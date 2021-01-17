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Новини
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Латвія готова ділитися з Україною досвідом реформ на шляху інтеграції в ЄС, - Шмигаль

Латвія готова ділитися з Україною досвідом реформ на шляху інтеграції в ЄС, - Шмигаль

Латвія готова ділитися з Україною досвідом реформ на шляху інтеграції в Європейський Союз. Крім цього, ця країна також є незмінним захисником інтересів України на міжнародній арені.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Цього тижня у форматі відеоконференції зустрівся з прем’єр-міністром Латвії Кріш’янісом Каріньшем, із яким обговорили інтенсифікацію наших економічних відносин", - зазначив Шмигаль.

Водночас він нагадав, що в серпні 2020 року в Україні відновило діяльність Агентство інвестицій та розвитку Латвії (LIAA), яке у 2016 році призупинило роботу через складні умови інвестиційної діяльності.

"Відновлення роботи офісу LIAA є свідченням покращення інвестиційного клімату в Україні та сигналом для інших міжнародних інвесторів вкладатися в розвиток української економіки", - підкреслює прем'єр.

"Латвія також є незмінним поборником інтересів України на міжнародній арені та міцним партнером у протидії російській агресії. Зокрема, у бюджеті 2021 року вони передбачили фінансування проєкту з реабілітації українських військових. Тож запросив Латвію долучитися й до роботи над створенням Кримської платформи та її подальшої діяльності", - підсумував він.

Читайте також: Латвія залишається важливим партнером України на шляху в ЄС і НАТО, - Кулеба

Автор: 

Латвія (1373) Шмигаль Денис (4674)


