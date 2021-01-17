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Киянина, якого розшукували дві доби, знайшли мертвим у лісосмузі за с. Любимівка. Імовірного вбивцю затримали, - Нацполіція. ВIДЕО

Киянина, якого розшукували дві доби, знайшли мертвим у лісосмузі за с. Любимівка. Імовірного вбивцю затримали, - Нацполіція. ВIДЕО

Поліцейські Київщини оперативно розкрили вбивство киянина, якого розшукували як безвісти зниклого.

Майже дві доби тривали масштабні пошуки. Під час відпрацювання низки необхідних розшукових заходів оперативникам вдалося розшукати, на жаль, мертвого киянина з ознаками насильницької смерті. Автомобіль і загиблого його власника виявили за селом Любимівка, в лісосмузі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.

Також працівники поліції оперативно вийшли на слід імовірного зловмисника. Ним виявився 27-річний житель села Любимівка. Він спочатку заперечував свою причетність, але зрештою зізнався поліцейським, що заборгував киянину великі кошти і боявся через погрози своїй родині. Щоб не сталося лиха з його рідними, чоловік вирішив діяти "на випередження".

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Для цього він призначив зустріч, а коли потерпілий приїхав на певне місце, він вистрілив у нього з обріза, який завчасно приготував. Зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового утримання. За цим фактом порушено кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Автор: 

Київська область (4132) Нацполіція (15320) вбивство (3124)


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Топ коментарі
+9
Є простий принцип, як давати в борг. Можна позичати комусь тільки таку суму, за якою ти не шкодуватимеш у разі її неповернення.
А якщо шкодуватимеш за будь-якими грошима, то краще взагалі нікому не позичай.
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17.01.2021 11:23 Відповісти
+7
я так и делаю.
дал и забыл.
или не даю, если много.
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17.01.2021 11:28 Відповісти
+5
НИКОГДА не беру в долг и не одалживаю!Это мой принцип! Имею полное право!
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17.01.2021 12:08 Відповісти
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Один в могилу, а другий за ґрати.
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17.01.2021 10:48 Відповісти
і жилі оні долго і счастліво)))
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17.01.2021 10:50 Відповісти
якщо вийде , знову грошей позичатиме , доки не зупинять .
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17.01.2021 10:54 Відповісти
бо може не вийти через в'язничні "позики".
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17.01.2021 10:55 Відповісти
Якщо вбитий - кацап, то це жахливе самогубство
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17.01.2021 11:07 Відповісти
А коли гроші у борг брав, нє боялся?
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17.01.2021 10:49 Відповісти
99% берущих в долг уже заранее и изначально знают что долги отдавать не будут никогда и никак убью порежут пропадут сбегут но отдавать не намерены тут вопрос в том что люди дающие в долг как правило уже ЛОХИ... жадность что ты даешь 1000 баксов- а получишь 1200 затмевает разум- что потом ты и 100 баксов назад уже не получишь от слова вообще...
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17.01.2021 10:55 Відповісти
Большинство берет деньги в долг у знакомых без процентов, или в банке. Этот же кретин наверно взял у мутного типа под огромный процент. То что там интеллект из двух цифр понятно по тому как он "профессионально" спланировал убийство.
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17.01.2021 11:02 Відповісти
Тот, кто дает в долг, виноват не меньше.
Семью трогать нельзя, да и вообще, сам себе могилу выкопал.
Получил пулю, теперь доволен наверное.
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17.01.2021 10:59 Відповісти
Є простий принцип, як давати в борг. Можна позичати комусь тільки таку суму, за якою ти не шкодуватимеш у разі її неповернення.
А якщо шкодуватимеш за будь-якими грошима, то краще взагалі нікому не позичай.
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17.01.2021 11:23 Відповісти
я так и делаю.
дал и забыл.
или не даю, если много.
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17.01.2021 11:28 Відповісти
не боявся
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17.01.2021 11:33 Відповісти
Какой-то совсем умственно-отсталый.
Готовил убийство, а как его скрыть не продумал совершенно.

