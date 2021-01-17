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Суховантаж ARVİN затонув біля берегів Туреччини в Чорному морі. Знайдено тіла чотирьох загиблих членів екіпажу (оновлено). ФОТО

Суховантаж ARVİN затонув біля берегів Туреччини в Чорному морі. Знайдено тіла чотирьох загиблих членів екіпажу (оновлено). ФОТО

Біля берегів Туреччини в акваторії Чорного моря зазнав аварії суховантаж ARVİN. Спочатку повідомлялося, що він йшов під прапором РФ. Однак пізніше стало відомо, що судно під прапором Палау перевозило вантажі з Грузії в Болгарію. Екіпаж - громадяни України. Згідно з оновленою інформацією, під час пошуково-рятувальної операції біля чорноморського узбережжя Туреччини вдалося врятувати 6 членів команди затонулого суховантажу ARVİN, знайдено тіла чотирьох загиблих.

Як повідомляє Mash, пригода сталася в провінції Бартин. На місці працюють рятувальники, вони шукають 15 членів екіпажу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Уніан".

Як повідомляє "Анадолу", турецькі рятувальники ведуть операцію з порятунку близько 15 членів екіпажу, імовірно, ті перебувають на трьох шлюпках.

Суховантаж затонув біля узбережжя району Інкуму західно-чорноморської провінції Бартин.

Пізніше "Анадолу" повідомило, що під час пошуково-рятувальної операції біля чорноморського узбережжя Туреччини вдалося врятувати трьох членів команди затонулого суховантажу ARVİN.

"Інформації про загиблих або затоплення рятувальних шлюпок не надходило. Через погані погодні умови пошуково-рятувальна операція ускладнена, рятувальникам важко діставатися зони лиха", - повідомив губернатор провінції Бартин Сінан Гюнер.

Читайте також: Український моряк зник безвісти, випавши за борт судна в Балтійському морі

У район лиха вирушили катери берегової охорони і Управління із запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD)З огляду на погані погодні умови пошуково-рятувальна операція ускладнена.

У Міноборони Туреччини повідомили, що в операції з порятунку членів команди затонулого суховантажу задіяно також фрегат ВМС.

Суховантаж ARVİN затонув біля берегів Туреччини в Чорному морі. Знайдено тіла чотирьох загиблих членів екіпажу (оновлено) 01

Кількість членів екіпажу, які загинули під час катастрофи суховантажу в Чорному морі, зросла до чотирьох, повідомив губернатор турецької провінції Бартин Сінан Гюнер в ефірі телеканалу NTV.

"У складі екіпажу судна було 13 осіб. Наразі врятовано шістьох осіб, виявлено тіла чотирьох членів екіпажу", - розповів Гюнер.

Автор: 

корабель (1618) росія (66465) Туреччина (3636) Чорне море (1679) мореплавство (23)


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Топ коментарі
+28
яка сумна новина
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17.01.2021 13:20 Відповісти
+21
Российский сухогруз затонул у берегов Турции в Черном море. Спасатели ищут 15 членов экипажа, - СМИ - Цензор.НЕТ 9168
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17.01.2021 13:32 Відповісти
+18
Мда, а колись співчували москалям після волгоградського теракту....
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17.01.2021 13:34 Відповісти
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Два члена экипажа затонувшего у берегов Турции российского судна погибли.На данный момент спасены пять человек, поиск шестерых продолжается, добавил Гюнер.
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17.01.2021 13:57 Відповісти
Та і чорт з ними.
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17.01.2021 13:59 Відповісти
Плохие погодные условия затрудняют поисковую операцию.
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17.01.2021 14:01 Відповісти
сьогодні Чорне море парує...

Одесити вранці 17 січня спостерігали незвичне природне явище - невисокий туман над незамерзаючим морем - вода в морі ніби "кипіла".
Вночі 17 січня в Одесі температура повітря була мінус 14. Температура ж води у Чорному морі становила 3-5 градусів тепла. Різниця температур довкілля і моря була близько 20 градусів. Через що одесити спостерігали природне явище, коли над водою клубочиться пара.Зазвичай море парує в арктичних широтах в зимовий час. Пара створює складні умови для судноводіння і викликає обмерзання суден. Бувають випадки, коли пара має вигляд окремих цівок туману, що виникають у поверхні води і розсіюються вже на висоті 1-2 метра.

