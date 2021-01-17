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Новини Агресія Росії проти України
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Терористи стріляли з гранатометів і кулеметів поблизу Луганського, Зайцевого та Південного. За добу 4 порушення режиму тиші, - штаб ООС

Терористи стріляли з гранатометів і кулеметів поблизу Луганського, Зайцевого та Південного. За добу 4 порушення режиму тиші, - штаб ООС

За минулу добу, 16 січня, у районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російсько-окупаційні війська вели вогонь зі стрілецької зброї поблизу Талаківки.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", біля населеного пункту Луганське, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберного кулемета. Також біля Південного противник застосовував підствольний гранатомет і крупнокаліберний кулемет. А в районі населеного пункту Зайцеве окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї і великокаліберного кулемета.

"Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає", - сказано в повідомленні штабу ООС. Крім цього зазначається, що від початку поточної доби, 17 січня, уздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Читайте також: Найманці РФ обстріляли з гранатометів позиції ЗСУ під Луганським, - штаб ООС

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бойовик (3414) оборона (4855) обстріл (29527) Донбас (22358)


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Знов конфліктують.
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17.01.2021 09:01 Відповісти
"перемирья" триває!
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17.01.2021 09:35 Відповісти
запрещая давать ответ Зеленский сделал из Украины тир а из солдат и обычных людей мишени
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17.01.2021 10:12 Відповісти
Не звичайних мишей. Він це й принижує, деморалізує армію.
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17.01.2021 12:37 Відповісти
 
 