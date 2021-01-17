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Новини Коронавірус і карантин
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Бразилія відмовилася від використання російської вакцини проти коронавірусу: Препарат не відповідає мінімальним державним критеріям

Бразилія відмовилася від використання російської вакцини проти коронавірусу: Препарат не відповідає мінімальним державним критеріям

Національне агентство із санітарного нагляду (Anvisa) Бразилії відхилило запит бразильської фармацевтичної компанії Uniao Quimica на екстрене використання у країні російської вакцини "Супутник V" проти коронавірусу.

За даними регулятора, препарат не відповідає мінімальним запропонованим критеріям. Про це йдеться на сайті бразильського регулятора, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Йшлося про 10 млн доз препарату. Очікувалося, що вони стануть доступними для застосування вже в першому кварталі 2021 року.

Зазначається, що препарат "не відповідає державним критеріям", тому документи на дозвіл застосовувати препарат повернули бразильській фармкомпанії Uniao Quimica.

"Запит повернули компанії через невідповідність мінімальним критеріям, зокрема через відсутність дозволу на проведення клінічних випробувань третьої фази, а також через проблеми, пов'язані з належною виробничою практикою", - заявили в Anvisa.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Росія хоче подати заявку на реєстрацію в ЄС своєї вакцини проти коронавірусу.

Нагадаємо, що на окупованих територіях щеплення російською вакциною "Cпутник V" пропонують "бюджетникам", проте ті відмовляються від неї.

Читайте також: Pfizer і BioNTech розробили план для скорочення затримок під час поставок вакцини проти коронавірусу до ЄС

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін вирішив щепити росіян несертифікованою вакциною проти COVID-19. Проте сам Путін наразі не вакцинувався російською вакциною. Цензор.НЕТ із посиланням на заяву прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова раніше писав, що президент Росії Володимир Путін не може бути щеплений російською вакциною проти коронавірусу, оскільки вона ще не сертифікована, а глава держави не може бути добровольцем.

Також повідомлялося, що понад 400 тисячам російських військових зроблять щеплення проти коронавірусу.

Автор: 

Бразилія (287) вакцина (4419) карантин (18172) росія (66431) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+31
А кажуть шо в Бразилії багато абізян. Навіть їм не підходить лаптєвакцина.
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17.01.2021 09:51 Відповісти
+22
Они бы еще "Новичек" для прививок закупили
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17.01.2021 09:50 Відповісти
+18
А наши харьковские, николаевские, запорожские, херсонские, одесские и много киевских бабушек, хотят только раццейскай вакцины себе в рот. Говорят американская, НЕНАСТАЯЩАААЯ!!!
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17.01.2021 09:56 Відповісти
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Крім Якоба тут рагулей нема, та і що москвичам робити на цьому сайті.
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17.01.2021 12:07 Відповісти
агентство,Примечание: документы на вакцину Sputnik возвращаются.
Запрос на временное разрешение на использование в экстренных случаях должен соответствовать Руководству 42/2020 и действующим нормам.
Опубликовано 16.01.2021 17х49
Обновлено 16.01.2021 20х15
Anvisa сообщает, что документы, относящиеся к вакцине Sputnik V, которые включают запрос на экстренное использование, сделанный в это агентство, были возвращены в лабораторию União Química из-за того, что Anvisa не представила минимальных требований для подачи и анализа.
Запрос был возвращен компании из-за несоответствия минимальным критериям, особенно из-за отсутствия разрешения на проведение клинических испытаний фазы 3, проводимого в стране поведения и проблем, связанных с надлежащей производственной практикой.
Агентство поясняет, что для запроса экстренного использования недостаточно запросить разрешение на клиническое испытание фазы 3. Необходимо, чтобы такие исследования проводились в стране в дополнение к другим уже предусмотренным мерам кондиционирования.
Запрос разрешения на использование Anvisa в экстренных случаях должен включать стратегии, которые будут реализованы заявителем, чтобы гарантировать, что текущие клинические испытания вакцины смогут оценить безопасность и долгосрочную эффективность.
Запрос на временное разрешение на экстренное использование на экспериментальной основе вакцины против Covid-19 должен быть сделан компанией, разработавшей вакцину, которая должна соответствовать Руководству 42/2020 и действующим правилам.
Ожидается разрешение на исследование вакцины Sputnik
Anvisa уже проанализировала запрос о согласии на проведение 3 фазы клинических испытаний и с 4 января ожидает отправки в компанию существенной информации, уже указанной агентством.
31.12.2020 компания запросила разрешение на исследование. Anvisa уже проанализировала этот процесс. Однако было выявлено отсутствие документов. Таким образом, 01.01.2021 Агентство запросило у лаборатории недостающую и дополнительную информацию.
06.01.2021 компания ответила, что «как только я смогу выполнить требование, я сделаю заметки, чтобы сделать анализ быстрее».
Пока что Anvisa ожидает, что компания выполнит требование о завершении анализа запроса на исследование.
Что требуется для запроса экстренного использования
Как уже объяснялось выше, запрос на временное разрешение на экстренное использование на экспериментальной основе вакцины против Covid-19 должен подаваться компанией, разработавшей вакцину, которая должна соответствовать Руководству 42/2020 и действующим правилам.
Перед официальной подачей запроса на временное разрешение заявитель должен назначить встречу перед подачей заявки с Anvisa через Главное управление лекарственных средств и биологических продуктов (GGMED)._______________из сообщения вытекает, что...а впрочем, все кто умеет читать могут самостоятельно зделать выводы кто врет.
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17.01.2021 12:25 Відповісти
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/nota-documentos-do-pedido-de-uso-emergencial-da-vacina-sputnik-sao-restit
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17.01.2021 12:27 Відповісти
Anvisa уже проанализировала этот процесс. Однако было выявлено отсутствие документов... що ще треба для аналізу? Нема документів, нема аналізу.
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17.01.2021 12:39 Відповісти
так агенство запретило "спутник" или ждет все документы??
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17.01.2021 12:44 Відповісти
Взагалі то в статі написано, що воно поки що відхилило запит, не читайте заголовки. Але якщо цензурно, то воно послало росію зі спутником разом.
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17.01.2021 13:02 Відповісти
да я не против. а что будет, когда расися таки предоставит документы?
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17.01.2021 13:07 Відповісти
Та нічого не буде,зайде на ринок, просто є схема по якій виводяться таки медпрапарати, вакцину в принципі можна зробити на колінці за тиждень, питання в її ефективності і відсутності сторонніх ефектів, а для цього потрібні роки спостережень.
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17.01.2021 13:11 Відповісти
Никогда такого небыло... И вот опять
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17.01.2021 12:27 Відповісти
Весь світ відмовляється, а шапіто прийняло на реєстрацію. Якщо МОЗ зареєструє, то першими повинні вколотись лохдауни Бубочка, Дєрмак і Степанов.

