Влада Зеленського пішла проти ЄС, зупинивши виплату боргів за "зелену" енергію, - Гончаренко

Можновладці, яких привів до влади Володимир Зеленський у Нацкомісію з питань енергетики та Кабінет Міністрів, шукають шляхи для зупинки виплат боргів "зеленій" енергетиці у розмірі 9 млрд грн, що розриває співпрацю України з Європейським Союзом, фінансовими партнерами та іншими іноземними організаціями.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав народний депутат України Олексій Гончаренко на своїй сторінці у фейсбуці.

За словами депутата, міжнародні партнери України стурбовані рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), про відмову розглядати питання щодо виплати боргів виробникам "зеленої" електроенергії за рахунок кредитних коштів "Укренерго".

"Вчорашнє рішення НКРЕКП взагалі вийшло за всі рамки дозволеного глузду. Йдеться про те, що НКРЕКП мала прийняти рішення для виплати всіх боргів перед "зеленими" інвесторами. Натомість, всіляко затягує цей процес і не полишає ідеї на корупційне розпорошування цих грошей. Навіть попри шквал критики з боку ЄС", - написав Гончаренко.

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На його думку, такі дії галузевого регулятора матимуть негативні наслідки для України, зокрема погіршать імідж країни та ставлення іноземних інвесторів.

"Ось конкретний список тих, кого свідомо ігнорує голова НКРЕКП Валерій Тарасюк: ЄБРР, Енергоспівтовариство, 11 посольств різних країн, міжнародні інвестори, асоціації "зеленої" енергетики, енергетики, депутати всіх фракцій, які входять у наше міжфракційне об’єднання "Чиста енергія – здорове довкілля", - перелічив депутат.

Гончаренко вважає, що політика НКРЕКП щодо "зеленої" енергетики свідчить про ставлення до неї самого президента, який готовий знищити галузь та інвесторів, що її розвивають.

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"Поведінку Тарасюка та інших членів Комісії слід читати так, що це трансляція реального ставлення Зеленського до всіх партнерів. Звісно, вони всі повторюють поведінку самого Зеленського. І ми фактично бачимо двох різних президентів – того, який посміхається інвесторам та партнерам у закордонних відрядженнях, і того, який ні в що їх не ставить в Україні та знищує заради корупції та власних клоунських амбіцій", - написав Гончаренко.

Раніше ЄБРР - один із найбільших інвесторів у галузь ВДЕ в Україні - звернувся до голови Нацкомісії з енергетики (НКРЕКП) із занепокоєнням, щодо невиконання українською владою зобов’язань про виплату боргів перед "зеленою" генерацією та закликав НКРЕКП використати взяті у держбанків кредити лише на оплату "зеленої" енергії, інакше країна втратить інвестиції банку та інших інвесторів.

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Нагадаємо, уряд у грудні 2020 року затвердив державні гарантії для держкомпанії "Укренерго" на 10,3 млрд грн із метою залучення кредитів від трьох державних банків для погашення боргів перед ДП "Гарантований покупець", а воно, відповідно, перед виробниками "зеленої "енергії.

Інвестори очікували, що держава виконає свої зобов'язання і своєчасно погасить 40% "старого" боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року. Водночас НКРЕКП вирішила затвердити постанову, яка заборонить ДП "Гарантований покупець" погасити відповідну заборгованість.

На думку асоціацій ВДЕ, таке рішення НКРЕКП усуне єдине поки доступне джерело для погашення "старого" боргу ДП "Гарантований покупець" перед виробниками електричної енергії з ВДЕ та стане підтвердженням повної неспроможності Кабміну і НКРЕКП виконати умови та зобов'язання згідно з Меморандумом про взаєморозуміння, підписаним ними в червні 2020 року.