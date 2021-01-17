Психологічної допомоги потребують не лише ті, хто брав участь у бойових діях, а взагалі військові, - міністерка у справах ветеранів Лапутіна
У провідних країнах світу військова людина десь за пів року до закінчення служби в армії отримує не просто психологічну допомогу, а орієнтацію на можливості працевлаштування.
Як передає Цензор.НЕТ, про це сказала міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна в інтерв'ю Радіо Свобода.
Кажучи про необхідність психологічної допомоги людям, які завершили або завершують службу в Збройних силах України та схожих структурах, вона заявила, що для цього також потрібно використовувати вже наявні можливості - центри психологічної реабілітації, - а також залучати і допомогу міжнародних організацій, і релігійні організації.
За її словами, психологічної допомоги потребують не лише ті, хто брав участь у бойових діях, а взагалі військові: "У провідних країнах світу існує практика, коли людина десь за пів року до звільнення отримує не просто психологічну допомогу, а орієнтацію на можливості працевлаштування . Бо психологічний стан - це не тільки від того, що людина бачила бойові дії, зазнала там травми. Людина бачить зневіру в майбутньому, вона не знає, куди їй піти далі, і вона ще більше фруструється з цього".
Інститут капеланів або військових священиків у Збройних силах, Національній гвардії та Державній прикордонній службі України було офіційно запроваджено в липні 2014 року, після початку російсько-української війни.
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Относительно психологической помощи... Если воин, вернувшийся с передовой, срезу получит Полноценный отдых, где он выспится, красиво и вкусно поест, будет знать, что его обеспечат достойной работой с перспективой достойной зарплатой, жильём, то зачем ему психореабилитация?
Разве не для этого создавалось министерство ветеранов?
Если на передовой з/п будет ниже или соответствовать, то желающих воевать будет в разы меньше! Нужно понимать, что там далеко не все патриоты (Многие вояки так вообще любители РФ и "служат" исключительно потому, что особых талантов такая работа не требует а деньги капают...Достаточно вспомнить предательство наших вояк в Крыму).
Поэтому, не должна быть выше з/п, а долхна быть программа социализации (псих. помощь, помощь трудоустройстве, организации бизнеса.....)
Не в кожного витримає психіка.
ДМБ 1984!? Весна? Осінь?
щоб менше гадив нє по тємє