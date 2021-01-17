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В аеропорт "Внуково", куди має прилетіти опозиціонер Навальний, стягнули автозаки. ВІДЕО+ФОТО

В аеропорт

Біля аеропорту "Внуково", куди 17 січня має прилетіти з Німеччини опозиційний політик Олексій Навальний, помітили автозаки.

Про це пише видання "Медуза", інформує Цензор.НЕТ.

"Біля аеропорту "Внуково", куди через 19 годин має прибути Олексій Навальний, виставили паркан. Також на парковці люди помічають автозаки ОМОНу", - цитує видання користувачів телеграм-каналу Avtozak Live.

В аеропорт Внуково, куди має прилетіти опозиціонер Навальний, стягнули автозаки 01

Натомість петербурзьке видання "Фонтанка" повідомило, що через прибуття Навального силові структури в Москві, Петербурзі та інших великих містах приведено в стан підвищеної готовності.

Читайте також: Росіянам заборонили зустрічати Навального в аеропорту

За даними видання, на робочих місцях перебуває практично весь особовий склад Центрів "Е" МВС, відділів із боротьби з тероризмом і екстремізмом регіональних управлінь ФСБ, а також підрозділів Росгвардії.

Силовикам надійшли інструкції вживати агресивних заходів лише в разі крайньої потреби, написала "Фонтанка". "Нам не потрібні сакральні жертви", - заявило одне з джерел видання.

Раніше повідомлялося, що Росія оголосила опозиціонера Навального у федеральний розшук.

Автор: 

аеропорт (1857) росія (66461) Навальний Олексій (613)


