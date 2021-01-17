Генеральні спонсори "Skoda" та "Nivea" відмовляються фінансувати ЧС із хокею у Білорусі

Генеральні спонсори чемпіонату світу з хокею "Skoda" і "Nivea" відмовилися фінансувати турнір, якщо його не перенесуть з Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це йдеться в заявах компаній.

Чеський виробник автомобілів та двигунів "Skoda" попередив, що не має наміру спонсорувати чемпіонат світу з хокею, якщо він відбудеться в Мінську.

"Ми пишаємося тим, що є партнером чемпіонатів світу 28 років. Але ми також поважаємо і підтримуємо права людини. Тому "Skoda" відмовиться від спонсорства чемпіонату світу з хокею з шайбою 2021 року, якщо Білорусь прийматиме ці змагання", - йдеться в офіційній заяві.

We've been a proud partner to the @IIHFHockey World Championship for 28 years. But we also respect & promote all human rights. Therefore, #SKODA will withdraw from sponsoring the 2021 IIHF Ice Hockey World Championship if #Belarus is confirmed to be co-hosting the event. pic.twitter.com/fC3ZMbY2cG — ŠKODA AUTO NEWS (@skodaautonews) January 16, 2021

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Солідарну позицію має інший партнер чемпіонату – "Nivea". Вони так само обурені свавіллям президента Білорусі Олександра Лукашенка і насиллям щодо протестувальників.

"Nivea виступає за повагу, єднання і протистоїть всім формам дискримінації та насильства. З огляду на поточну ситуацію, ми вирішили, що бренд Nivea не буде спонсором ЧС-2021, якщо він буде проводитися в Білорусі. Ми вже повідомили Міжнародну федерацію хокею про це і будемо уважно стежити за поточними обговореннями питання", - має тверду позицію компанія.

ЧС-2021 має відбутися в Мінську і Ризі з 21 травня по 6 червня. Рішення про те, чи відбудеться чемпіонат світу в Білорусі, буде прийнято до 27 січня на Раді Міжнародної федерації хокею.