Суховантаж ARVİN затонув біля берегів Туреччини в Чорному морі. Знайдено тіла чотирьох загиблих членів екіпажу (оновлено). ФОТО
Біля берегів Туреччини в акваторії Чорного моря зазнав аварії суховантаж ARVİN. Спочатку повідомлялося, що він йшов під прапором РФ. Однак пізніше стало відомо, що судно під прапором Палау перевозило вантажі з Грузії в Болгарію. Екіпаж - громадяни України. Згідно з оновленою інформацією, під час пошуково-рятувальної операції біля чорноморського узбережжя Туреччини вдалося врятувати 6 членів команди затонулого суховантажу ARVİN, знайдено тіла чотирьох загиблих.
Як повідомляє Mash, пригода сталася в провінції Бартин. На місці працюють рятувальники, вони шукають 15 членів екіпажу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Уніан".
Як повідомляє "Анадолу", турецькі рятувальники ведуть операцію з порятунку близько 15 членів екіпажу, імовірно, ті перебувають на трьох шлюпках.
Суховантаж затонув біля узбережжя району Інкуму західно-чорноморської провінції Бартин.
Пізніше "Анадолу" повідомило, що під час пошуково-рятувальної операції біля чорноморського узбережжя Туреччини вдалося врятувати трьох членів команди затонулого суховантажу ARVİN.
"Інформації про загиблих або затоплення рятувальних шлюпок не надходило. Через погані погодні умови пошуково-рятувальна операція ускладнена, рятувальникам важко діставатися зони лиха", - повідомив губернатор провінції Бартин Сінан Гюнер.
У район лиха вирушили катери берегової охорони і Управління із запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD). З огляду на погані погодні умови пошуково-рятувальна операція ускладнена.
У Міноборони Туреччини повідомили, що в операції з порятунку членів команди затонулого суховантажу задіяно також фрегат ВМС.
Кількість членів екіпажу, які загинули під час катастрофи суховантажу в Чорному морі, зросла до чотирьох, повідомив губернатор турецької провінції Бартин Сінан Гюнер в ефірі телеканалу NTV.
"У складі екіпажу судна було 13 осіб. Наразі врятовано шістьох осіб, виявлено тіла чотирьох членів екіпажу", - розповів Гюнер.
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Одесити вранці 17 січня спостерігали незвичне природне явище - невисокий туман над незамерзаючим морем - вода в морі ніби "кипіла".
Вночі 17 січня в Одесі температура повітря була мінус 14. Температура ж води у Чорному морі становила 3-5 градусів тепла. Різниця температур довкілля і моря була близько 20 градусів. Через що одесити спостерігали природне явище, коли над водою клубочиться пара.Зазвичай море парує в арктичних широтах в зимовий час. Пара створює складні умови для судноводіння і викликає обмерзання суден. Бувають випадки, коли пара має вигляд окремих цівок туману, що виникають у поверхні води і розсіюються вже на висоті 1-2 метра.
Люди, які на цих суднах погоджуються працювати, майже самогубці...
10.01.2019Трагедия «Волго-Балт 214» - лицо судоходства в Черном море
Крушение судна «Волго-Балт 214» и гибель моряков снова обнажили проблемы судоходства в Черном море, уже давно известном профсоюзам и морякам как «море позора».
Судно класса река-море «Волго-Балт 214» (флаг Панамы) затонуло у побережья Турции 7 января 2019 года. Сухогруз вышел из российского порта Азов курсом на Самсун. Не дойдя до Турции, «Волго-Балт 214» не выдержал удара волны и разломился пополам. На его борту находилось 13 человек, только семерых из них удалось достать из воды. Спасательно-поисковые продолжаются.
На всех «Волго-Балтах» неоднократно менялся флаг, компании, классификационные общества, многие из них задерживались портовыми контролями, а начиная с 2014 года, экипажи неоднократно обращались в МФТ за помощью, - комментирует инспектор Международной федерации транспортников (МФТ) в Новороссийске Ольга Ананьина. - Сегодня сухогрузы работают под флагом Панамы и управлением «Orbital Ship Management»: все суда старые и проблемные».
Российский профсоюз моряков (РПСМ) настоятельно рекомендует морякам не трудоустраиваться на эти суда. Все сухогрузы представляют угрозу безопасности мореплавания и жизни моряков.
Потерпевший крушение у берегов Турции сухогруз принадлежит украинской компании. Об этом сообщает информационное агентство http://www.interfax.ru «Интерфакс» со ссылкой на Росморречфлот.
Представители ведомства сообщили, что судовладельцем корабля оказалась компания Arvin Shipping LTD. Согласно последним данным, на борту находились 12 членов экипажа. Двое из них граждане России, остальные - украинцы.
з 1997 він як АРВІН під мальтійським прапором, і пішов по прапорах: Камбоджа (2013), Палау (2016)
https://www.vesselfinder.com/ru/vessels/ARVIN-IMO-8874316-MMSI-511315000
сухогруз шёл ПОД РОССИЙСКИМ ФЛАГОМ.
То есть возил грузы в интересах страны-агрессора !
А вы нам будете втирать, что "там же наши люди"?
Нет, они не наши, они ватники с укранскими паспортами и портом приписки.
С судовладельцами должна разобраться прокуратура.
При этом экипаж судна - граждане Украины, в целом на борту сухогруза находилось 13 человек.
Company Name: ARVIN SHIPPING LTD
Activity: Owner, Manager
Address: c/o Tesoro Marine LLC, doroga Lyustdorfskaya 172/2, Odessa, 65113, Ukraine
https://echo.msk.ru/news/2775344-echo.html Число погибших в результате крушения сухогруза у берегов Турции возросло до четырех
На судне, по последним данным, были, в том числе, и российские моряки…