Російський суховантаж затонув біля берегів Туреччини в Чорному морі. Рятувальники шукають 15 членів екіпажу, - ЗМІ (оновлено) - Цензор.НЕТ 1424
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17.01.2021 14:37 Відповісти
https://www.vesselfinder.com/ru/vessels/ARVIN-IMO-8874316-MMSI-511315000
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17.01.2021 14:03 Відповісти
уголь жалко.
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17.01.2021 14:14 Відповісти
Всё., не нужен им берег турецкий, и Африка им не нужна.
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17.01.2021 14:17 Відповісти
там ще сьогодні в аеропорту внуково кроваве валєво має бути. можливі жмурі
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17.01.2021 14:23 Відповісти
Російський суховантаж затонув біля берегів Туреччини в Чорному морі. Рятувальники шукають 15 членів екіпажу, - ЗМІ (оновлено) - Цензор.НЕТ 1002
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17.01.2021 14:45 Відповісти
Волго-Балт 1975 року...
Люди, які на цих суднах погоджуються працювати, майже самогубці...
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17.01.2021 14:55 Відповісти
ось він

Російський суховантаж затонув біля берегів Туреччини в Чорному морі. Рятувальники шукають 15 членів екіпажу, - ЗМІ (оновлено) - Цензор.НЕТ 9979
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17.01.2021 15:19 Відповісти
История повторяется

10.01.2019Трагедия «Волго-Балт 214» - лицо судоходства в Черном море
Російський суховантаж затонув біля берегів Туреччини в Чорному морі. Рятувальники шукають 15 членів екіпажу, - ЗМІ (оновлено) - Цензор.НЕТ 4890
Крушение судна «Волго-Балт 214» и гибель моряков снова обнажили проблемы судоходства в Черном море, уже давно известном профсоюзам и морякам как «море позора».
Судно класса река-море «Волго-Балт 214» (флаг Панамы) затонуло у побережья Турции 7 января 2019 года. Сухогруз вышел из российского порта Азов курсом на Самсун. Не дойдя до Турции, «Волго-Балт 214» не выдержал удара волны и разломился пополам. На его борту находилось 13 человек, только семерых из них удалось достать из воды. Спасательно-поисковые продолжаются.

На всех «Волго-Балтах» неоднократно менялся флаг, компании, классификационные общества, многие из них задерживались портовыми контролями, а начиная с 2014 года, экипажи неоднократно обращались в МФТ за помощью, - комментирует инспектор Международной федерации транспортников (МФТ) в Новороссийске Ольга Ананьина. - Сегодня сухогрузы работают под флагом Панамы и управлением «Orbital Ship Management»: все суда старые и проблемные».