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Топ коментарі
+23
30 років вже, з вами дегенератами, люди діляться досвідом, але ви все просераєте через свою тваринну жадобу, ненажерливість і продажність, тільки гроші і власне збагачення у ваших головах!
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17.01.2021 15:15 Відповісти
+10
ну почему разваливается?при порохе такой фуйни не было...
но мудрому нариту хочется приключений и романтики...шоб экстрим,шоб адреналин.и поплакаться про зубожиння на плече друг друга
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17.01.2021 15:28 Відповісти
+9
І перше,що потрібно ввести - паспорт негромадянина, як це зробила Прибалтика для всіх моральнокацапських виродків, які не визнавали мову та культуру країни, в якій живуть.
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17.01.2021 15:22 Відповісти
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30 років вже, з вами дегенератами, люди діляться досвідом, але ви все просераєте через свою тваринну жадобу, ненажерливість і продажність, тільки гроші і власне збагачення у ваших головах!
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17.01.2021 15:15 Відповісти
Бо люди такі . . . ось ти такий правильний, а мабуть і сам не проти вкрасти.
За моїми спостереженнями, кожний 3-й в цій країні такий.
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17.01.2021 15:27 Відповісти
Если не переходить на личности-да. Наследство прошлых столетий. Воровать плохо, но это относится ко всем, кроме себя самого.
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17.01.2021 16:03 Відповісти
Погано спостерігаєш. Чи себе не видно? Такий у нас в країні кожен перший. Не крадуть тільки ті, в кого нема можливості.
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18.01.2021 00:03 Відповісти
Просерают все как раз «настоящие» патриоты - именно те, кто зависает в Верховной Раде и президенты - все без исключения.
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17.01.2021 17:01 Відповісти
Минула рада була з народу: герої майдану, герої-комбати, патріоти. І що це змінило? Може, справа зовсім не в раді?
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18.01.2021 00:06 Відповісти
Прогресивні діляться з мразотою, яка використовує ці методи виключно для особистого збагачення, народ вони з цього виключають. Народу треба виходити та страйкувати, як в тих країнах, інакше владу не заставити працювати на народ.
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17.01.2021 18:11 Відповісти
пилять .. властьимущеи хоть на что то способны в нашей стране? 30 лет создают, создают, создают , создают , а страна только разваливается!? вы у зимбабве попросите помощи в строительстве, может быть их технология строительствыа надежней!? ироды окоянные.. накуя идти в власть, если вы ни на что не способны!? хотя способны, все 30 лет, но в свой карман , гниды!
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17.01.2021 15:20 Відповісти
А хто вибрав Януковича і Кучму, а тепер Зеленського?
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17.01.2021 15:27 Відповісти
люди, которые поверили в светлое будущее... но вот только я не вижу разницы между ними и Ющенко, Порошенко, Кравчуком... вот не вижу, что мы стали Францией через 2 года, как говорил Кравчук! А вы видите различия?
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17.01.2021 17:53 Відповісти
ну почему разваливается?при порохе такой фуйни не было...
но мудрому нариту хочется приключений и романтики...шоб экстрим,шоб адреналин.и поплакаться про зубожиння на плече друг друга
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17.01.2021 15:28 Відповісти
так то порох их выбирал?или мудрый нарит?
наверное порох накидал бюллетеней во все урны страны.
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17.01.2021 15:34 Відповісти
Гиг, ти дурачок?? Я тобі говорю що Порох продав місця в своїй партії відвертим корупціонерам і нічого з тим не хоче діяти.
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17.01.2021 15:36 Відповісти
товарный чек покажи....об уплате.
а сплетни базарные я каждый день слушаю,не надо еще и здесь
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17.01.2021 15:37 Відповісти
https://bihus.info/stari-legendarni-ta-novachky-z-chynovnyczkymy-tradycziyamy-hto-projshov-u-lvivsku-oblradu/
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17.01.2021 15:39 Відповісти
я бигусам не верю...скользкие очень.а шо там с гладковскими-свинарчуками?
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17.01.2021 15:41 Відповісти
Може тобі посцяти проміж очей? Я бачу ти звик отримувати сцяки замість правди. Головне кричи - Порох маладєц.
П.С. Я до речі за нього голосував. Дуже обідно.
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17.01.2021 15:44 Відповісти
чого тобі "обідно"?шо зєлєбєня нові таріфи намалював?
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17.01.2021 17:40 Відповісти
Ой . . . а хто ж це в облраду Львівської області своєю більшістю завіів відвертих корупціонерів? А ось тобі доказ: https://bihus.info/stari-legendarni-ta-novachky-z-chynovnyczkymy-tradycziyamy-hto-projshov-u-lvivsku-oblradu/
А в інші облради такі ж купили місця в його партії.
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17.01.2021 15:35 Відповісти
Взагалі то при порохі країна перетворилась на зімбабве у всіх напрямках. Від медицини і поліції до економіки і енергетики.
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17.01.2021 15:53 Відповісти
ну мудрый нарид же поменял пороха....теперь даже зимбабва впереди.
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17.01.2021 16:23 Відповісти
Ще раз пишу. При порохі країна перетворилась на зімбабве. Звісно що його не хотіли вибирати.
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17.01.2021 16:54 Відповісти
не при порохе....а при таких как ты...
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17.01.2021 17:15 Відповісти
Тут моя совість чиста, я ніколи не був президентом.
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17.01.2021 18:42 Відповісти
зеленкин еще при избрании сделал тебя виноватым...
"вы все президенты"
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17.01.2021 19:13 Відповісти
Він мав на увазі і порохоботів теж. Всіх українців.
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17.01.2021 19:18 Відповісти
це робить твою совість чистою?
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17.01.2021 19:25 Відповісти
Може й ні. Але принаймі мою совість не робить дурною те, що я не обрав явне зло для України порошенка.
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17.01.2021 20:01 Відповісти
мне как то пофиг.
твои внуки разберутся,когда услышат твою версию событий
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17.01.2021 20:05 Відповісти
Знову все заново. Україна стала зімбабве при порошенку.
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17.01.2021 20:12 Відповісти
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17.01.2021 20:19 Відповісти
Та да, таки мудрий нарід навязав Пороху кримінального авторитета наріка в делегацію для отримання Томосу. Чудова картинка вийшла: кристально чистий Порох поруч з Наріком. Чи навпаки?
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17.01.2021 17:29 Відповісти
и шо?той нарік вже в ЕС?чи разом з бенєю вибори у Дніпрі фальшували?
завтра тебе якийсь фотограф замалює з якимось таким же авторітетом-ти теж будеш винний?
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17.01.2021 17:38 Відповісти
Іншими словами: какая разніца?
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17.01.2021 18:50 Відповісти
