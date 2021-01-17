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Новини Коронавірус і карантин
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За добу від COVID-19 у Києві померли 15 осіб, видужали - 578, виявили 793 нові випадки, - Кличко

За добу від COVID-19 у Києві померли 15 осіб, видужали - 578, виявили 793 нові випадки, - Кличко

У Києві за минулу добу, 16 січня, виявили 793 нові випадки коронавірусу, 49 пацієнтів госпіталізовано, понад 500 киян одужали.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Захворіло 447 жінок віком від 18 до 88 років, 317 чоловіків віком від 19 до 87 років, 8 дівчаток від 3 до 17 років і 21 хлопчик від 1 до 17 років", - уточнив Кличко. Серед захворілих - 29 медиків.

За його даними, вчора від коронавірусу в Києві померли 15 осіб. Загалом за період пандемії в столиці зафіксовано 2 190 летальних випадків від COVID-19.

У лікарні столиці за минулу добу госпіталізували 49 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів, зазначає Кличко.

Крім цього, він уточнив, що 16 січня видужали 578 киян.

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Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 182, у Дніпровському - 145 і в Деснянському районі - 140 випадків.

Автор: 

карантин (18172) Кличко Віталій (3536) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Чёй-то левый берег больнее правого? -- это ж спальные мешки...
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17.01.2021 12:33 Відповісти
Новый мировой порядок , раньше такого не было , с ума сошли
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17.01.2021 12:48 Відповісти
 
 