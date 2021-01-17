За добу через COVID-19 в Україні померли 116 осіб, виявлено 5 990 нових випадків, одужали - 8 777
5 990 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 17 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 177 дітей і 236 медпрацівників.
Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці глава МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
Також за минулу добу госпіталізовано 2 131 особу, летальних випадків - 116, одужали 8 777 осіб, здійснено 27 975 тестувань за добу (методом ПЛР - 19548, методом ІФА - 8427).
За весь час пандемії в Україні захворіли 1 160 682 особи, одужали 865 960 осіб, летальних випадків - 20 802, проведено 5 953 987 ПЛР-тестів.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (793), Київській (362), Запорізькій (332), Одеській (330) та Миколаївській (328) областях.
Кількість захворювань у регіонах за добу:
м. Київ – 793 випадки;
Вінницька область – 176 випадків;
Волинська область – 178 випадків;
Дніпропетровська область – 309 випадків;
Донецька область – 234 випадки;
Житомирська область – 155 випадків;
Закарпатська область – 141 випадок;
Запорізька область – 332 випадки;
Івано-Франківська область – 153 випадки;
Київська область – 362 випадки;
Кіровоградська область – 35 випадків;
Луганська область – 101 випадок;
Львівська область – 315 випадків;
Миколаївська область – 328 випадків;
Одеська область – 330 випадків;
Полтавська область – 299 випадків;
Рівненська область – 145 випадків;
Сумська область – 224 випадки;
Тернопільська область – 107 випадків;
Харківська область – 315 випадків;
Херсонська область – 90 випадків;
Хмельницька область – 168 випадків;
Черкаська область – 307 випадків;
Чернівецька область – 195 випадків;
Чернігівська область – 198 випадків.
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Раньше МЧС ставила палатки для обогрева бездомных
Адреса называли , где чай им дадут
ШОТО В СМИ МОЛЧОК - зебилы у власти ? Или Аваков на тёплых островах с Геращенко 😀
https://hromadske.ua/posts/z-pochatku-epidemichnogo-sezonu-2-lyudej-pomerli-vid-uskladnen-gripu-moz З початку епідемічного сезону 2 людей померли від ускладнень грипу - МОЗ
Не думаю, що дуже дивним є те, що коли багато людей носить маски, дотриму.ться дистанції та користується дезінфекторами, то в цьому сезоні на 2 померлих менше.
Специалисты Кембриджского университета и института Пирбрайта обнаружили ключевые изменения SARS-CoV-2. Именно они, как утверждают ученые, сделали коронавирус патогенным для человека.
Как оказалось, генетические адаптации аналогичны тем, что вызвали вспышку атипичной пневмонии в 2003 году. В опубликованном в журнале https://phys.org/news/2021-01-genetic-enabled-sars-cov-humans.html PLOS Biology исследовании говорится, что должен быть общий механизм, при помощи которого это семейство вирусов мутирует для перехода от животных к людям.
Для проведения исследования ученые сравнили SARS-CoV-2, а также вирус RaTG13, схожий с ним на 96 процентов. Специалисты поменяли местами области S-белка, или белка-"шипа". Именно он ответствен за связывание вируса с клеточными рецепторами человека ACE2. Как оказалось, у RaTG13 этот белок не может эффективно связываться с клеточными рецепторами человека. Однако если в белок-"шип" RaTG13 вставить некоторые фрагменты S-белка SARS-CoV-2, то эффективность повысится.
Интересно, что SARS-CoV-2 не связывается с клеточными рецепторами летучих мышей. Это говорит о том, что у вируса должен быть промежуточный хозяин.
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На 17 января получили 56716 израильтян. Общее число вакцинированных достигло 1 992 806.