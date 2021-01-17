Повторні вибори мера Борисполя: відкрилися всі дільниці, голосування відбувається у штатному режимі
Сьогодні, 17 січня, в Борисполі повторно обирають мера міста. Результати голосування мають встановити до 29 січня 2021 року включно
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ЦВК.
"Відкрилися всі 43 виборчі дільниці, голосування відбувається у штатному режимі. Загалом голосувати можуть понад 64 тис. виборців. За посаду мера змагаються 16 кандидатів", - підкреслюють у ЦВК.
Зазначається, що результати голосування мають встановити до 29 січня 2021 року включно.
Нагадаємо, на місцевих виборах 25 жовтня переміг чинний мер Анатолій Федорчук, однак він помер 28 жовтня, ще до офіційного оголошення результатів виборів, від коронавірусної хвороби COVID-19.
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