Борг перед живими і велика кількість загиблих воїнів змушує ненавидіти цю війну, яку час закінчувати, - Єрмак про подвиг захисників ДАПу

Подвиг захисників Донецького аеропорту навічно залишиться у пам'яті українців. Українські герої заслужили бути героями і в мирний час.

Про це глава Офісу президента України Андрій Єрмак написав на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми всі знаємо, що сталося під час оборони Донецького аеропорту. Ми всі це бачили. Ми всі стримували цей біль. Цей подвиг навічно залишиться в нашій пам’яті. Вся країна тоді затамувала подих та зичила сил нашим бійцям. Вчителі, лікарі, студенти, кожен із нас щоденно молився за наших захисників. У січні 2015 року внаслідок багатомісячних обстрілів окупантів з усіх видів зброї обвалилася диспетчерська вежа Донецького аеропорту – символ оборони ДАПу. "Кіборги" вистояли, не вистояв бетон!" - пише Єрмак.

"Військові, добровольці, волонтери тримали оборону ДАПу 242 дні, але таке враження, що вони готувалися до цього все своє життя. Вони продемонстрували неабияку міць у боротьбі з ворогом, за що їх назвали "кіборгами". Так, наші "кіборги" – люди із сталевими нервами, нестримною волею до перемоги та дуже добрими серцями. І коли над Донецьким аеропортом таки замайорів український прапор, мільйони рук піднялися вгору. Мільйони голосів радісно вигукнули: "Слава нашим захисникам! Слава Україні!" Український прапор був не лише над Донецьким аеропортом, він відображався в очах кожного українця", - зазначає він.

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"Саме велика кількість наших полеглих воїнів, борг перед живими воїнами змушують ненавидіти цю війну. Війну, яку час вже закінчувати. Українські герої заслужили бути героями і в мирний час. Героїчно обіймати своїх батьків, дружин і дітей на своїй українській землі. Я дякую кожному нашому захиснику! Прошу вічно пам’ятати кожного полеглого воїна! Саме завдяки їхній сміливості, доблесті, силі Україна залишається демократичною країною з вільними людьми", - підсумував глава ОП.

Як повідомлялося, учора, 16 січня відзначали Всеукраїнський день пам'яті захисників Донецького аеропорту.