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Завтра Кабмін планує встановити граничну ціну на газ для населення, - заступниця голови ОП Свириденко

Завтра Кабмін планує встановити граничну ціну на газ для населення, - заступниця голови ОП Свириденко

Кабінет Міністрів на засіданні в понеділок, 18 січня, планує встановити ціну на газ для населення на рівні 6,99 грн за кубометр.

Це рішення діятиме до кінця карантину або до 31 березня. Про це на зустрічі з журналістами повідомила заступниця голови ОП Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Мають ухвалити постанову, якою з 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 року, встановлена ​​гранична ціна на природний газ на рівні 6,99 грн", - сказала вона.

Це найнижча ціна, яка сформувалася на ринку станом на січень 2021 року. Вона враховує ПДВ та плату за транспортування магістральними газопроводами до внутрішніх точок виходу з ГТС.

Свириденко уточнила, що обмеження ціни стосується договорів між побутовими споживачами й постачальниками, зокрема постачальником "останньої надії".

Читайте також: Шмигаль про тариф на газ по 6,99 грн за куб. м: Якщо ціна піде різко вниз, то можемо зняти це обмеження

Заступниця глави Офісу президента зазначила, що таке рішення ухвалено після аналізу ситуації на газовому ринку. Він показав, що після скасування ПСО (пільгових цін для населення) маржа постачальників зросла з 5% до 46%.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що з наступного місяця ціна на газ для споживачів не зможе перевищувати 6,99 грн за куб. Відповідне рішення Кабмін ухвалить найближчим часом, і воно діятиме тимчасово до кінця карантину або до завершення опалювального сезону.

Автор: 

газ (10523) Кабмін (14184) Тарифи на газ (1063) Свириденко (342)


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Топ коментарі
+20
Это конгениально, Киса! Закупить газ летом за государственные деньги по 2 гр.30 коп за куб, хранить его в государственных хранилищах за бюджетные деньги, а с 1 января 2021 года олигархи типа Коломойского и ахметова, через Зеленского будут продавать этот газ нам, как своё, по 6 гр. 99 коп. за тот же кубический метр!
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17.01.2021 14:54 Відповісти
+15
Знизили ціну аж на 3,2 % Дібіли ***! А ті хто його вибрав- подвійні.
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17.01.2021 14:53 Відповісти
+11
Я голосував за Порошенка, а не за зє сцикуна.
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17.01.2021 14:56 Відповісти
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Знизили ціну аж на 3,2 % Дібіли ***! А ті хто його вибрав- подвійні.
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17.01.2021 14:53 Відповісти
ты же сам выбирал ,а щас притворяешься
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17.01.2021 14:55 Відповісти
Я голосував за Порошенка, а не за зє сцикуна.
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17.01.2021 14:56 Відповісти
так Я тебе и поверил
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17.01.2021 14:57 Відповісти
та мені якось на тебе пофіг.
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17.01.2021 14:59 Відповісти
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17.01.2021 14:59 Відповісти
Точно!))....они оба одинаковы!))
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17.01.2021 15:36 Відповісти
значит ты подвийный
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17.01.2021 14:56 Відповісти
Вау! В тебе рюській глючить , чуєш мене рюзьгє?
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17.01.2021 14:58 Відповісти
Саша, а він і російською мовою писати без помилок не може. Щелепа у нього така, унікальна бо має він зайву хромосому.
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17.01.2021 15:46 Відповісти
Завтра Кабмин планирует установить предельную цену на газ для населения, - замглавы ОП Свириденко - Цензор.НЕТ 2370
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17.01.2021 15:04 Відповісти
Те же что и выбирали Порошенко который до этого в 5-10 коммуналку поднял
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17.01.2021 14:57 Відповісти
Цифри в студію.
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17.01.2021 15:04 Відповісти
(или на хер со студии))))))))
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17.01.2021 15:08 Відповісти
А які цифри Ви чекаєте?
Розничные цены на природный газ для населения, действовавшие с 1.11.2018 по 30.04.2019

https://index.minfin.com.ua/tariff/gas/2018-11-01/ Для всех видов использования природного газа 8,54892 (грн. за 1 м³, с НДС)

