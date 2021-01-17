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Влада Зеленського пішла проти ЄС, зупинивши виплату боргів за "зелену" енергію, - Гончаренко

Влада Зеленського пішла проти ЄС, зупинивши виплату боргів за

Можновладці, яких привів до влади Володимир Зеленський у Нацкомісію з питань енергетики та Кабінет Міністрів, шукають шляхи для зупинки виплат боргів "зеленій" енергетиці у розмірі 9 млрд грн, що розриває співпрацю України з Європейським Союзом, фінансовими партнерами та іншими іноземними організаціями.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав народний депутат України Олексій Гончаренко на своїй сторінці у фейсбуці.

За словами депутата, міжнародні партнери України стурбовані рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), про відмову розглядати питання щодо виплати боргів виробникам "зеленої" електроенергії за рахунок кредитних коштів "Укренерго".

"Вчорашнє рішення НКРЕКП взагалі вийшло за всі рамки дозволеного глузду. Йдеться про те, що НКРЕКП мала прийняти рішення для виплати всіх боргів перед "зеленими" інвесторами. Натомість, всіляко затягує цей процес і не полишає ідеї на корупційне  розпорошування цих грошей. Навіть попри шквал критики з боку ЄС", - написав Гончаренко.

Читайте також: У 2020 році не виплачено жодної копійки з боргу перед виробниками відновлюваної енергетики. Кабмін тягне в одну сторону, НКРЕКП - в іншу, президент взагалі усунувся, - глава УАВЕ Козакевич

На його думку, такі дії галузевого регулятора матимуть негативні наслідки для України, зокрема погіршать імідж країни та ставлення іноземних інвесторів.

"Ось конкретний список тих, кого свідомо ігнорує голова НКРЕКП Валерій Тарасюк: ЄБРР, Енергоспівтовариство, 11 посольств різних країн, міжнародні інвестори, асоціації "зеленої" енергетики, енергетики, депутати всіх фракцій, які входять у наше міжфракційне об’єднання "Чиста енергія – здорове довкілля", - перелічив депутат.

Гончаренко вважає, що політика НКРЕКП щодо "зеленої" енергетики свідчить про ставлення до неї самого президента, який готовий знищити галузь та інвесторів, що її розвивають.

Читайте також: Діями проти зеленої енергетики НКРЕКП провокує конфлікт держави з інвесторами – Енергоспівтовариство

"Поведінку Тарасюка та інших членів Комісії слід читати так, що це трансляція реального ставлення Зеленського до всіх партнерів. Звісно, вони всі повторюють поведінку самого Зеленського. І ми фактично бачимо двох різних президентів – того, який посміхається інвесторам та партнерам у закордонних відрядженнях, і того, який ні в що їх не ставить в Україні та знищує заради корупції та власних клоунських амбіцій", - написав Гончаренко.

Раніше ЄБРР - один із найбільших інвесторів у галузь ВДЕ в Україні - звернувся до голови Нацкомісії з енергетики (НКРЕКП) із занепокоєнням, щодо невиконання українською владою зобов’язань про виплату боргів перед "зеленою" генерацією та закликав НКРЕКП використати взяті у держбанків кредити лише на оплату "зеленої" енергії, інакше країна втратить інвестиції банку та інших інвесторів.

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Нагадаємо, уряд у грудні 2020 року затвердив державні гарантії для держкомпанії "Укренерго" на 10,3 млрд грн із метою залучення кредитів від трьох державних банків для погашення боргів перед ДП "Гарантований покупець", а воно, відповідно, перед виробниками "зеленої "енергії.

Інвестори очікували, що держава виконає свої зобов'язання і своєчасно погасить 40% "старого" боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року. Водночас НКРЕКП вирішила затвердити постанову, яка заборонить ДП "Гарантований покупець" погасити відповідну заборгованість.

На думку асоціацій ВДЕ, таке рішення НКРЕКП усуне єдине поки доступне джерело для погашення "старого" боргу ДП "Гарантований покупець" перед виробниками електричної енергії з ВДЕ та стане підтвердженням повної неспроможності Кабміну і НКРЕКП виконати умови та зобов'язання згідно з Меморандумом про взаєморозуміння, підписаним ними в червні 2020 року.

