Бразилія відмовилася від використання російської вакцини проти коронавірусу: Препарат не відповідає мінімальним державним критеріям
Національне агентство із санітарного нагляду (Anvisa) Бразилії відхилило запит бразильської фармацевтичної компанії Uniao Quimica на екстрене використання у країні російської вакцини "Супутник V" проти коронавірусу.
За даними регулятора, препарат не відповідає мінімальним запропонованим критеріям. Про це йдеться на сайті бразильського регулятора, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
Йшлося про 10 млн доз препарату. Очікувалося, що вони стануть доступними для застосування вже в першому кварталі 2021 року.
Зазначається, що препарат "не відповідає державним критеріям", тому документи на дозвіл застосовувати препарат повернули бразильській фармкомпанії Uniao Quimica.
"Запит повернули компанії через невідповідність мінімальним критеріям, зокрема через відсутність дозволу на проведення клінічних випробувань третьої фази, а також через проблеми, пов'язані з належною виробничою практикою", - заявили в Anvisa.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Росія хоче подати заявку на реєстрацію в ЄС своєї вакцини проти коронавірусу.
Нагадаємо, що на окупованих територіях щеплення російською вакциною "Cпутник V" пропонують "бюджетникам", проте ті відмовляються від неї.
Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін вирішив щепити росіян несертифікованою вакциною проти COVID-19. Проте сам Путін наразі не вакцинувався російською вакциною. Цензор.НЕТ із посиланням на заяву прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова раніше писав, що президент Росії Володимир Путін не може бути щеплений російською вакциною проти коронавірусу, оскільки вона ще не сертифікована, а глава держави не може бути добровольцем.
Також повідомлялося, що понад 400 тисячам російських військових зроблять щеплення проти коронавірусу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Запрос на временное разрешение на использование в экстренных случаях должен соответствовать Руководству 42/2020 и действующим нормам.
Опубликовано 16.01.2021 17х49
Обновлено 16.01.2021 20х15
Anvisa сообщает, что документы, относящиеся к вакцине Sputnik V, которые включают запрос на экстренное использование, сделанный в это агентство, были возвращены в лабораторию União Química из-за того, что Anvisa не представила минимальных требований для подачи и анализа.
Запрос был возвращен компании из-за несоответствия минимальным критериям, особенно из-за отсутствия разрешения на проведение клинических испытаний фазы 3, проводимого в стране поведения и проблем, связанных с надлежащей производственной практикой.
Агентство поясняет, что для запроса экстренного использования недостаточно запросить разрешение на клиническое испытание фазы 3. Необходимо, чтобы такие исследования проводились в стране в дополнение к другим уже предусмотренным мерам кондиционирования.
Запрос разрешения на использование Anvisa в экстренных случаях должен включать стратегии, которые будут реализованы заявителем, чтобы гарантировать, что текущие клинические испытания вакцины смогут оценить безопасность и долгосрочную эффективность.
Запрос на временное разрешение на экстренное использование на экспериментальной основе вакцины против Covid-19 должен быть сделан компанией, разработавшей вакцину, которая должна соответствовать Руководству 42/2020 и действующим правилам.
Ожидается разрешение на исследование вакцины Sputnik
Anvisa уже проанализировала запрос о согласии на проведение 3 фазы клинических испытаний и с 4 января ожидает отправки в компанию существенной информации, уже указанной агентством.
31.12.2020 компания запросила разрешение на исследование. Anvisa уже проанализировала этот процесс. Однако было выявлено отсутствие документов. Таким образом, 01.01.2021 Агентство запросило у лаборатории недостающую и дополнительную информацию.
06.01.2021 компания ответила, что «как только я смогу выполнить требование, я сделаю заметки, чтобы сделать анализ быстрее».
Пока что Anvisa ожидает, что компания выполнит требование о завершении анализа запроса на исследование.
Что требуется для запроса экстренного использования
Как уже объяснялось выше, запрос на временное разрешение на экстренное использование на экспериментальной основе вакцины против Covid-19 должен подаваться компанией, разработавшей вакцину, которая должна соответствовать Руководству 42/2020 и действующим правилам.
Перед официальной подачей запроса на временное разрешение заявитель должен назначить встречу перед подачей заявки с Anvisa через Главное управление лекарственных средств и биологических продуктов (GGMED)._______________из сообщения вытекает, что...а впрочем, все кто умеет читать могут самостоятельно зделать выводы кто врет.