Суховантаж ARVİN затонув біля берегів Туреччини в Чорному морі. Знайдено тіла чотирьох загиблих членів екіпажу (оновлено). ФОТО

Біля берегів Туреччини в акваторії Чорного моря зазнав аварії суховантаж ARVİN. Спочатку повідомлялося, що він йшов під прапором РФ. Однак пізніше стало відомо, що судно під прапором Палау перевозило вантажі з Грузії в Болгарію. Екіпаж - громадяни України. Згідно з оновленою інформацією, під час пошуково-рятувальної операції біля чорноморського узбережжя Туреччини вдалося врятувати 6 членів команди затонулого суховантажу ARVİN, знайдено тіла чотирьох загиблих.

Як повідомляє Mash, пригода сталася в провінції Бартин. На місці працюють рятувальники, вони шукають 15 членів екіпажу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Уніан".

Як повідомляє "Анадолу", турецькі рятувальники ведуть операцію з порятунку близько 15 членів екіпажу, імовірно, ті перебувають на трьох шлюпках.

Суховантаж затонув біля узбережжя району Інкуму західно-чорноморської провінції Бартин.

Пізніше "Анадолу" повідомило, що під час пошуково-рятувальної операції біля чорноморського узбережжя Туреччини вдалося врятувати трьох членів команди затонулого суховантажу ARVİN.

"Інформації про загиблих або затоплення рятувальних шлюпок не надходило. Через погані погодні умови пошуково-рятувальна операція ускладнена, рятувальникам важко діставатися зони лиха", - повідомив губернатор провінції Бартин Сінан Гюнер.

Читайте також: Український моряк зник безвісти, випавши за борт судна в Балтійському морі

У район лиха вирушили катери берегової охорони і Управління із запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD). З огляду на погані погодні умови пошуково-рятувальна операція ускладнена.

У Міноборони Туреччини повідомили, що в операції з порятунку членів команди затонулого суховантажу задіяно також фрегат ВМС.

Кількість членів екіпажу, які загинули під час катастрофи суховантажу в Чорному морі, зросла до чотирьох, повідомив губернатор турецької провінції Бартин Сінан Гюнер в ефірі телеканалу NTV.

"У складі екіпажу судна було 13 осіб. Наразі врятовано шістьох осіб, виявлено тіла чотирьох членів екіпажу", - розповів Гюнер.