введення санкцій за порушення міжнародного права, оскільки не бачить, чого можна домогтися з їхньою допомогою. На його думку, "жоден президент Росії вже не поверне Криму".

Автор: 

Крим (14200) Шредер Герхард (78)


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Топ коментарі
+49
Шото знает собака...
Задний ход пробует...
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17.01.2021 00:50 Відповісти
+30
пыня тринадцатую зарплату за 2020 не выдал

денех нет, сказал, но ты держись !
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17.01.2021 00:56 Відповісти
+28
«При этом Шредер счел бессмысленными ввод санкций за нарушение международного права, потому что не видит, что можно добиться с их помощью. По его мнению, "ни один президент России уже не вернет Крым"», - зачем убийц сажают в тюрьмы, покойных все равно не вернуть. Сказать а-та-та и отпустить с миром.
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17.01.2021 01:07 Відповісти
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Шото знает собака...
Задний ход пробует...
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17.01.2021 00:50 Відповісти
пыня тринадцатую зарплату за 2020 не выдал

денех нет, сказал, но ты держись !
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17.01.2021 00:56 Відповісти
Он ему гектар земли пообещал В Арктике...
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17.01.2021 01:05 Відповісти
на луне...
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17.01.2021 14:22 Відповісти
Ну почему, всё Шрёдер говорит в рамках немецкой логики : "Крым Раша аннексировала, конечно же это плохо, но и Украина виновата. Мы немцы вас всех порицаем и мы за мир и диалог. Но Крым уже никто не отдаст и санкции это плохо, лучше 28 лет ( как с Карабахом ) обсуждать эту проблему, пока мы сейчас будем деньги зарабатывать". Вполне себе логика, деньги сейчас, проблемы потом. Не в немцев же стреляют и грабят, правильно? Украинцы ещё в Германию пахать приедут, сранки их убирать, пока они сами миротворствуют и спонсируют всяких цветных понаехавших, которые естественно работать не хотят. Нормальная схема
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17.01.2021 01:18 Відповісти
Ну, раз говорит - значит языком владеет.
Надо б ему еще аннал освоить. Времена скоро тяжелые для него настанут...
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17.01.2021 01:24 Відповісти
Так цветных кормить разместить лечить надо -ещё им 600 евро пособия и нормально)))) Учитывая что в ауле сидкли на полу и жрали из одной миски....Но проблема в другом - национал социалистические настроения.... И вспомним 39 ( в экономическом свете тех событий)
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17.01.2021 01:38 Відповісти
Германия конечно великая страна и немцы достигли высочайших результатов, но есть у них особенность : если упарываются, то до конца, до своего... В 30-40-х у них была одна больная тема, теперь другая : пацифизм, мы за диалог, мультикультурализм, давайте ещё 100 мечетей построим и примем миллиончик другой смуглых беженцев, они же пострадавшие, мы ещё не всё докушали - дайте ещё нам северных потоков и крымских турбин
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17.01.2021 01:47 Відповісти
Ага и на фоне этого звездеца придут именно радикалы - ну прям как в 33, классика Маятник фуко
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17.01.2021 02:26 Відповісти
Это логика германского обкома.
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17.01.2021 03:11 Відповісти
Шредер идет НА хутор вместе с ****** КОНЧЕННЫМ
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17.01.2021 02:32 Відповісти
