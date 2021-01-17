Завтра Кабмін планує встановити граничну ціну на газ для населення, - заступниця голови ОП Свириденко

Кабінет Міністрів на засіданні в понеділок, 18 січня, планує встановити ціну на газ для населення на рівні 6,99 грн за кубометр.

Це рішення діятиме до кінця карантину або до 31 березня. Про це на зустрічі з журналістами повідомила заступниця голови ОП Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Мають ухвалити постанову, якою з 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 року, встановлена ​​гранична ціна на природний газ на рівні 6,99 грн", - сказала вона.

Це найнижча ціна, яка сформувалася на ринку станом на січень 2021 року. Вона враховує ПДВ та плату за транспортування магістральними газопроводами до внутрішніх точок виходу з ГТС.

Свириденко уточнила, що обмеження ціни стосується договорів між побутовими споживачами й постачальниками, зокрема постачальником "останньої надії".

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Заступниця глави Офісу президента зазначила, що таке рішення ухвалено після аналізу ситуації на газовому ринку. Він показав, що після скасування ПСО (пільгових цін для населення) маржа постачальників зросла з 5% до 46%.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що з наступного місяця ціна на газ для споживачів не зможе перевищувати 6,99 грн за куб. Відповідне рішення Кабмін ухвалить найближчим часом, і воно діятиме тимчасово до кінця карантину або до завершення опалювального сезону.