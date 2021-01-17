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Стало відомо про перші укази Байдена: повернення до Паризької кліматичної угоди та масштабний імміграційний план

Стало відомо про перші укази Байдена: повернення до Паризької кліматичної угоди та масштабний імміграційний план

Обраний президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден у перший день свого перебування на посаді глави держави збирається підписати близько дюжини указів, зокрема про приєднання до Паризької кліматичної угоди.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це пишуть американські ЗМІ з посиланням на інформацію нового глави адміністрації Рона Клейна.

Байден у перший день перебування на посаді поверне США до Паризької кліматичної угоди - глобального пакту про скорочення викидів вуглецю, з якого США вийшли за Трампа.

Також Байден скасує суперечливу заборону на поїздки в країни з переважно мусульманською більшістю.

Крім того, новий президент зробить носіння масок для обличчя обов'язковим на території федеральної власності і під час поїздок між штатами.

Читайте також: Трамп покине Вашингтон вранці 20 січня перед інавгурацією Байдена, - ЗМІ

Він також підпише накази про припинення виселень і виплат за студентськими позиками під час пандемії коронавірусу.

Крім виконавчих указів, у перші дні його перебування на посаді Байден планує направити в Конгрес великомасштабний імміграційний план. Він запропонує шлях до громадянства для мільйонів іммігрантів без документів, які наразі перебувають у Сполучених Штатах.

Цього тижня Байден оголосив про свій перший законодавчий пріоритет, оголосивши про пакет допомоги від коронавірусу на 1,9 трильйона доларів, який включає прямі виплати американцям. Байден ясно дав зрозуміти, що хотів би, щоб це було перше питання, яке Конгрес розгляне після його інавгурації 20 січня.

Читайте також: Нова адміністрація США розглядає припинення санкцій проти "Північного потоку-2" для розрядки відносин з європейськими партнерами, - радник Байдена Бернс

Автор: 

Байден Джо (2893) США (23616)


