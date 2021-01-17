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Новини
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Генеральні спонсори "Skoda" та "Nivea" відмовляються фінансувати ЧС із хокею у Білорусі

Генеральні спонсори чемпіонату світу з хокею "Skoda" і "Nivea" відмовилися фінансувати турнір, якщо його не перенесуть з Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це йдеться в заявах компаній.

Чеський виробник автомобілів та двигунів "Skoda" попередив, що не має наміру спонсорувати чемпіонат світу з хокею, якщо він відбудеться в Мінську.

"Ми пишаємося тим, що є партнером чемпіонатів світу 28 років. Але ми також поважаємо і підтримуємо права людини. Тому "Skoda" відмовиться від спонсорства чемпіонату світу з хокею з шайбою 2021 року, якщо Білорусь прийматиме ці змагання", - йдеться в офіційній заяві.

We've been a proud partner to the @IIHFHockey World Championship for 28 years. But we also respect & promote all human rights. Therefore, #SKODA will withdraw from sponsoring the 2021 IIHF Ice Hockey World Championship if #Belarus is confirmed to be co-hosting the event. pic.twitter.com/fC3ZMbY2cG

— ŠKODA AUTO NEWS (@skodaautonews) January 16, 2021

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Солідарну позицію має інший партнер чемпіонату – "Nivea". Вони так само обурені свавіллям президента Білорусі Олександра Лукашенка і насиллям щодо протестувальників.

"Nivea виступає за повагу, єднання і протистоїть всім формам дискримінації та насильства. З огляду на поточну ситуацію, ми вирішили, що бренд Nivea не буде спонсором ЧС-2021, якщо він буде проводитися в Білорусі. Ми вже повідомили Міжнародну федерацію хокею про це і будемо уважно стежити за поточними обговореннями питання", - має тверду позицію компанія.

ЧС-2021 має відбутися в Мінську і Ризі з 21 травня по 6 червня. Рішення про те, чи відбудеться чемпіонат світу в Білорусі, буде прийнято до 27 січня на Раді Міжнародної федерації хокею.

Білорусь (7987) права людини (613) хокей (61)


