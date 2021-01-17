За добу через COVID-19 в Україні померли 116 осіб, виявлено 5 990 нових випадків, одужали - 8 777

5 990 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 17 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 177 дітей і 236 медпрацівників.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці глава МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

Також за минулу добу госпіталізовано 2 131 особу, летальних випадків - 116, одужали 8 777 осіб, здійснено 27 975 тестувань за добу (методом ПЛР - 19548, методом ІФА - 8427).

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 160 682 особи, одужали 865 960 осіб, летальних випадків - 20 802, проведено 5 953 987 ПЛР-тестів.

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За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (793), Київській (362), Запорізькій (332), Одеській (330) та Миколаївській (328) областях.

Кількість захворювань у регіонах за добу:

м. Київ – 793 випадки;

Вінницька область – 176 випадків;

Волинська область – 178 випадків;

Дніпропетровська область – 309 випадків;

Донецька область – 234 випадки;

Житомирська область – 155 випадків;

Закарпатська область – 141 випадок;

Запорізька область – 332 випадки;

Івано-Франківська область – 153 випадки;

Київська область – 362 випадки;

Кіровоградська область – 35 випадків;

Луганська область – 101 випадок;

Львівська область – 315 випадків;

Миколаївська область – 328 випадків;

Одеська область – 330 випадків;

Полтавська область – 299 випадків;

Рівненська область – 145 випадків;

Сумська область – 224 випадки;

Тернопільська область – 107 випадків;

Харківська область – 315 випадків;

Херсонська область – 90 випадків;

Хмельницька область – 168 випадків;

Черкаська область – 307 випадків;

Чернівецька область – 195 випадків;

Чернігівська область – 198 випадків.

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