Бразилія відмовилася від використання російської вакцини проти коронавірусу: Препарат не відповідає мінімальним державним критеріям - Цензор.НЕТ 8563
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17.01.2021 12:30 Відповісти
Оно не работает, это фуфло для лохов: Бразилія відмовилася від використання російської вакцини проти коронавірусу: Препарат не відповідає мінімальним державним критеріям - Цензор.НЕТ 3295
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17.01.2021 14:54 Відповісти
Бразилія відмовилася від використання російської вакцини проти коронавірусу: Препарат не відповідає мінімальним державним критеріям - Цензор.НЕТ 2606
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17.01.2021 12:38 Відповісти
У бразильцев нижняя челюсть не русскаязЫчная, значит не подойдет
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17.01.2021 12:39 Відповісти
От препарата тараканы дохнут, у бродячих собак мутации и нежелание жить.
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17.01.2021 13:21 Відповісти
Бразилія відмовилася від використання російської вакцини проти коронавірусу: Препарат не відповідає мінімальним державним критеріям - Цензор.НЕТ 359
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17.01.2021 14:48 Відповісти
Надо совсем быть упоротым чтобы покупать вакцины в стране где одна брехня и пропаганда + контроля качества нет, потому что "лохи и так купят". Moderna уничтожила 300 тысяч доз, как думаете, если со спутником накосячат они их уничтожат? Ага, щас. Отправят на вакцинацию. Реальная эффективность: Бразилія відмовилася від використання російської вакцини проти коронавірусу: Препарат не відповідає мінімальним державним критеріям - Цензор.НЕТ 3228
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17.01.2021 14:48 Відповісти
А это серьезный удар по скрепам.
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17.01.2021 15:17 Відповісти
Я думаю надо понаблюдать.Время лучший лекарь.Уже многих вакцинировали поэтому ждать не долго.
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17.01.2021 16:07 Відповісти
Так не получится, особенно с такой статистикой как в Рашке и Украине (брехне). Поэтому нужно реальные результаты испытаний 3 стадии иметь и все данные (а ничего этого нет!). Это то же самое что колоть себе новый препарат из лаборатории, который не прошел испытания, то есть быть подопытным, бесплатно.
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17.01.2021 16:27 Відповісти
Даже бразильцам хватило ума не прививаться российской фуловакциной Спутник!! А это дерьмо: медведчуки , рабиновичи, . бойки, шуфричи, Небритые Погребинские, и всякая другая пророссиская сволочь хочет угробить украинский народ этой фуфловакциной Спутиник! Ею даже собак нельзя прививать!!
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17.01.2021 21:34 Відповісти
Сильно не переживайте !!Дадут солидную взятку Радуцкому, степанову. ляшко и Зеленскому и Появится у нас в Украине Спутник, очень даже скоро!! Или вы забыли про махинации с масками с госрезерва или с махинациями с полмиллионами тоннами зерна с госрезерва, которых съели мыши зеленского?? всё будет шито крыто!! зеленский за полтора года руководить госсударством так не научился!! ЗАто врать и воровать впереди планеты всей!!
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17.01.2021 21:44 Відповісти
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