Утопил бы машину в канале - нашли бы через пару месяцев.
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17.01.2021 10:52 Відповісти
Скільки ти автомобілів потопив ?
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17.01.2021 10:55 Відповісти
Имея под боком целое Киевское море, Днепр, Десну, Припять и кучу каналов, еще даже по одному в каждом месте не успел.
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17.01.2021 11:05 Відповісти
тобто жодного.
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17.01.2021 11:43 Відповісти
Учи учи, учителю возтатся!
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17.01.2021 11:04 Відповісти
Или тело утопить, а авто подальше отогнать... Хотя толку в этом, если кредитор кому-либо сообщил, куда и к кому он собрался на встречу...
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17.01.2021 17:44 Відповісти
хочешь нажить себе врага (возможного убийцу) - одолжи денег..
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17.01.2021 10:54 Відповісти
Так завжди, тому що люди асоціюють гроші виключно із собою, от тому і прислів'я, що береш чужі, а віддавати свої спрацьовує у 9 з 10 випадків. Маю на увазі побутову, а не банківську позику
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17.01.2021 12:44 Відповісти
Почему-то многочисленные кредитные конторы с годовым процентом 700%, не задумываются о том, что наживают врагов, и убийств никаких не боятся
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17.01.2021 14:33 Відповісти
я не про банковскую систему - там только коллекторы доводящие до помешательства...
я про гражданские...можно сказать бытовые отношения...
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17.01.2021 14:44 Відповісти
Так а почему же все таки эти кредитные конторы не боятся одалживать? Ведь среди их заёмщиков полно тех, кто отдавать не собирается, и неадекватов?
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17.01.2021 14:47 Відповісти
никогда не был клиентом таких контор... и не могу даже представить философию их работы и риски или преднамеренность непонятную в выдаче заведомо невозвратных кредитов... х/з
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17.01.2021 15:01 Відповісти
В когда брал большую сумму, возврат планировал или чистил обрез?! Теперь киевлянин виноват! Логика дебилов!
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17.01.2021 10:59 Відповісти
По татуажу видно что отбитый на голову долб*б. Терь дедом только из тюряжки выйдет за умышленное. Если доживет.
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17.01.2021 10:59 Відповісти
Кінець епохи зубожіння.
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17.01.2021 11:05 Відповісти
Если боялся за семью, значит убитый - бандюган, который выставил его на "счетчик".
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17.01.2021 11:05 Відповісти
Ну или убийца - п#дабол, который может нести любую чушь в свое оправдание.
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17.01.2021 12:54 Відповісти
Как то мутно ? А разве деньги отдают в лесополосе ?
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17.01.2021 11:28 Відповісти
В Україні всі новини подають мутно. Журналістики поки ще нема.
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17.01.2021 11:42 Відповісти
Журналістику ми втратили, хоча більшість того навіть не помітила
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17.01.2021 14:22 Відповісти
На фото автомобиль Бентли?
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17.01.2021 11:43 Відповісти
...на видео виднее - таки Бентли Одалживатель 100% бандюк Та и заемщик тоже в каких то странных наколках. Вобщем, нашли друг друга
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17.01.2021 11:48 Відповісти
Народная мудрость гласит : Берешь чужие и не надолго , а отдаешь свои и навсегда .
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17.01.2021 11:45 Відповісти
НИКОГДА не беру в долг и не одалживаю!Это мой принцип! Имею полное право!
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17.01.2021 12:08 Відповісти
Самодостатні люди так і роблять
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17.01.2021 12:45 Відповісти
https://www.facebook.com/dtp.kiev.ua/photos/a.361066270725939/1889092121256672/?type=3

Вот была новость о пропаже человека и машина вроде похожа.
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17.01.2021 12:25 Відповісти
У меня есть принцип. Никому не даю в долг больше 100 долларов. И все мои знакомые это знают.
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17.01.2021 12:29 Відповісти
О, то до вас можна звертатися в разі потреби?
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17.01.2021 13:32 Відповісти
Можна. Якщо знайдете мене.
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17.01.2021 19:16 Відповісти
..нічого ви не розумієте - пацан шОл к успеху.. чогось воно, дурне, вирішило, шо його на зльоті "бить не будут"..
73% - одне з виборців ще одного розумово одарьонного-ого штриха, призЕдента-відпочивальника-рецидівіста
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17.01.2021 13:06 Відповісти
Дивлячись на комуфляж, а також на рішучість вирішення питання - мабудь військовий...
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17.01.2021 13:25 Відповісти
ага, ролик посмотри до конца
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17.01.2021 13:56 Відповісти
Значит теперь он за свою семью уже может не переживать. Типа удачно вырулил проблемную ситуацию. Такой себе гений мысли.
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17.01.2021 17:13 Відповісти
Вообще сабж дурачок, конечно - задокументируй угрозы и накатай на кредитора заяву в ментовку, что он с него деньги вымогает...
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17.01.2021 17:54 Відповісти
"Послушайте, Рабинович! У Вас что-горе ?".
"Конечно горе, я отдал долг Левинзону".
" Ну и Что?".
" Так я брал чужие -и на время, а отдал свои-и навсегда".
Никогда не одалживаю денег ни родствкнникам, ни знакомым. Обычно даю 1\4 запрашиваемого с предупреждением- отдавать не надо....
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17.01.2021 18:16 Відповісти
 
 