Автор: 

Укренерго (2736) Гончаренко Олексій (488) НКРЕКП (1819) альтернативна енергетика (852)


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Топ коментарі
+31
Верните на 100% атомную генерацию! Обеспечьте население дешевой энергией, а потом, если хотите, производите зеленую. И продавайте ее тем, кто может себе позволить вые...ываться. Хоть в ту же Европу. А нам, млять, верните наше! И хватит е...ать нас высосанными из х...я тарифами! Понятие "экономическое обоснование цены" похерено полностью. Уровни цен и тарифов определяются только степенью жадности Бени с Ахметовым. А там верхней планки вообще нет. Понятно, зачем им дурачок зеленский в кресле президента?
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17.01.2021 13:07 Відповісти
+29
Алексей Гончаренко -- ахметовское говорящее очко иди на хутор вместе с (инвесторами зеленными ) !!! Все кто к этим схемам причастны должны быть под следствием А зеленные енергетики должны продавать свою вонючую енергию по цене атомной а не хотят пусть себе пользуються для внутренних своих нужд
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17.01.2021 13:07 Відповісти
+26
Порошенко дав азметці "зелений" коридор з баксів і має свою долю з цього не даремно ж так його захищає. ЕСолідарність такими діями знищує потенціал атомної енергетики України.
Коли розвалиться атомна енергетика тариф буде 20-30 грн за квт. От тоді то Ахметка заживе по новому.
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17.01.2021 12:56 Відповісти
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Прийняв Янукович. . . це за нього така фігня трапилася.
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17.01.2021 13:26 Відповісти
Что, прямо в Ростове Янукович принимал, а потом звонил Порошенко и говорил "Я тут принял закон в Ростове - будьте добры исполнить"?
Что за бред??
Влада Зеленського пішла проти ЄС, зупинивши виплату боргів за "зелену" енергію, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 4307
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17.01.2021 19:11 Відповісти
Падаль шоколадная, понавводила зеленых тарифов, под них, с дружбанами настроила станций и теперь тварь воет. Самому сцыкливо, шавку Лешу подставляет.
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17.01.2021 13:19 Відповісти
источник вони, разгоняемой по поводу "инвесторов" в "зеленую" энергетику Украины, известен. ****(европейский банк реконструкции и развития)! именно он раздавал "займы" "инвесторам", для деребана украинского бюджета(одни из самых высоких в мире тарифов на "зеленую" энергетику). теперь, когда получение денег за "кредиты" превратилось в фигуру похожую на дулю, начали всплывать всевозможные "лёшики", готовые "за недорого" "порешать" или просто погавкать(не безкорыстно конечно) на форумах и сайтах!
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17.01.2021 13:19 Відповісти
3х - копеечные зебильные боты набежали отмазывать потерпевшего писькограя с жадной шоблой.
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17.01.2021 13:22 Відповісти
В один голос! Как- будто в энергетике разбираются😂
Как-будто им на я* наступили!
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17.01.2021 13:25 Відповісти
ага. в "энергетике разбирается" только продажный до мозга костей леша гончаренко и порохоботы, старающиеся замазать мнения отличные от их.
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17.01.2021 15:57 Відповісти
Ну конечно ахметовские боты им не ровня, по вашему и солнце ночью светит, и порош такой молодой)
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17.01.2021 18:11 Відповісти
Ну не насилуй себя, вова, украинским языком! Ну все равно гугль- переводчик коряво переводит. Вот твоя исходная фраза для тех украиноязычных, кто выстарчил от твоего украинского 😂: "Ну хватит, хватит шантажировать нас "разрывом отношений с ЕС" ... Мы им сейчас выплачиваем на порядок больше, чем ждем (только ждем!) От них ... Не пора ли нам взять пример с президента Голобородько и послать все эти ЕС, МВФ, их требования и претензии нахрен ... Нам, простым, хуже не будет, а властным шелупонь тоже ... как говорил Голобородько - нах ... и !"
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17.01.2021 13:35 Відповісти
Краще тебе прокацапський сморід послати в парашку.
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17.01.2021 13:43 Відповісти
Правильно, нехай зелень сре на інвесторів і валить енергетику далі.
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17.01.2021 13:53 Відповісти
Что, на всех трёх инфесторов "среть"?
Влада Зеленського пішла проти ЄС, зупинивши виплату боргів за "зелену" енергію, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 5631
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17.01.2021 19:14 Відповісти
Влада Зеленського пішла проти ЄС, зупинивши виплату боргів за "зелену" енергію, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 162
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17.01.2021 13:54 Відповісти
говорящяя жопа
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17.01.2021 13:55 Відповісти
Влада Зеленського пішла проти ЄС, зупинивши виплату боргів за "зелену" енергію, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 6370
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17.01.2021 15:37 Відповісти
отличное видео. схвачена сама суть цены "мнения" этого "эксперта")))))))))))))))
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17.01.2021 15:59 Відповісти
Вот есть такие фамилии авторов под статьями, которые тут же ставят крест на их прочтении.)) Гончаренко одна из таких. 99% вероятности, что потратите несколько минут на очередной желтый, пустопрожний вброс с голословными у утверждениями и притянутыми за уши заключениями. В стиле- одна бабка сказала... Смело проходите мимо.
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17.01.2021 13:56 Відповісти
Типу "зелена енергетика" апріорі збиткова і її фінансування - це фінансування приватних компаній за державний рахунок, що заборонено законами. В реально ринковій економіці такі станції ніхто та ніколи б не побудував.
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17.01.2021 17:53 Відповісти
Він за ЄСВлада Зеленського пішла проти ЄС, зупинивши виплату боргів за "зелену" енергію, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 1064
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17.01.2021 13:57 Відповісти
Да не платить инвесторам за "ззеленную энергетику" вообще, от слова "совсем", вот потеха-то будет, а то только и слышно "Дэнги давай!".
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17.01.2021 13:59 Відповісти
Народ що ви мелте..що ви гризетесь.....Вся ця катовасія с зеленой нергетикой с самого початку була дуже велика крупційна схема... Який дебіл придумав тарифи за зелну нергію ставити быльш ніж друга елктроенергіі.. Отут то і криється все гівно... Ці на зеленої повинн бути такою як і атомна...тоді буде баланс... Доречі хто це ввів порох....Ахметкі тупо зливали бабло та і порох має свої станції .... Вас народ об..бали як і завжди.. Ось тому і атомна енергктика тухне ....
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17.01.2021 14:00 Відповісти
Вот пусть по таким тарифам в ЕС и продают. А мы как нибудь без таких "инвесторов" обойдемся. И все довольны - И ЕС и инвесторы.
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17.01.2021 14:07 Відповісти
https://biz.censor.net/resonance/3146724/komu_nalejit_zelena_generatsya_ukrani
Кому лінь читати - Порошенко не винен і у Ахметова всього 23%...
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17.01.2021 14:19 Відповісти
Адкуль такие цены? Солнце и ветер бесплатны.
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17.01.2021 14:35 Відповісти
Так и нефть с газом и углем тоже бесплатны. Там, в недрах.
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17.01.2021 15:47 Відповісти
мало того, пока не переписали Коституцию, эти недра типа принадлежат нариду
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17.01.2021 16:56 Відповісти
обладнання дороге
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17.01.2021 16:41 Відповісти
Ну и втыкайте вилку питания холодильника - в солнце.