эта собака прекрасно знает что по договору УКРАИНЫ с рф от 1997 года чф рф должен оставить севастополь в 2017 году --- 20 лет было дано на подготовку базы в новоросийске --- но ***** знало что уходить из крыма оно не будет и все договора висят на гвоздике в сортире возле пенька где голосуют бухие рассеяне --- этим же договором сев. бензоколонка признала УКРАИНУ В НАШИХ ГРАНИЦАХ ВМЕСТЕ С КРЫМОМ
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17.01.2021 05:53 Відповісти
Мабуть, його хтось із українців покусав.
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17.01.2021 09:36 Відповісти
а вот и пудель )(уйла.. легок на помине)
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17.01.2021 00:51 Відповісти
не говори гоп крыса продажная - вернёте и будете репарации платить Украине
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17.01.2021 00:51 Відповісти
шредер такое сказал -
патамуша путло зажал
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17.01.2021 00:51 Відповісти
А шо такое? Кацапия сиську у Шредера забрала, шо он другое вещать начал?
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17.01.2021 00:51 Відповісти
В грязьпрома в цьому році збитки,видно премію шрьодеру урізали.
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17.01.2021 08:36 Відповісти
Нехай патякає.
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17.01.2021 00:52 Відповісти
На кого это Шрёдер тюбик давит? Совсем нюх потерял ?
Нам и не надо чтобы Крым возвращали - нам надо, чтобы за аннексию сполна заплатили.
Лучшая плата - избавиться от соседа в виде нынешней "россии".
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17.01.2021 00:55 Відповісти
«При этом Шредер счел бессмысленными ввод санкций за нарушение международного права, потому что не видит, что можно добиться с их помощью. По его мнению, "ни один президент России уже не вернет Крым"», - зачем убийц сажают в тюрьмы, покойных все равно не вернуть. Сказать а-та-та и отпустить с миром.
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17.01.2021 01:07 Відповісти
Просто так отпустить - это вы зря. Как же глубокая озабоченность?!
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17.01.2021 01:13 Відповісти
У самого волосы дыбом встали от этой фразы...может кривой перевод?Если да нет,видимо за время нахождения в рашке отупел изрядно
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17.01.2021 01:15 Відповісти
Шредеру стоит напомнить о Судетах. И чем все закончилось. Никогда не говори НИКОГДА. А санкций действительно маловато. Слабо действуют. Нужно еще и https://ru.wikipedia.org/wiki/SWIFT SWIFT закрыть для кацапов.
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17.01.2021 01:46 Відповісти
А еще про "республики советской Прибалтики" можно вспомнить - больше полувека оккупация продлилась, США так и не признали вхождение этих трех республик в СССР.
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17.01.2021 18:45 Відповісти
Он сейчас с Байденом задружится - там перспектив больше.
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17.01.2021 01:08 Відповісти
Гітлер теж думав , що невернеш... кому як не німцям знати, шо не все так сталося, як гадалося
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17.01.2021 01:10 Відповісти
може плєшивий при смерті або вже в ящик зіграв
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17.01.2021 01:11 Відповісти
Он подох уже давно..
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17.01.2021 04:00 Відповісти
И с чего это он голос подал? Что-то почуял?
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17.01.2021 01:11 Відповісти
Рашка и обнаглела до беспредела, так как знала, что Шредыры сидят у них на нефтяной игле, которые продадут международное право за деньги
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17.01.2021 01:14 Відповісти
Німецька повія не здається
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17.01.2021 01:20 Відповісти
Шредер:"Доподлинно не известно, действительно ли он несет ответственность за все, что связывают с РФ".

