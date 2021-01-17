Стало відомо про перші укази Байдена: повернення до Паризької кліматичної угоди та масштабний імміграційний план
Обраний президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден у перший день свого перебування на посаді глави держави збирається підписати близько дюжини указів, зокрема про приєднання до Паризької кліматичної угоди.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це пишуть американські ЗМІ з посиланням на інформацію нового глави адміністрації Рона Клейна.
Байден у перший день перебування на посаді поверне США до Паризької кліматичної угоди - глобального пакту про скорочення викидів вуглецю, з якого США вийшли за Трампа.
Також Байден скасує суперечливу заборону на поїздки в країни з переважно мусульманською більшістю.
Крім того, новий президент зробить носіння масок для обличчя обов'язковим на території федеральної власності і під час поїздок між штатами.
Він також підпише накази про припинення виселень і виплат за студентськими позиками під час пандемії коронавірусу.
Крім виконавчих указів, у перші дні його перебування на посаді Байден планує направити в Конгрес великомасштабний імміграційний план. Він запропонує шлях до громадянства для мільйонів іммігрантів без документів, які наразі перебувають у Сполучених Штатах.
Цього тижня Байден оголосив про свій перший законодавчий пріоритет, оголосивши про пакет допомоги від коронавірусу на 1,9 трильйона доларів, який включає прямі виплати американцям. Байден ясно дав зрозуміти, що хотів би, щоб це було перше питання, яке Конгрес розгляне після його інавгурації 20 січня.
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Автомобили и электронику они теперь делают "на ура".
А были милитаристами, как московиты.
Её толкала Хиллари Клинтон. с раскрасневшейся красной кнопкой.
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А КАКАЯ ДОЛЖНОСТЬ БЫЛА У ДЖО БАЙДЕНА?????? 😆😅🤣😂😝
ВАШИ ВОЗРАЖЕНИЯ ИЗ СЕРИИ ЧТО ЭТО НЕКТО ЮЛЯ ЗАПРЕТИЛА ТУРЧИНОВУ ЗАЩИЩАТЬ КРЫМ. ДО ЧЕГО ВЫ СКАТИЛИСЬ ,,МУЖИКИ"????? 😆😅🤣😂😝
Вот до чего он скатился, и за что ответит вместе с Юлей.
КСТАТИ ИДИОТ ТАК И НЕ ОТВЕТИЛ О ДОЛЖНОСТЯХ ГИЛАРРИ И ДЖО? ???? 😆😅🤣😂😝
Вчера был в районе Ричмонд, столица Вирджинии. Дальние пригороды - все вокруг - и черные и белые южане, ревностные баптисты. Баптистские церкви строгие в стиле сарай со шпилем везде. Возле одной из таких бегущая строка напоминающая прихожанам что явка на утреннюю службу строго обязательна. И тут же тема проповеди на воскресенье - Trump 2020, Biden 2021, China 2022! Я представляю какую политинформацию пастор им вдует сегодня
хотя бывают случаи когда человек ударится головой и очнется уже заново рожденным во Христе
мне такие попадались
радует что вчера как сказал Помпео xiaomi определили как угрозу безопасности и наложили санкции
Xiaomi это ударный кулак компартии и их надо давить
Що скажу - Америка перстає бут Америкою і країною свобод, а становиться схожою на Європу, це погано, добре що клоун Трамп пішов, а от про Україну Байден ще ні слова...
Він нічого не вирішує: там =команда= вказівки дає.
А дідо озвучує.