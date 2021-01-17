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Потерпілий в аварії суховантаж ARVİN йшов під прапором Палау, а не РФ. Екіпаж судна - громадяни України, - губернатор турецької провінції Гюнер

Потерпілий в аварії суховантаж ARVİN йшов під прапором Палау, а не РФ. Екіпаж судна - громадяни України, - губернатор турецької провінції Гюнер

За уточненою інформацією суховантаж ARVİN, який сьогодні затонув біля берегів Туреччини в акваторії Чорного моря, йшов не під прапором Росії, а під прапором Палау і перевозив вантажі з Грузії в Болгарію.

При цьому, через погані погодні умови суховантаж змінив курс і намагався сховатися в порту Бартин. Про це повідомив губернатор провінції Бартин Сінан Гюнер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Анадолу".

При цьому екіпаж судна - громадяни України, в цілому на борту суховантажу перебувало 13 осіб.

Як повідомлялося, згідно з оновленою інформацією, під час  пошуково-рятувальної операції біля чорноморського узбережжя Туреччини вдалося врятувати 6 членів команди затонулого суховантажу ARVİN, знайдені тіла чотирьох загиблих.

 У район лиха вирушили катери берегової охорони і Управління щодо запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD). З огляду на погані погодні умови пошуково-рятувальна операція ускладнена.

У Міноборони Туреччини повідомили, що в операції з порятунку членів команди затонулого російського суховантажу задіяний також фрегат ВМС. Кількість членів екіпажу, які загинули під час катастрофи суховантажу в Чорному морі, зросла до чотирьох, повідомив губернатор турецької провінції Бартин Сінан Гюнер в ефірі телеканалу NTV.

"Екіпаж судна складається з 13 осіб. Наразі врятовано шістьох осіб, виявлені тіла чотирьох членів екіпажу", - розповів Гюнер.

корабель (1618) Туреччина (3636) Чорне море (1679) мореплавство (23)


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Топ коментарі
+16
Труп ворога для всіх радість.
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17.01.2021 15:55 Відповісти
+14
Тоді співчуття загиблим і їх сім"ям.
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17.01.2021 15:51 Відповісти
+10
Скажи, как думаешь, неужели русские и впрямь ничтожная, вырождающаяся нация, раз уж крошечная Чечня правит балом и кричать ;Чечня круто!; у русских просто в костном мозге уже?
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17.01.2021 15:57 Відповісти
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не типа ,а Медведчука
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17.01.2021 16:33 Відповісти
Инспектор Международной федерации транспортников в Новороссийске Ольга Ананьина уточнила, что судно проверяли последний раз 18 июля 2020 года в Ростове-на-Дону
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17.01.2021 16:30 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=72kNCbdYSAA

Вот оно чё Михалыч
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17.01.2021 16:31 Відповісти
стопудово в Крим шастали в обхід закону України .
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17.01.2021 16:32 Відповісти
І що з того ?
ти не радів загибелі українців ?
от я чекаю, коли кацапню будуть спутніком щеплювати.
багатьох не дорахуєтесь, ага..
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17.01.2021 17:20 Відповісти
чому було ? Є .
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17.01.2021 16:39 Відповісти
забороняєш нам радіти загибелі ворогів ?
може ти сам кацап ?
пс. сталась помилка, шкода, що не кацапи
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17.01.2021 17:08 Відповісти
Там і москалі були. Так що...
Знаєш, що найприкріше - світ ще не навчився відрізняти українців від кацапів, тому і сталась помилка.
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17.01.2021 17:26 Відповісти
а хто ж розповсюдив новину про кацапів ?
це ж явно не з українських джерел.
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17.01.2021 17:30 Відповісти
пс. всім найтупішим коментам - кацапським, ви відлайкали.
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17.01.2021 17:30 Відповісти
мені без ворога веселіше .
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17.01.2021 17:41 Відповісти
це я блокую кацапів , біжи , скаржся .
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17.01.2021 17:42 Відповісти
"Arvin Shipping LTD" ну прямо очень "украинская" компания. Корабли под флагом Папуа , а контора под юрисдикцией Белиза . Так что судовладелец - очередной офшорник, что для морских дел не редкость
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17.01.2021 16:39 Відповісти
Яка контора?
Власник і менеждер зареєстровані в Україні,
Прапор: Палау
Беліз ніякого відношення до цього не має....
До 2013го року це корито було належало кацапам...
Ship manager/Commercial manager: TESORO MARINE LLCdoroga Lyustdorfskaya 172/2, Odessa, 65113, Ukraine.since 19/09/2013

Registered owner: ARVIN SHIPPING LTDCare of Tesoro Marine LLC , doroga Lyustdorfskaya 172/2, Odessa, 65113, Ukraine.since 19/09/2013
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17.01.2021 18:44 Відповісти
выучи фарватер, юнга, и не гони волну
https://opencorporates.com/companies/bz/RA000693_136822

https://www.amondsmith.ua/article/offshornye-sudohodnye-kompanii/
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17.01.2021 19:38 Відповісти
та ж як ВолгоБалт 189 РУ не називай...
з 1997 він як АРВІН під мальтійським прапором, і пішов по прапорах: Камбоджа (2013), Палау (2016)
https://www.vesselfinder.com/ru/vessels/ARVIN-IMO-8874316-MMSI-511315000

Потерпілий в аварії суховантаж ARVİN йшов під прапором Палау, а не РФ. Екіпаж судна - громадяни України, - губернатор турецької провінції Гюнер - Цензор.НЕТ 4345
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17.01.2021 16:51 Відповісти
И шо ну?
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17.01.2021 18:13 Відповісти
Я не буду удалять https://censor.net/ru/news/3242268/suhogruz_arvin_zatonul_u_beregov_turtsii_v_chernom_more_nayideny_tela_4h_pogibshih_chlenov_ekipaja_obnovleno/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_75461899 с той новости. Пошибших не вернешь... а морячок так хорошо танцует...
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17.01.2021 18:21 Відповісти
він теж думав , що окупант краще платитиме .
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17.01.2021 18:24 Відповісти
Морячка, будь ласка, не чіпай. Він свою справу виконує на відмінно
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17.01.2021 18:26 Відповісти
Взагалі то я, як людина чесна шаную кожну працю. Поважаю навіть двірників з двома дипломами з вищою освітою. Але шо мають ці "морачки" за душею? По декілька сімей в різних портах, сотні шлюх в багатьох містах світу? Вони хоч податки в скарбницю України платять? Це я не про те добре це чи погано, я про те як це ваще взагалі...
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17.01.2021 18:30 Відповісти
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