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Топ коментарі
+24
Мдаааа... судя по всему, США ждёт виток новой жопы. Маски, миллионы безработных голодранцев на пособиях за счёт налогоплательщиков, инфляция и т.д.
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17.01.2021 13:43 Відповісти
+22
Порохоботы с уважением относятся к грамматике любого языка, а ЗЕбилоидов, не владеющих ни одним языком, считают дебилами.
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17.01.2021 13:44 Відповісти
+21
Ну что ж, ждем отрезанных голов на улице как в Париже
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17.01.2021 13:41 Відповісти
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Чем мексиканцьі в США отличаются от русскоязьічного сброда в США?
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17.01.2021 15:28 Відповісти
Гарри Трумэн был как раз демократом - рука не дрогнула устроить японцам капитализм.
Автомобили и электронику они теперь делают "на ура".
А были милитаристами, как московиты.
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17.01.2021 14:48 Відповісти
Да ужж, с таким президентом и врагов не надо, сами все развалят.
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17.01.2021 14:54 Відповісти
Пока что успешнее всех разваливает свою страну путин.
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17.01.2021 15:04 Відповісти
ОЖИДАЯ ОТ БАЙДЕНА СВОИХ ЗАВЫШЕННЫХ ХОТЕЛОК, ПРОСЬБА НЕЗАБЫВАТЬ ЧТО БАЙДЕН ЕСТЬ АВТОР ТОЙ САМОЙ ПЕРЕЗАГРУЗКИ ОТНОШЕНИЙ С рф. КОТОРАЯ ПРОСТИЛА москалям ВОЙНУ В ГРУЗИИ, И ПООЩРИЛА ИХ НА ВОЙНУ В УКРАИНЕ.
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17.01.2021 15:25 Відповісти
Байден не является автором "перегрузки".
Её толкала Хиллари Клинтон. с раскрасневшейся красной кнопкой.
.
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17.01.2021 15:52 Відповісти
ПРОСИМ, У МЕНЯ ПЛОХАЯ ПАМЯТЬ. КАКАЯ ДОЛЖНОСТЬ БЫЛА У ГИЛЛАРИ КЛИНТОН В АДМИНИСТРАЦИИ ОБАМЫ??????? 😅🤣😂😆😝
А КАКАЯ ДОЛЖНОСТЬ БЫЛА У ДЖО БАЙДЕНА?????? 😆😅🤣😂😝
ВАШИ ВОЗРАЖЕНИЯ ИЗ СЕРИИ ЧТО ЭТО НЕКТО ЮЛЯ ЗАПРЕТИЛА ТУРЧИНОВУ ЗАЩИЩАТЬ КРЫМ. ДО ЧЕГО ВЫ СКАТИЛИСЬ ,,МУЖИКИ"????? 😆😅🤣😂😝
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17.01.2021 16:10 Відповісти
Именно Юля именно и запретила Турчинову защищать Крым.
Вот до чего он скатился, и за что ответит вместе с Юлей.
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17.01.2021 16:52 Відповісти
я ПОНЯЛ. ТЫ ИДИОТ. 😆😅🤣😂😝
КСТАТИ ИДИОТ ТАК И НЕ ОТВЕТИЛ О ДОЛЖНОСТЯХ ГИЛАРРИ И ДЖО? ???? 😆😅🤣😂😝
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17.01.2021 17:03 Відповісти
В который раз убедился что амеориканская глубинка нас спасет.
Вчера был в районе Ричмонд, столица Вирджинии. Дальние пригороды - все вокруг - и черные и белые южане, ревностные баптисты. Баптистские церкви строгие в стиле сарай со шпилем везде. Возле одной из таких бегущая строка напоминающая прихожанам что явка на утреннюю службу строго обязательна. И тут же тема проповеди на воскресенье - Trump 2020, Biden 2021, China 2022! Я представляю какую политинформацию пастор им вдует сегодня
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17.01.2021 16:01 Відповісти
Молодцы баптисты. Просвещают граждан. Чтобы не слушали абы кого.
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17.01.2021 16:55 Відповісти
если б я был хоть чуть-чуть верующим то тоже стал бы баптистом евангелистом
хотя бывают случаи когда человек ударится головой и очнется уже заново рожденным во Христе
мне такие попадались
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17.01.2021 19:52 Відповісти
круто
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17.01.2021 18:40 Відповісти
какую? ОЧЕНЬ интересно!
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17.01.2021 20:46 Відповісти
так а что тут непонятно - Трампа изгнали в 2020, Байден правит а 2021 а в 2022 China overtakes
радует что вчера как сказал Помпео xiaomi определили как угрозу безопасности и наложили санкции
Xiaomi это ударный кулак компартии и их надо давить
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17.01.2021 23:25 Відповісти
Отак міліони мексиканців - католиків без шуму і пилу стануть американцями, не дарма ж вони під стіну на кордоні рили проходи
Що скажу - Америка перстає бут Америкою і країною свобод, а становиться схожою на Європу, це погано, добре що клоун Трамп пішов, а от про Україну Байден ще ні слова...
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17.01.2021 17:22 Відповісти
он понимает, что люди без документов могут быть потенциально опасными?
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17.01.2021 18:42 Відповісти
Чим він має =панімать= ?
Він нічого не вирішує: там =команда= вказівки дає.
А дідо озвучує.
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17.01.2021 20:30 Відповісти
25% ЭЛЕКТОРАТА ДЕМОКРАТОВ черные и безработные. Жопа будет США!
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17.01.2021 20:47 Відповісти
ВАМ ВСЕМ ЗВЕЗДЕТЬ ЛЕГКО, А РЕАЛЬНО ПРАВИТЬ ПО ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ТАКОЙ СТРАНОЙ КАК АМЕРИКА ТИТАНИЧЕСКИ ТРУДНО, ЧТО БЫ И ВОЛКИ СЫТЫ И ОВЦЫ ЦЕЛЫ!!! БАЙДЕН ТАКОЙ ПАРЕНЬ, ЧТО СЕМЬ ПЯДЕЙ ВО ЛБУ, ТО Я ДУМАЮ ЧТО У НЕГО ВСЕ БУДЕТ КЛАССНО, ВСЕ ПОЛУЧИТЬСЯ!!!
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18.01.2021 09:35 Відповісти
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