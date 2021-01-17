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Новини Коронавірус і карантин
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За добу через COVID-19 в Україні померли 116 осіб, виявлено 5 990 нових випадків, одужали - 8 777

За добу через COVID-19 в Україні померли 116 осіб, виявлено 5 990 нових випадків, одужали - 8 777

5 990 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 17 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 177 дітей і 236 медпрацівників.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці глава МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

Також за минулу добу госпіталізовано 2 131 особу, летальних випадків - 116, одужали 8 777 осіб, здійснено 27 975 тестувань за добу (методом ПЛР - 19548, методом ІФА - 8427).

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 160 682 особи, одужали 865 960 осіб, летальних випадків - 20 802, проведено 5 953 987 ПЛР-тестів.

Читайте також: Сьогодні ми можемо проводити щонайменше 100 тис. тестів на COVID-19 за добу, - Степанов

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (793), Київській (362), Запорізькій (332), Одеській (330) та Миколаївській (328) областях.

Кількість захворювань у регіонах за добу:

м. Київ – 793 випадки;

Вінницька область – 176 випадків;

Волинська область – 178 випадків;

Дніпропетровська область – 309 випадків;

Донецька область – 234 випадки;

Житомирська область – 155 випадків;

Закарпатська область – 141 випадок;

Запорізька область – 332 випадки;

Івано-Франківська область – 153 випадки;

Київська область – 362 випадки;

Кіровоградська область – 35 випадків;

Луганська область – 101 випадок;

Львівська область – 315 випадків;

Миколаївська область – 328 випадків;

Одеська область – 330 випадків;

Полтавська область – 299 випадків;

Рівненська область – 145 випадків;

Сумська область – 224 випадки;

Тернопільська область – 107 випадків;

Харківська область – 315 випадків;

Херсонська область – 90 випадків;

Хмельницька область – 168 випадків;

Черкаська область – 307 випадків;

Чернівецька область – 195 випадків;

Чернігівська область – 198 випадків.

Читайте також: Україна на фінальній стадії переговорів із трьома розробниками вакцин проти COVID-19, серед них і AstraZeneca

Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
И что характерно - с сентября никто не умер от обычного гриппа - все ковид да ковид...
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17.01.2021 09:05 Відповісти
+1
https://nashkiev.ua/zhournal/rastouschiy-gorod/pounkty-obogreva-gde-ih-nayti-v-kieve.html На, смотри, прежде чем пустословить
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17.01.2021 09:08 Відповісти
+1
Треба до березня продовжити дистанційне навчання в школах, це єдине що зможе зупинити короновірус!!! Треба зменшити кількість померлих від короновірусу.
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17.01.2021 10:26 Відповісти
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Зебіли, достатньо просто носити правильно маску, не користуватися громадським транспортом та закупляти харчі два рази на місяць.
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17.01.2021 08:51 Відповісти
І саме головне: потрібно справно сплачувати за комірне
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17.01.2021 10:13 Відповісти
В Киеве - 19 мороза
Раньше МЧС ставила палатки для обогрева бездомных
Адреса называли , где чай им дадут
ШОТО В СМИ МОЛЧОК - зебилы у власти ? Или Аваков на тёплых островах с Геращенко 😀
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17.01.2021 09:03 Відповісти
https://nashkiev.ua/zhournal/rastouschiy-gorod/pounkty-obogreva-gde-ih-nayti-v-kieve.html На, смотри, прежде чем пустословить
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17.01.2021 09:08 Відповісти
https://kievvlast.com.ua/news/stolichnye-vlasti-otkryli-punkty-obogreva-v-9-rajonah-kieva-adresa Еще вот
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17.01.2021 09:10 Відповісти
И что характерно - с сентября никто не умер от обычного гриппа - все ковид да ковид...
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17.01.2021 09:05 Відповісти
В минулому епідсезоні грипу на 10 січня від грипу померло 2 людини.
https://hromadske.ua/posts/z-pochatku-epidemichnogo-sezonu-2-lyudej-pomerli-vid-uskladnen-gripu-moz З початку епідемічного сезону 2 людей померли від ускладнень грипу - МОЗ

Не думаю, що дуже дивним є те, що коли багато людей носить маски, дотриму.ться дистанції та користується дезінфекторами, то в цьому сезоні на 2 померлих менше.
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17.01.2021 10:46 Відповісти
Наконец (через 100 лет) ВОЗ послал в Ухань комиссию,вот и Помпео решил опередить РАСКРЫТИЕ СГОВОРА МИРОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА И КИТАЯ ПО УМЕНЬШЕНИЮ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПЛАНЕТЫ.Он сейчас сливает Китай,якобы мы и не знали.
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17.01.2021 09:31 Відповісти
Якщо ця змова і мала місце, то дуже ймовірно, що США не залишилися осторонь цієї змови
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17.01.2021 11:40 Відповісти
Треба до березня продовжити дистанційне навчання в школах, це єдине що зможе зупинити короновірус!!! Треба зменшити кількість померлих від короновірусу.
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17.01.2021 10:26 Відповісти
ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ - показатель статистики, которая сейчас составляет ежедневно больше 2000 тыс. Обычно это 10 - 15 % от заболевших.
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17.01.2021 10:38 Відповісти
Вирус конечно есть, но коронабесие не оправдано зашкаливает. Чуствую скоро будет во так во всем мире, но не в Украине. У нас будет островок свободы ибо украинцы вольная нация. А то шо не полетиш за границу так и хрен с ней. нас и тут не плохо кормят
За добу через COVID-19 в Україні померли 116 осіб, виявлено 5 990 нових випадків, одужали - 8 777 - Цензор.НЕТ 6734
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17.01.2021 10:54 Відповісти
Жарти жартами, але напевно десь так і буде. Без довідки про прививку не пускатимуть на борт літака чи у театр. Комендантські години, тимчасові обмеження пересування, тощо. В нас, думаю, все буде простіше.
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17.01.2021 11:38 Відповісти
Ученые из Англии раскрыли происхождение SARS-CoV-2

Специалисты Кембриджского университета и института Пирбрайта обнаружили ключевые изменения SARS-CoV-2. Именно они, как утверждают ученые, сделали коронавирус патогенным для человека.

Как оказалось, генетические адаптации аналогичны тем, что вызвали вспышку атипичной пневмонии в 2003 году. В опубликованном в журнале https://phys.org/news/2021-01-genetic-enabled-sars-cov-humans.html PLOS Biology исследовании говорится, что должен быть общий механизм, при помощи которого это семейство вирусов мутирует для перехода от животных к людям.

Для проведения исследования ученые сравнили SARS-CoV-2, а также вирус RaTG13, схожий с ним на 96 процентов. Специалисты поменяли местами области S-белка, или белка-"шипа". Именно он ответствен за связывание вируса с клеточными рецепторами человека ACE2. Как оказалось, у RaTG13 этот белок не может эффективно связываться с клеточными рецепторами человека. Однако если в белок-"шип" RaTG13 вставить некоторые фрагменты S-белка SARS-CoV-2, то эффективность повысится.

Интересно, что SARS-CoV-2 не связывается с клеточными рецепторами летучих мышей. Это говорит о том, что у вируса должен быть промежуточный хозяин.

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

На 17 января получили 56716 израильтян. Общее число вакцинированных достигло 1 992 806.
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17.01.2021 13:37 Відповісти
Во Флориде мрет по 700 человек ежедневно. Даеш американскую реформу медицины.
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17.01.2021 19:55 Відповісти
 
 