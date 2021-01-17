Чому саме 6,99 грн за куб. м? - Шмигаль розповів, яким чином визначили граничну ціну на газ для населення
З наступного місяця ціна на газ для споживачів не зможе перевищувати 6,99 грн за куб. Відповідне рішення Кабмін ухвалить найближчим часом, і воно діятиме тимчасово до кінця карантину або до завершення опалювального сезону.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
Крім цього він зазначає, що ВР має схвалити ініціативу про граничне обмеження тарифу на розподіл газу до рівня не вище 1,79 грн за кубічний метр.
"Чому різко зросли ціни на газ? З 1 серпня 2020 року в Україні запрацював ринок газу, коли ціни на блакитне паливо формує попит і пропозиція. На жаль, у деяких областях компанії досі можуть зловживати своїм монопольним становищем та маніпулювати з цінами в платіжках. Тому держава стане на захист громадян і тимчасово обмежить граничну межу. Надалі уряд зобов’яже всіх постачальників газу надавати українцям можливість укладати річний договір за фіксованою ціною та чітко прогнозувати ціни в платіжках", - написав Шмигаль.
"Чому саме 6,99 грн за кубічний метр? Це найнижча ціна, яка була зафіксована на українській біржі упродовж січня. Державна компанія "Нафтогаз" готова продавати блакитне паливо за цією ціною, тоді як деякі облгази пропонували газ за 10 грн і навіть більше", - додав прем'єр.
Також, за словами Шмигаля, є доручення Міністерству фінансів і Міністерству соціальної політики сформувати механізм субсидування, який допоможе людям, які використовують електроенергію для опалення будинків.
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300 семейных кланов правят Украиной и дерибанят бюджет. Кто то в руководстве Нафтогаза, сын в Прокуратуре, дочь владеет фирмой по ремонту дорог, а тесть в правительстве...
А тепер порахуємо і порівняємо:
28.0524
1,79 · 1000 = 1790 грн за 1000 куб. м.
Сьогодні курс НБУ 28,0524 грн за 1 долар.
Отже, за доставку газу кожен українець повинен заплатити
1790 : 28, 0524 = 63,81 долара за 1000 куб. метрів.
Водночас російський Газпром, прокачуючи газ через всю територію України (понад 1000 км), платить майже 30 доларів за 1000 куб. м. Поясню звідки взялося останнє число. Трошки більше року тому панове Вітренко і Коболєв з гордістю і пихою розповідали про надзвичайно вигідний контракт з Газпромом. За умовами цього п'ятирічного контракту Газпром платить Нафтогазу 7,2 мільярдів доларів за прокачування 245 мільярдів кубічних метрів газу. Поділивши одне число на друге, одержуємо ціну за транспортування російського газу 29,39 доларів за 1000 куб. м. Одне з двох: або ж кожного з нас нахабно, цинічно грабують, або договір з Газпромом не є таким вигідним для України. Але за що ж тоді Вітренко з Коболєвим одержали мільйони доларів премії?
- підняття цін на газ - до спроби переконати нарід в необхідності купувати газ у московії;
- новини про майбутні віялові відключення - до купівлі електричної енергії у московії;
- завивання про те, що в Криму теж наші люди - до подачі води в Крим !!
Надо было привести аргументы в виде допустим вырос курс доллара и поэтому пришлось поднять зп рабочим, или еще что нибудь убедительное придумать.
Если все так будут поступать, то вернемся в 90е к деньгам на туалетной бумаге и станем миллионерами, как в Зимбабве, где хлеб стоит за миллиард.