Борг перед живими і велика кількість загиблих воїнів змушує ненавидіти цю війну, яку час закінчувати, - Єрмак про подвиг захисників ДАПу
Подвиг захисників Донецького аеропорту навічно залишиться у пам'яті українців. Українські герої заслужили бути героями і в мирний час.
Про це глава Офісу президента України Андрій Єрмак написав на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми всі знаємо, що сталося під час оборони Донецького аеропорту. Ми всі це бачили. Ми всі стримували цей біль. Цей подвиг навічно залишиться в нашій пам’яті. Вся країна тоді затамувала подих та зичила сил нашим бійцям. Вчителі, лікарі, студенти, кожен із нас щоденно молився за наших захисників. У січні 2015 року внаслідок багатомісячних обстрілів окупантів з усіх видів зброї обвалилася диспетчерська вежа Донецького аеропорту – символ оборони ДАПу. "Кіборги" вистояли, не вистояв бетон!" - пише Єрмак.
"Військові, добровольці, волонтери тримали оборону ДАПу 242 дні, але таке враження, що вони готувалися до цього все своє життя. Вони продемонстрували неабияку міць у боротьбі з ворогом, за що їх назвали "кіборгами". Так, наші "кіборги" – люди із сталевими нервами, нестримною волею до перемоги та дуже добрими серцями. І коли над Донецьким аеропортом таки замайорів український прапор, мільйони рук піднялися вгору. Мільйони голосів радісно вигукнули: "Слава нашим захисникам! Слава Україні!" Український прапор був не лише над Донецьким аеропортом, він відображався в очах кожного українця", - зазначає він.
"Саме велика кількість наших полеглих воїнів, борг перед живими воїнами змушують ненавидіти цю війну. Війну, яку час вже закінчувати. Українські герої заслужили бути героями і в мирний час. Героїчно обіймати своїх батьків, дружин і дітей на своїй українській землі. Я дякую кожному нашому захиснику! Прошу вічно пам’ятати кожного полеглого воїна! Саме завдяки їхній сміливості, доблесті, силі Україна залишається демократичною країною з вільними людьми", - підсумував глава ОП.
Як повідомлялося, учора, 16 січня відзначали Всеукраїнський день пам'яті захисників Донецького аеропорту.
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Он ведь не стал от этого проукраинским ...!? НЕТ , не стал...
Он пошёл против России !? - НЕТ, этим он не пошёл против России !
будь он ПРОСТО ватником, он бы конечно вряд ли так выразился - боясь гнева своих любимчиков..., рассчитывая на их победу...
Но он находится под "прикрытием" и всё, что он говорит "против" России , он это делает с её согласия - с целью подтверждения и закрепления своего легендирования , как агент спцслужбы РФ !
Всё началось с Омана - неожиданной и скрытой от народа якобы семейной поездки президента Зеленского. Логичный вопрос: что там делал помощник президента Ермак, если поездка семейная? Вы не подали, как публично обещали, в суд на журналистов «схем». Следовательно, вы себя выдали, вы солгали - тайные переговоры с Россией были. Именно после Омана начался зондаж предательских шагов: предательский план Штайнмайера, создание незаконной консультативной группы, предложение выборов в ордло в октябре, теперь в марте, проект подачи воды в Крым. Преследование П.Порошенко и многих патриотов. Вы подло прячетесь за лозунгами ненависти к войне, подсовывая за ними капитуляцию.
Вы самочинно присвоили себе обязанности президента Украины и министра иностранных дел: встречаетесь с послами иностранных государств, ведёте преговоры с Россией, выступаете с широковещательными заявлениями по политике Украины. Вся эта ваша деятельность есть не соответствующее Конституции Украины и уголовно наказуемое превышение полномочий.
Вы опровергали в программе Шустера свою вину в срыве операции по задержанию преступников, которую разработали спецслужбы Украины при участии союзников. Вы говорили длинно общие слова и по сути ничего не значащие утверждения. Но вы побоялись прямой дискуссии с Юрием Бутусовым. Вывод: вы лгали - утечка из ОП была. Есть все основания считать, что именно вы виновник срыва операции.
Надеюсь, что и вы, господин Ермак, и вы, господин Зеленский, ответите перед объективным - не вашим карманным - украинским судом и перед историей за это и за многое другое.