То есть Шредер полагает, что в России есть кто-то, кто аннексировал Крым против воли Обнуйла, который сам приказал захватить Крым, но с оговоркой, что я вам подарю Крым, а дальше вы сами за него отвечаете.
Севастополю было бы не так уж страшно, если не сказать желательно оказаться на территории западного альянса. Берлину, как известно такое нахождение на пользу пошло.
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17.01.2021 01:26 Відповісти
Выглядят эти откровения с прицелом на какую-то многоходовочку от друга Кремля . Уж если он сделал расклад о невозможности присутствия базы в Севастополе , то как понимать про базу в Сеуте( Испания ) принадлежащую ВМФ России , отстаиваимую испанским двором. Видите ли они гешефт с этого имеют .
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17.01.2021 01:29 Відповісти
Дрезденская школа)))) Бугагага конечно моногоходовочка.... « разработка» «перспективных направлений» Или вы думаете что комитет это хромовые сапоги галифе и наган)))) Бугагага
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17.01.2021 01:40 Відповісти
на днях міжнародний суд признав, що події з Кримом почалися до референдума, що заперечує добровільний ухід Криму у лоно рашки. українці надали докази наявності россил і техніки до результатів референдума. тобто референдум організовувався вже ща присутності рашкованів. от Щрьодер вирішив не шутіть і швиденько підкласти подушку під свою стару дупу.
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17.01.2021 02:11 Відповісти
Немецкая паскуда говорит , что у ху!ла не было другого выхода , кроме как захватить Крым : " Если бы Украина действительно вступила в НАТО, тогда бы Севастополь оказался на территории западного альянса",Источник: https://censor.net/ru/n3242232 - что оказалось бы крайне невыгодно москве ... Кроме того , Шредер счел бессмысленными ввод санкций за нарушение международного права,Источник: https://censor.net/ru/n3242232
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17.01.2021 01:37 Відповісти
Глава совета директоров "Роснефти" Шредер: Оккупация Крыма Россией была явным нарушением международного права - Цензор.НЕТ 779
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17.01.2021 01:44 Відповісти
Interesno sto on dumajet pro Kionesberg?
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17.01.2021 01:47 Відповісти
Я-я, кэмска волость...
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17.01.2021 10:26 Відповісти
ой, як міжнародний суд сказав своє слово, так одразу Шрьодер людиною став.
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17.01.2021 02:06 Відповісти
По его мнению, "ни один президент России уже не вернет Крым".2
Это верно, Крым вернется когда президенты России кончатся
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17.01.2021 03:55 Відповісти
Так що, тепер є прецедент для інших держав анексувати чужі території без їх повернення в майбутньому? Щось Шредера стало "заносити".
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17.01.2021 08:03 Відповісти
Его заносит с 1982г с вербовки в Штази- КГБ
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18.01.2021 21:28 Відповісти
Не вернёт президент России - вернёт президент другой страны.
Президент России просто сглотнёт.
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17.01.2021 04:29 Відповісти
Побежали крысы. Байден уже скоро...
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17.01.2021 05:29 Відповісти
Байден не крыса?
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18.01.2021 21:29 Відповісти
Это значит,что скоро всех накроют железным Байденом!
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17.01.2021 05:53 Відповісти
После войны Молотов спросил Аденауэра: "Как же вы, немцы, допустили у себя Гитлера?" Канцлер ответил: "В отличие от вас, я ему руку не жал".
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17.01.2021 06:09 Відповісти
самое прикольное что именно Сталин помог Гитлеру стать канцлером в 1933 году,когда потребовал комунистов голосовать за него во втором заседании рейхстага,потому что в первом заседании Гитлеру не хватило голосов.
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17.01.2021 08:27 Відповісти
Щрьодєр, не прикидайся шлангом. Причина відома - московія це нацистська держава, яку опосередковано підтримує колишній третій рейх.
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17.01.2021 06:37 Відповісти
Дурила из дурил, а как заговорил!
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17.01.2021 06:50 Відповісти
Немецкая проститутка что-то подозревает.
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17.01.2021 07:11 Відповісти
Дошло как до жирафа.
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17.01.2021 07:15 Відповісти
Шредер объяснил присоединение Крыма расширением НАТО
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17.01.2021 07:20 Відповісти
«Дискуссия - особенно при участии Америки - о включении Грузии и Украины в НАТО - не более чем стратегия окружения России», - сказал Шредер.
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17.01.2021 07:21 Відповісти
Ну да , а то зараз козлoстан не знаходиться - в окруженіі стран НАТО .. А от Україна і Грузія такі величезні що оточили б її - нє моргнув глазом .. !
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17.01.2021 08:12 Відповісти
вот это нежданчик
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17.01.2021 07:36 Відповісти
На Расее есть уголовная статья, за отрицание КРЫМНАШ, так что товарисЧ Шредер суши сухари
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17.01.2021 08:23 Відповісти
Шредер - канцлер Германии, который на услужении... ШРЕДЕРИЗАЦИЯ всей Европы, которая и до того была продажной...
"Мораль, философия, наука, религия - все это в Европе нужно лишь затем, чтобы научить людей спасать свою шкуру.
Под предлогом спасения шкуры. в конце концов, мы все друг друга поубиваем.
Человеческая шкура стала флагом Европы.
Флаги раскрашены по - разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи - человеческой шкуры." - Курцио Малапарте*, писатель, Италия,