Чи це
Завтра Кабмін планує встановити граничну ціну на газ для населення, - заступниця голови ОП Свириденко - Цензор.НЕТ 4289

Та комуналка, що ми маємо зараз власне набуття Порошенка. Звісно погано що Зеленський нічого відносно неї не зробив, як обіцяв, але давайте правді у очі дивитися - це все що ми зараз маємо зробив сивочолий рехворматор разом зі своім Кролегом. Така ось прикра правда.
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17.01.2021 16:30 Відповісти
кацапа.хто тебе так фамилиё поковеркал?
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17.01.2021 15:16 Відповісти
Завтра Кабмин планирует установить предельную цену на газ для населения, - замглавы ОП Свириденко - Цензор.НЕТ 5802
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17.01.2021 15:29 Відповісти
не я а ти.
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17.01.2021 15:30 Відповісти
Завтра Кабмин планирует установить предельную цену на газ для населения, - замглавы ОП Свириденко - Цензор.НЕТ 6839
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17.01.2021 15:31 Відповісти
Это конгениально, Киса! Закупить газ летом за государственные деньги по 2 гр.30 коп за куб, хранить его в государственных хранилищах за бюджетные деньги, а с 1 января 2021 года олигархи типа Коломойского и ахметова, через Зеленского будут продавать этот газ нам, как своё, по 6 гр. 99 коп. за тот же кубический метр!
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17.01.2021 14:54 Відповісти
а за Январь что три шкуры сдерут ?
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17.01.2021 14:54 Відповісти
И за половину Апреля доберут .
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17.01.2021 15:05 Відповісти
''Она учитывает НДС и плату за транспортировку по магистральным газопроводам до внутренних точек выхода из ГТС.Источник: https://censor.net/ru/n3242277''

ПДВ йде в кишеню,окремим особам.
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17.01.2021 14:54 Відповісти
выплавил металл. себестоимость 200$, заплатил в бюджет НДС =240$. продал своей же офшорной фирме за 241$. заплатил налоги в госбюджет Украины 0,18$ (с 1$) продал от своей офшорной фирмы на бирже LME в Лондоне за 450$. как экспортеру в Украине вернули НДС (40$) из бюджета. чистая прибыль 249,82$.
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17.01.2021 15:06 Відповісти
Чому такі необгрунтовані обмеження, йдіть далі встановіть обмеження ціни на хліб, воду та кисень для ковідників.
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17.01.2021 14:55 Відповісти
Скоріше встановлять обмеження на кількість кисню для ковідників.
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17.01.2021 15:00 Відповісти
Возврат совка и подготовка к закупке "дешёвого газа" из паРаши...
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17.01.2021 14:57 Відповісти
не паникуй , это цена Нафтогаза ,а быкует ОПЖЗ Фирташ Левочкин Бойко
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17.01.2021 14:59 Відповісти
Я больше доверяю вот этому источнику:
https://www.youtube.com/watch?v=XU0HvsVzp1c Украину загоняют обратно в газовую ловушку Пу .

и вот этому:
https://www.youtube.com/watch?v=XWily6nPrZU Таємні посиденьки: пройшла зустріч Єрмака з Козаком у Берліні .
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17.01.2021 15:02 Відповісти
это тебе этот ***** в уши наложил?
Завтра Кабмин планирует установить предельную цену на газ для населения, - замглавы ОП Свириденко - Цензор.НЕТ 6140
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17.01.2021 15:04 Відповісти
а на Нафтогазы лише 300 000 абонентів..інші по облгазам Фірташа,Бойко та Льовочкіна..а про них і корова не балакала..)))
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17.01.2021 15:23 Відповісти
подняли на 150%
потом посовещаются-снизят на 1.5%
и сразу в кассу за премией-за выполненую работу
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17.01.2021 14:58 Відповісти
ОПЖЗ Фирташ Левочкин Бойко
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17.01.2021 15:00 Відповісти
Турборежим, почему не в апреле?
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17.01.2021 14:58 Відповісти
Завтра Кабмин планирует установить предельную цену на газ для населения, - замглавы ОП Свириденко - Цензор.НЕТ 7454
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17.01.2021 15:01 Відповісти
суки, мы не получаем европейские пенсии и зарплаты НА МАЙДАН, СНОСИТЬ ГАЗОВЫХ ОЛИГАРХОВ, ВЕСЬ ГАЗ НАРОДУ,КАК И ЗАПИСАНО В КОНСТИТУЦИИ
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17.01.2021 15:01 Відповісти
Простой вопрос форумчанинам. При ком лучше жилось?
Завтра Кабмин планирует установить предельную цену на газ для населения, - замглавы ОП Свириденко - Цензор.НЕТ 7990
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17.01.2021 15:02 Відповісти
Все знают правильный ответ, только никто не ответит.
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17.01.2021 15:05 Відповісти
конечно при 2-ды судимом енакиевском уголовнике (3-й раз по изнасилованию отмазали) Яныке.
Вот жаль только, что когда он сбежал в казне оставалось только 30 тыс гривен..
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17.01.2021 15:09 Відповісти
Завтра Кабмин планирует установить предельную цену на газ для населения, - замглавы ОП Свириденко - Цензор.НЕТ 1890
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17.01.2021 15:14 Відповісти
https://farwater.net/novosti/v-goskaznachejstve-rasskazali-skolko-deneg-ostalos-v-kazne-posle-begstva-yanukovicha-dokument/

