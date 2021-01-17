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Новини
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Чому саме 6,99 грн за куб. м? - Шмигаль розповів, яким чином визначили граничну ціну на газ для населення

Чому саме 6,99 грн за куб. м? - Шмигаль розповів, яким чином визначили граничну ціну на газ для населення

З наступного місяця ціна на газ для споживачів не зможе перевищувати 6,99 грн за куб. Відповідне рішення Кабмін ухвалить найближчим часом, і воно діятиме тимчасово до кінця карантину або до завершення опалювального сезону.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Крім цього він зазначає, що ВР має схвалити ініціативу про граничне обмеження тарифу на розподіл газу до рівня не вище 1,79 грн за кубічний метр.

"Чому різко зросли ціни на газ? З 1 серпня 2020 року в Україні запрацював ринок газу, коли ціни на блакитне паливо формує попит і пропозиція. На жаль, у деяких областях компанії досі можуть зловживати своїм монопольним становищем та маніпулювати з цінами в платіжках. Тому держава стане на захист громадян і тимчасово обмежить граничну межу. Надалі уряд зобов’яже всіх постачальників газу надавати українцям можливість укладати річний договір за фіксованою ціною та чітко прогнозувати ціни в платіжках", - написав Шмигаль.

Читайте також: Шмигаль про тариф на газ по 6,99 грн за куб. м: Якщо ціна піде різко вниз, то можемо зняти це обмеження

"Чому саме 6,99 грн за кубічний метр? Це найнижча ціна, яка була зафіксована на українській біржі упродовж січня. Державна компанія "Нафтогаз" готова продавати блакитне паливо за цією ціною, тоді як деякі облгази пропонували газ за 10 грн і навіть більше", - додав прем'єр.

Також, за словами Шмигаля, є доручення Міністерству фінансів і Міністерству соціальної політики сформувати механізм субсидування, який допоможе людям, які використовують електроенергію для опалення будинків.

Автор: 

газ (10523) Тарифи на газ (1063) Шмигаль Денис (4674)


