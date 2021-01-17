Психологічної допомоги потребують не лише ті, хто брав участь у бойових діях, а взагалі військові, - міністерка у справах ветеранів Лапутіна

У провідних країнах світу військова людина десь за пів року до закінчення служби в армії отримує не просто психологічну допомогу, а орієнтацію на можливості працевлаштування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказала міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна в інтерв'ю Радіо Свобода.

Кажучи про необхідність психологічної допомоги людям, які завершили або завершують службу в Збройних силах України та схожих структурах, вона заявила, що для цього також потрібно використовувати вже наявні можливості - центри психологічної реабілітації, - а також залучати і допомогу міжнародних організацій, і релігійні організації.

За її словами, психологічної допомоги потребують не лише ті, хто брав участь у бойових діях, а взагалі військові: "У провідних країнах світу існує практика, коли людина десь за пів року до звільнення отримує не просто психологічну допомогу, а орієнтацію на можливості працевлаштування . Бо психологічний стан - це не тільки від того, що людина бачила бойові дії, зазнала там травми. Людина бачить зневіру в майбутньому, вона не знає, куди їй піти далі, і вона ще більше фруструється з цього".

Інститут капеланів або військових священиків у Збройних силах, Національній гвардії та Державній прикордонній службі України було офіційно запроваджено в липні 2014 року, після початку російсько-української війни.

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