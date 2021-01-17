Потерпілий в аварії суховантаж ARVİN йшов під прапором Палау, а не РФ. Екіпаж судна - громадяни України, - губернатор турецької провінції Гюнер
За уточненою інформацією суховантаж ARVİN, який сьогодні затонув біля берегів Туреччини в акваторії Чорного моря, йшов не під прапором Росії, а під прапором Палау і перевозив вантажі з Грузії в Болгарію.
При цьому, через погані погодні умови суховантаж змінив курс і намагався сховатися в порту Бартин. Про це повідомив губернатор провінції Бартин Сінан Гюнер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Анадолу".
При цьому екіпаж судна - громадяни України, в цілому на борту суховантажу перебувало 13 осіб.
Як повідомлялося, згідно з оновленою інформацією, під час пошуково-рятувальної операції біля чорноморського узбережжя Туреччини вдалося врятувати 6 членів команди затонулого суховантажу ARVİN, знайдені тіла чотирьох загиблих.
У район лиха вирушили катери берегової охорони і Управління щодо запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD). З огляду на погані погодні умови пошуково-рятувальна операція ускладнена.
У Міноборони Туреччини повідомили, що в операції з порятунку членів команди затонулого російського суховантажу задіяний також фрегат ВМС. Кількість членів екіпажу, які загинули під час катастрофи суховантажу в Чорному морі, зросла до чотирьох, повідомив губернатор турецької провінції Бартин Сінан Гюнер в ефірі телеканалу NTV.
"Екіпаж судна складається з 13 осіб. Наразі врятовано шістьох осіб, виявлені тіла чотирьох членів екіпажу", - розповів Гюнер.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вот оно чё Михалыч
ти не радів загибелі українців ?
от я чекаю, коли кацапню будуть спутніком щеплювати.
багатьох не дорахуєтесь, ага..
може ти сам кацап ?
пс. сталась помилка, шкода, що не кацапи
Знаєш, що найприкріше - світ ще не навчився відрізняти українців від кацапів, тому і сталась помилка.
це ж явно не з українських джерел.
Власник і менеждер зареєстровані в Україні,
Прапор: Палау
Беліз ніякого відношення до цього не має....
До 2013го року це корито було належало кацапам...
Ship manager/Commercial manager: TESORO MARINE LLCdoroga Lyustdorfskaya 172/2, Odessa, 65113, Ukraine.since 19/09/2013
Registered owner: ARVIN SHIPPING LTDCare of Tesoro Marine LLC , doroga Lyustdorfskaya 172/2, Odessa, 65113, Ukraine.since 19/09/2013
https://opencorporates.com/companies/bz/RA000693_136822
https://www.amondsmith.ua/article/offshornye-sudohodnye-kompanii/
з 1997 він як АРВІН під мальтійським прапором, і пішов по прапорах: Камбоджа (2013), Палау (2016)
https://www.vesselfinder.com/ru/vessels/ARVIN-IMO-8874316-MMSI-511315000