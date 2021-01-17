Латвія готова ділитися з Україною досвідом реформ на шляху інтеграції в ЄС, - Шмигаль

Латвія готова ділитися з Україною досвідом реформ на шляху інтеграції в Європейський Союз. Крім цього, ця країна також є незмінним захисником інтересів України на міжнародній арені.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Цього тижня у форматі відеоконференції зустрівся з прем’єр-міністром Латвії Кріш’янісом Каріньшем, із яким обговорили інтенсифікацію наших економічних відносин", - зазначив Шмигаль.

Водночас він нагадав, що в серпні 2020 року в Україні відновило діяльність Агентство інвестицій та розвитку Латвії (LIAA), яке у 2016 році призупинило роботу через складні умови інвестиційної діяльності.

"Відновлення роботи офісу LIAA є свідченням покращення інвестиційного клімату в Україні та сигналом для інших міжнародних інвесторів вкладатися в розвиток української економіки", - підкреслює прем'єр.

"Латвія також є незмінним поборником інтересів України на міжнародній арені та міцним партнером у протидії російській агресії. Зокрема, у бюджеті 2021 року вони передбачили фінансування проєкту з реабілітації українських військових. Тож запросив Латвію долучитися й до роботи над створенням Кримської платформи та її подальшої діяльності", - підсумував він.

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