Десятки вагонів "Російських залізниць" у Дарниці в Києві: Казанський показав, як російське вугілля надходить в Україну. ВIДЕО
На залізничній станції Дарниця в Києві стоять десятки вагонів "Російських залізниць" із російським вугіллям.
Як передає Цензор.НЕТ, про це блогер Денис Казанський повідомляє у фейсбуці.
"Вчора разом із Сергієм Бригадиром зафіксували на Дарниці десятки вагонів "Російських залізниць" із російським вугіллям. Потяги з РФ спокійно прибувають прямо у столицю України. І це триває роками. Без перерви. Сергій відслідковує цю ситуацію із 2016 року. І за ці 5 років цей вугільний трафік із РФ не припинявся. Вугілля купує Дарницька ТЕЦ", - пише блогер.
Журналіст наголошує, що паливо Дарницька ТЕЦ купує не лише в Росії, але і на окупованих територіях, про що свідчать дані з відкритих джерел, на які він посилається. Щодо Анатолія Шкрібляка, власника ТЕЦ, СБУ минулого року порушила справу за фінансування тероризму.
"Тож вугілля, яким забито залізничні рейки у Дарницькому районі, може бути не просто російським, а вкраденим з ОРДЛО. Кияни дихають викидами від спалення цього вугілля, сплачують за нього, мимоволі фінансуючи агресію проти України, і ніхто не може і не хоче нічого з цим робити. Бо власникам ТЕЦ та посадовцям, які їх прикривають, так вигідніше", - підсумував Казанський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://censor.net/news/3173782/ukraina_vyigrala_podannuyu_v_vto_apellyatsiyu_po_delu_o_zaprete_eksporta_ukrainskih_vagonov_v_rf