Завтра Кабмин планирует установить предельную цену на газ для населения, - замглавы ОП Свириденко - Цензор.НЕТ 3547
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17.01.2021 15:17 Відповісти
А при чем здесь казначейский счет, я за золотовалютный запас Украины имел ввиду.
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17.01.2021 15:20 Відповісти
а каким боком премьеры к ЗВР? да ты полный нуль финансовый
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17.01.2021 15:20 Відповісти
А ты типа умный нашелся.
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17.01.2021 15:39 Відповісти
почему нашелся?сэлфмейд
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17.01.2021 15:40 Відповісти
При Порошенку, при ньому ми стали Українцями.А це багато коштує.
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17.01.2021 15:14 Відповісти
https://censor.net/ru/user/453111 - вот это меня бесит всегда - кто говорит при Ющенко стали украинцами..
Бред и бред 1000 раз...
не идем далеко, - вот это чел и тысячи, тысячи кто был с ним - мордвинами были что ли?

Завтра Кабмин планирует установить предельную цену на газ для населения, - замглавы ОП Свириденко - Цензор.НЕТ 7320
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17.01.2021 15:22 Відповісти
історія повторюється.
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17.01.2021 15:24 Відповісти
я отвечу...посредине.в тебе тогда хреново жилось.я помню,как ты скулил
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17.01.2021 15:19 Відповісти
при Кучме
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17.01.2021 15:06 Відповісти
Вопрос был поставлен, выбрать из этих трех президентов.
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17.01.2021 15:08 Відповісти
Єлажєв, признайся чесно, ти хочеш в ТС, російську державною і ***** як керівника Союзної держави?
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17.01.2021 15:10 Відповісти
Прикинь, не хочу, вопросы еще есть.
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17.01.2021 15:15 Відповісти
Значить, ти теж за Порошенка?
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17.01.2021 15:16 Відповісти
Я за Украину без олигархов.
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17.01.2021 15:17 Відповісти
Виходить, ти комуніст?
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17.01.2021 15:19 Відповісти
Нет, я даже комсомольцем не был.
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17.01.2021 15:30 Відповісти
Так, совок розпався коли ти був піонером. Якого ти року народження?
І я мав на увазі що тобі до вподоби комуністична ідеологія.
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17.01.2021 15:32 Відповісти
Я ветеран 1812 года войны, ты что не знал.
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17.01.2021 15:37 Відповісти
Завтра Кабмін планує встановити граничну ціну на газ для населення, - заступниця голови ОП Свириденко - Цензор.НЕТ 6939
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17.01.2021 15:36 Відповісти
При Хрущеве,- трава зеленее, небо синее и девки красивые были, а сейчас -древние сморщенные старухи
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17.01.2021 15:10 Відповісти
и глеб с гороха и кукурузы
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17.01.2021 15:13 Відповісти
Порошенко.
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17.01.2021 15:08 Відповісти
Я бы не сказал ни при Порохе ни при Яныке ,а при клоуне вобще катастрофа
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17.01.2021 15:10 Відповісти
А чим тебе твій президент ***** не влаштовує?
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17.01.2021 15:13 Відповісти
Завтра Кабмин планирует установить предельную цену на газ для населения, - замглавы ОП Свириденко - Цензор.НЕТ 2265