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Топ коментарі
+10
Зачем ты в Германию переехал? Тебе в Мухосранске самое место! Оттуда бы изобличал мировое правительство, чипирование и 5G!
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17.01.2021 16:38 Відповісти
+9
Так Шкоді всього 125 років, це ж не ВАЗ, який старше за Христа.
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17.01.2021 17:08 Відповісти
+7
Бацька докукарекался. "Skoda" и "Nivea" оказались бульбобандеровцами.
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17.01.2021 15:54 Відповісти
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Бацька докукарекался. "Skoda" и "Nivea" оказались бульбобандеровцами.
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17.01.2021 15:54 Відповісти
але ж наш зелерожський за гроши в церкві напердить... тому, доречи, і імпортує електроенергію з лукашевщини...
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17.01.2021 16:42 Відповісти
Так пригрузили новую АЭС, что трансформаторы горят...
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17.01.2021 17:30 Відповісти
Прийдется немного потерпеть этого ЗЕбанутого идиота. Думаю, не долго ему осталось рулить.
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17.01.2021 18:16 Відповісти
А кто хочет санкций)))
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17.01.2021 15:55 Відповісти
Саме час перенести чемпіонат світу до офісу зеленої шмарклі - і подивитися, як вона буде його приймати.
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17.01.2021 15:57 Відповісти
Такие яйца ещё бы и международной федерации хоккея...
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17.01.2021 15:59 Відповісти
Экспорт революции, внешнее управление -- импортный товар всегда лучше местного...
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17.01.2021 16:03 Відповісти
Зачем ты в Германию переехал? Тебе в Мухосранске самое место! Оттуда бы изобличал мировое правительство, чипирование и 5G!
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17.01.2021 16:38 Відповісти
В Германию я переехал, что бы с такими как ты, пореже встречаться.
...про мировое правительство и чипирование -- ничего не знаю...
Знаю только, что совок -- это тот, кто поддерживает все мировые народно-освободительные безнадёги -- пока сам без трусов не останется...*)
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17.01.2021 17:04 Відповісти
Он "мыслями в Германи", а ж@пой в Ольгино за проксей.
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17.01.2021 17:31 Відповісти
ему по происхождению немцы должны..
фольксдойч,ага..
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17.01.2021 17:50 Відповісти
Ну... в Україні Шкоду випускають, а Лади нам намагаються завезти... Точно імпортний товар краще?)))
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17.01.2021 18:04 Відповісти
Арфы нет -- возьмите бубен! (с)
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17.01.2021 18:08 Відповісти
Лука, вот тебе чешско-немецкий буллит и - шайба в рот. Гооол!!!
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17.01.2021 16:07 Відповісти
Личный психиатр луки поздравляет своего пациента с прогрессом в лечении.
- И это вы называете прогрессом завопил лука??? Шесть месяцев назад я был Наполеоном, а сейчас - никто...
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17.01.2021 16:11 Відповісти
Сейчас он уже Нерон. Что тоже исторически почётно...*)
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17.01.2021 16:33 Відповісти
Так при власти всегда были и есть агенты Кремля, да и сейчас их сильно прибавилось.
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17.01.2021 16:16 Відповісти
А чё, ***** не хочет уже?
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17.01.2021 16:21 Відповісти
Nebudet Belorus cempionata vsio tut jasno,nikto sponsrami soritsia nebudet bystrel prezidenta federaciji vybrosit.
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17.01.2021 16:29 Відповісти
Да никто и не хочет. Туристов-болельщиков сейчас нет, и толку от чемпионата, только убытки. Пускай Латвия проводит, мы по телеку результат узнаем.
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17.01.2021 16:56 Відповісти
Da glavnoje televizor stob bil,vot eto xoroso sto ecio lukosenko razresajet smotret hokey
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17.01.2021 17:25 Відповісти
Телевизор у меня всегда фоном включен. Да я хоккей и не смотрю никогда, сейчас такие скорости, что и шайбы не видно. Лучше про рыбалку, или огородничество, это занятие достойных людей.
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17.01.2021 17:48 Відповісти
сельская жижнь и ленинский университет миллионов еще..
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17.01.2021 17:52 Відповісти
Ты,что ли достойный? Всю жизнь проводишь на коленях,-и ты достойный? Дерьмо ты с советскими мозгами,позорящий Беларусию!
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17.01.2021 18:16 Відповісти
И рыбак и огородник. Дважды достойный.
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17.01.2021 18:57 Відповісти
Ты первое слово из моего последнего предложения,-больше ты никто!Тьфу на тебя
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17.01.2021 19:04 Відповісти
Тільки бидло у 2021 році дивиться телевізор. Навіть у фоновому режимі.
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17.01.2021 22:17 Відповісти
У меня три телевизора, хороших ,современных. 150 каналов. Можно и интернет, и комп подключать. Вот сейчас жирик кричит что то.
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17.01.2021 22:20 Відповісти
Та хоч 100500. Телебачення для бидла, тим паче у 2021 році.
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18.01.2021 03:19 Відповісти
А как быть с Циклоном-Б от NIVEA для Майданека!
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17.01.2021 16:34 Відповісти
а что,никто не берёт ?
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17.01.2021 17:53 Відповісти
Тут самое время у старшего брата пару лярдов американских денег занять для проведения чемпионата😁
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17.01.2021 16:40 Відповісти
В Беларуси и так спортивная жизнь бьет ключем. У них там каждую неделю чемпионат какой-то проводится. То по бегу от ментов с препятствиями, то по избиению задержанных без правил, то по метанию гранат в протестующих и спортивной стрельбе в них же. Зачем им тот скучный хоккей
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17.01.2021 16:53 Відповісти
Що, навіть частіше за москалів?
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17.01.2021 17:09 Відповісти
Уже регулярно не попадає - Домрачова на пенсію пішла...
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17.01.2021 18:07 Відповісти
А ты не заметил,случайно,когда начались "успехи" беларуских биатлонистов? Поинтересуйся,в какое время,кто и за кого вышла замуж.
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17.01.2021 18:19 Відповісти
"Шкода" порахувала,що відмова від участі принесе їй більше реклами,ніж сама участь...І тут вона стовідсотково права...Єдино що - старі поважаючі себе фірми таких вивертів не роблять ніколи,завжди дотримуючи домовленостей при будь яких обставинах...Тільки китайські автогавноділи можуть метатись туди-сюди,та і вони вже потроху розуміють,що автовиробництво не політика,тут реклама мусить бути лишень позитивна...Шкода "Шкоду",хороші,надійні,недорогі автівки,П"ятнадцять років я від"їздив на дизельку А-5 "Октавія",всі свої машини любив,але цю особливо...
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17.01.2021 16:58 Відповісти
Так Шкоді всього 125 років, це ж не ВАЗ, який старше за Христа.
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17.01.2021 17:08 Відповісти
ну ВАЗ успешно выпускает автомобили, не такие как Шкода конечно но получше ЗАЗ или прости господи ЛуАЗ
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17.01.2021 17:40 Відповісти
ай,красава,бл...
АВТОМОБИЛИ,Карл !!! ВАЗ !!
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17.01.2021 17:56 Відповісти
Тільки от в ЄС ВАЗи чомусь не продають через невідповідність стандартам екології і безпеки
Навіть при совку продавали в Європі, а зараз - ніт!
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17.01.2021 18:03 Відповісти
ви, його не вірно тлумачите, воно надіялось, що його пошлють... А тут смайлики.
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17.01.2021 20:36 Відповісти
Відкрию секрет, Лада феКаліна показала на краш-тесті гірший результат, ніж ЗАЗ Ланос! А Лайнос представили у 1998 році!

