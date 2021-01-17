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Для стабілізації роботи енергосистеми починаємо імпорт вугілля із Казахстану, - гендиректор "ДТЕК Енерго" Салєєв

Для стабілізації роботи енергосистеми починаємо імпорт вугілля із Казахстану, - гендиректор

Теплові електростанції компанії "ДТЕК Енерго" несуть навантаження повним складом обладнання, генеруючи на 48,5% більше електроенергії, ніж передбачено прогнозним балансом Міненерго.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на слова генерального директора "ДТЕК Енерго" Ільдара Салєєва.

"Шахти "ДТЕК Енерго" продовжують на повну потужність видобувати вугілля, призначене для теплової генерації: з 1 січня видобуток становив 660 тис. тонн вугілля газової марки. Щоб заповнити нестачу газового вугілля і забезпечити стабільну роботу енергосистеми, компанія починає імпорт вугілля з Казахстану", - повідомив гендиректор.

Салеєв також зазначив, що імпорт вугілля - це крайній і тимчасовий захід для стабілізації роботи енергосистеми. Гендиректор підкреслив, що компанія  "ДТЕК Енерго" заздалегідь підготувалася до опалювального сезону, забезпечивши видобуток вугілля в необхідних обсягах і провівши ремонтну кампанію, і була готова до його проходження у передбаченому Міненерго прогнозному балансі. Проте через критичну ситуацію в енергосистемі і високу її потребу в маневрових потужностях ТЕС "ДТЕК Енерго" вже кілька місяців працюють повним складом обладнання, що і призвело до вичерпання запасів.

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Наприклад, тільки в грудні 2020 року виробіток ТЕС "ДТЕК Енерго" на 48,5%, або 1,142 млрд кВт год перевищив прогнозний баланс, затверджений Міненерго. Також гендиректор додав, що ДТЕК на прохання державної компанії "Центренерго" відвантажила на адресу її ТЕС 400 тис. тонн вугілля в листопаді-грудні, і ще 50 тис. тонн поставить найближчим часом.

Головною причиною низьких запасів вугілля на складах він назвав несвоєчасний вихід атомних блоків із ремонтів.  За його словами, на наповнюваність складів на ТЕС також негативно вплинув тимчасовий простій шахт у першій половині минулого року через незатребуваність українського вугілля та системну кризу в галузі, спровоковану імпортом струму з Білорусі та Росії на початку року.

 "ДТЕК Енерго"  була змушена зупиняти шахти "Добропільвугілля" (у березні 2020 р. - Ред.), а це орієнтовно недоотримані 700 тис. тонн, яких вистачило б для стабільної роботи енергосистеми та проходження осінньо-зимового періоду 2020-2021 років", - зазначив Салеєв.

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Нагадаємо, 15 січня 6 із 9 енергоблоків Зміївської ТЕС державної компанії  "Центренерго" було зупинено на аварійний ремонт через відсутність вугілля. Ще 13 січня запасу вугілля на цій станції вистачало на 2 дні роботи. НЕК "Укренерго" повідомила Міністерство енергетики про дефіцит потужності системи на рівні 2,6 ГВт і попередила про ризики відключень. З літа 2019 року операційний контроль над компанією "Центренерго" здійснює група "Приват".

Автор: 

ДТЕК (1989) Електрика (2042) Міненерго (1423)


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Топ коментарі
+32
Бо АЕС відпочивають.
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17.01.2021 12:37 Відповісти
+29
Опять уголек из Лугандона потечет, только теперь через казахскую прокладку.
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17.01.2021 12:38 Відповісти
+25
С лета 2019 г. операционный контроль над ГОСУДАРСТВЕННОЙ компанией "Центрэнерго" осуществляет группа "Приват".

