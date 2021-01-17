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"Укрзалізниця" має намір відновити залізничне сполучення із територіями, що межують із окупованим Кримом

АТ "Укрзалізниця" планує відновити залізничне сполучення із територіями, що межують із окупованим Кримом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це глава компанії Володимир Жмак повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24" увечері 16 січня.

"Ми працюємо над тим, щоб відновити сполучення із прилеглими до Криму територіями. На жаль, до самого Криму ми заїхати не можемо", - сказав Жмак.

Він також нагадав, що наприкінці 2020 року "Укрзалізниця" відновила залізничне сполучення з Авдіївкою.

На думку Жмака, з гуманітарної та економічної точки зору припинення пасажирського сполучення з непідконтрольними Україні територіями і Росією для "Укрзалізниці" невигідне.

"З економічної точки зору всі ці обмеження є негативним фактором для нашої економіки. Ми втратили транзитні вантажі, ми втратили пасажирське сполучення. Звичайно, це позначається на наших економічних показниках", - зазначив глава "Укрзалізниці".

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Автор: 

Крим (14200) Укрзалізниця (6928) Жмак Володимир (47)


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Топ коментарі
+12
"Мы работаем над тем, чтобы восстановить сообщение с территориями, которые прилегают к Крыму. К сожалению, в сам Крым мы заехать не можем", - сказал Жмак.

А так хочется , да?
Готовите ж/д для удобства оккупантов?
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17.01.2021 03:18 Відповісти
+6
Этот шиз точно работает в Укрзализныце?))) Что он будет восстанавливать?))) Сначала отменит поезда в Новоалексеевку, а потом их восстановит?))) Или может отменит пригородные поезда до ст. Сиваш и Вадим?)))
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17.01.2021 02:53 Відповісти
+6
Пожалійте їх, вони терплять збитки, а не потерпаютьза долі сиріт і вдів тих воїнів, які гинуть на війні і за тих воїнів, які скалічені душею і тілом.
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17.01.2021 07:15 Відповісти
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Этот шиз точно работает в Укрзализныце?))) Что он будет восстанавливать?))) Сначала отменит поезда в Новоалексеевку, а потом их восстановит?))) Или может отменит пригородные поезда до ст. Сиваш и Вадим?)))
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17.01.2021 02:53 Відповісти
"Мы работаем над тем, чтобы восстановить сообщение с территориями, которые прилегают к Крыму. К сожалению, в сам Крым мы заехать не можем", - сказал Жмак.

А так хочется , да?
Готовите ж/д для удобства оккупантов?
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17.01.2021 03:18 Відповісти
Пожалійте їх, вони терплять збитки, а не потерпаютьза долі сиріт і вдів тих воїнів, які гинуть на війні і за тих воїнів, які скалічені душею і тілом.
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17.01.2021 07:15 Відповісти
Ты больное вообще нахрен?Нафига тебе вообще новости читать?Сам пиши что-то,порождаемое воспаленным мозгом и извращенным сознанием
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17.01.2021 14:03 Відповісти
Да ладно, открывайте уже сразу сообщение с Симферополем, вам ведь этого хочется, к чему полумеры? Мудрый нарид ждет.
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17.01.2021 07:58 Відповісти
"Укрзализныця" намерена восстановить ж/д сообщение с граничащими с оккупированным Крымом территориями - Цензор.НЕТ 728"Укрзализныця" намерена восстановить ж/д сообщение с граничащими с оккупированным Крымом территориями - Цензор.НЕТ 4930"Укрзализныця" намерена восстановить ж/д сообщение с граничащими с оккупированным Крымом территориями - Цензор.НЕТ 2453
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17.01.2021 08:32 Відповісти
Не сміши свої лапті і балалайку. "Тіхо сам с собою я вєду бєсєду". Так кацапчику? Ти можеш побудувати гіперлуп-***** із Києва прямо в Сімферополь, пустити в Північно кримський канал пиво замість води, але українським Крим від цього не стане. Навпаки, чим більша підтримка місцевого населення і влади, тим менше бажання щось міняти. Тільки дустом і санкціями можна витравити звідти кремлівських крис.
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17.01.2021 12:45 Відповісти
И еще надцать лет будут тихо шептать о воссоединении?
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17.01.2021 13:12 Відповісти
А ты хотел, чтоб мы аж бегом переступили черезь кровь киборгов и тысячи погибших?
Чтоб мы по-быстрому простили "путен введи" и "парад" пленых, вспоротые животы и подвалы?
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17.01.2021 13:39 Відповісти
Я проти щоб з моїх податків керівник Укрзалізниці отримував 700 тис. зарплати, та викидав гроші на покращення життя представникам окупантів нашого українського Криму!
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17.01.2021 10:41 Відповісти
Долго придумывал?) Сказочник))) На ватапланах эти "тучи" туда перемещаются?))) Я уже молчу, что какой дурак будет туда ехать работать, если есть куча возможностей заработать в разы больше, в той же Европе)
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17.01.2021 11:11 Відповісти
Іди в сраку покращиватєль. Уже покращили в Донбасі.
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17.01.2021 12:48 Відповісти
Так ради Бога, пусть только к нам не лезут.
А освобождать от себя УКРАИНСКУЮ землю им придется.
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17.01.2021 13:25 Відповісти
История подтверждает- чем больше угождать сволочи, тем скорее она усядется тебе на шею и ножки свесит. И еще будет считать, что ей должны.
Нет уж , спешить некуда
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17.01.2021 13:23 Відповісти
Вот только не надо придумывать сказки.Уже много ломанувшихся в Крым расеян валят обратно на родину.
А те типа украинцы, которые едут в оккупированный Крым это хохлы вульгарис.
Им ничего не пахнет.Такие людишки есть во всех странах.
Но это их проблемы
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17.01.2021 13:21 Відповісти
Ну так пусть живут и радуюются, только к нам не лезут и ничего от нас не требуют. Тчк
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17.01.2021 13:41 Відповісти
А чим покращує?
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17.01.2021 14:05 Відповісти
Хай краще в Україні відновлять пасижирські перевезення хоча би як було до карантину, а то крім електропоїздів пригородніх для людей більш нічого немає, інтерсіті ще в 2014 повітря замість пасажирів ганяв, інші потяги окрім великих міст більш ніде не зупиняються все бл...ть для людей. Полтавька обл. судячи по графіку зупинки потягів це тільки Полтава,Миргород,Лубни і Кременчук всі інші населені пункти рилом не вийшли шоб користуватися послугами нормальних потягів тільки ржаві електрички тільки хардкор.
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17.01.2021 13:27 Відповісти
Фиг вам Полтавы, Лубны и Миргороды. Власть хочет ублажать предателей
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17.01.2021 13:43 Відповісти
 
 