нет,разница есть...то президент-а то нарик.и где то сбоку-ты со своим навеянным кремлядским мнением.
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17.01.2021 19:14 Відповісти
Противоречите батенька себе же! То какая разница кто сбоку стоит, то разница есть бо ж президент. Ви би вже якось визначились для себе. І я ж кажу, що різниця є. Коли президент себе позиціонує як європейського політика, то повинен і відповідати рівню європейкого політика. Тому і пильно дивитися хто збоків стоїть, щоб не вляпатись. Або у всякому випадку не світитися з такими персонажами. Як кажуть що ніби нічого не сталося та нічого не змінилося, але осад залишився. і не у мене одного. І не потрібно переходити на особистості оцим "кремлядским мнением". Свої думки у дописах я не приводив, а лише нагадав про факт де Порох "накосячив," тому маєш що сказати по факту скажи, а ні... то за язик ніхто не тягне. Друга справа, що гроші потрібно відробляти. Ну то вперед.
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17.01.2021 21:10 Відповісти
та ладно...задолбал ты уже длинными методичками.а разница в том,что томос есть.и пцу есть.а вам остается только на обочине поскуливать .
и не забудь,шо разбойник варрава висел на соседнем с Христом кресте.
а еще Иисус сказал,что камни может бросать тот,кто сам без греха.
вот такая диалектика
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17.01.2021 21:14 Відповісти
На тому все... маніпулятор
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18.01.2021 15:40 Відповісти
я вижу,что ты манипулятор...на теме о предложенной латвией помощи начать спор о получении томоса и ревизии присутствующих на подписании-это кроме как заданием гэбни не назовешь .хоть платят?удовольствия от своего многобуквия ты явно не получаешь
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18.01.2021 16:32 Відповісти
...на теме о предложенной латвией помощи начать спор о получении томоса... так то порох их выбирал?или мудрый нарит? - згадав кто писав?
Я ж кажу ма-ні-пу-ля-тор, бо як раз в цьому місці я нагадав один з фактів декому про те, чому зараз у кріслі президента сидить якесь недорозуміння янелохоманський, а не Порох. До речі, Порох також пристойний майстер маніпуляцій.
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18.01.2021 16:47 Відповісти
И при порохе была такая же фуйня! Помнишь как останавливали составы? но потом все начали делать все по тихому, с территории донбасса рассии гнали товары и обратно и поездами и фурами...а уголь с африки или пенсильванский, ты думаешь для пользы угольным предприятиям завозился? как торговали так и торгуют властьимущие и олигархи, бандиты..... увы!
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17.01.2021 17:51 Відповісти
та помню я эту фуйню...редуты сэмэнчэнка называлась...и шо? и где эти борцуны,когда кацапские вагоны с углем в Киеве стоят?не украинские с ордловским-а кацапские с ордловским.этого добивались редутчики?бо чота не слышно,шоб они чего то копали...
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17.01.2021 17:57 Відповісти
я не про семенченка , ни тогда , ни сейчас от него ничего не зависело и не будет зависеть в завтра, все это делают те кто у власти и кто стоит за ними олигархи...и им пофиг война или какие ни будь другие проблемы, цель у них одна, свои карманы ну ты же говоришь при порохе не было... а оно было всегда!
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17.01.2021 19:29 Відповісти
а я как раз про семенчанка...бо одновременно он молчит,а ты сеешь давнишнюю зраду.
"а чего тебе гудеть,если ты не пчела"?отож...
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17.01.2021 19:33 Відповісти
семенченко это подконтрольный чел, сто пудов, ему сказали лаять он лаял, сейчас команды не давали....
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17.01.2021 19:44 Відповісти
сменили оратора шоле?
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17.01.2021 19:53 Відповісти
І перше,що потрібно ввести - паспорт негромадянина, як це зробила Прибалтика для всіх моральнокацапських виродків, які не визнавали мову та культуру країни, в якій живуть.
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17.01.2021 15:22 Відповісти
так они готовы делиться уже лет как двадцать .освоить поделенное некому.
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17.01.2021 15:25 Відповісти
у них стаж осовковливания был гораздо меньше,только с 1945 гола...как и чехии,венгрии,словакии,гдр.еще оставались диды,которые помнили,как правильно жить.
а у нас-дидываивали и зимний брали...
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17.01.2021 15:31 Відповісти
Який стаж? Прибалтійські країни були європейскими ЗАВЖДИ. Навіть в часи союзу вони належали до ссср тільки формально, ментально ж вони в союзі ніколи не були. А ми завжди були дрімучим совком, ще до союзу, і залишились ним після. Менталітет змінити неможливо, він від природи, і в яке ЕС нас не приймай, цивілізованими ми все одно не станем. Ніколи.
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18.01.2021 00:19 Відповісти
гы...расскажи это южным корейцам...или японцам,шо менталитет изменить невозможно.
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18.01.2021 09:33 Відповісти
Неправильні рішення були прийняті.
Спершу Кучма роздав все крупним буржуа-бандитам. А потім Януковича вибрали.
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17.01.2021 15:39 Відповісти
"різновекторність" тоді була політичним шляхом України під керівництвом "різновекторних" .
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17.01.2021 17:26 Відповісти
Пока не вымрут совково комсомольские вожаки, которые стали олигархами при власти, ничего не поменяется.
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17.01.2021 15:25 Відповісти
А їх діти? Також чекати поки вимруть?
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17.01.2021 15:29 Відповісти
А их дети избалованные дегенераты ни на что не способны, кроме как тратить деньги папиков.
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17.01.2021 15:32 Відповісти
Угу . . особливо синочок Свинарчука-старшого. Він точно ж0пу не підніме щоб вкрасти, да?
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17.01.2021 15:37 Відповісти
-- октябрята тоже...
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17.01.2021 15:31 Відповісти
зєкодла приховує свої справжні наміри(((
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17.01.2021 15:26 Відповісти
Дегенерати! Корупціонери!
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17.01.2021 15:28 Відповісти
Наше политическое руководство-делает все,что бы мы туда (в Европу)-не попали.За помощь спасибо.
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17.01.2021 15:30 Відповісти
Противоречивая информация приходит о членах экипажа затонувшего у берегов Турции сухогруза. По данным турецких властей, на борту судна находились 13 человек, все они граждане Украины.
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17.01.2021 15:34 Відповісти
Умного учить - только портить. Это наши бывшие и нынешние власти (судьи, президенты, депутаты и министры) могут научить власти европейцев, русских и американцев как быстро разбогатеть выкачав всю кровь из местных жителей.
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17.01.2021 15:41 Відповісти
У власти на разных уровнях гниды.С кем делится опытом?...
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17.01.2021 15:46 Відповісти
Не воруй.
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17.01.2021 15:47 Відповісти
Латвия готова делиться с Украиной опытом реформ