................................................................................................
* Курцио Малапарте, писатель, Италия, автор романов "Шкура", "Капут", "Бал в Кремле", книг "Техника государственного переворота", Проклятые тосканцы"
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17.01.2021 08:49 Відповісти
О Всесвіте!!!!!
Ні честі, ні совісті, ні гордості!!!
Шрьодер повія прокацаплена, яка за гроші дозволить абсолютно все над собою!!!
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17.01.2021 09:16 Відповісти
О! А Шо случилось? ***** перестал вкусно кормить?
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17.01.2021 09:29 Відповісти
Во! Шо Байден животворящий делает!
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17.01.2021 09:44 Відповісти
Шредеру задержали тринадцатую зарплату за 2020 год. Решился на маленький шантаж. ( при этом Путин тут не при чем, Севастополь мог оказаться базой НАТО ( а что Украина не вправе у себя на территории определять самостоятельно где и что размещать) и т.д. Вот не знаю в итоге то ли возмущаться продажности политиков ЕС ( самого высокого ранга) или возмущаться президентом Трампом и его командой которые оказались в завязке к Путинило и его спецслужбам то ли на бабках, то ли на компромате, то ли по схожести мыслей и желаний авторитаризма. Или наоборот "аплодировать" кремлявским за то что они вот так баблом и компроматом опутали пол мира , ну или почти весь мир. Тоже нужно было суметь,. Камни им пад-ам на голову.
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17.01.2021 09:50 Відповісти
пусть тратят
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17.01.2021 09:58 Відповісти
а говорят евреи беспринципные, холуи, и тд. а ляньте как фриц из за грошей корячится и тем и тем подлизнуть и тупым прикидывается (?)
на нарушение международного порядка не реагировать нельзя, тепил, иначе завтра и у Германии кто-нибудь что-нибудь аннексирует, и пойдёт по миру волна беспредела, 2 мировая война началась между прочим с аннексии Судетской области и все тогда попустили, путь третьего рейха сейчас повторяет Россия оттого и шредеры и сброд расистский и тд. по миру поддерживает, кацапы считают что они славяноарийцы на полном серьёзе
и Рим какой то там муть такая у дегенератов
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17.01.2021 09:57 Відповісти
Я так гадаю, що скоро в Германії відмінять покарання за порушення законів. Шредер особисто внесе законопроект: відмінити усі покарання за порушення законів. А то, якось нечесно виходить, міжнародні закони можна безкарно порушувати, а закони країни не можна. Цікаво подивитися, що тоді буде з Германією. А ще краще зробити це локально, у тих місцях де він має майно.
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17.01.2021 11:05 Відповісти
я думаю, що цей рукій підлабузник шрьодер отримав "тривожні дзвіночки" з Вашингтону....і забігав пес-продажний...
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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17.01.2021 11:12 Відповісти
полезные санкции мешают достроить северный поток 2, а денег то хочется, вот и скулит
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17.01.2021 11:21 Відповісти
Странно, хотя и не очень... *) -- никакого интервью Шрёдера за 15 января, в
Der Spiegel нету.
https://www.spiegel.de/thema/gerhard_schroeder/
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17.01.2021 11:38 Відповісти
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/gerhard-schroeder-rechnet-im-streitgespraech-mit-den-usa-ab-ihr-******-mich-mal-a-00000000-0002-0001-0000-000174874869 тут , якщо є підписка на платний spiegel.
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17.01.2021 13:31 Відповісти
Это не то.
Про интервью, даже аннонса нет...
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17.01.2021 13:39 Відповісти
Экс-канцлер заявил, что, аннексировав Крым, Россия явно нарушила международное право, однако эта констатация не дает ответ на вопрос, какие причины стояли за действиями Москвы. Если бы Украина действительно вступила в НАТО, тогда бы Севастополь оказался на территории западного альянса, предположил Шредер.- вот и весь сказ от фрица- рашистского пособника Шредера. Будь Украина в НАТО , рашист бы никогда не смог нарушать международное право "быть оккупантом украинской земли. Да и Украина,как суверенное и независимое государство , согласно все тому же международному праву,имеет право ,вступать в тот или инной военно -политический союз ,или блок,для обеспечения териториальной целосности и безопасности страны...
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17.01.2021 13:44 Відповісти
Поздновато он решил отмыться. Ублюдок
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17.01.2021 13:44 Відповісти
По логико кацапской шавки Шредера:не нужно наказывать убийцу,ведь убитого уже не вернешь
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17.01.2021 14:08 Відповісти
Всплыл как , как уХйло с известным амфорами - крутой и правильный, главное - до мозга и до костей честный в услужении Рашистскому Папе.
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17.01.2021 16:41 Відповісти
01.03.2014
Закон разрешает использовать ВС для защиты россиян за рубежом
Обращение президента России Владимира Путина в Совет Федерации https://rg.ru/2014/03/01/krym1-site.html об использовании Вооруженных сил на территории Украины до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране, выглядит не только логичным, своевременным, но и абсолютно законным.

В сегодняшнем обращении президента в Совфед упомянуты сразу два фактора, которые полностью отвечают требованиям этого закона. Первый - экстраординарная ситуация на Украине угрожает жизни гражданам РФ и нашим соотечественникам. Второй - https://rg.ru/sujet/5184/index.html под угрозой также оказались военнослужащие российского Черноморского флота , который дислоцируется в Крыму в соответствии с международным договором.
https://rg.ru/2014/03/01/armia-site.html
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17.01.2021 17:25 Відповісти
 
 