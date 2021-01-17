Для стабілізації роботи енергосистеми починаємо імпорт вугілля із Казахстану, - гендиректор "ДТЕК Енерго" Салєєв
Теплові електростанції компанії "ДТЕК Енерго" несуть навантаження повним складом обладнання, генеруючи на 48,5% більше електроенергії, ніж передбачено прогнозним балансом Міненерго.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на слова генерального директора "ДТЕК Енерго" Ільдара Салєєва.
"Шахти "ДТЕК Енерго" продовжують на повну потужність видобувати вугілля, призначене для теплової генерації: з 1 січня видобуток становив 660 тис. тонн вугілля газової марки. Щоб заповнити нестачу газового вугілля і забезпечити стабільну роботу енергосистеми, компанія починає імпорт вугілля з Казахстану", - повідомив гендиректор.
Салеєв також зазначив, що імпорт вугілля - це крайній і тимчасовий захід для стабілізації роботи енергосистеми. Гендиректор підкреслив, що компанія "ДТЕК Енерго" заздалегідь підготувалася до опалювального сезону, забезпечивши видобуток вугілля в необхідних обсягах і провівши ремонтну кампанію, і була готова до його проходження у передбаченому Міненерго прогнозному балансі. Проте через критичну ситуацію в енергосистемі і високу її потребу в маневрових потужностях ТЕС "ДТЕК Енерго" вже кілька місяців працюють повним складом обладнання, що і призвело до вичерпання запасів.
Наприклад, тільки в грудні 2020 року виробіток ТЕС "ДТЕК Енерго" на 48,5%, або 1,142 млрд кВт год перевищив прогнозний баланс, затверджений Міненерго. Також гендиректор додав, що ДТЕК на прохання державної компанії "Центренерго" відвантажила на адресу її ТЕС 400 тис. тонн вугілля в листопаді-грудні, і ще 50 тис. тонн поставить найближчим часом.
Головною причиною низьких запасів вугілля на складах він назвав несвоєчасний вихід атомних блоків із ремонтів. За його словами, на наповнюваність складів на ТЕС також негативно вплинув тимчасовий простій шахт у першій половині минулого року через незатребуваність українського вугілля та системну кризу в галузі, спровоковану імпортом струму з Білорусі та Росії на початку року.
"ДТЕК Енерго" була змушена зупиняти шахти "Добропільвугілля" (у березні 2020 р. - Ред.), а це орієнтовно недоотримані 700 тис. тонн, яких вистачило б для стабільної роботи енергосистеми та проходження осінньо-зимового періоду 2020-2021 років", - зазначив Салеєв.
Нагадаємо, 15 січня 6 із 9 енергоблоків Зміївської ТЕС державної компанії "Центренерго" було зупинено на аварійний ремонт через відсутність вугілля. Ще 13 січня запасу вугілля на цій станції вистачало на 2 дні роботи. НЕК "Укренерго" повідомила Міністерство енергетики про дефіцит потужності системи на рівні 2,6 ГВт і попередила про ризики відключень. З літа 2019 року операційний контроль над компанією "Центренерго" здійснює група "Приват".
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А не которая зеленее.
Ахметов и компашка идут лесом.
Все що з -за поребрика лиють - все тхне ...
А криворожское чмо ЗЕ только старые фокусы показывать умеет.
https://censor.net/ru/news/3242276/desyatki_vagonov_rjd_na_darnitse_v_kieve_kazanskiyi_pokazal_kak_rossiyiskiyi_ugol_postupaet_v_ukrainu
Во избежание тупых инсинуаций за сим персонжем
Для стабілізації енергосистеми України треба запустити на повну потужність всі АЕС України які олігархи вивели зі строю, а вас шісток олігархів разом з олігархами поразвішувати по деревам як гірлянди за афери у галузі енергоутворення і грабіж бюджета України і самих українців
Там на платформу насипали купу їжі, і вона поступово рухалася згори до низу. На верхніх поверхах встигали вибрати найкраще, щоб нажертися. А на найнижчих поверхах вдовольнялися крихтами, або практикували канібалізм.
Фільм не для слабкодухих. Але з глибоким соціально-філософським підтекстом.
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Boris Borisenko
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·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1350506020695584770 18 ч Про Дерибан Землi вже всi замовкли...
Це вам не газ,який украiнцi замiнили на дрова та кiзяки Чим ХЛIБ замiнете,украiнцi?
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tZE inform
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·https://twitter.com/tZEinform/status/1350761689671729154 2 ч
В стране которой управляет марионетка двух угольных олигархов уже нет угля. Ахметов его из "Казахстана" возить будет. Они вам в феврале такие цены нарисуют ...
с чего бы это?..
шо готовят "крепкие хозяйственники"?..
не хотят вкладывать своИ деньги в новые лавы?..
- это бюджетное бабло они готовы осваивать - "всегда пожалустА"..
шахты, в принципе, не супер, но перспективные, они крайние - копать можно аж "под Днепропетровскую область".. прибыль, понятно, не такая, когда привык только снимать сливки с готового-нарезаного, ну, или основная рабочая схема рыгоанальных бырыг - купи-продай..
шо людям делать?.., "гордому народу Бимбасса", который януковочи так любят?
Зеля, их привезут под Банковую стучать касками куда скажут..
14:45
https://censor.net/ru/news/3242276/desyatki_vagonov_rjd_na_darnitse_v_kieve_kazanskiyi_pokazal_kak_rossiyiskiyi_ugol_postupaet_v_ukrainu