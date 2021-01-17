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Новини
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Саміт G7 відбудеться у червні. Головна тема - вихід світової економіки з кризи, спричиненої коронавірусом, - прем'єр Британії Джонсон

Саміт G7 відбудеться у червні. Головна тема - вихід світової економіки з кризи, спричиненої коронавірусом, - прем'єр Британії Джонсон

Велика Британія оголосила про плани провести 11-13 червня поточного року перший після 2019 року саміт G7 в очному форматі з участю лідерів держав.

Про це повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Велика Британія у 2021 році головує у "Великій сімці". Джонсон зазначив, що головною темою саміту буде пошук шляхів виходу світової економіки з кризи, спричиненої пандемією коронавірусу.

"Коронавірус, безсумнівно, є найбільш руйнівною силою, яку ми бачили упродовж багатьох поколінь, і найбільшим випробуванням сучасного світового порядку, яке ми переживаємо", - йдеться в поширеній офісом прем'єра заяві Джонсона.

Він зазначив, що правильним підходом до вирішення проблеми є "об'єднання на основі духу відкритості".

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Місцем проведення саміту обрано курортне село Карбіс-Бей у графстві Корнволл на південному заході Англії. На саміт запрошено Австралію, Індію і Південну Корею.

Британська Sunday Telegraph повідомила, що уряд Великої Британії сподівається, що саміт стане приводом для першої поїздки в Європу як президента США Джо Байдена. Він офіційно має обійняти пост глави держави 20 січня.

Автор: 

G-7 G7 (1082) Велика Британія (5687) саміт (824) Джонсон Борис (584)


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Топ коментарі
+2
Рускій дух це перегар.
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17.01.2021 09:57 Відповісти
+2
И вонь от онучей.
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17.01.2021 10:02 Відповісти
+2
Ну да. Сначала барановирусом убил миллионы малых и средних бизнесов, а теперь из кризиса он решил выходить.
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17.01.2021 11:19 Відповісти
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Главное чтобы Хутина не пригласили, а то мало ли кто там "перезагрузку" отношений опять запустить захочет
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17.01.2021 09:40 Відповісти
Правильно и своевременно Рашку выгнали из G8. Тормозила бы сегодня своим "духом открытости" всю работу саммита.
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17.01.2021 09:42 Відповісти
Рускій дух це перегар.
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17.01.2021 09:57 Відповісти
И вонь от онучей.
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17.01.2021 10:02 Відповісти
Кризис вызван не мифическим коронавирусом а реальными дебилоправительствами.
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17.01.2021 09:50 Відповісти
Путин туда не полетит. Во-первых он боится вылезать из бункера, а во-вторых его никто туда не пригласит.
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17.01.2021 10:01 Відповісти
Це точно. Агент Трамп провалив заданіє. Пиня вгостить його новічком.
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17.01.2021 10:08 Відповісти
Причастує.
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17.01.2021 10:23 Відповісти
Нехай Джонсон зайде в Імперський коледж до докторів Андесена і Фергісона і вони йому на трьох пальцях пояснять, що фармкорпорації Великобританії разом з іншим корпораціями і створили цей коронавірус під носом у уряду Великобританії. Але фаротушок виского градусу волає до неба і ніби не знає хто і для чого фінансував і створив цю гидоту біологічну зброю для світу!
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17.01.2021 10:06 Відповісти
что-то мне кажется, что при современной системе видеосвязи.. этот саммит можно проводить хоть каждый месяц...меньше пафоса, больше публичности..
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17.01.2021 10:07 Відповісти
Перетереть между собой можно и в ZOOMе.. Тутведь важно показать всему остальному миру,- кто в нём главный. От кого зависит дальнейшее развитие событий. Поэтому и важны все эти понты.
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17.01.2021 10:42 Відповісти
Сиди, придурок, не лез с комментариями, снова влезешь в гавно.
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17.01.2021 10:26 Відповісти
сами проблему создали, теперь сами её успешно разрулят за наш счёт и главное уже знают что летом эпидемии не будет
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17.01.2021 10:38 Відповісти
винних у "короні" вже знайдено ?
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17.01.2021 10:39 Відповісти
Так що тут думати! Рашка завжди і в усьому винна. Імперія зла.
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17.01.2021 10:45 Відповісти
Стесняюсь спросить - а что будет с ЧЕ 2020? Это бы хотя бы порешали...
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17.01.2021 10:48 Відповісти
Ну да. Сначала барановирусом убил миллионы малых и средних бизнесов, а теперь из кризиса он решил выходить.
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17.01.2021 11:19 Відповісти
Главно, шо тебя не убило... -- да у тебя, небось, и бизнеса никакого нет -- окромя, как мелкотравчатого на Цензоре...*)
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17.01.2021 12:26 Відповісти
За своей бесполезной шкурой следи, лапоть.
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17.01.2021 12:27 Відповісти
БОрису будет трудно, ибо censor позабыл сообщить одну маленькую, но эпохальную новость:
"Скончался 57-летний барон Бенджамин де Ротшильд"

В швейцарском поместье Преньи скончался в возрасте 57 лет французский банкир барон Бенджамин де Ротшильд, возглавлявший группу Эдмона де Ротшильда.
Как сообщает Agence France-Presse, семья сообщила журналистам, что причиной смерти барона стал сердечный приступ.
Отец Бенджамина Эдмонд де Ротшильд был членом французской ветви финансовой династии Ротшильдов. Бенджамин с 1997 года был председателем совета директоров Edmond de Rothschild Holding, которая управляет группой Edmond de Rothschild, владеющей активами в 160 млрд евро."
https://www.mk.ru/economics/2021/01/16/skonchalsya-57letniy-baron-bendzhamin-de-rotshild.html

Это внук того самого барона Ротшильда, который человек и бульвар в тель-Авиве.

Чде деньги будешь брать теперь, БОрис?
Кто подаст?
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17.01.2021 13:51 Відповісти
 
 