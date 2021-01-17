Саміт G7 відбудеться у червні. Головна тема - вихід світової економіки з кризи, спричиненої коронавірусом, - прем'єр Британії Джонсон

Велика Британія оголосила про плани провести 11-13 червня поточного року перший після 2019 року саміт G7 в очному форматі з участю лідерів держав.

Про це повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Велика Британія у 2021 році головує у "Великій сімці". Джонсон зазначив, що головною темою саміту буде пошук шляхів виходу світової економіки з кризи, спричиненої пандемією коронавірусу.

"Коронавірус, безсумнівно, є найбільш руйнівною силою, яку ми бачили упродовж багатьох поколінь, і найбільшим випробуванням сучасного світового порядку, яке ми переживаємо", - йдеться в поширеній офісом прем'єра заяві Джонсона.

Він зазначив, що правильним підходом до вирішення проблеми є "об'єднання на основі духу відкритості".

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Місцем проведення саміту обрано курортне село Карбіс-Бей у графстві Корнволл на південному заході Англії. На саміт запрошено Австралію, Індію і Південну Корею.

Британська Sunday Telegraph повідомила, що уряд Великої Британії сподівається, що саміт стане приводом для першої поїздки в Європу як президента США Джо Байдена. Він офіційно має обійняти пост глави держави 20 січня.