Сюрреализм: Вроде как у Украины есть проблемы в экономике, помимо источников получения энергии. Тем не менее, дешевейшая атомная энергия - вытесняется неимоверно дорогой "зелёной". (при том что основное загрязнение идёт отнюдь не от атомной энергетики). А чтоб зелёную энергию хоть кто то покупал иначе как под прицелом автомата - государство платит миллиарды на компенсации. Послать бы этот ЕС, с его требованиями и упрёками... Далеко. Нужна зелёная энергетика? Пусть сами и компенсируют за неё.
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17.01.2021 17:28 Відповісти
І ще цікава міленька дурниця... Людям дома заборонили мати зелені станції окрім на дахах будинків.. Фігня ..так фігня...
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17.01.2021 14:36 Відповісти
Влада Зеленського пішла проти ЄС, зупинивши виплату боргів за "зелену" енергію, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 5540
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17.01.2021 15:55 Відповісти
так если ему это нравится, почему бы и нет
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17.01.2021 16:57 Відповісти
ох и Леша..

посути будучи у власти породили ситуацию при котороя зеленая барыжная энергетика за 5 лет выросла в разы. залезли в карман людям

с одной стороны орешь "платите олигархам"-- бо типа так нада. так требует Европа

а с другой --- чтож народ обкрадаете

https://dumskaya.net/allnews///2018/10/2/ 2 октября 2018 , 21:19
Нардеп Гончаренко на саммите Bloomberg: «Украина - это новый мир для европейского рынка»