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Топ коментарі
+22
а почему 6,99 ? а патаму что это не 7,00...))) 7 - это уже обдираловка )))
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17.01.2021 13:52 Відповісти
+19
Чому саме 6,99 грн за куб. м? - Шмигаль розповів, яким чином визначили граничну ціну на газ для населення - Цензор.НЕТ 7183
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17.01.2021 14:22 Відповісти
+18
Почему именно 6,99 грн за куб.м?, - Шмыгаль рассказал, каким образом определили предельную цену на газ для населения - Цензор.НЕТ 2031
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17.01.2021 14:05 Відповісти
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6.99 это еврейская 7. а для просиых гоев -лохов вроде бы как 6........ эти "маркетологи знают и как себя не обидеть и лохов на@бать.
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17.01.2021 16:53 Відповісти
Может Шмыгаль заодно объяснит почему цены на голубое топливо собственной добычи обязательно должны зависеть от внешнего рынка? Мы что, его импортируем? Этот газ собственно и так принадлежит народу Украины согласно Конституции. Мы должны оплатить только затраты на его добычу из наших недр. Все. Причем тут биржевая цена продажи на внешнем рынке? Или наше государство хочет нажиться на своих гражданах? Так оно вроде как должно их защищать. Иначе нахер нужно это самое государство.
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17.01.2021 17:14 Відповісти
Так вы сами под этим подписались, ассоциация свободной торговли с ЕС в котором прописан паритет цен на энергоносители. Странно что вы удивляетесь. Вы читайте что подписываете.
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17.01.2021 18:24 Відповісти
Ну и в чем проблема? Государство закупило газ летом на той же бирже за ту же биржевую цену которая была в два раза ниже и закачала его в свои хранилища. В чем нарушен паритет цен? Почему сейчас государство его торгует по зимней биржевой цене? Оно же его уже купило летом по цене в два раза ниже. В чем нарушение паритета импортных цен? Это как самому себе стрелять в ногу. Кроме того газ собственной добычи внутри страны вообще не имеет отношения к паритету импортных цен. Мы на вне не продаем зимой газ другим странам дешевле чем другие страны продавцы.
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17.01.2021 18:41 Відповісти
Паритет цен в этом и заключается что вы не можете продавать газ населению дешевле чем усредненная цена на европейских газовых биржах, и не важно по какой цене вы закупали. Учите матчасть, вы сами под этим подписались. Вы же хотели в Европу, вот вам небольшая часть её фиксированной цены на энергию у вас больше не будет. Летом спрос на газ упадет за спросом упадет и цена на газ, так что нагревайтесь летом чтобы не мерзнуть зимой.
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18.01.2021 01:58 Відповісти
Чому саме 6,99 грн за куб. м? - Шмигаль розповів, яким чином визначили граничну ціну на газ для населення - Цензор.НЕТ 3028
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17.01.2021 17:34 Відповісти
"Компании в отдельных облпастях до сих пор могут злоупотреблять ......" не Скажите а на хрена такое правительство которое молча созерцает за этими злоупотреблениями связаных со спеекуляцией при переродаже того что сам и не прои зводят?. Где же Ваша регуляторная функция, почему на прибыль полученая в результате так называемых злоупотреблений оседает в карманах "ВОРОВ В ЗАКОНЕ"
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17.01.2021 18:02 Відповісти
Там все люди из одной олигархической Системы!
300 семейных кланов правят Украиной и дерибанят бюджет. Кто то в руководстве Нафтогаза, сын в Прокуратуре, дочь владеет фирмой по ремонту дорог, а тесть в правительстве...
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18.01.2021 09:48 Відповісти
зачем эту лапшу себе вешать на уши читать что скажет это ахметовский холуй .пусть читают зелохи ))
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17.01.2021 18:05 Відповісти
Это как в магазинах цены ставят скажем 99,99. Так что ничего удивительного. Или кто то думает что это какой то точный математический расчет. Уж для пущей "достоверности" написали бы 6,98587
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17.01.2021 19:14 Відповісти
«Крім цього він зазначає, що ВР має схвалити ініціативу про граничне обмеження тарифу на розподіл газу до рівня не вище 1,79 грн за кубічний метр».
А тепер порахуємо і порівняємо:
28.0524
1,79 · 1000 = 1790 грн за 1000 куб. м.
Сьогодні курс НБУ 28,0524 грн за 1 долар.
Отже, за доставку газу кожен українець повинен заплатити
1790 : 28, 0524 = 63,81 долара за 1000 куб. метрів.
Водночас російський Газпром, прокачуючи газ через всю територію України (понад 1000 км), платить майже 30 доларів за 1000 куб. м. Поясню звідки взялося останнє число. Трошки більше року тому панове Вітренко і Коболєв з гордістю і пихою розповідали про надзвичайно вигідний контракт з Газпромом. За умовами цього п'ятирічного контракту Газпром платить Нафтогазу 7,2 мільярдів доларів за прокачування 245 мільярдів кубічних метрів газу. Поділивши одне число на друге, одержуємо ціну за транспортування російського газу 29,39 доларів за 1000 куб. м. Одне з двох: або ж кожного з нас нахабно, цинічно грабують, або договір з Газпромом не є таким вигідним для України. Але за що ж тоді Вітренко з Коболєвим одержали мільйони доларів премії?
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17.01.2021 20:55 Відповісти
Котировки укрбиржи? Да она ж крохотная.. Там 2,3 игроков, договаривайся как хочешь
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17.01.2021 21:59 Відповісти
Может господин Шмыгать объяснит сколько денег получает каждый гражданин Украины от добычи собственного газа , который по конституции является собственностью Украинского народа!?Я ,например, за всю свою жизнь от государства ни копейки не получил ни в каком виде ни в виде услуг ни в денежном эквиваленте , только обдиралово и нае**лово!
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17.01.2021 22:49 Відповісти
Народні прикмети при ЗЕвладі:
- підняття цін на газ - до спроби переконати нарід в необхідності купувати газ у московії;
- новини про майбутні віялові відключення - до купівлі електричної енергії у московії;
- завивання про те, що в Криму теж наші люди - до подачі води в Крим !!
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17.01.2021 23:59 Відповісти
Ответ: потому что Нафтогаз продавал в январе по этой цене, не ответ почему цена на газ выросла на ровном месте. Может этим компаниям захотелось тупо поднять цену, чтобы ну очень хорошо жить, наплевав на всех. Так скорее всего и было.
Надо было привести аргументы в виде допустим вырос курс доллара и поэтому пришлось поднять зп рабочим, или еще что нибудь убедительное придумать.
Если все так будут поступать, то вернемся в 90е к деньгам на туалетной бумаге и станем миллионерами, как в Зимбабве, где хлеб стоит за миллиард.
Чому саме 6,99 грн за куб. м? - Шмигаль розповів, яким чином визначили граничну ціну на газ для населення - Цензор.НЕТ 6022
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18.01.2021 09:43 Відповісти
6,99, а не 7.0 это подлое манипулирование сознанием людей зелеными мошенниками.
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18.01.2021 23:30 Відповісти
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