УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4696 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
13 909 210

Борг перед живими і велика кількість загиблих воїнів змушує ненавидіти цю війну, яку час закінчувати, - Єрмак про подвиг захисників ДАПу

Борг перед живими і велика кількість загиблих воїнів змушує ненавидіти цю війну, яку час закінчувати, - Єрмак про подвиг захисників ДАПу

Подвиг захисників Донецького аеропорту навічно залишиться у пам'яті українців. Українські герої заслужили бути героями і в мирний час.

Про це глава Офісу президента України Андрій Єрмак написав на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми всі знаємо, що сталося під час оборони Донецького аеропорту. Ми всі це бачили. Ми всі стримували цей біль. Цей подвиг навічно залишиться в нашій пам’яті. Вся країна тоді затамувала подих та зичила сил нашим бійцям. Вчителі, лікарі, студенти, кожен із нас щоденно молився за наших захисників. У січні 2015 року внаслідок багатомісячних обстрілів окупантів з усіх видів зброї обвалилася диспетчерська вежа Донецького аеропорту – символ оборони ДАПу. "Кіборги" вистояли, не вистояв бетон!" - пише Єрмак.

"Військові, добровольці, волонтери тримали оборону ДАПу 242 дні, але таке враження, що вони готувалися до цього все своє життя. Вони продемонстрували неабияку міць у боротьбі з ворогом, за що їх назвали "кіборгами". Так, наші "кіборги" – люди із сталевими нервами, нестримною волею до перемоги та дуже добрими серцями. І коли над Донецьким аеропортом таки замайорів український прапор, мільйони рук піднялися вгору. Мільйони голосів радісно вигукнули: "Слава нашим захисникам! Слава Україні!" Український прапор був не лише над Донецьким аеропортом, він відображався в очах кожного українця", - зазначає він.

Читайте також: Порошенко: Подвиг "кіборгів" у Донецькому аеропорту довів, що силу волі й бажання жити у вільній країні російському агресору не зламати

"Саме велика кількість наших полеглих воїнів, борг перед живими воїнами змушують ненавидіти цю війну. Війну, яку час вже закінчувати. Українські герої заслужили бути героями і в мирний час. Героїчно обіймати своїх батьків, дружин і дітей на своїй українській землі. Я дякую кожному нашому захиснику! Прошу вічно пам’ятати кожного полеглого воїна! Саме завдяки їхній сміливості, доблесті, силі Україна залишається демократичною країною з вільними людьми", - підсумував глава ОП.

Як повідомлялося,  учора, 16 січня відзначали  Всеукраїнський день пам'яті захисників Донецького аеропорту.

Автор: 

оборона (4856) донецький аеропорт (164) Єрмак Андрій (1389)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+57
Войну нельзя просто так взять и закончить закончить...войну можно или выйграть или проиграть в ней...
показати весь коментар
17.01.2021 08:31 Відповісти
+55
Читаю и плачу! Какая трогательная история! Особенно переживала Бубачка на сцене 95-го Квартала. Так переживала, так переживала. В Ютюбе можно найти видео, как она и вы все переживали.
показати весь коментар
17.01.2021 08:31 Відповісти
+46
Борг перед живими і велика кількість загиблих воїнів змушує ненавидіти цю війну, яку час закінчувати, - Єрмак про подвиг захисників ДАПу - Цензор.НЕТ 9083
показати весь коментар
17.01.2021 09:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
агент Козирь, як завжди, вірно передає думки та команди своїх гебешних кураторів і кремляді - ти дивись, які вперті українці, ну ніяк не хочуть закінчувати війну шляхом зливу та знищення України, ніяк не хочуть здаватися та виконувати вказівки пуйла та рашистської шобли, ніяк не зрозуміють свій борг перед рассєєю.