На энергетическом саммите Гончаренко также рассказал о «зеленом тарифе», миллиардных инвестициях в украинскую экономику, «теплых» кредитах и прочих успехах в этой отрасли.
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17.01.2021 17:50 Відповісти
И , казалось бы, где Гончаренко, а где зелёная энергетика. Но если подумать, то сразу все становится ясно и понятно
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17.01.2021 17:53 Відповісти
Коррупция и обворовывание людей. Зачем дорогая зеленая енергия, когда рядом лежит дешевая атомная. Лежит в магазине палка колбасы за 80 грн и точно такая же (с таким же составом), но в другой упаковке - за 300 грн. Какую вы выберете?
Пускай ахметов сворачивает свои панели и дует в Европу там продает свой зеленый тариф.
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17.01.2021 19:09 Відповісти
Пусть Ахметов в ЛДНР везет свои панели и там продает "зеленую электроэнергию", може сепары наконц-то прибьют где-то на окраине Донецка?
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17.01.2021 19:22 Відповісти
Не для этого его фсб все эти годы лелеяла
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17.01.2021 20:35 Відповісти
Інвестори, що більше схожі на кліщів. А Льоша так за них переживає наче сам інвестував.
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17.01.2021 20:13 Відповісти
Достаточно вспомнить, кто ленточку перерезал на открытии полей бескрайних , утыканных энергогенерирующими гаджетами ахметова
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18.01.2021 07:03 Відповісти
Навіщо нам, голодранцям, те ЄС яке тільки те й робить що бідну Україну роздягає?
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17.01.2021 20:23 Відповісти
Если у вас есть какие-то вопросы,то смело обращайиесь к Лёхе-фельдшеру,он всё знает.
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17.01.2021 20:37 Відповісти
В ветке куча ботов или шариковых)))Такой бред накатали, опять Порох им в штаны н...л!
Высокие тарифы на зеленую энергетику подписал Овощ под клюева на 10 лет, но пришли и другие инвесторы, иностранные в том числе

Доля ахметки в ней ок. 15%
Доля зеленой энергетики в общем производстве эл-энергии в Украине в 18 г. была 3%---почти ничего и на общую цену не влияла

При зебиле стала 7%
В Германии зеленая около 50%, отказываются от атомной

Если все делать с головой, то за зеленой энергетикой будущее, как и за электромобилями
Но говорящим желудкам нужно пожрать и поржать сейчас, думать не приучены)))
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17.01.2021 23:13 Відповісти
От народ ви так і не зрозуміли...Зелена енергетика це доре це чисте повітря і майбутне...Але суть то в чому сама головна. Щоб зелена енергетика розвивалась треба її кредитувати але не підніманням ціни на неї в 5 разів вище чим всі інши види... Поясню. Нормальна держава кредитує будівництво зелених електростанцій розумієте наприклад погашає частину вартості такої електростанції... І хій потім продають по риночній цені як і атомшики А наші *** ублюдки зробили вічну кормушку для товстосумів ті один раз вложились і тепер будуть получати вічний бариш Все треба робити з умом і для людей а не для окремих тварюк... Та і людям вони не дають робить маленькі станціїї боне вигоднно щоб народ з проводів спригнув ісам себе забезпчував...бо кормушка рухне А правильно буде щоб у кожно було своє нежалежна електрика це правильно з усіх позицій тільки ім не підходит втратити мільйони дурнів які кожного ісяця несуть їм бабло ..за дарама... а як що комусь не наравиться відключими світло...отвсі і мовчать...Це проблема всього світу...
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18.01.2021 00:05 Відповісти
Саме смішне те що люди плотять гроші якомусь баризі за те що їм Бог дав за сонце і вітер...а чому та тому що ці технологіїї зтримують і здорожчують штучно.... Що таке вітро генератор це простий єлектромотор навпаки просто кажучі ...та і в сонячних станціях проблема лише в акомулюванні ...воно саме дороге.... Але одне але як що захотіти то можна ці технології зробити в кожній хаті і з тепершнім розвитком технологій це непроблема....Тільки хтож нас відпустить з голки ...
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18.01.2021 00:20 Відповісти
В солнечных станциях проблема: сумерки,ночь,осадки..Раз поназаключали договоров, то надо их как-то выполнять или отказаться от них напрочь..У "зелени"банально отсутствуют средства на гашение долгов пред инвесторами, посему и вся эта возня с НКРЭКУ..
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18.01.2021 13:02 Відповісти
Яким би міг бути світ колиб все робилось з умом і для всіх людей... А нас в школах вчать науці для того щоб ми були освідчені і могли працювати на панів .. або як що ти згоден стати паном і вступити в еліту то ти повинен лише думати як заробити мілліард а люди то засоби виробництва...Все...іншого не дано...
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18.01.2021 00:37 Відповісти
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