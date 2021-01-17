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Задокументовано 24 повідомлення про порушення у день виборів на Київщині, - Нацполіція

Задокументовано 24 повідомлення про порушення у день виборів на Київщині, - Нацполіція

На Київщині поліція задокументувала 24 повідомлення про порушення виборчого законодавства під час проведення повторних виборів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.

"Сьогодні, 17 січня, відбуваються повторні вибори депутатів місцевих, сільських і селищних рад, міських голів на території Броварського району та Бориспільщини. Станом на 12:00 в поліцію Київщини надійшло 24 повідомлення, що пов'язані із порушенням виборчого процесу. Поліція провела перевірки, за матеріалами яких складено 8 адміністративних протоколів", - підкреслюється в повідомленні.

Зокрема, в поліцію надійшла низка повідомлень щодо фотозйомки виборчих бюлетенів та інших неправомірних дій із боку учасників виборів.

Також проводиться перевірка через несвоєчасне відкриття виборчої дільниці. Зокрема, одна з ДВК у місті Бровари не розпочала роботу о 8:00, оскільки члени підготовчого засідання не встигли вчасно зареєструвати спостерігачів виборчого процесу.

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Автор: 

Бориспіль (1147) Бровари (280) вибори (6725) Київська область (4133) Нацполіція (15325)


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Задокументировано 24 сообщения о нарушениях на выборах на Киевщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3763
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17.01.2021 14:38 Відповісти
Цікаво,з 1991 р. лише одного порушника покарали ???)))
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17.01.2021 14:41 Відповісти
Изя Вассерман наш депутат!! голосуйте за Вассермана!!
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17.01.2021 14:42 Відповісти
 
 