Для стабилизации работы энергосистемы начинаем импорт угля из Казахстана, - гендиректор "ДТЭК Энерго" Салеев - Цензор.НЕТ 1620
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17.01.2021 12:42 Відповісти
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Ну ми ще тільки з Казахстану вугілля не завозили...А так вже ми,найбільша вугільна держава світу везли то вугілля звідусіль - з Африки,Америки,Європи...Піймати б того Ахметку,накормити б його тим вугіллям від пуза...припинились би тоді оті розводняки і схеми...
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17.01.2021 13:29 Відповісти
Достаточно снять блокаду с ОРДЛО и закупать уголь уже по более дешевым ценам.
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17.01.2021 13:45 Відповісти
Достаточно приделать Ахметову ноги, и тарифы станут посильными.
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17.01.2021 13:49 Відповісти
Нет. Кто наехал на Украину. как только решили снизить зеленый тариф?? Ахметов??Нет. Прискакали послы G7, в зеленке Украины много и европейских игроков, а на снижение прибыли они пойти не могут.
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17.01.2021 14:04 Відповісти
У нас РЫНОК - покупается та электроэнергия, которая дешевле.
А не которая зеленее.
Ахметов и компашка идут лесом.
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17.01.2021 14:19 Відповісти
Как бы рынок, но есть обязательства перед государством перед инвесторами выкупать всю произведенную электроэнергию зеленой генерации.Вот в этом и проблема. Производят немного и нестабильно, а вот денег с общей кассы гребут больше, чем любые другие поставщики ЭЭ.
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17.01.2021 14:41 Відповісти
Що ви мелете . Прочитайте хто в Україні володіє найбільшими зелено-генерувальними потужностями - це компанії ДТЕК . А ви придумали G7 лівим боком...
Все що з -за поребрика лиють - все тхне ...
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17.01.2021 16:23 Відповісти
Москалику,а не пішов би ти зі своїми порадами на...й?
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17.01.2021 13:56 Відповісти
Из "Казахстана"?
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17.01.2021 13:57 Відповісти
Это при барыге на крови уголь в ЮАР покупали.

А криворожское чмо ЗЕ только старые фокусы показывать умеет.
https://censor.net/ru/news/3242276/desyatki_vagonov_rjd_na_darnitse_v_kieve_kazanskiyi_pokazal_kak_rossiyiskiyi_ugol_postupaet_v_ukrainu
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18.01.2021 01:56 Відповісти
а гендиректор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев случайно( ну совсем случайно)не владеет пару копанками в Казахстане?Источник: https://censor.net/ru/n3242262
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17.01.2021 13:58 Відповісти
Все гораздо проще - уголь из ОРДЛО поставляет Роися под видом казахского.
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18.01.2021 01:57 Відповісти
А чего не работают АЭС? Кто знает?
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17.01.2021 13:59 Відповісти
Ахметов распорядился поотключать блоки к морозам - он же патриот.
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17.01.2021 14:16 Відповісти
Ой, как" пичально",а летом угол низя было закупить на зиму. Ах да. У вас же мозги зелёные.. т.е их нет
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17.01.2021 14:06 Відповісти
При чем зеленые мозги к ахметке?
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17.01.2021 15:15 Відповісти
А чей бывший менеджер глав кабмина ? 😁😁😁
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17.01.2021 16:47 Відповісти
Для стабілізації роботи енергосистеми починаємо імпорт вугілля із Казахстану, - гендиректор "ДТЕК Енерго" Салєєв - Цензор.НЕТ 1754

Во избежание тупых инсинуаций за сим персонжем
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17.01.2021 17:12 Відповісти
А чому на складах немае украінського вугілля??Чому не працюють єнергоблоки атомних станцій??Постає питання!!А ви керівництво для чого сидите на посадах панове дармоіди!!!
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17.01.2021 14:12 Відповісти
Як для чого? 73% зебілів іх туди посадило, а тепер ви питаєте для чого?
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17.01.2021 15:05 Відповісти
Разве у зебилов ахметка скупил ТЭСы и шахты?
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17.01.2021 15:17 Відповісти
Не важно у кого скупил. Важно при ком он в карман "вумному наріду" залазит.
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17.01.2021 16:14 Відповісти
А чому на складах немае украінського вугілля??Чому не працюють єнергоблоки атомних станцій??Постає питання!!А ви керівництво для чого сидите на посадах панове дармоіди!!!
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17.01.2021 14:14 Відповісти
Для стабилизации работы энергосистемы начинаем импорт угля из Казахстана, - гендиректор "ДТЭК Энерго" Салеев. Тепловые электростанции компании "ДТЭК Энерго" несут нагрузку полным составом оборудования Источник: https://censor.net/ru/n3242262

