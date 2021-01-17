Для стабілізації роботи енергосистеми починаємо імпорт вугілля із Казахстану, - гендиректор "ДТЕК Енерго" Салєєв

Теплові електростанції компанії "ДТЕК Енерго" несуть навантаження повним складом обладнання, генеруючи на 48,5% більше електроенергії, ніж передбачено прогнозним балансом Міненерго.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на слова генерального директора "ДТЕК Енерго" Ільдара Салєєва.

"Шахти "ДТЕК Енерго" продовжують на повну потужність видобувати вугілля, призначене для теплової генерації: з 1 січня видобуток становив 660 тис. тонн вугілля газової марки. Щоб заповнити нестачу газового вугілля і забезпечити стабільну роботу енергосистеми, компанія починає імпорт вугілля з Казахстану", - повідомив гендиректор.

Салеєв також зазначив, що імпорт вугілля - це крайній і тимчасовий захід для стабілізації роботи енергосистеми. Гендиректор підкреслив, що компанія "ДТЕК Енерго" заздалегідь підготувалася до опалювального сезону, забезпечивши видобуток вугілля в необхідних обсягах і провівши ремонтну кампанію, і була готова до його проходження у передбаченому Міненерго прогнозному балансі. Проте через критичну ситуацію в енергосистемі і високу її потребу в маневрових потужностях ТЕС "ДТЕК Енерго" вже кілька місяців працюють повним складом обладнання, що і призвело до вичерпання запасів.

Читайте також: Генерація енергії із сонця та вітру в Україні збільшилася вдвічі, - Міненерго

Наприклад, тільки в грудні 2020 року виробіток ТЕС "ДТЕК Енерго" на 48,5%, або 1,142 млрд кВт год перевищив прогнозний баланс, затверджений Міненерго. Також гендиректор додав, що ДТЕК на прохання державної компанії "Центренерго" відвантажила на адресу її ТЕС 400 тис. тонн вугілля в листопаді-грудні, і ще 50 тис. тонн поставить найближчим часом.

Головною причиною низьких запасів вугілля на складах він назвав несвоєчасний вихід атомних блоків із ремонтів. За його словами, на наповнюваність складів на ТЕС також негативно вплинув тимчасовий простій шахт у першій половині минулого року через незатребуваність українського вугілля та системну кризу в галузі, спровоковану імпортом струму з Білорусі та Росії на початку року.

"ДТЕК Енерго" була змушена зупиняти шахти "Добропільвугілля" (у березні 2020 р. - Ред.), а це орієнтовно недоотримані 700 тис. тонн, яких вистачило б для стабільної роботи енергосистеми та проходження осінньо-зимового періоду 2020-2021 років", - зазначив Салеєв.

Читайте також: В.о. міністра енергетики Вітренко: Сподіваюся, що ми пройдемо наступний тиждень без блекаутів

Нагадаємо, 15 січня 6 із 9 енергоблоків Зміївської ТЕС державної компанії "Центренерго" було зупинено на аварійний ремонт через відсутність вугілля. Ще 13 січня запасу вугілля на цій станції вистачало на 2 дні роботи. НЕК "Укренерго" повідомила Міністерство енергетики про дефіцит потужності системи на рівні 2,6 ГВт і попередила про ризики відключень. З літа 2019 року операційний контроль над компанією "Центренерго" здійснює група "Приват".