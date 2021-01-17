В аеропорт "Внуково", куди має прилетіти опозиціонер Навальний, стягнули автозаки. ВІДЕО+ФОТО

Біля аеропорту "Внуково", куди 17 січня має прилетіти з Німеччини опозиційний політик Олексій Навальний, помітили автозаки.

Про це пише видання "Медуза", інформує Цензор.НЕТ.

"Біля аеропорту "Внуково", куди через 19 годин має прибути Олексій Навальний, виставили паркан. Також на парковці люди помічають автозаки ОМОНу", - цитує видання користувачів телеграм-каналу Avtozak Live.

Натомість петербурзьке видання "Фонтанка" повідомило, що через прибуття Навального силові структури в Москві, Петербурзі та інших великих містах приведено в стан підвищеної готовності.

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За даними видання, на робочих місцях перебуває практично весь особовий склад Центрів "Е" МВС, відділів із боротьби з тероризмом і екстремізмом регіональних управлінь ФСБ, а також підрозділів Росгвардії.

Силовикам надійшли інструкції вживати агресивних заходів лише в разі крайньої потреби, написала "Фонтанка". "Нам не потрібні сакральні жертви", - заявило одне з джерел видання.

Раніше повідомлялося, що Росія оголосила опозиціонера Навального у федеральний розшук.