"Укрзалізниця" має намір відновити залізничне сполучення із територіями, що межують із окупованим Кримом

АТ "Укрзалізниця" планує відновити залізничне сполучення із територіями, що межують із окупованим Кримом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це глава компанії Володимир Жмак повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24" увечері 16 січня.

"Ми працюємо над тим, щоб відновити сполучення із прилеглими до Криму територіями. На жаль, до самого Криму ми заїхати не можемо", - сказав Жмак.

Він також нагадав, що наприкінці 2020 року "Укрзалізниця" відновила залізничне сполучення з Авдіївкою.

На думку Жмака, з гуманітарної та економічної точки зору припинення пасажирського сполучення з непідконтрольними Україні територіями і Росією для "Укрзалізниці" невигідне.

"З економічної точки зору всі ці обмеження є негативним фактором для нашої економіки. Ми втратили транзитні вантажі, ми втратили пасажирське сполучення. Звичайно, це позначається на наших економічних показниках", - зазначив глава "Укрзалізниці".

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