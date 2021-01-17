Бразилія відмовилася від використання російської вакцини проти коронавірусу: Препарат не відповідає мінімальним державним критеріям

Національне агентство із санітарного нагляду (Anvisa) Бразилії відхилило запит бразильської фармацевтичної компанії Uniao Quimica на екстрене використання у країні російської вакцини "Супутник V" проти коронавірусу.

За даними регулятора, препарат не відповідає мінімальним запропонованим критеріям. Про це йдеться на сайті бразильського регулятора, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Йшлося про 10 млн доз препарату. Очікувалося, що вони стануть доступними для застосування вже в першому кварталі 2021 року.

Зазначається, що препарат "не відповідає державним критеріям", тому документи на дозвіл застосовувати препарат повернули бразильській фармкомпанії Uniao Quimica.

"Запит повернули компанії через невідповідність мінімальним критеріям, зокрема через відсутність дозволу на проведення клінічних випробувань третьої фази, а також через проблеми, пов'язані з належною виробничою практикою", - заявили в Anvisa.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Росія хоче подати заявку на реєстрацію в ЄС своєї вакцини проти коронавірусу.

Нагадаємо, що на окупованих територіях щеплення російською вакциною "Cпутник V" пропонують "бюджетникам", проте ті відмовляються від неї.

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Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін вирішив щепити росіян несертифікованою вакциною проти COVID-19. Проте сам Путін наразі не вакцинувався російською вакциною. Цензор.НЕТ із посиланням на заяву прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова раніше писав, що президент Росії Володимир Путін не може бути щеплений російською вакциною проти коронавірусу, оскільки вона ще не сертифікована, а глава держави не може бути добровольцем.

Також повідомлялося, що понад 400 тисячам російських військових зроблять щеплення проти коронавірусу.