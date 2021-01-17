Терористи стріляли з гранатометів і кулеметів поблизу Луганського, Зайцевого та Південного. За добу 4 порушення режиму тиші, - штаб ООС
За минулу добу, 16 січня, у районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російсько-окупаційні війська вели вогонь зі стрілецької зброї поблизу Талаківки.
За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", біля населеного пункту Луганське, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберного кулемета. Також біля Південного противник застосовував підствольний гранатомет і крупнокаліберний кулемет. А в районі населеного пункту Зайцеве окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї і великокаліберного кулемета.
"Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає", - сказано в повідомленні штабу ООС. Крім цього зазначається, що від початку поточної доби, 17 січня, уздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
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