Украина без Кучмы, говоришь?
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17.01.2021 15:29 Відповісти
бейте бубочку в бубен
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17.01.2021 15:04 Відповісти
Завтра Кабмин планирует установить предельную цену на газ для населения, - замглавы ОП Свириденко - Цензор.НЕТ 7538
Дали .Цена на газ.
в 2121 году продается на аукционе в Украине
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17.01.2021 15:07 Відповісти
шо ты накалякал ?
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17.01.2021 15:10 Відповісти
Картина С.Дали. вроде как
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17.01.2021 15:12 Відповісти
так это и Я так могу
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17.01.2021 15:14 Відповісти
только тебя распиарить,как Дали некому
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17.01.2021 15:23 Відповісти
Завтра Кабмин планирует установить предельную цену на газ для населения, - замглавы ОП Свириденко - Цензор.НЕТ 1730
С. Дали 1959 год. Продана на аукционе за 135000 долларов. Вряд ли ты так сможешь , у тебя торговой марки нет, и ее надо сразу раскрутить, чтоб давали столько. Так бы купил 553 737 кубов газа (курс НБУ 28 15)
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17.01.2021 15:26 Відповісти
Картина стоимостью 23 млн долларов.
Завтра Кабмін планує встановити граничну ціну на газ для населення, - заступниця голови ОП Свириденко - Цензор.НЕТ 6370
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17.01.2021 15:35 Відповісти
Звідки в тебе виписаний мною рецепт?
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17.01.2021 15:54 Відповісти
А ты говоришь, что зелебобики только в Украине? 🙈
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17.01.2021 16:12 Відповісти
2121? так вы из будущего
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17.01.2021 15:24 Відповісти
Что и требовалось доказать. Разбираться с газом никто не собирается. Кинут народу кость в виде "снижения цены", а газовые бароны и дальше будут богатеть за счет населения.
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17.01.2021 15:40 Відповісти
ну ты ж уже гвороишь про снижение цены, и пофиг что немного и на несколько месяцев... в этом и план
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17.01.2021 16:21 Відповісти
З ранку всі відчують запах зеленого сіна перед носом віслюків і буде лунати пісня:

Птица счастья завтрашнего дня
Прилетела, крыльями звеня.
Выбери меня, выбери меня,
Птица счастья завтрашнего дня.
Сколько в звёздном небе серебра!
Завтра будет лучше, чем вчера.
Лучше, чем вчера, лучше, чем вчера.
Завтра будет лучше, чем вчера.
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17.01.2021 15:45 Відповісти
Кабмин не ищет лёгких и стабильных путей -- раз и навсегда! -- типа, введения прогрессивного НДС для монополий, сводящего сверхприбыли к нулю.

Кабмин постоянно ищет себе выгодную временную работу... *)
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17.01.2021 15:50 Відповісти
а почему не ограничивают прибіль єтих "поставщиков" и почем закупили газ летом?!
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17.01.2021 16:10 Відповісти
>но не дольше чем до 31 марта 2021 года

кинули с барского плеча пару крошек, типа снизили. моча от земафии
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17.01.2021 16:20 Відповісти
Пачему молчит баба Юля,она шо не при делах?
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17.01.2021 16:57 Відповісти
Шо,в гугле забанили ? ))
Там все за народ.))
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17.01.2021 21:27 Відповісти
Завтра Кабмін планує встановити граничну ціну на газ для населення, - заступниця голови ОП Свириденко - Цензор.НЕТ 2392
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17.01.2021 18:23 Відповісти
Завтра Кабмін планує встановити граничну ціну на газ для населення, - заступниця голови ОП Свириденко - Цензор.НЕТ 4815

...
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17.01.2021 19:52 Відповісти
Минимальный размер оплаты труда в Гондурасе варьируется в зависимости от сектора и количества работников с 1 января 2020 года он составляет от 6762,70 лемпир ($275,37)
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17.01.2021 23:51 Відповісти
 
 