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Топ коментарі
+44
В аэропорт Внуково, куда должен прилететь оппозиционер Навальный, стянули автозаки - Цензор.НЕТ 7219
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17.01.2021 11:43 Відповісти
+20
В аеропорт "Внуково", куди має прилетіти опозиціонер Навальний, стягнули автозаки - Цензор.НЕТ 5955
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17.01.2021 13:35 Відповісти
+16
В горящий автозак людей не сажают
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17.01.2021 11:40 Відповісти
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Сторінка 2 з 2
В чем заключается это «дрючит по полной»? В его сторонниках, сидящих на зоне?
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17.01.2021 12:32 Відповісти
от тюрьмы незарекайся. с доказательствами и фактами дрючит
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17.01.2021 12:35 Відповісти
Я честный человек, который не делает ничего противозаконного, с чего это я должен не зарекаться от тюрьмы? Что за терпильское когнитивное искажение? Если государство может посадить невиновного человека в тюрьму - то говно это, а не государство. Так Авакову и передай. Никто «фактами» никого не дрючит. Украина уже 6 лет где только можно вопит о фактах оккупации ОРДЛО и Крыма и что толку?
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17.01.2021 12:48 Відповісти
ну так приедеть и сам передай Авакову какие проблемы Украина еще 6 лет может вопить о фактах оккупации без толку будет так как решат старшие
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17.01.2021 12:57 Відповісти
цензорята вы фотку на превью неудачную поставили сейчас дядя Сэм ножкой топнет сразу заменете там Леха рукопожатный
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17.01.2021 12:18 Відповісти
кацапом завоняло
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17.01.2021 12:27 Відповісти
конечно завоняло фалия Шатров
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17.01.2021 12:33 Відповісти
Чомусь вибори Дяді Сема транслюють в Держдумі а не у ВР.
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17.01.2021 12:58 Відповісти
и что
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17.01.2021 12:59 Відповісти
Тільки те, що чомусь ви відчуваєте "топанье ножкой", а я ні.
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17.01.2021 13:05 Відповісти
В аеропорт "Внуково", куди має прилетіти опозиціонер Навальний, стягнули автозаки - Цензор.НЕТ 5955
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17.01.2021 13:35 Відповісти
+
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17.01.2021 14:22 Відповісти
+
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17.01.2021 14:22 Відповісти
Для журналистов в выходные особых новостей нет, полный штиль Ну хоть "Крым не бутерброд" можно освещать- новости с дурдома )
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17.01.2021 12:22 Відповісти
Забагато уваги цьому продажному "опозиціонеру"..........
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17.01.2021 12:29 Відповісти
Навальный решил доказать всему миру насколько безъяйцевая на России оппозиция и в принципе чего там стоит «гражданское общество». Будет феерический обсер, как обычно.
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17.01.2021 12:31 Відповісти
нет, просто играет свою роль - роль жертвы
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17.01.2021 13:18 Відповісти
И кто ж ему эту роль подготовил? Те, кто пытались его убить? Или тот, из чьей страны он сейчас вылетает? Как по мне - Навальный - лунатик. Харизматичный, но лунатик. Он всегда плыл, как говно по речке делая вид, что у него есть какой-то план. Fake it until you make it почему-то у него не работает
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17.01.2021 13:51 Відповісти
Он проект одной из башен кремля, нужно понимать что кроме ***** есть еще патрушев, бортников и другие чекисты, которые способны играть в свою игру. Напомню что анальный возник из нацистских группировок, а они в рашке все находятся под контролем фсб еще с 90-х, данного персонажа решили взять в оборот в свое время и скоро его час Х наступит - будет ***** версия №2.
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17.01.2021 13:59 Відповісти
Одна «башня Кремля» 3 года травит другую? Что это за башни такие?)
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17.01.2021 14:32 Відповісти
нет одна башня дает распоряжение травить, а вторая обеспечивает саботаж по-тихому, мол не получилось.
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17.01.2021 18:09 Відповісти
Надеюсь он лететь не собирается, просто троллит, пусть люди видят реакцию обосраашегося вечного президента)
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17.01.2021 12:33 Відповісти
Летітиме.....
Адже свою роль "жертви новачка" він уже виконав. Просто так годувати - в ЄС ніхто його не буде. А якщо його арештують в Росії - буде привід ще раз висловити стурбованість а то і ввести які-небудь санкції.
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17.01.2021 12:46 Відповісти
Які не будуть працювати (приклад вище)
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17.01.2021 12:49 Відповісти
нет, он как раз вернется чтоб доиграть свою роль до конца
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17.01.2021 14:00 Відповісти
Вотето расейский народ называется крепкая власть. Всё.
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17.01.2021 12:39 Відповісти
Политика -искусство возможного ! Политик никогда не говорит то что думает ,особенно в стране где у людей в голове такой винегрет ,как в орде. Тамошнее быдло ху"ло ловко разделил.....кому сталинский гимн ,кому царский орел ,кому флаг временного правительства. Потому, собрать большинство -задача не реальная. Если задуматься над выбором ,то Навальный куда лучше отравителя из чекистов!
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17.01.2021 12:40 Відповісти
Беспринципность и конъюнктурность - это качества хорошего политика? Не удивительно, что вы голосуете за Порошенок, Зеленских и Медведчуков
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17.01.2021 13:21 Відповісти
Вообщето политка это способ улучшить качество общества путем разумного управления . Это так задумывал Платон, он же не знал что в наше время политика это инструмент делать деньги правителями сидя на шее общества. При этом учитель Платона - Сократ отдает приоритет интенсивному образу жизни перед обычной жизнью «в спокойствии и молчании», он утверждает, что жизнь, неподвергшаяся исследованию, не достойна человека.
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17.01.2021 13:33 Відповісти
Вообще-то политика -это метод захвата власти ! Есть разные варианты....От узурпации ,силового захвата до мобилизации общественного мнения в поддержку своей программы. Последний путь предпочтительнее,но труднее ! Получить массовую поддержку без "обещаний" невозможно.А как удовлетворить всех? Поэтому "политик" говорит осторожно и многое не договаривает. Истинные намерения откроются только после "победы".
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17.01.2021 14:00 Відповісти
Я с вами не спорю, я говорю с чего все начиналось, и во что вылилось. И безусловно Вы правы, упрощая можно сказать , все, что стремится стать властью это политическая партия, а управление обществом это и будет политика.
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17.01.2021 14:07 Відповісти
Повернення Троцького додому.
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17.01.2021 12:40 Відповісти
А Троцький не тікав, він під час війни був власним кореспондентом київської газети, то Членін тікав.
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17.01.2021 13:17 Відповісти
Милые бранятся только тешатся. Это из сериала - Бьет значит любит оппозиционера! Будущего идеального нового фюрера для боссоты РФ. Крым он не отдаст, а что еще надо кремлевским обнуленцам правда не нацмен как Путин или Медведев, это их пока и сдерживает?
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17.01.2021 12:40 Відповісти
В аеропорт "Внуково", куди має прилетіти опозиціонер Навальний, стягнули автозаки - Цензор.НЕТ 3494 https://censor.net/ru/user/481699

По красивее никого не было? Она как после боярышника.
https://censor.net/ru/comments/locate/3242258/01921487-f5e3-71fb-bca1-6d5e64a2fffa

