Потерпілий в аварії суховантаж ARVİN йшов під прапором Палау, а не РФ. Екіпаж судна - громадяни України, - губернатор турецької провінції Гюнер

За уточненою інформацією суховантаж ARVİN, який сьогодні затонув біля берегів Туреччини в акваторії Чорного моря, йшов не під прапором Росії, а під прапором Палау і перевозив вантажі з Грузії в Болгарію.

При цьому, через погані погодні умови суховантаж змінив курс і намагався сховатися в порту Бартин. Про це повідомив губернатор провінції Бартин Сінан Гюнер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Анадолу".

При цьому екіпаж судна - громадяни України, в цілому на борту суховантажу перебувало 13 осіб.

Як повідомлялося, згідно з оновленою інформацією, під час пошуково-рятувальної операції біля чорноморського узбережжя Туреччини вдалося врятувати 6 членів команди затонулого суховантажу ARVİN, знайдені тіла чотирьох загиблих.

У район лиха вирушили катери берегової охорони і Управління щодо запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD). З огляду на погані погодні умови пошуково-рятувальна операція ускладнена.

У Міноборони Туреччини повідомили, що в операції з порятунку членів команди затонулого російського суховантажу задіяний також фрегат ВМС. Кількість членів екіпажу, які загинули під час катастрофи суховантажу в Чорному морі, зросла до чотирьох, повідомив губернатор турецької провінції Бартин Сінан Гюнер в ефірі телеканалу NTV.

"Екіпаж судна складається з 13 осіб. Наразі врятовано шістьох осіб, виявлені тіла чотирьох членів екіпажу", - розповів Гюнер.