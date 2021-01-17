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Моя зарплата - 625 тис. грн. Таку ж я отримував 25 років тому. Вона нижча ринкового рівня і значно менша, ніж була у Кравцова, - глава "Укрзалізниці" Жмак

Моя зарплата - 625 тис. грн. Таку ж я отримував 25 років тому. Вона нижча ринкового рівня і значно менша, ніж була у Кравцова, - глава

Глава АТ "Укрзалізниця" Володимир Жмак отримує 625 тис. грн зарплати.

Про це він заявив в ефірі програми "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" увечері в суботу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Моя зарплата становить 625 тис. грн. І це будь-хто зможе побачити в декларації, тому приховувати її сенсу не має. Водночас хочу сказати, що така зарплата у мене була 25 років тому, коли я займався бізнесом у "Київстарі", потім у "ТНК-ВР" тощо. Вона, я б сказав, нижча від ринкового рівня для такого підприємства, як "Укрзалізниця", - заявив Жмак.

Він зазначив, що його зарплата "значно менша того рівня, який був у попереднього керівника" - Євгена Кравцова - оскільки висока зарплата попереднього керівника "викликала дуже великий суспільний резонанс".

Жмак також наголосив, що зарплату членам наглядової ради встановлює акціонер компанії - Кабінет Міністрів України.

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Як повідомлялося, у серпні 2020 року Кабінет Міністрів України затвердив кандидатуру Володимира Жмака, який обіймав посаду голови наглядової ради аеропорту "Бориспіль", головою правління АТ "Укрзалізниця".

Наглядова рада "Укрзалізниці" дала старт конкурсу на посаду голови правління в лютому 2020 року, в конкурсі брали участь близько 100 кандидатів.

Автор: 

Укрзалізниця (6928) Кравцов Євген (380) зарплата (2265) Жмак Володимир (47)