Для стабілізації енергосистеми України треба запустити на повну потужність всі АЕС України які олігархи вивели зі строю, а вас шісток олігархів разом з олігархами поразвішувати по деревам як гірлянди за афери у галузі енергоутворення і грабіж бюджета України і самих українців
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17.01.2021 14:18 Відповісти
Какой еще Казахстан- о чем ти дурилка картонная!
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17.01.2021 14:21 Відповісти
какая безмозгло воровская власть позор страны а с марса не пробовали доставлять с формулой Ахметоф++ Коломойский + крохи для Зе уродов и шмугалей так уничтожить все за 2 года в стране даже в войну не могли
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17.01.2021 14:26 Відповісти
Для стабілізації роботи енергосистеми починаємо імпорт вугілля із Казахстану, - гендиректор "ДТЕК Енерго" Салєєв - Цензор.НЕТ 6761
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17.01.2021 14:28 Відповісти
Так це ж, фактично, ілюстрація до фільму "Платформа"!
Там на платформу насипали купу їжі, і вона поступово рухалася згори до низу. На верхніх поверхах встигали вибрати найкраще, щоб нажертися. А на найнижчих поверхах вдовольнялися крихтами, або практикували канібалізм.
Фільм не для слабкодухих. Але з глибоким соціально-філософським підтекстом.

Для стабілізації роботи енергосистеми починаємо імпорт вугілля із Казахстану, - гендиректор "ДТЕК Енерго" Салєєв - Цензор.НЕТ 9625
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17.01.2021 14:43 Відповісти
Млять, вешать их нужно за такие оборудки. Это не просто бизнес на крови, это бизнес на будущем государства и народа. Эти сволочи себя повелителями времени чувствуют. Их происхождение немного помогает им, но у таких сук нет национальности.
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17.01.2021 14:28 Відповісти
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Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1350506020695584770 18 ч Про Дерибан Землi вже всi замовкли...
Це вам не газ,який украiнцi замiнили на дрова та кiзяки Чим ХЛIБ замiнете,украiнцi?Для стабілізації роботи енергосистеми починаємо імпорт вугілля із Казахстану, - гендиректор "ДТЕК Енерго" Салєєв - Цензор.НЕТ 3081
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17.01.2021 14:30 Відповісти
І відкрийте нам таємницю, як вугілля з Казахстану потрапить до України? Через територію балалайні? Чекаю на "новину", що в балалайні скопичились вагони з вігіллям які не пропускають до України.
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17.01.2021 14:57 Відповісти
Зачем, когда можно просто уголь, добытый в ОРДЛО, везти из Роиси под видом казахского?
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18.01.2021 01:59 Відповісти
У колаборантів і агентів Кремля , як не сам окупант та його друг. Там повинна бути чорна дирка, і з неї навіть фотони світла не брати. Нехай там срепляться один з одним, їх влада гвалтує їх народ і опозицією (це їх заводить). Там орки живуть.
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17.01.2021 15:19 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
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https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1350761689671729154 2 ч

В стране которой управляет марионетка двух угольных олигархов уже нет угля. Ахметов его из "Казахстана" возить будет. Они вам в феврале такие цены нарисуют ...
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17.01.2021 15:31 Відповісти
Постоянно брешут.
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17.01.2021 16:08 Відповісти
..а в это время шахты ДТЭК (как минимум это "Новодонецкая" и "Пионер"....) на неоккупированном Донбассе Ахметов останавливает..
с чего бы это?..
шо готовят "крепкие хозяйственники"?..
не хотят вкладывать своИ деньги в новые лавы?..
- это бюджетное бабло они готовы осваивать - "всегда пожалустА"..
шахты, в принципе, не супер, но перспективные, они крайние - копать можно аж "под Днепропетровскую область".. прибыль, понятно, не такая, когда привык только снимать сливки с готового-нарезаного, ну, или основная рабочая схема рыгоанальных бырыг - купи-продай..
шо людям делать?.., "гордому народу Бимбасса", который януковочи так любят?

Зеля, их привезут под Банковую стучать касками куда скажут..
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17.01.2021 16:26 Відповісти
И снова вранье.

14:45
https://censor.net/ru/news/3242276/desyatki_vagonov_rjd_na_darnitse_v_kieve_kazanskiyi_pokazal_kak_rossiyiskiyi_ugol_postupaet_v_ukrainu
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18.01.2021 01:54 Відповісти
А я, наивный, считал, что Запорожская и прочие украинские АЭС победят (ПобедЮт? ПобЕдят?) этот дефицит. За что их так-то: бымць - и стоять!!!
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18.01.2021 09:22 Відповісти
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