Борг перед живими і велика кількість загиблих воїнів змушує ненавидіти цю війну, яку час закінчувати, - Єрмак про подвиг захисників ДАПу - Цензор.НЕТ 5904
показати весь коментар
17.01.2021 17:48 Відповісти
Ротом Єрмака,це сказав Зєлєньський.
показати весь коментар
17.01.2021 17:49 Відповісти
В ВСУ я ушел добровольцем в августе 14 года , на дембель пришел в августе 18 года , и самое мое большое удивление было , что от этой войны устали все кто к ней не имел вообще не какого отношения и видел ее исключительно по телевизору. И эта фсбешная консерва КОЗЫРЬ , промывает мозги именно этим уставшим диванным войнам , исключительно с целью капитуляции в этой войне.То же самое делали большевики , когда пришли к власти на деньги немецкого генштаба и капитуляцию перед Германией они миром называли.
показати весь коментар
17.01.2021 18:03 Відповісти
Вопрос специалисту. А что такое НЕ капитуляция? Вечный вооруженный конфликт на Донбассе или блицкриг на москву? Что реальнее?
показати весь коментар
18.01.2021 05:37 Відповісти
Победить кацапов ПОКА мы не можем , но время работает на нас , по тому вооруженный конфликт низкой интенсивности либо тривиально обнести ДыРку забором и честно признать , что мы пока не в состоянии вернуть нашу территорию и сконцентрироваться на перевооружении ВСУ и подъеме экономики и ждать своего часа . Азера своего часа ждали почти 30 лет , а потом за 44 дня свое вернули и еще дорогу в Нахичевань получили.
показати весь коментар
18.01.2021 20:52 Відповісти
Гандон
показати весь коментар
17.01.2021 18:08 Відповісти
Яша, а почему Израиль раз и навсегда не расколбасит Палестину? Израиль в разы мощнее, тем более с поддержкой всей мировой сионистской мишпухи?
показати весь коментар
18.01.2021 05:40 Відповісти
Почему Ермак "открыто" назвал оккупанта - "оккупантом" !?

Он ведь не стал от этого проукраинским ...!? НЕТ , не стал...
Он пошёл против России !? - НЕТ, этим он не пошёл против России !

будь он ПРОСТО ватником, он бы конечно вряд ли так выразился - боясь гнева своих любимчиков..., рассчитывая на их победу...
Но он находится под "прикрытием" и всё, что он говорит "против" России , он это делает с её согласия - с целью подтверждения и закрепления своего легендирования , как агент спцслужбы РФ !
показати весь коментар
17.01.2021 18:39 Відповісти
Андрей Ермак: Это ваше заявление полностью лицемерное. Оно призвано привлечь на вашу сторону некоторых патриотически настроенных, но несведущих жителей Украины. Для любого человека, опирающегося на знания и факты, вы, Андрей Ермак, работаете на стороне агрессора, на стороне отсталой, мракобесной России. Ваш блог о героизме киборгов - операция прикрытия.

Всё началось с Омана - неожиданной и скрытой от народа якобы семейной поездки президента Зеленского. Логичный вопрос: что там делал помощник президента Ермак, если поездка семейная? Вы не подали, как публично обещали, в суд на журналистов «схем». Следовательно, вы себя выдали, вы солгали - тайные переговоры с Россией были. Именно после Омана начался зондаж предательских шагов: предательский план Штайнмайера, создание незаконной консультативной группы, предложение выборов в ордло в октябре, теперь в марте, проект подачи воды в Крым. Преследование П.Порошенко и многих патриотов. Вы подло прячетесь за лозунгами ненависти к войне, подсовывая за ними капитуляцию.
Вы самочинно присвоили себе обязанности президента Украины и министра иностранных дел: встречаетесь с послами иностранных государств, ведёте преговоры с Россией, выступаете с широковещательными заявлениями по политике Украины. Вся эта ваша деятельность есть не соответствующее Конституции Украины и уголовно наказуемое превышение полномочий.
Вы опровергали в программе Шустера свою вину в срыве операции по задержанию преступников, которую разработали спецслужбы Украины при участии союзников. Вы говорили длинно общие слова и по сути ничего не значащие утверждения. Но вы побоялись прямой дискуссии с Юрием Бутусовым. Вывод: вы лгали - утечка из ОП была. Есть все основания считать, что именно вы виновник срыва операции.
Надеюсь, что и вы, господин Ермак, и вы, господин Зеленский, ответите перед объективным - не вашим карманным - украинским судом и перед историей за это и за многое другое.
показати весь коментар
17.01.2021 21:29 Відповісти
Ермачок-Козырь....вот поговори со своим куратором обнуленным ...убеди его, что он должен выматываться из Крыма и Донбасса...а также, вложить деньги в восстановление этих частей Украины, которые процветали пока кацапия не принесла туда "русский мир"...и вот тогда, ермачок, можешь с чистой совестью заканчивать эту войну, развязанную твоим куратором.......
показати весь коментар
17.01.2021 22:27 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 