P.S. Зараз ЗАЗ Рено робить...
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17.01.2021 18:02 Відповісти
І відкрию секрет - Шкоду в Україні теж випускають!
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17.01.2021 18:05 Відповісти
Пердь в калюжу
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17.01.2021 17:12 Відповісти
Україна має підтримати та імплементувати в своє законодавство санкції прийняті нашими союзниками проти кривавого режиму луки.
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17.01.2021 17:07 Відповісти
Навальний вилетів із Берліна в Москву!!!
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17.01.2021 17:54 Відповісти
Можна просто збити літак як москалі завжди роблять, яке все таке сикливе плем'я, московити.
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17.01.2021 18:20 Відповісти
В самолете очень много корреспондентов,вряд ли они посмеют сбить самолет в прямом эфире! Самолет уже заходит на посадку.
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17.01.2021 18:29 Відповісти
Flyradar показывает,что самолет повернул на юг,возможно в Домодедово,а возможно еще куда-то дальше...
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17.01.2021 18:37 Відповісти
Сел в Шереметьево.
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17.01.2021 19:16 Відповісти
нужно быть больным наголову что бы еще поехать туда болельщиком
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17.01.2021 17:58 Відповісти
Отменить проведение и перенести в другую страну. В Латвию . А узурпатор , он же гаулятер Минского генерал- губернаторства РФ пускай организовывает альтернативный чемпионат в составе Беларусь, Рашисташн, ДНРия, ЛНРия, Приднестровье, Абхазия, Юж. Осетия, Карабах, Сербия, Сирия, Никарагуа, Венесуэла, Зимбабве, Узбекистан, Таджикистан ну и прочие " товарищи" ( кстати кто не умеет на коньках, может на лыжах или на верблюдах)
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17.01.2021 19:39 Відповісти
 
 