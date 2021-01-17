Вертоліт Robinson 44 розбився у районі Борисполя, жертв немає, - ЗМІ. ФОТО

У районі Борисполя Київської області в суботу, 16 січня, розбився вертоліт Robinson 44.

Під час інциденту ніхто не постраждав. Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє dtp.kiev.ua.

У виданні наголосили, що, за попередньою інформацією, транспорт невдало приземлився.

За даними видання Думська, згідно держреєстру цивільних повітряних суден, господар вертольота - Халімбеков В.Ш.

"Інцидент стався біля Борисполя приблизно о 15:00 16 січня. За попередньою інформацією, вертоліт із реєстраційним номером UR-ASD здійснив невдалу посадку. Інші обставини аварії наразі невідомі. Згідно з даними державного реєстру цивільних повітряних суден, господарем вертольота R 44 II, UR- ASD 2007 року випуску є Халімбеков В.Ш. із Закарпатської області", - пише на цю тему видання про українську авіацію "Крила".

Він отримав реєстраційне посвідчення у серпні 2019 року.

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Зазначимо, що на сайті Нацполіції Київської області наразі немає інформації про цю подію.