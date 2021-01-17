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Десятки вагонів "Російських залізниць" у Дарниці в Києві: Казанський показав, як російське вугілля надходить в Україну. ВIДЕО

На залізничній станції Дарниця в Києві стоять десятки вагонів "Російських залізниць" із російським вугіллям.

Як передає Цензор.НЕТ, про це блогер Денис Казанський повідомляє у фейсбуці.

"Вчора разом із Сергієм Бригадиром зафіксували на Дарниці десятки вагонів "Російських залізниць" із російським вугіллям. Потяги з РФ спокійно прибувають прямо у столицю України. І це триває роками. Без перерви. Сергій відслідковує цю ситуацію із 2016 року. І за ці 5 років цей вугільний трафік із РФ не припинявся. Вугілля купує Дарницька ТЕЦ", - пише блогер.

Журналіст наголошує, що паливо Дарницька ТЕЦ купує не лише в Росії, але і на окупованих територіях, про що свідчать дані з відкритих джерел, на які він посилається. Щодо Анатолія Шкрібляка, власника ТЕЦ, СБУ минулого року порушила справу за фінансування тероризму.

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"Тож вугілля, яким забито залізничні рейки у Дарницькому районі, може бути не просто російським, а вкраденим з ОРДЛО. Кияни дихають викидами від спалення цього вугілля, сплачують за нього, мимоволі фінансуючи агресію проти України, і ніхто не може і не хоче нічого з цим робити. Бо власникам ТЕЦ та посадовцям, які їх прикривають, так вигідніше", - підсумував Казанський.

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Автор: 

вугілля (2480) Казанський Денис (308)


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Топ коментарі
+66
Десятки вагонов РЖД на Дарнице в Киеве: Казанский показал, как российский уголь поступает в Украину - Цензор.НЕТ 6089
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17.01.2021 14:51 Відповісти
+60
А де насіння семенченко, парасюк і редути?
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17.01.2021 14:47 Відповісти
+49
Десятки вагонов РЖД на Дарнице в Киеве: Казанский показал, как российский уголь поступает в Украину - Цензор.НЕТ 4299
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17.01.2021 14:49 Відповісти
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Це капітуляція!
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18.01.2021 08:33 Відповісти
барыги мародеры наживаются на войне пандемии и тарифный геноцид ! твари
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18.01.2021 09:37 Відповісти
Десятки вагонів "Російських залізниць" у Дарниці в Києві: Казанський показав, як російське вугілля надходить в Україну - Цензор.НЕТ 5806
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18.01.2021 09:38 Відповісти
Ну и президенты вы себе выбрали,капец
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18.01.2021 09:39 Відповісти
единственное, что осталось - оставить расийские вагоны и не отправлять их обратно... т.е. забрать в порядке репарации... пусть кацапы боятся... когда-нибудь их оккупация украинских земель закончится и им обязательно придется компенсировать все украинские убытки...
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18.01.2021 10:33 Відповісти
С вагонами та еще песня
https://censor.net/news/3173782/ukraina_vyigrala_podannuyu_v_vto_apellyatsiyu_po_delu_o_zaprete_eksporta_ukrainskih_vagonov_v_rf
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18.01.2021 10:55 Відповісти
Они так могут вагон тротила протащить и рвануть, главное отключить мозги и не щемить Коломойского который дергает за нитки, а то так сложно 40ка миллионам одного ублюдка скрутить и на территорию посольства сша закинуть.
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18.01.2021 14:07 Відповісти
Так ми воюємо чи торгуємо?
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18.01.2021 21:27 Відповісти
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