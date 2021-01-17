Киянина, якого розшукували дві доби, знайшли мертвим у лісосмузі за с. Любимівка. Імовірного вбивцю затримали, - Нацполіція. ВIДЕО

Поліцейські Київщини оперативно розкрили вбивство киянина, якого розшукували як безвісти зниклого.

Майже дві доби тривали масштабні пошуки. Під час відпрацювання низки необхідних розшукових заходів оперативникам вдалося розшукати, на жаль, мертвого киянина з ознаками насильницької смерті. Автомобіль і загиблого його власника виявили за селом Любимівка, в лісосмузі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.

Також працівники поліції оперативно вийшли на слід імовірного зловмисника. Ним виявився 27-річний житель села Любимівка. Він спочатку заперечував свою причетність, але зрештою зізнався поліцейським, що заборгував киянину великі кошти і боявся через погрози своїй родині. Щоб не сталося лиха з його рідними, чоловік вирішив діяти "на випередження".

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Для цього він призначив зустріч, а коли потерпілий приїхав на певне місце, він вистрілив у нього з обріза, який завчасно приготував. Зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового утримання. За цим фактом порушено кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Триває слідство.