Саміт G7 відбудеться у червні. Головна тема - вихід світової економіки з кризи, спричиненої коронавірусом, - прем'єр Британії Джонсон
Велика Британія оголосила про плани провести 11-13 червня поточного року перший після 2019 року саміт G7 в очному форматі з участю лідерів держав.
Про це повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Велика Британія у 2021 році головує у "Великій сімці". Джонсон зазначив, що головною темою саміту буде пошук шляхів виходу світової економіки з кризи, спричиненої пандемією коронавірусу.
"Коронавірус, безсумнівно, є найбільш руйнівною силою, яку ми бачили упродовж багатьох поколінь, і найбільшим випробуванням сучасного світового порядку, яке ми переживаємо", - йдеться в поширеній офісом прем'єра заяві Джонсона.
Він зазначив, що правильним підходом до вирішення проблеми є "об'єднання на основі духу відкритості".
Місцем проведення саміту обрано курортне село Карбіс-Бей у графстві Корнволл на південному заході Англії. На саміт запрошено Австралію, Індію і Південну Корею.
Британська Sunday Telegraph повідомила, що уряд Великої Британії сподівається, що саміт стане приводом для першої поїздки в Європу як президента США Джо Байдена. Він офіційно має обійняти пост глави держави 20 січня.
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"Скончался 57-летний барон Бенджамин де Ротшильд"
В швейцарском поместье Преньи скончался в возрасте 57 лет французский банкир барон Бенджамин де Ротшильд, возглавлявший группу Эдмона де Ротшильда.
Как сообщает Agence France-Presse, семья сообщила журналистам, что причиной смерти барона стал сердечный приступ.
Отец Бенджамина Эдмонд де Ротшильд был членом французской ветви финансовой династии Ротшильдов. Бенджамин с 1997 года был председателем совета директоров Edmond de Rothschild Holding, которая управляет группой Edmond de Rothschild, владеющей активами в 160 млрд евро."
https://www.mk.ru/economics/2021/01/16/skonchalsya-57letniy-baron-bendzhamin-de-rotshild.html
Это внук того самого барона Ротшильда, который человек и бульвар в тель-Авиве.
Чде деньги будешь брать теперь, БОрис?
Кто подаст?