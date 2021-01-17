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Повторні вибори мера Борисполя: відкрилися всі дільниці, голосування відбувається у штатному режимі

Повторні вибори мера Борисполя: відкрилися всі дільниці, голосування відбувається у штатному режимі

Сьогодні, 17 січня, в Борисполі повторно обирають мера міста. Результати голосування мають встановити до 29 січня 2021 року включно

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ЦВК.

"Відкрилися всі 43 виборчі дільниці, голосування відбувається у штатному режимі. Загалом голосувати можуть понад 64 тис. виборців. За посаду мера змагаються 16 кандидатів", - підкреслюють у ЦВК.

Зазначається, що результати голосування мають встановити до 29 січня 2021 року включно.

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Нагадаємо, на місцевих виборах 25 жовтня переміг чинний мер Анатолій Федорчук, однак він помер 28 жовтня, ще до офіційного оголошення результатів виборів, від коронавірусної хвороби COVID-19.

Автор: 

Бориспіль (1147) вибори (6724) ЦВК (1177)


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Во время локдауна. ..Интересно..(выборы во время чумы)
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17.01.2021 10:03 Відповісти
Лох-даун для лохів. Доведено найвеличнішим лижником і каратистом з чорним поясом.
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17.01.2021 10:09 Відповісти
"до 29 января 2021 года включительно"
Тоді не ДО, а ПО.
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17.01.2021 10:04 Відповісти
Интересно, если оператор друкарского станка зробить ошипку и случайно внесет в бюлетень на выборах в Харькове Гепу Кернеса, то харковчанеопять и снова выберут Адольфыча?
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17.01.2021 10:20 Відповісти
говорят, чучело набить решили - чтоб Он присутствовал на всех сессиях...
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17.01.2021 10:37 Відповісти
Це харківський членін шо вічно живий.
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17.01.2021 10:45 Відповісти
Скоріш за все в Борисполі на мера заходить "єдиний" кандидат від слуг, опзжопників, юлькіної батьківщини та нашого краю. Увесь хєр до копійки, що треба знати про теперішніх та бувших слуг наріда. Кого обираєте сьогодні так і будете жити завтра!
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17.01.2021 12:33 Відповісти
За кондратенко от удара по 1000 грн предлагали в открытую на кануне выборов, потом слышал, что задержали и раскрыли всю сетку вместе с ним, наверное байчас заложил, так как за себя по 2 штуки предлагал.
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17.01.2021 12:52 Відповісти
 
 