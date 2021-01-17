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Вертоліт Robinson 44 розбився у районі Борисполя, жертв немає, - ЗМІ. ФОТО

Вертоліт Robinson 44 розбився у районі Борисполя, жертв немає, - ЗМІ. ФОТО

У районі Борисполя Київської області в суботу, 16 січня, розбився вертоліт Robinson 44.

Під час інциденту ніхто не постраждав. Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє dtp.kiev.ua.

У виданні наголосили, що, за попередньою інформацією, транспорт невдало приземлився.

За даними видання Думська, згідно держреєстру цивільних повітряних суден, господар вертольота - Халімбеков В.Ш.

"Інцидент стався біля Борисполя приблизно о 15:00 16 січня. За попередньою інформацією, вертоліт із реєстраційним номером UR-ASD здійснив невдалу посадку. Інші обставини аварії наразі невідомі. Згідно з даними державного реєстру цивільних повітряних суден, господарем вертольота R 44 II, UR- ASD 2007 року випуску є Халімбеков В.Ш. із Закарпатської області", - пише на цю тему видання про українську авіацію "Крила".

Він отримав реєстраційне посвідчення у серпні 2019 року.

Дивіться також: Військовий вертоліт Мі-8 здійснив вимушену посадку на Київщині, - Генштаб ЗСУ. ФОТО

Зазначимо, що на сайті Нацполіції Київської області наразі немає інформації про цю подію.

Вертоліт Robinson 44 розбився у районі Борисполя, жертв немає, - ЗМІ 01

Автор: 

аварія (561) Бориспіль (1147) вертоліт (884)


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Топ коментарі
+14
Наши люди за хлебом на такси не ездют.
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17.01.2021 13:02 Відповісти
+8
казан з пловом не по центру поставили
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17.01.2021 14:10 Відповісти
+7
Не. Как и предыдущий, возьмёт в ведомстве авакова, т.е. сп-здит у Украины.
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17.01.2021 14:03 Відповісти
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Наши люди за хлебом на такси не ездют.
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17.01.2021 13:02 Відповісти
Не ездют на такси, только на вертолете.
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17.01.2021 13:07 Відповісти
В Булочную на такси не ездят. А за хлебом... Не шутите! 😂
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18.01.2021 09:13 Відповісти
Посадка посреди пустынного поля?
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17.01.2021 13:11 Відповісти
Ну вибачайте, буряки вже висапали.
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17.01.2021 13:21 Відповісти
а пилот, пассажиры где, катапультировались
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17.01.2021 13:12 Відповісти
Их там не было.
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17.01.2021 13:16 Відповісти
Розбився це сильно сказано, а так взагалі то повезло.
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17.01.2021 13:20 Відповісти
Да, даже стекла целые! Падения как такового вообще не было, скорее всего просто неудачно сел - накренило по какой то причине (боковой ветер или кривые руки...) и винтами по земле....
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17.01.2021 14:05 Відповісти
казан з пловом не по центру поставили
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17.01.2021 14:10 Відповісти
Незручно одночасно рулювати й зайців стріляти.
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17.01.2021 14:32 Відповісти
Как вариант кстати! Все "охотники" на один борт переползли забыв, что это не десантный вертолет
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18.01.2021 08:54 Відповісти
Мисливці з влади полювали на кабанів у полі, займалися бракон"єрством.
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17.01.2021 13:23 Відповісти
так це хіба РОЗБИВСЯ? розбиваються на металолом. а цей упав. цілий, кабіна ціла, і людина ціла.
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17.01.2021 13:24 Відповісти
Шо за стрекоза? Не чув про таку.
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17.01.2021 13:25 Відповісти
Это тот, который купила полиция за налоги граждан, а потом опа, и он "частный"....
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17.01.2021 13:37 Відповісти
Ви помиляєтесь.Належав Шварцам (теж з Ужгорода,але в Києві живуть),які здавали в оренду мєнтам на час Євробачення .
Вертоліт Robinson 44 розбився у районі Борисполя, жертв немає, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2519
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17.01.2021 14:58 Відповісти
Жалко, что без халимбекова разбился.
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17.01.2021 13:27 Відповісти
«Згідно з даними державного реєстру цивільних повітряних суден, господарем вертольота R 44 II, UR-ASD 2007 року випуску є Халімбеков В.Ш. Раніше з'являлася інформація, що даний вертоліт був орендований для поліції Міністерством Внутрішніх справ», - сказано у повідомленні.

https://ua.news/ua/foto-na-kyevshhyne-razbylsya-vertolet/
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17.01.2021 13:47 Відповісти
Халимбеков завтра купит себе другой...
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17.01.2021 13:50 Відповісти
Не. Как и предыдущий, возьмёт в ведомстве авакова, т.е. сп-здит у Украины.
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17.01.2021 14:03 Відповісти
Правахоронні органи мають з'ясувати походження грошей на гелікоптер та чи були сплачені податки..... стоп.... це ж Україна.... таке взагалі робити є сенс в Україні як що немає покарання за корупцію й махинації....
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17.01.2021 13:56 Відповісти
Вообще-то этот геликоптер у органов и сп-зжен.
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17.01.2021 14:04 Відповісти
Каждый день по несколько раз пролетает) на работу ездят)
Из Килова в Киев)
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17.01.2021 14:06 Відповісти
похож на какой то большой квадрокоптер
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17.01.2021 14:22 Відповісти
А как без вертолета курево через кордон возить? Предмет первой необходимости ,однако....Хозяин ,конечно,гуцул природный и ему сочувствие ....батраки подвели.
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17.01.2021 14:35 Відповісти
Такий морозяка, а їм літати...
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17.01.2021 14:56 Відповісти
Вони як на срачку літають. Кожен упакований бобер вже як бон тон має в оренді чи свій вертоліт. Тому і тарифи зростають бо їх ненаситна жадоба до пожади випереджає зростання економіки і всі розкрадені кредити МВФ.
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17.01.2021 15:00 Відповісти
одни пилоты вертолета в каментах)))
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17.01.2021 15:51 Відповісти
очевидно , непоганий апарат ! Сподіваюсь , що без важких травм обійшлося , тоді ще краще !
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17.01.2021 16:23 Відповісти
Как я понимаю это тот самый коптер, который летом мостился у меня на участке, но потом таки к соседям на целину сел. Мои были на даче как раз - офигели. Видосик сняли на взлете уже. Оказывается пилот к костоправше нашей местной прилетел на процедуры
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17.01.2021 19:13 Відповісти
 
 