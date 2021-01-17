17 січня у Броварах, Борисполі та Новгород-Сіверському відбудуться повторні вибори мерів

У неділю, 17 січня, відбудуться повторні вибори мерів у Броварах, Борисполі та Новгород-Сіверському (Чернігівська область).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Виборчі дільниці будуть відчинені з 8:00 до 20:00.

Вибори міського голови Броварів відбудуться згідно із судовим рішенням. 9 листопада 2020 року Київський окружний адміністративний суд визнав вибори мера і депутатів міської ради Броварської територіальної громади такими, що не відбулися, і зобов'язав територіальну виборчу комісію (ТВК) провести повторні вибори.

Від самого початку в Броварах планувалося повторне голосування, оскільки жоден кандидат на пост мера не набрав понад 50% голосів на виборах 25 жовтня.

Згідно з даними сайту Центральної виборчої комісії, чинний мер Броварів Ігор Сапожко (партія "Команда Ігоря Сапожка - Єдність") здобув підтримку 13798 виборців (44,07%). На другому місці - висуванець від партії "Слуга народу" Дмитро Ратніков (4186 голосів, або 13,37%).

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Повторні вибори в Борисполі та Новгород-Сіверському призначено через те, що переможці виборчих перегонів померли. Зокрема, Анатолій Федорчук, який був мером Борисполя з 2006 року, помер від COVID-19 28 жовтня 2020 року, ще до офіційного оголошення результатів виборів.

Мер Новгород-Сіверського Олег Бондаренко (обіймав цю посаду з 2015 року і лідирував за підсумками виборів у 2020 році) помер 29 жовтня унаслідок двосторонньої пневмонії, спричиненої COVID-19.