Но только со Шмыргалем
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17.01.2021 15:48 Відповісти
а з Латвією хто ділився? усі ці маневри ціль одна. щоб було на кого звалити усю відповідальність. без корінної революційної зміни в устрію управління в країні нічого не буде. феодальну україну хочуть реформувати феодали. хто в це повірить?
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17.01.2021 15:49 Відповісти
Отдайте шшмыгло Латвии и ее выгонят из ЕС
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17.01.2021 15:50 Відповісти
куме, кинчайте торгуваты, то нема чим сдачу даваты, там может и нам так, пора заканчивать
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17.01.2021 15:55 Відповісти
Шмигаль має йти на шибеницю
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17.01.2021 15:56 Відповісти
Пусть поделятся опытом паспортов для неграждан. Как они смогли протолкнуть такое в обстановке евротелерантности.
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17.01.2021 16:28 Відповісти
якось пережили. зате не мають блазнів при владі, не бачать і не чують лєнок бондаренків та інших ригів. не мають недолугих мовних суперечок...продовжувати?
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17.01.2021 17:01 Відповісти
ваш опит не подходит. у вас воровать нельзя, правительству нельзя работать на алигархов и против своей страны. короче, в .....опу ваш опит
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17.01.2021 17:32 Відповісти
Какая ЕС, тупоголовые зеленые отпрыски совкодрочеров маразматиков на следующих выборах пробьют очередное дно с опзж. Вы почитайте комментарии под выступлением этого упыря. Доллар у него дорогой будет с ЕС, а в ********* не дорогой доллар? ****.ны паразиты делают своё дело, быдлу в стойло и опять подтираться пальцем,это "лучше" для них чем защищать свои права.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=556199081526566&id=100014094366155
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17.01.2021 17:45 Відповісти
Даже если Латвия поделится мозгами,-толку не будет. Для того чтобы поднять страну нужно иметь порядочность и волевой характер!
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17.01.2021 18:23 Відповісти
добавлю сначала хотя бы желание, а потом уже порядочность и волевой характер.
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17.01.2021 21:14 Відповісти
Все все знают как нужно - но никто не делает...Ладно раньше Россия мешала на всех уровнях- но теперь то что? Берите и делайте....Шмыгаль ,Зеленский и остальная команда - слабые просто они...Сделать что-то могут только сильные .Возьмем Порошенко - да мразь- но столько сделал хорошего для страны.И Ассоциацию подписал,Безвиз,Томос ,Армию поднял из пепла...Какая ни какая реформа Полиции,децентрализация....Работа кипела просто.А сейчас ЗАСТОЙ и откат назад....Пример нужно брать с Польши -сопоставимой страны...Маленькие страны не то....В Польше Армия на 6 месте в Европе мы на 25....Все что есть в Польше - нужно делать в Украине.Токо Украина намного богаче чем Польша ресурсами....А живем как ПАПУАСЫ...
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17.01.2021 19:39 Відповісти
В олигархически управляемой стране реформы невозможны. Власть за 30 лет понимает своюзадачу однозначно - пилить бюджет и брать откаты. Отчасти наследие совка- "из грязи-в князи " нахапать себе и чтоб внукам хватило. Поэтому никто из них не заинтересован в реформах - рушиться смысл их прибывания во власти. - Выхода не вижу. Сломать олигархический феодализм изнутри страны мало вероятно. Извне - санкциями- может быть, да пока Западу это не очень надо.
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17.01.2021 20:25 Відповісти
Шмыгаль, ты точно такой же брехло, как и твой зелёный клоун, вам никакой веры нет?
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17.01.2021 23:56 Відповісти
 
 