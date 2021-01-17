Моя зарплата - 625 тис. грн. Таку ж я отримував 25 років тому. Вона нижча ринкового рівня і значно менша, ніж була у Кравцова, - глава "Укрзалізниці" Жмак
Глава АТ "Укрзалізниця" Володимир Жмак отримує 625 тис. грн зарплати.
Про це він заявив в ефірі програми "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" увечері в суботу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Моя зарплата становить 625 тис. грн. І це будь-хто зможе побачити в декларації, тому приховувати її сенсу не має. Водночас хочу сказати, що така зарплата у мене була 25 років тому, коли я займався бізнесом у "Київстарі", потім у "ТНК-ВР" тощо. Вона, я б сказав, нижча від ринкового рівня для такого підприємства, як "Укрзалізниця", - заявив Жмак.
Він зазначив, що його зарплата "значно менша того рівня, який був у попереднього керівника" - Євгена Кравцова - оскільки висока зарплата попереднього керівника "викликала дуже великий суспільний резонанс".
Жмак також наголосив, що зарплату членам наглядової ради встановлює акціонер компанії - Кабінет Міністрів України.
Як повідомлялося, у серпні 2020 року Кабінет Міністрів України затвердив кандидатуру Володимира Жмака, який обіймав посаду голови наглядової ради аеропорту "Бориспіль", головою правління АТ "Укрзалізниця".
Наглядова рада "Укрзалізниці" дала старт конкурсу на посаду голови правління в лютому 2020 року, в конкурсі брали участь близько 100 кандидатів.
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Оху.ли вообще.
А давайте выпрем этого урода и возьмем Меркель на его место. Она вроде как все равно скоро будет безработная....
Давайте устроим "Голодные игры""
Мы будем бороться за "хлебные" должности, физически устраняя конкурентов!
ХЛЕБА И ЗРЕЛИЩЬ!
Ему предложат намного больше в соответстввии с талантами.
Основные деньги Жмаку платит Ахметов ?
Жмака пора пожмакать.