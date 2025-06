Генеральні спонсори "Skoda" та "Nivea" відмовляються фінансувати ЧС із хокею у Білорусі

Генеральні спонсори чемпіонату світу з хокею "Skoda" і "Nivea" відмовилися фінансувати турнір, якщо його не перенесуть з Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це йдеться в заявах компаній.

Чеський виробник автомобілів та двигунів "Skoda" попередив, що не має наміру спонсорувати чемпіонат світу з хокею, якщо він відбудеться в Мінську.

"Ми пишаємося тим, що є партнером чемпіонатів світу 28 років. Але ми також поважаємо і підтримуємо права людини. Тому "Skoda" відмовиться від спонсорства чемпіонату світу з хокею з шайбою 2021 року, якщо Білорусь прийматиме ці змагання", - йдеться в офіційній заяві.

