Латвія готова ділитися з Україною досвідом реформ на шляху інтеграції в ЄС, - Шмигаль
Латвія готова ділитися з Україною досвідом реформ на шляху інтеграції в Європейський Союз. Крім цього, ця країна також є незмінним захисником інтересів України на міжнародній арені.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Цього тижня у форматі відеоконференції зустрівся з прем’єр-міністром Латвії Кріш’янісом Каріньшем, із яким обговорили інтенсифікацію наших економічних відносин", - зазначив Шмигаль.
Водночас він нагадав, що в серпні 2020 року в Україні відновило діяльність Агентство інвестицій та розвитку Латвії (LIAA), яке у 2016 році призупинило роботу через складні умови інвестиційної діяльності.
"Відновлення роботи офісу LIAA є свідченням покращення інвестиційного клімату в Україні та сигналом для інших міжнародних інвесторів вкладатися в розвиток української економіки", - підкреслює прем'єр.
"Латвія також є незмінним поборником інтересів України на міжнародній арені та міцним партнером у протидії російській агресії. Зокрема, у бюджеті 2021 року вони передбачили фінансування проєкту з реабілітації українських військових. Тож запросив Латвію долучитися й до роботи над створенням Кримської платформи та її подальшої діяльності", - підсумував він.
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За моїми спостереженнями, кожний 3-й в цій країні такий.
но мудрому нариту хочется приключений и романтики...шоб экстрим,шоб адреналин.и поплакаться про зубожиння на плече друг друга
наверное порох накидал бюллетеней во все урны страны.
а сплетни базарные я каждый день слушаю,не надо еще и здесь
П.С. Я до речі за нього голосував. Дуже обідно.
А в інші облради такі ж купили місця в його партії.
"вы все президенты"
твои внуки разберутся,когда услышат твою версию событий
завтра тебе якийсь фотограф замалює з якимось таким же авторітетом-ти теж будеш винний?
и не забудь,шо разбойник варрава висел на соседнем с Христом кресте.
а еще Иисус сказал,что камни может бросать тот,кто сам без греха.
вот такая диалектика
Я ж кажу ма-ні-пу-ля-тор, бо як раз в цьому місці я нагадав один з фактів декому про те, чому зараз у кріслі президента сидить якесь недорозуміння янелохоманський, а не Порох. До речі, Порох також пристойний майстер маніпуляцій.
"а чего тебе гудеть,если ты не пчела"?отож...
а у нас-дидываивали и зимний брали...
Спершу Кучма роздав все крупним буржуа-бандитам. А потім Януковича вибрали.
Но только со Шмыргалем
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=556199081526566&id=100014094366155