Угорця, якого розшукував Інтерпол, затримали на українсько-румунському кордоні, - ДПСУ

Громадянина Угорщини, який перебував у міжнародному розшуку, виявили вчора прикордонники Мукачівського загону в пункті пропуску "Дякове".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Державної прикордонної служби.

Як зазначають у прикордонному відомстві, під час перевірки документів 24-річного іноземця спрацювала база даних Інтерполу. За цим фактом прикордонники поінформували Укрбюро Інтерполу в Києві. Там повідомили, що за вчинення злочину від початку січня 2021 року чоловік розшукується правоохоронними органами Чехії.

Наразі злочинця в установленому порядку передано співробітникам Національної поліції в Закарпатській області. Надалі його чекає екстрадиція і притягнення до кримінальної відповідальності.

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