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Психологічної допомоги потребують не лише ті, хто брав участь у бойових діях, а взагалі військові, - міністерка у справах ветеранів Лапутіна

Психологічної допомоги потребують не лише ті, хто брав участь у бойових діях, а взагалі військові, - міністерка у справах ветеранів Лапутіна

У провідних країнах світу військова людина десь за пів року до закінчення служби в армії отримує не просто психологічну допомогу, а орієнтацію на можливості працевлаштування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказала міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна в інтерв'ю Радіо Свобода.

Кажучи про необхідність психологічної допомоги людям, які завершили або завершують службу в Збройних силах України та схожих структурах, вона заявила, що для цього також потрібно використовувати вже наявні можливості - центри психологічної реабілітації, - а також залучати і допомогу міжнародних організацій, і релігійні організації.

За її словами, психологічної допомоги потребують не лише ті, хто брав участь у бойових діях, а взагалі військові: "У провідних країнах світу існує практика, коли людина десь за пів року до звільнення отримує не просто психологічну допомогу, а орієнтацію на можливості працевлаштування . Бо психологічний стан - це не тільки від того, що людина бачила бойові дії, зазнала там травми. Людина бачить зневіру в майбутньому, вона не знає, куди їй піти далі, і вона ще більше фруструється з цього".

Інститут капеланів або військових священиків у Збройних силах, Національній гвардії та Державній прикордонній службі України було офіційно запроваджено в липні 2014 року, після початку російсько-української війни.

Читайте також: Контррозвідка за всіх президентів повідомляла про загрозу з боку Росії в Криму, - міністр Лапутіна

Автор: 

ветерани (1093) реабілітація (327) Міністерство у справах ветеранів (305) Лапутіна Юлія (65)


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Топ коментарі
+3
Да все население Украины нуждается и в первую очередь Президент...
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17.01.2021 13:10 Відповісти
+3
Вот назрел интересный вопрос. Может ли офицер в городе Киеве получать з/п выше, чем на передовой?
Относительно психологической помощи... Если воин, вернувшийся с передовой, срезу получит Полноценный отдых, где он выспится, красиво и вкусно поест, будет знать, что его обеспечат достойной работой с перспективой достойной зарплатой, жильём, то зачем ему психореабилитация?
Разве не для этого создавалось министерство ветеранов?
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17.01.2021 13:16 Відповісти
+2
И еще 73. Те нуждаються в особенно плотной помощи
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17.01.2021 13:54 Відповісти
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Да все население Украины нуждается и в первую очередь Президент...
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17.01.2021 13:10 Відповісти
"Скажите, когда Вас впервые посетила мысль снять штаны при виде фортепиано?"
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17.01.2021 13:17 Відповісти
Только попугаю нужна помощь не психолога, а психиатра. И желательно с долгосрочной изоляцией.
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17.01.2021 13:27 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%b2%d1%81%d1%8f-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bc%d0%b5%d0%bb%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82.html «Вся власть мелкого зеленого пианиста держится на тесной связке с олигархами» - политолог 17 января, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%b2%d1%81%d1%8f-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bc%d0%b5%d0%bb%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82.html#comments Комментарии: 4 https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%b2%d1%81%d1%8f-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bc%d0%b5%d0%bb%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82.html В психологической помощи нуждаются не только те, кто участвовал в боевых действиях, а вообще военные, - министр по делам ветеранов Лапутина - Цензор.НЕТ 4754 Вовка ВсемОлигархамДавалка - мечта страны. Молодцы, что избрали ЭТО президентом…https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%b2%d1%81%d1%8f-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bc%d0%b5%d0%bb%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82.html#more-122976 Читать далее
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17.01.2021 13:11 Відповісти
Дайте праням работу и достойный доход. Смысл жизни они и без вас найдут и социализируются. И не надо их плющить. Они люди нервные и остро воспринимают нае...алово и несправедливость. Вы сильно рискуете, господа руководители страны. Очень сильно!
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17.01.2021 13:12 Відповісти
Вот назрел интересный вопрос. Может ли офицер в городе Киеве получать з/п выше, чем на передовой?
Относительно психологической помощи... Если воин, вернувшийся с передовой, срезу получит Полноценный отдых, где он выспится, красиво и вкусно поест, будет знать, что его обеспечат достойной работой с перспективой достойной зарплатой, жильём, то зачем ему психореабилитация?
Разве не для этого создавалось министерство ветеранов?
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17.01.2021 13:16 Відповісти
З/п на гражданке по определению должна быть ниже чем на передовой.
Если на передовой з/п будет ниже или соответствовать, то желающих воевать будет в разы меньше! Нужно понимать, что там далеко не все патриоты (Многие вояки так вообще любители РФ и "служат" исключительно потому, что особых талантов такая работа не требует а деньги капают...Достаточно вспомнить предательство наших вояк в Крыму).
Поэтому, не должна быть выше з/п, а долхна быть программа социализации (псих. помощь, помощь трудоустройстве, организации бизнеса.....)
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17.01.2021 13:32 Відповісти
Бла бла бла!! А для чого ти туди йшов. Я туди вас не посилав. Це перше що чуєш.у всіх силових та правоохоронних структурах!
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17.01.2021 16:29 Відповісти
Важко змусити людей чорне сприймати білим.......
Не в кожного витримає психіка.
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17.01.2021 13:18 Відповісти
... а в психіатричній допомозі Зе і його слуги.
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17.01.2021 13:19 Відповісти
я так понял - всем кто когда то служил в армии, дама предлагает "помощь"? запишите меня - служил в армии в 1982-1984 годах.
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17.01.2021 13:30 Відповісти
Зьома, а де служив
ДМБ 1984!? Весна? Осінь?
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17.01.2021 13:43 Відповісти
КСАВО. Казахстан. призывался из Днепра.
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17.01.2021 13:47 Відповісти
А мене в травні у Днепр завезли! Дніпропетровська девизія ППО країни.
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17.01.2021 13:49 Відповісти
https://censor.net/ru/user/479731 звертайся за психіческою помощщю за місцем ДМБ - там тобі очко зашьють

щоб менше гадив нє по тємє
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17.01.2021 18:00 Відповісти
А главнокомандующий, так даже в психиатрической - бедняга не может самостоятельно без бумажки договорить ни одного предложения...
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17.01.2021 13:33 Відповісти
Не кажуть , він навіть у баночку боїться надзюрити, щоб не наврочіли
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17.01.2021 13:45 Відповісти
И еще 73. Те нуждаються в особенно плотной помощи
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17.01.2021 13:54 Відповісти
 
 