Завтра Кабмін планує встановити граничну ціну на газ для населення, - заступниця голови ОП Свириденко
Кабінет Міністрів на засіданні в понеділок, 18 січня, планує встановити ціну на газ для населення на рівні 6,99 грн за кубометр.
Це рішення діятиме до кінця карантину або до 31 березня. Про це на зустрічі з журналістами повідомила заступниця голови ОП Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Мають ухвалити постанову, якою з 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 року, встановлена гранична ціна на природний газ на рівні 6,99 грн", - сказала вона.
Це найнижча ціна, яка сформувалася на ринку станом на січень 2021 року. Вона враховує ПДВ та плату за транспортування магістральними газопроводами до внутрішніх точок виходу з ГТС.
Свириденко уточнила, що обмеження ціни стосується договорів між побутовими споживачами й постачальниками, зокрема постачальником "останньої надії".
Заступниця глави Офісу президента зазначила, що таке рішення ухвалено після аналізу ситуації на газовому ринку. Він показав, що після скасування ПСО (пільгових цін для населення) маржа постачальників зросла з 5% до 46%.
Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що з наступного місяця ціна на газ для споживачів не зможе перевищувати 6,99 грн за куб. Відповідне рішення Кабмін ухвалить найближчим часом, і воно діятиме тимчасово до кінця карантину або до завершення опалювального сезону.
Будь ласка, зачекайте...
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Розничные цены на природный газ для населения, действовавшие с 1.11.2018 по 30.04.2019
https://index.minfin.com.ua/tariff/gas/2018-11-01/ Для всех видов использования природного газа 8,54892 (грн. за 1 м³, с НДС)
Чи це
Та комуналка, що ми маємо зараз власне набуття Порошенка. Звісно погано що Зеленський нічого відносно неї не зробив, як обіцяв, але давайте правді у очі дивитися - це все що ми зараз маємо зробив сивочолий рехворматор разом зі своім Кролегом. Така ось прикра правда.
ПДВ йде в кишеню,окремим особам.
https://www.youtube.com/watch?v=XU0HvsVzp1c Украину загоняют обратно в газовую ловушку Пу .
и вот этому:
https://www.youtube.com/watch?v=XWily6nPrZU Таємні посиденьки: пройшла зустріч Єрмака з Козаком у Берліні .
потом посовещаются-снизят на 1.5%
и сразу в кассу за премией-за выполненую работу
Вот жаль только, что когда он сбежал в казне оставалось только 30 тыс гривен..
Бред и бред 1000 раз...
не идем далеко, - вот это чел и тысячи, тысячи кто был с ним - мордвинами были что ли?
І я мав на увазі що тобі до вподоби комуністична ідеологія.
Украина без Кучмы, говоришь?
Дали .Цена на газ.
в 2121 году продается на аукционе в Украине
С. Дали 1959 год. Продана на аукционе за 135000 долларов. Вряд ли ты так сможешь , у тебя торговой марки нет, и ее надо сразу раскрутить, чтоб давали столько. Так бы купил 553 737 кубов газа (курс НБУ 28 15)
Птица счастья завтрашнего дня
Прилетела, крыльями звеня.
Выбери меня, выбери меня,
Птица счастья завтрашнего дня.
Сколько в звёздном небе серебра!
Завтра будет лучше, чем вчера.
Лучше, чем вчера, лучше, чем вчера.
Завтра будет лучше, чем вчера.
Кабмин постоянно ищет себе выгодную временную работу... *)
кинули с барского плеча пару крошек, типа снизили. моча от земафии
Там все за народ.))
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