А ты специально все зеркала дома снял, что бы себя не пугать?
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17.01.2021 12:40 Відповісти
Спектакль.
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17.01.2021 12:41 Відповісти
Похоже, Леха из Внуково доедет бесплатно. За казенный кошт. И вещички донести помогут. Думаю, если бы Навальный был сейчас президентом, а путин возвращался из-за границы как лидер оппозиции, все было бы точно так же.
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17.01.2021 12:45 Відповісти
Нужно еще обратиться за помощью к силовикам Беларуси.
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17.01.2021 12:46 Відповісти
Замість потяга літак, замість броньовика автозак, німці шлють ще одного сіфілітика москалям, хто буде будувати новий Мавзолей?
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17.01.2021 12:49 Відповісти
Отлично!Чем сильнее закручиваются гайки,тем быстрее там произойдёт кровавая революция
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17.01.2021 12:49 Відповісти
Ты плохо знаешь россиянцев. Это пещерные люди с телевизорами. Хотя пещерные люди хотя бы охотиться умели и оружием пользоваться
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17.01.2021 12:50 Відповісти
Может быть,но то что они закапываются всё глубже и глубже это факт
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17.01.2021 12:52 Відповісти
Внутренние обыватели этого не замечают. Москвабад купается в халявном нефтебабле, республики всегда жили в жопе, там любая подачка - и рейтинг взлетает до небес. Никто украинцам, кроме украинцев, не поможет. Эрэфия не развалится, ***** будет царевать пока не сдохнет, а потом будет точно такое же гэбистское *****, с точно такими же 146% поддержки
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17.01.2021 12:57 Відповісти
Теоретично так, але на практиці на московії ніколи не було нормальної передачі влади, навіть якщо елітний прошарок не мінявся. Корито вузеньке, рил багато.
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17.01.2021 13:00 Відповісти
Була між Єльциним та ******. Доволі мирна. Лише широким масам дома повзривали вибірково, та може трішки метро
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17.01.2021 13:03 Відповісти
Ну як була, Чубайс полетів в США і порішав, це не передача, це призначення завгоспа.
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17.01.2021 13:07 Відповісти
баба яга против революций и майданов
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17.01.2021 13:21 Відповісти
"А глуповцы стояли на коленях и ждали. Знали они, что бунтуют, но не стоять на коленях не могли". (М.Е. Салтыков-Щедрин, "История одного города")
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17.01.2021 12:57 Відповісти
Там революции никогда не будет, может быть только бунт голодных и рабов)
На этом все.
Там в основном стадо дебилов с амбициями как у *****.
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17.01.2021 13:14 Відповісти
Это хорошо.
Его посодют.

Мнркель придется объяснять почему она по-прежнему дружит с фуйлом.
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17.01.2021 12:49 Відповісти
Не придется. Ей никто такие вопросы не задает.
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17.01.2021 12:51 Відповісти
Меркель скоро все, выборы в Германии, потому анальный и чухнул. Тут он будет в роли жертвы лучше чем если б его экстрадировали.
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17.01.2021 13:20 Відповісти
Ваня ПЕРДИЛОВ не пиши ХРЕНЬ, а для этого КОЗЛОРОГИЙ пей меньше БОЯРЫ.
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17.01.2021 19:15 Відповісти
ну тогда получается что Украина никоим образом независит от дяди Сэма и не лень было язык менять на клавиатуре я и так и эдак понимаю наверное принципы
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17.01.2021 13:10 Відповісти
Це тільки початок, зараз діти перших 5 класів вже не розуміють російської, далі буде...
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17.01.2021 13:27 Відповісти
бить ? не ?
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17.01.2021 13:36 Відповісти
Устраивают цирк как с прилётом Нади Савченко из "ПЛЕНА" народна "месниця" !!!!.
Её нам а Президенты втюхивали, как втюхивают теперь московитам Навального.
Навалить кучу - вот вся его гебешная "оппозиционность".
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17.01.2021 13:19 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1350723062132580352 Навальный.Задержаны первые активисты что ждали Навального
В аеропорт "Внуково", куди має прилетіти опозиціонер Навальний, стягнули автозаки - Цензор.НЕТ 3072
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17.01.2021 13:42 Відповісти
Возможно
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17.01.2021 13:55 Відповісти
Был бы смысл встречать, если б Бабченко на Абрамсе, а так...
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17.01.2021 13:43 Відповісти
Русский националист Навальный борется с гипернацистом русо-фашистом Путиным. Приходится болеть за Навального. Хотя меня это кажется не касается, в душе желаю Навальному победы.
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17.01.2021 13:55 Відповісти
Абсолютно пох...
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17.01.2021 14:15 Відповісти
Заскоро виїхав , потрібно було почекати до весни і зробити вато-путо-москалям російсько-німецьку весну . А так пропаде , якщо не є тим , кого путік конспіровано бачить на свому місці в кремлі . Многоходовочка .
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17.01.2021 14:23 Відповісти
это правильно, москали должны знать свое место.
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17.01.2021 16:21 Відповісти
родіна зустрічає
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17.01.2021 17:22 Відповісти
Чем просче,-тем лутше.Ледоруб,арматурина, или пехотинец утина со снайперской винтовкой.А затем как обычно,-"ну не доглядели".
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17.01.2021 17:48 Відповісти
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