Российский профсоюз моряков (РПСМ) настоятельно рекомендует морякам не трудоустраиваться на эти суда. Все сухогрузы представляют угрозу безопасности мореплавания и жизни моряков.
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17.01.2021 15:43 Відповісти
Та знаю я, як вони виглядають... Вони всі давно повинні були на голки піти...
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17.01.2021 17:33 Відповісти
пока рано радоваться, нужно убедиться, что члены экипажа - не граждане Украины
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17.01.2021 14:58 Відповісти
вы угадали...там 12 - украинцев (6 спасли)
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17.01.2021 15:32 Відповісти
«В районе Инкуму провинции Бартын затонул сухогруз "Арвин", в состав экипажа которого входили 12 граждан Украины. Судно ходило под флагом Палау, оно затонуло из-за непогоды во время рейса из Грузии в Болгарию»
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17.01.2021 14:58 Відповісти
На тих коритах кацапських майже вся команда з малоросів. Кацапи плавати не вміють ото наші узкоязичниє і наймаються.
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17.01.2021 15:29 Відповісти
Ніби так. Але прапор Палау, рейси не по рф. Лиш приналежність судна російська. А типу в нас нема банків, мереж супермаркетів, нерухомості і т.д. і т.п. з фактичною приналежністю громадянам росії.
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17.01.2021 15:32 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3242268/rossiyiskiyi_suhogruz_zatonul_u_beregov_turtsii_v_chernom_more_nayideny_tela_dvuh_pogibshih_chlenov#comments
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17.01.2021 15:00 Відповісти
шось вас в этой новости не видно https://censor.net/ru/news/3242276/desyatki_vagonov_rjd_na_darnitse_v_kieve_kazanskiyi_pokazal_kak_rossiyiskiyi_ugol_postupaet_v_ukrainu
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17.01.2021 17:41 Відповісти
кацапы пишут то наш корабль
Потерпевший крушение у берегов Турции сухогруз принадлежит украинской компании. Об этом сообщает информационное агентство http://www.interfax.ru «Интерфакс» со ссылкой на Росморречфлот.
Представители ведомства сообщили, что судовладельцем корабля оказалась компания Arvin Shipping LTD. Согласно последним данным, на борту находились 12 членов экипажа. Двое из них граждане России, остальные - украинцы.
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17.01.2021 15:11 Відповісти
та ж як ВолгоБалт 189 РУ не називай...
з 1997 він як АРВІН під мальтійським прапором, і пішов по прапорах: Камбоджа (2013), Палау (2016)
https://www.vesselfinder.com/ru/vessels/ARVIN-IMO-8874316-MMSI-511315000

Російський суховантаж затонув біля берегів Туреччини в Чорному морі. Рятувальники шукають 15 членів екіпажу, - ЗМІ (оновлено) - Цензор.НЕТ 7293
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17.01.2021 15:26 Відповісти
Тяжело в реестрах посмотреть? Наша компания, экипаж тоже....Company Name Full, ARVIN SHIPPING LTD. Activity, Owner, Manager. Address, c/o Tesoro Marine LLC, doroga Lyustdorfskaya 172/2, Odessa, 65113, Ukraine.
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17.01.2021 15:23 Відповісти
Согласно сообщению,. которое мы здесь обсуждаем,
сухогруз шёл ПОД РОССИЙСКИМ ФЛАГОМ.
То есть возил грузы в интересах страны-агрессора !
А вы нам будете втирать, что "там же наши люди"?
Нет, они не наши, они ватники с укранскими паспортами и портом приписки.
С судовладельцами должна разобраться прокуратура.
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17.01.2021 15:33 Відповісти
Губернатор провинции Бартын сообщил, что по уточненной информации сухогруз ARVİN шел не под флагом России, а под флагом Палау и перевозил грузы из Грузии в Болгарию, но из-за плохих погодных условий изменил курс и пытался укрыться в порту Бартына.
При этом экипаж судна - граждане Украины, в целом на борту сухогруза находилось 13 человек.
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17.01.2021 15:36 Відповісти
Колоборанти терористів не є громадянами України.
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17.01.2021 15:53 Відповісти
До тебя всё ещё не дошло? https://world-ships.com/company/********************************

Company Name: ARVIN SHIPPING LTD
Activity: Owner, Manager
Address: c/o Tesoro Marine LLC, doroga Lyustdorfskaya 172/2, Odessa, 65113, Ukraine
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17.01.2021 15:57 Відповісти
Кацапи просто маскуються.
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17.01.2021 16:11 Відповісти
До співались скрепники - Не нужен мне берег Турецкий и Африка мне не нужна.... Турецький берег це зрозумів буквально. Тому я стурбований ситуацією.
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17.01.2021 15:28 Відповісти
Чим більше здохне балалайок-терористів,тим краще для України.
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17.01.2021 15:51 Відповісти
-15 ватных фрагов
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17.01.2021 16:06 Відповісти
Ухо Мацквы::
https://echo.msk.ru/news/2775344-echo.html Число погибших в результате крушения сухогруза у берегов Турции возросло до четырех
На судне, по последним данным, были, в том числе, и российские моряки…
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17.01.2021 16:17 Відповісти
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