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Топ коментарі
+91
Моя зарплата - 625 тыс. грн. Такую же я получал 25 лет назад. Она ниже рыночного уровня и значительно меньше, чем была у Кравцова, - глава "Укрзализныци" Жмак - Цензор.НЕТ 9234
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17.01.2021 09:02 Відповісти
+76
Вчера стоял на переезде,ни одного нового вагона,все убитые.с разбитыми стеклами. Так за что тебе упырю такая зарплата?
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17.01.2021 09:05 Відповісти
+62
А ты, ****, не хочешь получать 6000грн зарплаты как простой учитель или 4000 как медсестра? От тебя тварюги пользы больше чем от них ?
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17.01.2021 09:10 Відповісти
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Это рабы, для таких господ. Нахер ему что-то развивать, он на поезде не ездит.
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17.01.2021 15:53 Відповісти
під сраку "великого менеджера" без права займати керівні посади. після кирпи на залізниці керівника не було
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17.01.2021 15:38 Відповісти
Хочешь большой зарплаты в госструктурах, езжай в страну где она большая и соответственна доходам страны и населения, или в бизнес иди пыхти, я посмотрю сколько людей со своих средних украинских зарплат или пенсий, купят товара на твою зарплату.
Оху.ли вообще.
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17.01.2021 15:48 Відповісти
Слесари в УЗ работают за 3000 - 5000 грн в месяц и им должно хватать.
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17.01.2021 15:50 Відповісти
А тоді дивуємося вартості послуг у київстарі якщо йому ( раднику якомусь ) 25 років тому платили 625000 грн ( 350000 доларів США ) на місяць . У президента США заробітна плата втричі менша
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17.01.2021 15:51 Відповісти
Зарплату в десять раз меньше ему и "хуже не будет" работать, а будет - уволить.
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17.01.2021 16:22 Відповісти
короче, Меркель нищенка и дура, что работала в Германии канцлером за копейки.
А давайте выпрем этого урода и возьмем Меркель на его место. Она вроде как все равно скоро будет безработная....
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17.01.2021 17:11 Відповісти
Мы еще и Обаму презом можем взять!
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17.01.2021 17:40 Відповісти
Чем беднее страна, тем жирнее казнокрады
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17.01.2021 17:41 Відповісти
некоторые за всю жизньстолько не зараьотают как этот организм за год
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17.01.2021 17:57 Відповісти
Україну спасе тільки суд Лінча...
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17.01.2021 18:17 Відповісти
Или украинский Пиночет.
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17.01.2021 21:45 Відповісти
попросив би в нього тисяч 10 щоб розрахуватись за газ так повішається , а мене посадят за доведення до самогубства
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17.01.2021 18:29 Відповісти
Он за ваши зарплаты погиб....Твари....
Моя зарплата - 625 тис. грн. Таку ж я отримував 25 років тому. Вона нижча ринкового рівня і значно менша, ніж була у Кравцова, - глава "Укрзалізниці" Жмак - Цензор.НЕТ 7967
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17.01.2021 18:44 Відповісти
УБЫТОЧНАЯ УЗД платит уроду,который ТАК ею руководит ДВАДЦАТЬ тысячи евро. Так НЕ платят НИ одному госевропейскому чинуше. А этому мало. Вы видели такое чучело. Результаты отрицательные и вместо НАР за разбазаривание в особо крупных ему ,оказывается ещё и мало платят. Пиз...ми тебе платить надо,ты ещё выплачивать с тюремного пайка должен за такое"хозяйствование". От такие уроды распоряжаются нашими деньгами.
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17.01.2021 19:00 Відповісти
это сколько пенсий ?
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17.01.2021 19:40 Відповісти
Цирк в котором уроды дрессируют людей, хотя люди сами выбирают себе дрессировщиков.
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17.01.2021 20:05 Відповісти
А хтось пробував знайти дешевших керівників на ринку? Знайти фахівця який за 50 тисяч зарплати погодиться керувати Укрзалізницею так як ті, дорогі "менеджери" не важко.
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17.01.2021 20:10 Відповісти
Наверное,надо будет объявить конкурсный отбор желающих поколядовать у этого упыря на следующее Рождество....
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17.01.2021 20:14 Відповісти
Моё предложение многих заинтересует!
Давайте устроим "Голодные игры""
Мы будем бороться за "хлебные" должности, физически устраняя конкурентов!
ХЛЕБА И ЗРЕЛИЩЬ!
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17.01.2021 20:19 Відповісти
И шо вы ему сделаете?
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17.01.2021 21:03 Відповісти
Почему так много подонков в руководстве? Они самих себя, наверное, воспроизводят.
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17.01.2021 21:29 Відповісти
Классный тост, актуальный
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18.01.2021 05:44 Відповісти
Предлагаю-вместо высоких зарплат вернуть расстрел в Криминальный кодекс.Поверьте,инстинкт самосохранения никто не отменял...
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17.01.2021 22:19 Відповісти
Если зарплата "ниже рыночной" - пусть писсдуййет на биржу труда.
Ему предложат намного больше в соответстввии с талантами.
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17.01.2021 23:06 Відповісти
За эти деньги "Укразализниця" легла под Ахметова - нах нам такие менеджеры ?
Основные деньги Жмаку платит Ахметов ?
Жмака пора пожмакать.
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17.01.2021 23:08 Відповісти
для сравнения у президента США -- 400 000 ДОЛЛ В ГОД у этого мудака 267 857 ДОЛЛ В ГОД ---- ВОПРОС ЕПТ ТУЮ МАТЬ --- МЫ ИЛИ СУПЕР БОГАТАЯ СТРАНА ИЛИ БОЛЬНАЯ НА ВСЮ ГОЛОВУ
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18.01.2021 07:39 Відповісти
БОЛЬНАЯ НА ВСЮ ГОЛОВУ.
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18.01.2021 09:12 Відповісти
Так поделись со мной хоть одной зарплатой.
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18.01.2021 09:11 Відповісти
Украина была на 4-м месте в мире по уровню жизни населения, а сейчас на 137-м месте из 140 стран. За такое управление страной всех бывших президентов, министров, судей и депутатов надо публично судить и расстрелять на площади. Что бы нынешние власти понимали что их ждет.
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18.01.2021 09:24 Відповісти
Україна як колоніальна "одиниця" совка ніколи не була на 4 місці за рівнем життя в світі. НІКОЛИ. Хіба що в "помийці" СРСР.
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18.01.2021 09:32 Відповісти
На минималку его а на зарплату вагоны новые купить
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18.01.2021 09:36 Відповісти
страна моральных уродов и политически **********!!!!! а что вы ждали от таких зедебилов ?????? это ещё не предел- весь маразм будет впереди !!!!!!
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18.01.2021 09:37 Відповісти
Так держава повинна гарантувати мінімальну заробітну плату.на нинішній час для простого виживання має бути не менше 12000грн.але ж ні всі срані бізнесмени кричать що не потягнуть таку зарплату.а зарплату цього урода ми якось тягнемо?може взагалі обійтися без керівника?
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18.01.2021 09:43 Відповісти
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