Чому саме 6,99 грн за куб. м? - Шмигаль розповів, яким чином визначили граничну ціну на газ для населення

З наступного місяця ціна на газ для споживачів не зможе перевищувати 6,99 грн за куб. Відповідне рішення Кабмін ухвалить найближчим часом, і воно діятиме тимчасово до кінця карантину або до завершення опалювального сезону.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Крім цього він зазначає, що ВР має схвалити ініціативу про граничне обмеження тарифу на розподіл газу до рівня не вище 1,79 грн за кубічний метр.

"Чому різко зросли ціни на газ? З 1 серпня 2020 року в Україні запрацював ринок газу, коли ціни на блакитне паливо формує попит і пропозиція. На жаль, у деяких областях компанії досі можуть зловживати своїм монопольним становищем та маніпулювати з цінами в платіжках. Тому держава стане на захист громадян і тимчасово обмежить граничну межу. Надалі уряд зобов’яже всіх постачальників газу надавати українцям можливість укладати річний договір за фіксованою ціною та чітко прогнозувати ціни в платіжках", - написав Шмигаль.

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"Чому саме 6,99 грн за кубічний метр? Це найнижча ціна, яка була зафіксована на українській біржі упродовж січня. Державна компанія "Нафтогаз" готова продавати блакитне паливо за цією ціною, тоді як деякі облгази пропонували газ за 10 грн і навіть більше", - додав прем'єр.

Також, за словами Шмигаля, є доручення Міністерству фінансів і Міністерству соціальної політики сформувати механізм субсидування, який допоможе людям, які використовують електроенергію для опалення будинків.